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Пропоную завдати "ніжного" ядерного удару по Україні: Російський фізик написав листа Путіну. ВIДЕО

Професор Пермського держуніверситету, фізик Анатолій Волинцев написав листа російському диктатору Володимиру Путіну, запропонувавши завдати ядерного удару по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Я пропоную і президенту, і нашій російській спільноті розглянути можливість та доцільність застосування ядерної зброї під час спеціальної військової операції. Для того, щоб швидше і коректніше досягти всіх цілей. Річ у тім, що СВО триває вже два з половиною роки, і ситуація на фронті стала такою в'язкою і тягучою. Тобто якихось великих проривних бойових дій немає. Бойові дії здійснюються, як правило, шляхом коротких вилазок із нашого боку та контратак з українського боку. Зараз перевага, звичайно, на нашому боці, але просуваємось ми досить повільно. І у народу виникає запитання: а коли ми все-таки закінчимо і досягнемо того, чого хотіли?" - сказав він.

Також, за словами Волинцева, треба вдарити не ядерною зброєю по інфраструктурі НАТО.

"Потрібно знайти таких посередників, які могли б зробити це за допомогою нашої зброї", - додав він.

Також читайте: В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ. ФОТО

Професор пропонує перш за все знищити Бескидський тунель, розміщений в Українських Карпатах.

"Я пропоную такий акуратний, я сказав би — ніжний ядерний удар. Не по промисловій, не житловій інфраструктурі, з мінімальними людськими жертвами. Для того, щоб перекрити основні шляхи постачання", - пояснив він.

Таким "ніжним" ядерним ударом, на думку Волинцева, РФ врятує населення у Бєлгородській та інших областях.

Читайте: У перший рік повномасштабного вторгнення був ризик застосування Росією ядерної зброї, - директор ЦРУ Бернс

Автор: 

росія (65379) ядерна зброя (1156)


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Топ коментарі
+76
Старий рашистський нацист, який ще не здох
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09.09.2024 13:41
+42
колись, давним-давно я працював у Москві сіс-админом
контора називалась Інстітут міжнародної єкономіки, ну таке собі, п'ять корпусів - шість тисяч студентів
контора проводил апгрейд, тому я ходил по всієї професурі та методістам, переставлял їм віндузню, їхній софт
та мав можливість поспілкувати з кожним професором віч-на-віч, може приблизно біля часу, пока їм ставив софт, вислуховував всякі їх побажання про налаштування
так, от - це був самий початок війни 08.08.08
тож я акуратно ставив кожному питання, а що вони думать про те, що зараз трапиться у Росії з Грузією
СОТНІ людей, винятку просто не було жодного - всі як один казали мені одну фразу - Грузію треба знищити під ноль, точковия ядерним ударом, ніхто не сказав іншої якоїсь точки зору, ну типа грузини не винні, або хоч щось інше
це було не бидло за пивним ларьком, то були вчені з багатьмами науковими роботами, у багатьох стояли всякі кубки та грамоти різних міжнародних конферецій
люди які вчать молодь
от тоді я зрозумів наскільки ми з росіянами різні, зрозумів що то не люді, вони лише зовні подібні до людей, їдять через ту саму дірку, що й люди, серуть через ту ж саму дірку, що й Homo sapience
але це не справжні люди, це якийсь спеціфічний разновид людей - вони від повноцінних людей відрізняються більші ніж мавпи від людей
до речі це моє опитування їхньої "єліти" й навело мене на думку, щоб більше ніколи не повертатися до работи у Росії
на щастя мені - власник цієї контори програв її в секу ментам путінським, володів цьєю конторою секретар бауманьського райкома КПСС, дружок Ельцина
мусора принудили його зіграти в секу, це типа як в очко, але граєшь на все що маєшь
він програв цей інстутут, ну а мусора були такі тупі, що просто розвалили цей дебільний інстітут швидко, майже за півроку
ну а я зрозумів - що росіяне - не люди, окремий, дуже спецефічний разновид людей, окрема тупікова гілка цівілізації
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09.09.2024 13:56
+32
Тварина їбуча!
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09.09.2024 13:43
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Нагадуе розмову з пацієнтом псіхлікарні...їх таких багато в піторашці...цє треба показувати по всьому світові для занепокоєних наших партнерів...дайте Україні пару ніжних *********** і оголосьте це... Слава Україні!!!
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09.09.2024 15:04 Відповісти
Я теж пропоную завдати "ніжного удару" в саме серце рашистського антихриста, по мавзолею.
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09.09.2024 15:05 Відповісти
И снова не учитывают возможность бумеранга....
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09.09.2024 15:05 Відповісти
мало ли сумашедших.... Заметьте что автор частное лицо, которое якобы пишет письмо пуйлу... Не удивлюсь , если потом окажетс, что он страдает например старческим слабоумием... Так что, на мой взгляд, реакция комментаторов на этот инфошум преувеличена...
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09.09.2024 15:09 Відповісти
Саме так виглядає отруєна до останньої хромосоми російська еліта і ніхто не повинен плекати надію, що щось може змінитися зараз або у майбутньому, це в них в історичній пам'яті і в ДНК зашито. А щодо божевільного діда, то він справедливо констатує, що у росіян починають виникати питання про СВО, яка чомусь "стала такою в'язкою і тягучою". Санітарам чи асистентам, які опікуються дідіом, треба трохи зрозуміти, що світ і логістика вже давним давно змінилися і міфичне знищення Бескидського тунелю допоможе окупантам не більше, чим масаж дерев'яної ноги.
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09.09.2024 15:14 Відповісти
Буданов, далі твоя робота, злітання в повітря з рощепленням на молекули й атоми.
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09.09.2024 15:16 Відповісти
Воно вже здихає, йому *****. А ***** сцикун, до того ж у нього крім двох старших, ще двоє зовсім малих ********* від кабаєвої.
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09.09.2024 15:24 Відповісти
О чём вообще речь?
О КОМ речь?
Из какой жопы кто-то вытащил этого пермяка-солёные уши?

