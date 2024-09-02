В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ. ФОТО

На дорогах окупованого Криму помітили транспорт 12-го управління Головного управління Міноборони РФ, яке відповідає за ядерні боєприпаси.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише "Крим.Реалії" із посиланням на дані очевидців.

Зазначається, що такі авто 12-го управління ГУМО РФ помічено, зокрема, на дорогах Керчі та Керченського півострова.

Згідно із переліком цифрових кодів на реєстраційних знаках транспортних засобів ЗС Росії, машини 12 управління позначаються кодом 39.

12 ГУМО РФ займається зберіганням, експлуатацією та обслуговуванням ядерних боєприпасів. До його складу також належать Служба спеціального контролю, яка стежить за ядерними випробуваннями в інших країнах.

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