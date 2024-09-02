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В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ. ФОТО

На дорогах окупованого Криму помітили транспорт 12-го управління Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" із посиланням на дані очевидців.

Зазначається, що такі авто 12-го управління ГУМО РФ помічено, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.

У Криму помітили транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ

Згідно із переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.

12 ГУМО РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

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Автор: 

Крим (14147) ядерна зброя (1153) Міноборони рф (707)


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Топ коментарі
+19
Хочуть погратись в ядерну війну? Вона буде дуже швидкопливна. Там не буде "глибинної стурбованності". Там все пройде по попередньо написаним планама в термін 15-45 хвилин. Через 45хвилин скінчится основна фаза ядерного конфлікту на більшості территорії нинішньої россії. Подохне 90% россійських нацистів. Будуть знищені бункери і метро. В районах агломерацій петербург- масква- казань радіоактивні поля будуть мати інтенсивнісь більше 1200 р/ч. ( смерть через 30хв.). Буде знищено все живе, в тому числі і біосфера.
Всі, кому вдастся вижити в декількох вцілілих бункерах, будуть вбивати друг друга за банку кільки.
Це буде найвища цінність. І що саме прикольне- назад відіграти вже ніколи не вийде.
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02.09.2024 17:24
+10
О, почали вивозити ядерку з Криму?
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02.09.2024 17:08
+10
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02.09.2024 17:08
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О, почали вивозити ядерку з Криму?
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02.09.2024 17:08 Відповісти
завозити
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03.09.2024 00:44 Відповісти
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02.09.2024 17:08 Відповісти
Готують провокацію на ЗАЕС. Або шантаж провокацією.
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02.09.2024 17:10 Відповісти
BOTH
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02.09.2024 17:16 Відповісти
BOTH
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02.09.2024 17:15 Відповісти
Хтось зливає наші дуже засекречені перемовини з пентагоном?
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02.09.2024 17:18 Відповісти
Хочуть погратись в ядерну війну? Вона буде дуже швидкопливна. Там не буде "глибинної стурбованності". Там все пройде по попередньо написаним планама в термін 15-45 хвилин. Через 45хвилин скінчится основна фаза ядерного конфлікту на більшості территорії нинішньої россії. Подохне 90% россійських нацистів. Будуть знищені бункери і метро. В районах агломерацій петербург- масква- казань радіоактивні поля будуть мати інтенсивнісь більше 1200 р/ч. ( смерть через 30хв.). Буде знищено все живе, в тому числі і біосфера.
Всі, кому вдастся вижити в декількох вцілілих бункерах, будуть вбивати друг друга за банку кільки.
Це буде найвища цінність. І що саме прикольне- назад відіграти вже ніколи не вийде.
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02.09.2024 17:24 Відповісти
Смішно, ви думаєте ядерні країни впишуться за Україну ядерною зброєю? Якісь нові санкції максимум
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02.09.2024 17:40 Відповісти
На ядерній ракеті ворога не написано куди вона летить. При совку по команді "старт МБР" (вона кодувалася дещо по іншому) дозволялось використовувати ядерну зброю без додатковиз дозволів. Командування могло дати наказ з номером сценарію. Якщо наказа не було, відігрувались стандартні плани.
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02.09.2024 17:48 Відповісти
а якщо тактична? її зі штатів не видно
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02.09.2024 18:16 Відповісти
Перший ешелон ПРО США - космічний.
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02.09.2024 18:26 Відповісти
дивуюся вашій наївності. Ви в серйоз думаєте що раші щось буде за використання яз? ну крім 11 пакету пекельних санкцій?? смішно читати. Нічого їм не буде
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03.09.2024 00:46 Відповісти
Есть ооочень большая вероятность, что ядрёна бомба может упасть прямо "милому" сцарю в штаны! Поэтому никакой красной кнопки он не тискнет.
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02.09.2024 17:56 Відповісти
Україна тут взагалі ні до чого, це буде використання ядерної зброї для нападу. Якщо світ не відреагує на це, вся доктрина ядерного стримування закінчиться у ту саму мить. Бо тоді світ зрозуміє, що насправді його можна використовувати як заманеться. І вже завтра ми побачимо ядерні вибухи у тому ж Тегерані, наприклад. Або у Делі. Це не про Україну, а про ядерне озброєння як таке.
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02.09.2024 20:15 Відповісти
світ не відреагує. Немає президента сша, і нема кому реагувати.
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03.09.2024 00:47 Відповісти
Дууууужеееее глииииибока стуууууурбованість мабуть.😱
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02.09.2024 20:40 Відповісти
нічого крім глибокої стурбованості не буде.
Кацапи ж не на країну нато кинуть бомбу...
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02.09.2024 17:43 Відповісти
У ядерної війни логіка зовсім інша.
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02.09.2024 17:50 Відповісти
А на кого ж вони кинуть?
Окрім країни НАТО немає сенсу її кидати. На Крим - це як самознищення та щоб нам не дістався.
На Україну - це бімба на вітер. ***** Україна чистенька потрібна. Без українців, але і не зоною радиоактивною на 100 років. ***** ж стільки не проживе.
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02.09.2024 17:50 Відповісти
Це з великою вірогідністю понти. Хоча прогноз ЦРУ, зроблений в середені 90х (прогноз розвидку людського суспільства в період 1996-2032) давав вірогідність тотальної ядерної війни 95% на початку 2020х. Це дуже великий показник.
Прогноз робивсяч методом розрахунків математичних моделей.
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02.09.2024 18:00 Відповісти
отже нам хана
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03.09.2024 00:48 Відповісти
Ваша правда, она ему нужна чистая, но есть подозрение, что он согласится и не на всю.
И если бить тактичной, то всё по плану, как сказал Зеленский.
Звучит дико, но вполне реально
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02.09.2024 20:52 Відповісти
А якщо тактична чи стратегічна ракета з ядерною боєголовкою відхилиться від курсу на ціль і залетить у Польщу чи Румунію? Так само як залітають неядерні БПЛА та КР?
Чи не завадить "погана погода" ПС та ППО дружньої нам Польщі знищити ядерну ракету РФ, яка "випадково опинилася" у повітряному просторі країни НАТО?
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02.09.2024 18:00 Відповісти
Що значить відхилится? Хлам СССР обов'язково полетить не зрозуміло куди. На останніх навчаннях РВСН 2023 р. в ціль на камчастький полігон жодна ракета не прилетіла. Тут нема ніякого дива. По системам наведення всі россійськи МБР пропустили як мінімум 2, а деяки і 3 обов'язкових регламента обслуговування, які робила Україна.
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02.09.2024 18:12 Відповісти
думаю 85% з шахт не вийде взагалі
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02.09.2024 18:18 Відповісти
А яке відношення мають шахти до тактичної ядерної зброї,і так само червона кнопка, тактичні заряди відстрілюються з деяких артилерійських систем, скажімо піон.
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02.09.2024 18:48 Відповісти
стратегічна ? по Україні ?
вєбуть балістикою чи кинджалом по любій точці країни.
і так вони спецом ракети та дрони пускають над територією Польші чи Румунії, перевіряючи їх рекцію.
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02.09.2024 18:32 Відповісти
Делают из Крыма непотопляемый атомный авианосец
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02.09.2024 17:40 Відповісти
🤣
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02.09.2024 17:46 Відповісти
Можуть для напугать шандарахнуть по острову змеїному! І жертв нема , івсі налякані !
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02.09.2024 17:44 Відповісти
і дядюшка Сі пині бошку відкрутить, бо ЯО у Японії, Півд. Кореї, Вьтнаму та Індонезії йому зовсім не потрібне -

