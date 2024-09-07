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МІ6 (15) ядерна зброя (1110) Бернс (64)

У перший рік повномасштабного вторгнення був ризик застосування Росією ядерної зброї, - директор ЦРУ Бернс

Директор ЦРУ Вільям Бернс

Директор ЦРУ США Вільямс Бернс сказав, що в перший рік повномасштабного російського вторгнення в Україну був реальний ризик застосування Росією тактичної ядерної зброї. За його словами, це було восени 2022.

Під час FT Weekend Festival він повідомив, що Росію дипломатичним шляхом переконували утриматися від ядерного удару. Бернс сказав, що сам говорив із російським колегою Наришкіним наприкінці 2022-го, пояснюючи йому наслідки "такого роду ескалації", передає Цензор.НЕТ з посиланням на  LB.UA.

Перша за повномасштабну війну зустріч Бернса і Наришкіна відбулася в Туреччині. В опублікованій за її результатами заяві Білий дім тоді згадував попередження про наслідки використання Росією ядерної зброї.

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Водночас Бернс додав, що всерйоз перспектива застосування ядерної зброї лякати не повинна, і що Путін час від часу бряцатиме зброєю.

Голова британської служби МІ6 Річард Мур, коментуючи на цьому заході можливість ядерних ударів, сказав, що про ядерну ескалацію говорить лише одна сторона – і це Володимир Путін. За його словами, нікого на Заході ці розмови залякати не здатні.

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Бернс додав, що його організація разом з МІ6 надала "достовірне, раннє, точне попередження" про план Росії вторгнутися в Україну, зазначивши, що багато інших західних спецслужб відкинули попередження про російський напад, вважаючи це блефом.

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Топ коментарі
+26
саліван і бернс, саме ті, два утирка, що дико топили за кацапію, проти україни.
і що прикро, що пристаркуватий красень байден, саме до них, прислухався більше.
тільки цікаво, як так, коли крємлєбздун був на такому під'йомі, від своїх перемог, ще й ядеркою погрожував, а зараз, коли україна вистояла і почала навалювати піздюлєй у відповідь, раптом передумав?
навіщо дістали, цю тупу страшилку про плєшивого? і чому, саме зараз?
останній аргумент крємля?
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07.09.2024 21:21
+16
То ви, боягузи лицемірні , нас врятували??! Хто б на рашці вас слухав?! Шпийони хрінові!
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07.09.2024 21:21
+13
Це було восени 2022,зараз восени 2024
. Від вас смердить і досі, містере Бернс!!!
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07.09.2024 21:23
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Пан вірить що ***** сповна розуму?
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07.09.2024 23:19 Відповісти
Повторю слова Салівана у випадку програшу в раші можуть відбутись неконтрольовані політичні процеси і до влади прийти неадекватні політики... не я вважаю його адекватним а амери

А взагалі я вважаю що в раші керує група олігархів а не ***** який ще хто знає чи живий враховуючи скільки в нього двійників
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08.09.2024 01:00 Відповісти
Війну затіяла не Америка. Не треба російської пропаганди. Чи хочете сказати що цар рф агент США?
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07.09.2024 22:58 Відповісти
Я бачу одне що наразі їм вона економічно вигідна...

звідси диряві санкції та крапельне постачання озброєння що не нанести оркам сильного урону і не призвести до зупинки експорту ресурсів
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07.09.2024 23:16 Відповісти
О, а росіяни просто жертва? Чи все ж таки ***** косплеював Гітлера і розв'язав загарбницьку війну?
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07.09.2024 23:21 Відповісти
йому дали це зробити ті, хто мав не допустити
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08.09.2024 00:46 Відповісти
Він розв'язав війну але вони на цьому заробляють тому такі обмеження в допомозі
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08.09.2024 01:01 Відповісти
© а то шо?? а то прутін нападе?.

Їпанашкі куколди... в 2014 вже пугали іржавими рос-ракетами і шо? Типу зброї не дамо, не ескаліровать....
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07.09.2024 22:14 Відповісти
З 2016 я казав, що всі бажаючі повоювати по справжньому отримають цю можливість. Я казав що буде повномасштабка, з танками, бомбардуванням тилових міст і сотнями тисяч загиблих.
Зараз мені цікаво, чому Герої 2019 року тікають від ТЦК?
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07.09.2024 22:20 Відповісти
Для істинних маланців "какая разніца" . Квартал тут заробляє а не будує майбутнє своїх байстрюків
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07.09.2024 22:30 Відповісти
В єврея Батьківщина одна- це Ізраїль. Країна в якій народився єврей- то є послана йому Яхве країна для заробляння шекелів, щоб він зміг збагатити свою Батьківщину. Шкода нашого ПреZEдента, що купивши для батьків маєток в Ізраїлі якраз перед повномасштабкою, йому довелося вивезти їх в Італію, якраз перед атакою палестинських бойовиків.
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07.09.2024 22:43 Відповісти
Ото не надоело вам, "маланци", ******? Было уже четыре украинца и один полуукраинец полукацап у булавы и что? Это ведь из-за них, крадунов и лицемеров, нарид выбрал себе маланца.
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07.09.2024 23:32 Відповісти
Как пагодка в Тюмєні?
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07.09.2024 23:43 Відповісти
позвони сестре, она тебе расскажет..
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08.09.2024 00:27 Відповісти
Русскіє Амєрікі за Трампа?
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08.09.2024 10:29 Відповісти
був ризик обдристати свої шпійонські штани
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08.09.2024 00:02 Відповісти
Сцикливі, лицемірні утирки!
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08.09.2024 01:07 Відповісти
свидетель коричневых линий
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08.09.2024 02:12 Відповісти
От чмо...
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08.09.2024 02:41 Відповісти
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