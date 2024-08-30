Российские захватчики демонтировали последнюю украинскую церковь в оккупированном Крыму. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты разрушили Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Евпатории захваченного Крыма. Это была последняя украинская церковь на полуострове.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Центре журналистских расследований.
Митрополит Симферопольский и Крымский Православной церкви Украины (ПЦУ) Климент показал фотографии разрушенного захватчиками храма ПЦУ в Евпатории.
Отмечается, что деревянный Крестовоздвиженский храм Православной Церкви Украины был последней украинской церковью в оккупированном Крыму. Начали строить его еще до оккупации полуострова.
На фотографиях зафиксированы остатки деревянного храма ПЦУ и загрязненная территория возле него. Рядом с тем, что осталось от церкви, припаркована рабочая техника, которую оккупанты используют для демонтажа.
"Разрушение храма - очередное преступление оккупантов и проявление систематической политики дискриминации украинцев со стороны РФ по национальному признаку в условиях оккупации", - добавили в Центре журналистских расследований.
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.. *опа... одним словом всесвітній шинкар та лихвар, матьтереза з органами дєдушкі
А де ж думка найсвятішого "престолу"? Де всі ці ватиканські
педофілиблажені старці та голуби мири, захісники офшоріввіри крестової???
Чи ета другоє????...
Так, стривайте!! Україна жодного храму, чи кірхи чи мечеті чи молитовного дому, чи караїмської святині ніколи не закрила і не знесла!!
потужненіхуа навіть якщо в морду тицнути новиною.
А ну так, я забув - у ПЦУ ж нема рахунків в банку ВаТникану.