тоді ці країни будуть посилати Піднєбєсну мєлкім лєсом
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02.09.2024 22:25 Відповісти
Це на випадок звільнення Криму буде - так не діставайся ж ти нікому.
Крисчане - це разом із вами та понаєхавшимі.
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02.09.2024 17:45 Відповісти
Якщо сидиш на бочках з порохом (Курська АЕС, Воронезька АЕС, Ростовська АЕС та інші), то не грайся з сірниками.
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02.09.2024 18:01 Відповісти
@На дорогах оккупированного Крыма заметили транспорт 12-го управления Источник:

а может специально "засветили" номера.... ? ( что бы продолжить запугивать Запад) Хотели бы секретности-- номера сменить не долго...
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02.09.2024 18:14 Відповісти
А может хранилище феодосия-13 на балансе у 12 управления и там полно такого транспорта.
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02.09.2024 19:50 Відповісти
скоріш за все спеціально світять-лякають
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02.09.2024 22:26 Відповісти
Просто військових машин не стає,а в ядерних частинах їх надлишок.які стоять без діла.
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02.09.2024 19:38 Відповісти
Между Феодосией и Судаком находится Центральное хранилище 12 Управления ( с 1955 года). Могли выехать на марш колонной. Тренировка личного состава.
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02.09.2024 19:50 Відповісти
Ці номерні знаки можна причепити і на труповозку .
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02.09.2024 20:34 Відповісти
 
 