Ни одной публикации в приличном международном журнале, полюбопытствуйте достижениями прохвесора:

Публикационная деятельность



А. Б. Волынцев является автором более 100 публикаций, среди которых:

монография: «Наследственная механика дислокационных ансамблей. Компьютерные модели и эксперимент». - Иркутск, 1990.

учебно-методические пособия:

«Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2012. URL: https://elis.psu.ru/node/23925 .

«Компьютерные технологии в научных исследованиях. Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2016. URL: https://elis.psu.ru/node/398853 .

Избранные публикации

https://journals.ioffe.ru/articles/3433 Деформационные эффекты в H:Ti:LiNbO3 монокристаллических слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 990-992.

https://journals.ioffe.ru/articles/3434 Преципитация пластинчатых фаз в H:LiNbO3слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 993-995.

https://journals.ioffe.ru/articles/3435 Метастабильные фазы в протонообменных волноводах на X-срезе ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 996-1000.

https://trudymai.ru/published.php?ID=25992&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Интегрально-оптический модулятор на основе интерферометра Маха-Цандера с асимметричной топологией волноводов / А. Б. Волынцев [и др.] // Труды МАИ [электронный журнал]. - № 46. − С. 22.

Пономарев Р. С. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-defektnoy-struktury-linbo3-na-rabotu-integralno-opticheskoy-shemy Влияние дефектной структуры LiNbO3 на работу интегрально-оптической схемы / Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Вестник Пермского университета. Сер.: Физика. − 2012. − Вып. 2(20). − С. 72-77.

https://www.sibran.ru/upload/iblock/d3c/d3c033f964a9e59ceb12cd4746a5874b.pdf Влияние структуры и механических свойств приповерхностного слоя монокристалла ниобата лития на процесс производства интегрально-оптических схем / А. Б. Волынцев [и др.] // Автометрия. - 2017. - Т. 53, № 1. - С. 100-106.

https://www.readcube.com/articles/10.17308%2Fkcmf.2018.20%2F581 Особенности структурно-фазовых превращений при отжиге протонообменных слоев на Z-срезе кристалла ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2018. - Т. 20, № 3. - С. 443-451.

https://rfl18.iae.nsk.su/articles/047.%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf Модель одномодового световода, оптимизированного для передачи мощного лазерного излучения / Р. Р. Кашина, А. А. Поносова, И. С. Азанова, А. Б. Волынцев, А. С. Смирнов // Материалы Российского семинара по волоконным лазерам. - Новосибирск, 2018. - С. 110-111.

http://applied.photonics.pstu.ru/_res/fs/4426file.pdf Непрерывный волоконный лазер в широком спектральном диапазоне от 1518 до 1585 нм на основе высоколегированного эрбиевого кварцевого волокна / А. Б. Волынцев [и др.] // Прикладная фотоника. - 2018. - Т. 5, № 4. - С. 336-347.

Сосунов А. В. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41891586 Влияние предотжига пластин ниобата лития на формирование оптических волноводов / А. В. Сосунов, Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Фундаментальные проблемы оптики - 2018 : сборник трудов X Международной конференции. - Санкт-Петербург, 2018. - С. 312-313.

