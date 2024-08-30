Російські загарбники демонтували останню українську церкву в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України (ПЦУ) в Євпаторії захопленого Криму. Це була остання українська церква на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі журналістських розслідувань.

Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент показав світлини зруйнованого загарбниками храму ПЦУ в Євпаторії.

Зазначається, що дерев’яний Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України був останньою українською церквою в окупованому Криму. Почали будувати його ще до окупації півострова.

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На світлинах зафіксовано залишки дерев’яного храму ПЦУ та забруднену територію біля нього. Поруч з тим, що залишилось від церкви, припаркована робоча техніка, яку окупанти використовують для демонтажу.

"Руйнування храму – черговий злочин окупантів і прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації", - додали у Центрі журналістських розслідувань.









