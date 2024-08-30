Российские захватчики демонтировали последнюю украинскую церковь в оккупированном Крыму. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты разрушили Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Евпатории захваченного Крыма. Это была последняя украинская церковь на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре журналистских расследований.

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент показал фотографии разрушенного захватчиками храма ПЦУ в Евпатории.

Отмечается, что деревянный Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины был последней украинской церковью в оккупированном Крыму. Начали строить его еще до оккупации полуострова.

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На фотографиях зафиксированы остатки деревянного храма ПЦУ и загрязненная территория возле него. Рядом с тем, что осталось от церкви, припаркована рабочая техника, которую оккупанты используют для демонтажа.

"Разрушение храма - очередное преступление оккупантов и проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации", - добавили в Центре журналистских расследований.