Салгаева У. О. http://press.psu.ru/index.php/phys/article/view/4441 Структура и физико-химические свойства приповерхностных слоев оптических материалов, модифицированных путем обработки в водородной плазме / У. О. Салгаева, А. Б. Волынцев, С. С. Мушинский // Вестник Пермского университета. Сер. Физика. - 2021. - Вып. 1. - С. 12-39.

Стабильность интегрально-оптических схем на основе HXLI1-XNBO3-волноводов в зависимости от состояния приповерхностного слоя кристалла ниобата лития / А. В. Сосунов, А. Б. Волынцев // http://fioconf.mephi.ru/files/2021/01/FIO2021-Sbornik.pdf X международная конференция по фотонике и информационной оптике : сб. науч. тр. - Москва, 2021. - С. 43-44.

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00150190802427234 Chemical Etching Technique for Investigations of a Structure of Annealed and Unannealed Proton Exchange Channel LiNbO3 Waveguides / A. B. Volyntsev [et al.] // Ferroelectrics. - 2008. - Vol. 374, № 1. - Р. 110-121.

Shevtsov D. I., Azanova I. S., Volyntsev A. B. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00150190600889379 Proton Sites Occupation Sequencein Crystal Lattice of HxLi1-xNbO3 Monocrystal Layers // Ferroelectrics. - 2006. - Vol. 341, Issue 1. - P. 55-65.

Bulatov M. I. Investigation of optical losses in optical volume under the influence of reduced and increased temperatures / M. I. Bulatov, I. S. Azanova, A. B. Volyntsev // https://elis.psu.ru/node/539011 Новое в естественных и гуманитарных науках : сб. материалов межвуз. науч.-практ. студ. конф., Пермь, 27 ****. 2017 г. - 28 мая 2018 г. - Пермь, 2018. - Вып. XI. - С. 7-13.
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09.09.2024 15:28 Відповісти
Это из серии, как на Вокс Веритатис один кацап предложил пану Виталию обтрындеть "историческую" тему , мол, история трубного транспорта...
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09.09.2024 15:54 Відповісти
Пропоную знищити кацапів сибірською виразкою. Чи бубонною чумою.
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09.09.2024 15:30 Відповісти
Звучит запредельно цинично, но в одном я с ним согласен:
Давно пора отбросить человечность и прочую белиберду и начать воевать по настоящему.
Отказалась церквушка переходить в ПЦУ, запереть ее двери вместе с прихожанами и спалить ее благодатным огнем. Лучше оставить в Украине 5 млн Украинцев, чем иметь 45 млн кацапо-хохляцких полупредателей.
Распылять с БПЛА высокорадиоактивные материалы над жилой застройкой городов т.н. рф.
Возбудители тифа, бубонной чумы, холеры (я знаю, где они хранятся) выливать в источники водоснабжения населенных пунктов той же самой рф.
Нас все равно хотят убить! Все без исключения от США до рф!! Чего церемонится?
2.5 года Украина одна соблюдает всю эту дерьмократическую евро-х#йню. Одна. Среди всего мира. Остальные шелестят кремлевским баблом.
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09.09.2024 15:35 Відповісти
Принаймі, якщо б стався напад на будь-яку державу ядерного блоку, як це відбулось з Україною в 2022 році, навіть і не думали. Ключ в замок, кнопку на страт і ракети вже перетворювали б у попіл основні міста російських боліт!
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09.09.2024 15:39 Відповісти
Ага,дивіться!А якщо ескалація?????
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09.09.2024 16:16 Відповісти
Владисоаве, не можна навіть словесно уподібнюватись
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09.09.2024 16:58 Відповісти
...уподібнюватись до московитів
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09.09.2024 17:00 Відповісти
Щоб ти здохло, стара смердюча русня!!!
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09.09.2024 15:36 Відповісти
хай тобі старому підару, кадировці очко розірвуть, буде єфект як після лагідного ядерного удару.
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09.09.2024 15:42 Відповісти
Вони запросто можуть вдарити ЯЗ по нам. Якщо такі розмови давно йдуть,рано чи пізно ЯЗ буде застосована. Для того щоб зламати волю України до опору і зашугати боягузливий Захід. І їм за це НІЧОГО НЕ БУДЕ!!! Потім мене згадаєте (ті хто виживе і не отримає променевої хвороби,звичайно)
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09.09.2024 15:42 Відповісти
Не тіки згадаємо а ще й на бутилку насадім
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09.09.2024 16:18 Відповісти
У вас з цим москальським фізиком один розум на двох?
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09.09.2024 16:37 Відповісти
👉🖕!
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09.09.2024 20:01 Відповісти
Пропоную Буданову нанести такий ніііжний удар, такою ніжною бітою, по такій ніііжний потилиці без мозгів у цього путінського отсосіновика.
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09.09.2024 15:44 Відповісти
Гарно сказано. А тепер шуруй пити теблетки.
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09.09.2024 16:39 Відповісти
🖕
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09.09.2024 20:02 Відповісти
Нє-нє, це не расіянє, це путін - хтось ще сподівається, що існують якісь "харошиє рускіє"? Мене тригерить, коли чую кацапське аканіє, хоча, каюсь, сам досить часто спілкуюсь російською. А як інакше: після закінчення школи 50 років тому і вступу до інституту, від жодного викладача, а потім від жодного співробітника тут, у Києві, української не чув. Зараз хоч діти з онуками спілкуються виключно українскою, хоча і знають російську. І англійську, оскільки працюють в іноземних фірмах.
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09.09.2024 15:53 Відповісти
Cтарий ******** *****
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09.09.2024 16:05 Відповісти
от тільки хотів те саме відкоментувати...
Старий безтолковий науківець зі здвигами по фазі, не знає де себе проявити -- вже у війну лізе...
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09.09.2024 18:43 Відповісти
Було б непогано жахнути дроном по Пермському університету і найняти якогось бомжа щоб він жахнув арматуриною по черепу цього генія. Хоча,Буданову не до таких дрібниць,він запасається тростинним цукром щоб комфортно в 6-те попити кави в Ялті на набережній. Про т.з. СЗР я не говорю,ніхто не знає,що це,чим воно займається,для чого воно існує,може лише для того щоб забезпечувати "роботою" мажорів вищого рівня?
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09.09.2024 16:09 Відповісти
Старе, обісцяне, совкове чмо. Знищувалка вже всохл у старого пердуна, разом з залишками ізвілін
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09.09.2024 16:19 Відповісти
і після цієї "маляви" , нам не дозволять ї..шити по рашистах атакамсами
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09.09.2024 16:22 Відповісти
И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать непотребства
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09.09.2024 16:23 Відповісти
"Проблема не в тому, що ми помилково вважали їх братами.
Проблема в тому, що ми помилково вважали їх людьми."

