Російські загарбники демонтували останню українську церкву в окупованому Криму. ФОТОрепортаж
Російські окупанти зруйнували Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України (ПЦУ) в Євпаторії захопленого Криму. Це була остання українська церква на півострові.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі журналістських розслідувань.
Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент показав світлини зруйнованого загарбниками храму ПЦУ в Євпаторії.
Зазначається, що дерев’яний Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України був останньою українською церквою в окупованому Криму. Почали будувати його ще до окупації півострова.
На світлинах зафіксовано залишки дерев’яного храму ПЦУ та забруднену територію біля нього. Поруч з тим, що залишилось від церкви, припаркована робоча техніка, яку окупанти використовують для демонтажу.
"Руйнування храму – черговий злочин окупантів і прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації", - додали у Центрі журналістських розслідувань.
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.. *опа... одним словом всесвітній шинкар та лихвар, матьтереза з органами дєдушкі
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські
педофілиблажені старці та голуби мири, захісники офшоріввіри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
потужненіхуа навіть якщо в морду тицнути новиною.
А ну так, я забув - у ПЦУ ж нема рахунків в банку ВаТникану.