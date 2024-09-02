В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ. ФОТО
На дорогах окупованого Криму помітили транспорт 12-го управління Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" із посиланням на дані очевидців.
Зазначається, що такі авто 12-го управління ГУМО РФ помічено, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.
Згідно із переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.
12 ГУМО РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.
Топ коментарі
+19 Jolli Rabbit
показати весь коментар02.09.2024 17:24
+10 Sergis #587854
показати весь коментар02.09.2024 17:08
+10 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар02.09.2024 17:08
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Всі, кому вдастся вижити в декількох вцілілих бункерах, будуть вбивати друг друга за банку кільки.
Це буде найвища цінність. І що саме прикольне- назад відіграти вже ніколи не вийде.
Кацапи ж не на країну нато кинуть бомбу...
Окрім країни НАТО немає сенсу її кидати. На Крим - це як самознищення та щоб нам не дістався.
На Україну - це бімба на вітер. ***** Україна чистенька потрібна. Без українців, але і не зоною радиоактивною на 100 років. ***** ж стільки не проживе.
Прогноз робивсяч методом розрахунків математичних моделей.
И если бить тактичной, то всё по плану, как сказал Зеленский.
Звучит дико, но вполне реально
Чи не завадить "погана погода" ПС та ППО дружньої нам Польщі знищити ядерну ракету РФ, яка "випадково опинилася" у повітряному просторі країни НАТО?
вєбуть балістикою чи кинджалом по любій точці країни.
і так вони спецом ракети та дрони пускають над територією Польші чи Румунії, перевіряючи їх рекцію.
тоді ці країни будуть посилати Піднєбєсну мєлкім лєсом
Крисчане - це разом із вами та понаєхавшимі.
а может специально "засветили" номера.... ? ( что бы продолжить запугивать Запад) Хотели бы секретности-- номера сменить не долго...