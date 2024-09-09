Пропоную завдати "ніжного" ядерного удару по Україні: Російський фізик написав листа Путіну. ВIДЕО
Професор Пермського держуніверситету, фізик Анатолій Волинцев написав листа російському диктатору Володимиру Путіну, запропонувавши завдати ядерного удару по території України.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ.
"Я пропоную і президенту, і нашій російській спільноті розглянути можливість та доцільність застосування ядерної зброї під час спеціальної військової операції. Для того, щоб швидше і коректніше досягти всіх цілей. Річ у тім, що СВО триває вже два з половиною роки, і ситуація на фронті стала такою в'язкою і тягучою. Тобто якихось великих проривних бойових дій немає. Бойові дії здійснюються, як правило, шляхом коротких вилазок із нашого боку та контратак з українського боку. Зараз перевага, звичайно, на нашому боці, але просуваємось ми досить повільно. І у народу виникає запитання: а коли ми все-таки закінчимо і досягнемо того, чого хотіли?" - сказав він.
Також, за словами Волинцева, треба вдарити не ядерною зброєю по інфраструктурі НАТО.
"Потрібно знайти таких посередників, які могли б зробити це за допомогою нашої зброї", - додав він.
Професор пропонує перш за все знищити Бескидський тунель, розміщений в Українських Карпатах.
"Я пропоную такий акуратний, я сказав би — ніжний ядерний удар. Не по промисловій, не житловій інфраструктурі, з мінімальними людськими жертвами. Для того, щоб перекрити основні шляхи постачання", - пояснив він.
Таким "ніжним" ядерним ударом, на думку Волинцева, РФ врятує населення у Бєлгородській та інших областях.
Будь ласка, зачекайте...
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О КОМ речь?
Из какой жопы кто-то вытащил этого пермяка-солёные уши?
Ни одной публикации в приличном международном журнале, полюбопытствуйте достижениями прохвесора:
Публикационная деятельность
А. Б. Волынцев является автором более 100 публикаций, среди которых:
монография: «Наследственная механика дислокационных ансамблей. Компьютерные модели и эксперимент». - Иркутск, 1990.
учебно-методические пособия:
«Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2012. URL: https://elis.psu.ru/node/23925 .
«Компьютерные технологии в научных исследованиях. Компьютерное моделирование пластической деформации и дефектов в кристаллах» (авт.: А. Б. Волынцев, А. В. Ратт, А. Н. Шилов. - Пермь, 2016. URL: https://elis.psu.ru/node/398853 .
Избранные публикации
https://journals.ioffe.ru/articles/3433 Деформационные эффекты в H:Ti:LiNbO3 монокристаллических слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 990-992.
https://journals.ioffe.ru/articles/3434 Преципитация пластинчатых фаз в H:LiNbO3слоях / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 993-995.
https://journals.ioffe.ru/articles/3435 Метастабильные фазы в протонообменных волноводах на X-срезе ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Физика твердого тела. - 2006. - Т. 48, № 6. - С. 996-1000.
https://trudymai.ru/published.php?ID=25992&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Интегрально-оптический модулятор на основе интерферометра Маха-Цандера с асимметричной топологией волноводов / А. Б. Волынцев [и др.] // Труды МАИ [электронный журнал]. - № 46. − С. 22.
Пономарев Р. С. https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-defektnoy-struktury-linbo3-na-rabotu-integralno-opticheskoy-shemy Влияние дефектной структуры LiNbO3 на работу интегрально-оптической схемы / Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Вестник Пермского университета. Сер.: Физика. − 2012. − Вып. 2(20). − С. 72-77.
https://www.sibran.ru/upload/iblock/d3c/d3c033f964a9e59ceb12cd4746a5874b.pdf Влияние структуры и механических свойств приповерхностного слоя монокристалла ниобата лития на процесс производства интегрально-оптических схем / А. Б. Волынцев [и др.] // Автометрия. - 2017. - Т. 53, № 1. - С. 100-106.
https://www.readcube.com/articles/10.17308%2Fkcmf.2018.20%2F581 Особенности структурно-фазовых превращений при отжиге протонообменных слоев на Z-срезе кристалла ниобата лития / А. Б. Волынцев [и др.] // Конденсированные среды и межфазные границы. - 2018. - Т. 20, № 3. - С. 443-451.
