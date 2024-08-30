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Новини Фото Окуповані території
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Російські загарбники демонтували останню українську церкву в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Російські окупанти зруйнували Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України (ПЦУ) в Євпаторії захопленого Криму. Це була остання українська церква на півострові.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Центрі журналістських розслідувань.

Митрополит Сімферопольський і Кримський Православної церкви України (ПЦУ) Климент показав світлини зруйнованого загарбниками храму ПЦУ в Євпаторії.

Зазначається, що дерев’яний Хрестовоздвиженський храм Православної Церкви України був останньою українською церквою в окупованому Криму. Почали будувати його ще до окупації півострова. 

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На світлинах зафіксовано залишки дерев’яного храму ПЦУ та забруднену територію біля нього. Поруч з тим, що залишилось від церкви, припаркована робоча техніка, яку окупанти використовують для демонтажу.

"Руйнування храму – черговий злочин окупантів і прояв систематичної політики дискримінації українців зі сторони РФ за національною ознакою в умовах окупації", - додали у Центрі журналістських розслідувань.

В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ

Автор: 

демонтаж (192) Євпаторія (44) Крим (14147) церква (699) ПЦУ (794)


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Топ коментарі
+23
И где там "Папа римский" или российский? Озабоченность хоть выскажет или эти церкви трогать можно?
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30.08.2024 11:53
+14
ЙОапана в рот!!!! Чи орбанаврот???
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські педофіли блажені старці та голуби мири, захісники офшорів віри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
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30.08.2024 11:53
+11
Чекаємо на слово від педо… Папи Римського на захист українських церков.
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30.08.2024 11:54
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И где там "Папа римский" или российский? Озабоченность хоть выскажет или эти церкви трогать можно?
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30.08.2024 11:53 Відповісти
Папа Трєтєсортний © тобто "третього риму" недо-папа... попа
.. *опа... одним словом всесвітній шинкар та лихвар, матьтереза з органами дєдушкі
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30.08.2024 11:55 Відповісти
ЙОапана в рот!!!! Чи орбанаврот???
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські педофіли блажені старці та голуби мири, захісники офшорів віри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
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30.08.2024 11:53 Відповісти
Чекаємо на слово від педо… Папи Римського на захист українських церков.
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30.08.2024 11:54 Відповісти
Щось досвід підказує що буде велике потужне ніхуа навіть якщо в морду тицнути новиною.
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30.08.2024 11:57 Відповісти
Де те чмо Римське? Не хоче шось риганути про утиски християнства?
А ну так, я забув - у ПЦУ ж нема рахунків в банку ВаТникану.
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30.08.2024 11:56 Відповісти
Отак треба робити з тими, хто за 9 місяців не перейде в ПЦУ.))
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30.08.2024 12:00 Відповісти
А ну що Ви, в нас саме гуманне ставлення до ворожої агентури, якого ще не було в історії. Не буде такого з церквами мордорського паханату.
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30.08.2024 12:06 Відповісти
никто из Европы или США даже не пукнет и не будет осуждать публично 3,14рашку
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30.08.2024 12:04 Відповісти
А в Україні влада тільки язиками може ФСБ-шну церкву забороняти...
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30.08.2024 12:19 Відповісти
А,де ж реакція "справедливого"ПАПИ?
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30.08.2024 12:52 Відповісти
Тепер вчасно демонтувати кацапськи
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30.08.2024 13:46 Відповісти
а чорт фсбешний римський як справи ?
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30.08.2024 14:16 Відповісти
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30.08.2024 20:18 Відповісти
 
 