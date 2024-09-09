Пропоную завдати "ніжного" ядерного удару по Україні: Російський фізик написав листа Путіну. ВIДЕО

Професор Пермського держуніверситету, фізик Анатолій Волинцев написав листа російському диктатору Володимиру Путіну, запропонувавши завдати ядерного удару по території України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.

"Я пропоную і президенту, і нашій російській спільноті розглянути можливість та доцільність застосування ядерної зброї під час спеціальної військової операції. Для того, щоб швидше і коректніше досягти всіх цілей. Річ у тім, що СВО триває вже два з половиною роки, і ситуація на фронті стала такою в'язкою і тягучою. Тобто якихось великих проривних бойових дій немає. Бойові дії здійснюються, як правило, шляхом коротких вилазок із нашого боку та контратак з українського боку. Зараз перевага, звичайно, на нашому боці, але просуваємось ми досить повільно. І у народу виникає запитання: а коли ми все-таки закінчимо і досягнемо того, чого хотіли?" - сказав він.

Також, за словами Волинцева, треба вдарити не ядерною зброєю по інфраструктурі НАТО.

"Потрібно знайти таких посередників, які могли б зробити це за допомогою нашої зброї", - додав він.

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Професор пропонує перш за все знищити Бескидський тунель, розміщений в Українських Карпатах.

"Я пропоную такий акуратний, я сказав би — ніжний ядерний удар. Не по промисловій, не житловій інфраструктурі, з мінімальними людськими жертвами. Для того, щоб перекрити основні шляхи постачання", - пояснив він.

Таким "ніжним" ядерним ударом, на думку Волинцева, РФ врятує населення у Бєлгородській та інших областях.

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