https://rfl18.iae.nsk.su/articles/047.%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0.pdf Модель одномодового световода, оптимизированного для передачи мощного лазерного излучения / Р. Р. Кашина, А. А. Поносова, И. С. Азанова, А. Б. Волынцев, А. С. Смирнов // Материалы Российского семинара по волоконным лазерам. - Новосибирск, 2018. - С. 110-111.
http://applied.photonics.pstu.ru/_res/fs/4426file.pdf Непрерывный волоконный лазер в широком спектральном диапазоне от 1518 до 1585 нм на основе высоколегированного эрбиевого кварцевого волокна / А. Б. Волынцев [и др.] // Прикладная фотоника. - 2018. - Т. 5, № 4. - С. 336-347.
Сосунов А. В. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41891586 Влияние предотжига пластин ниобата лития на формирование оптических волноводов / А. В. Сосунов, Р. С. Пономарев, А. Б. Волынцев // Фундаментальные проблемы оптики - 2018 : сборник трудов X Международной конференции. - Санкт-Петербург, 2018. - С. 312-313.
Салгаева У. О. http://press.psu.ru/index.php/phys/article/view/4441 Структура и физико-химические свойства приповерхностных слоев оптических материалов, модифицированных путем обработки в водородной плазме / У. О. Салгаева, А. Б. Волынцев, С. С. Мушинский // Вестник Пермского университета. Сер. Физика. - 2021. - Вып. 1. - С. 12-39.
Стабильность интегрально-оптических схем на основе HXLI1-XNBO3-волноводов в зависимости от состояния приповерхностного слоя кристалла ниобата лития / А. В. Сосунов, А. Б. Волынцев // http://fioconf.mephi.ru/files/2021/01/FIO2021-Sbornik.pdf X международная конференция по фотонике и информационной оптике : сб. науч. тр. - Москва, 2021. - С. 43-44.
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00150190802427234 Chemical Etching Technique for Investigations of a Structure of Annealed and Unannealed Proton Exchange Channel LiNbO3 Waveguides / A. B. Volyntsev [et al.] // Ferroelectrics. - 2008. - Vol. 374, № 1. - Р. 110-121.
Shevtsov D. I., Azanova I. S., Volyntsev A. B. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00150190600889379 Proton Sites Occupation Sequencein Crystal Lattice of HxLi1-xNbO3 Monocrystal Layers // Ferroelectrics. - 2006. - Vol. 341, Issue 1. - P. 55-65.
Bulatov M. I. Investigation of optical losses in optical volume under the influence of reduced and increased temperatures / M. I. Bulatov, I. S. Azanova, A. B. Volyntsev // https://elis.psu.ru/node/539011 Новое в естественных и гуманитарных науках : сб. материалов межвуз. науч.-практ. студ. конф., Пермь, 27 ****. 2017 г. - 28 мая 2018 г. - Пермь, 2018. - Вып. XI. - С. 7-13.
Давно пора отбросить человечность и прочую белиберду и начать воевать по настоящему.
Отказалась церквушка переходить в ПЦУ, запереть ее двери вместе с прихожанами и спалить ее благодатным огнем. Лучше оставить в Украине 5 млн Украинцев, чем иметь 45 млн кацапо-хохляцких полупредателей.
Распылять с БПЛА высокорадиоактивные материалы над жилой застройкой городов т.н. рф.
Возбудители тифа, бубонной чумы, холеры (я знаю, где они хранятся) выливать в источники водоснабжения населенных пунктов той же самой рф.
Нас все равно хотят убить! Все без исключения от США до рф!! Чего церемонится?
2.5 года Украина одна соблюдает всю эту дерьмократическую евро-х#йню. Одна. Среди всего мира. Остальные шелестят кремлевским баблом.
Старий безтолковий науківець зі здвигами по фазі, не знає де себе проявити -- вже у війну лізе...
Проблема в тому, що ми помилково вважали їх людьми."
(мем з лютого 2022 р.)
так як така мразота немає права на життя 🧌🤬👹