(мем з лютого 2022 р.)
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09.09.2024 16:32 Відповісти
Насправді це вони постійно нав'язували нам своє братерство - я ніколи не вважав їх ріднею. Хоча дружина - росіянка, і кожен раз на її території її родичі казали: "та ми ж однакові, ми ж брати-сестри, ну, чого ви відділились, яка вам вигода від тієї самостійності?". Щось доводити їм не було бажання - ми таки різні, це просто відчуваєш...
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10.09.2024 00:14 Відповісти
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10.09.2024 10:12 Відповісти
Цього старого кретина і самодура потрібно знищити фізично,
так як така мразота немає права на життя 🧌🤬👹
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09.09.2024 16:34 Відповісти
очередной " хАроший русский"
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09.09.2024 17:05 Відповісти
Америко, Україна нікому ядеркою не погрожувала, але ви в України ядерку забрали. А кацапи погрожують всьому світу! Чому ви в кацапів ядерку не відбираєте? Боїтеся? Гріш вам ціна!
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09.09.2024 19:23 Відповісти
Либо друг *****,либо вылизует за косяк тому же персонажу,а Буданову наверное стоит, этому прхвесору немного укоротить семью
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09.09.2024 20:06 Відповісти
И начать нужно с главы семьи
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09.09.2024 20:09 Відповісти
анатолий богисович - і знову #идяра, і знову за рибу гроші. Кацапи настільки тупі, що просто не розрізняють #идів серед себе, а ті постійно надрочують їх на нас. Усі ці #идівські радники навколо #уйла - кириленки і ко, ось цей фізик, мають прізвища, що вводять в оману, але морди #идівські. Звідки у них така ненависть до нас? І дуже схоже, що і наші гниди такі ж самі
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10.09.2024 07:29 Відповісти
Цю гидоту треба ніжнинько придушити🤣🤣🤣💩🇷🇺💩
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10.09.2024 09:01 Відповісти
Если бы Трумен не струсил в своё время, и сбросил всего две ядерные бомбы на Москву и Ленинград, то человечество не тратило бы деньги целые десятилетия на гонку вооружений. Эти колоссальные средства можно было бы истратить на медицину и науку. Избавить человечество от голода и всех болезней.
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10.09.2024 09:39 Відповісти
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