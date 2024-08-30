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Новости Фото Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Российские захватчики демонтировали последнюю украинскую церковь в оккупированном Крыму. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты разрушили Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Евпатории захваченного Крыма. Это была последняя украинская церковь на полуострове.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре журналистских расследований.

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент показал фотографии разрушенного захватчиками храма ПЦУ в Евпатории.

Отмечается, что деревянный Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины был последней украинской церковью в оккупированном Крыму. Начали строить его еще до оккупации полуострова.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Храм ПЦУ демонтируют в оккупированной Евпатории, - СМИ. ФОТОрепортаж

На фотографиях зафиксированы остатки деревянного храма ПЦУ и загрязненная территория возле него. Рядом с тем, что осталось от церкви, припаркована рабочая техника, которую оккупанты используют для демонтажа.

"Разрушение храма - очередное преступление оккупантов и проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации", - добавили в Центре журналистских расследований.

В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ
В окупованій Євпаторії росіяни демонтували храм ПЦУ

Автор: 

демонтаж (201) Евпатория (101) Крым (26384) церковь (1323) ПЦУ (789)


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Топ комментарии
+23
И где там "Папа римский" или российский? Озабоченность хоть выскажет или эти церкви трогать можно?
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30.08.2024 11:53
+14
ЙОапана в рот!!!! Чи орбанаврот???
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські педофіли блажені старці та голуби мири, захісники офшорів віри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
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30.08.2024 11:53
+11
Чекаємо на слово від педо… Папи Римського на захист українських церков.
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30.08.2024 11:54
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И где там "Папа римский" или российский? Озабоченность хоть выскажет или эти церкви трогать можно?
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30.08.2024 11:53 Ответить
Папа Трєтєсортний © тобто "третього риму" недо-папа... попа
.. *опа... одним словом всесвітній шинкар та лихвар, матьтереза з органами дєдушкі
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30.08.2024 11:55 Ответить
ЙОапана в рот!!!! Чи орбанаврот???
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські педофіли блажені старці та голуби мири, захісники офшорів віри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
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30.08.2024 11:53 Ответить
Чекаємо на слово від педо… Папи Римського на захист українських церков.
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30.08.2024 11:54 Ответить
Щось досвід підказує що буде велике потужне ніхуа навіть якщо в морду тицнути новиною.
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30.08.2024 11:57 Ответить
Де те чмо Римське? Не хоче шось риганути про утиски християнства?
А ну так, я забув - у ПЦУ ж нема рахунків в банку ВаТникану.
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30.08.2024 11:56 Ответить
Отак треба робити з тими, хто за 9 місяців не перейде в ПЦУ.))
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30.08.2024 12:00 Ответить
А ну що Ви, в нас саме гуманне ставлення до ворожої агентури, якого ще не було в історії. Не буде такого з церквами мордорського паханату.
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30.08.2024 12:06 Ответить
никто из Европы или США даже не пукнет и не будет осуждать публично 3,14рашку
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30.08.2024 12:04 Ответить
А в Україні влада тільки язиками може ФСБ-шну церкву забороняти...
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30.08.2024 12:19 Ответить
А,де ж реакція "справедливого"ПАПИ?
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30.08.2024 12:52 Ответить
Тепер вчасно демонтувати кацапськи
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30.08.2024 13:46 Ответить
а чорт фсбешний римський як справи ?
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30.08.2024 14:16 Ответить
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30.08.2024 20:18 Ответить
 
 