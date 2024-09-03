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Новини
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Американські дослідники знайшли, де РФ може ховати нову ядерну ракету "Буревісник", - Reuters

Дослідники знайшли імовірне місце розташування нової ядерної ракети РФ Буревісник (фото ілюстративне)

Двоє дослідників зі США стверджують, що знайшли ймовірне місце розташування в Росії крилатої ракети 9М370 "Буревісник", нової ракети з ядерним двигуном, яку кремлівський диктатор Володимир Путін називає "непереможною".

Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.

У матеріалі видання йдеться, що завдяки зображенням, зробленим 26 липня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, двоє дослідників визначили будівельний проєкт, що примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під двома назвами "Вологда-20" і "Чебсара", як потенційне місце для розміщення нової ракети".

Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.

Також видання пише, щоодин з аналітиків дослідницької організації CNA на супутникових знімках визначив дев’ять горизонтальних стартових майданчиків, які будуються. Вони сполучені дорогами, і там, імовірно, згодом може відбуватися обслуговування ракет та їхніх компонентів.

У матеріалі зазначається, що йдеться про ракету, яка за класифікацією НАТО має назву SSC-X-9 Skyfall, обладнану ядерним двигуном та можливостями переносити ядерну боєголовку. Свого часу Путін заявив, що ця зброя має практично необмежену дальність застосування та може уникати протиракетної оборони США. Втім, багато західних експертів ставлять під сумнів ці заяви, а також стратегічну цінність "Буревісника" - на їхню думку, цей проєкт не додасть Москві нових можливостей.

Читайте: В окупованому Криму помітили військовий транспорт "ядерного" управління Міноборони РФ, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

росія (65073) ядерна зброя (1150)


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Топ коментарі
+14
Дайте ЗСУ координати і побільше далекобійної зброї, а то самі боїтеся, і спіть спокійно, вас захистить ЗСУ.
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03.09.2024 03:21
+12
США не просрали власний ВПК і совок у владі не розводили. Їм на вашу занепокоєність *****.
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03.09.2024 03:17
+9
Пролєтая над Череповцом, Буревестник послал всех к ядрьоной матері.....
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03.09.2024 02:25
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нової ракети з ядерним двигуном, яку кремлівський диктатор Володимир Путін називає
"непереможною"

*****!
Випій йаду і убєйся апстєну!
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03.09.2024 02:16 Відповісти
Свого часу,але час сплинув,щез. Якщо Чебоксари, то можна і цю"непереможну" перемогти
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03.09.2024 07:49 Відповісти
Пролєтая над Череповцом, Буревестник послал всех к ядрьоной матері.....
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03.09.2024 02:25 Відповісти
саме так !
вундервафля неперможна для ПРО США лише тому, що вона не вилетить за межі рашки - буде збита НАТОю чи злими біндєрами
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03.09.2024 04:40 Відповісти
США не просрали власний ВПК і совок у владі не розводили. Їм на вашу занепокоєність *****.
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03.09.2024 03:17 Відповісти
Сша наіпали Україну, як тільки хотіли. І далі продовжують.
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03.09.2024 06:38 Відповісти
Це проблема українців, хто винен що кацапам віддали зброю?
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03.09.2024 08:06 Відповісти
Такі дятли, як ти.
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03.09.2024 12:15 Відповісти
Не. Вони ніколи не казали що будуть воювати за Україну.
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03.09.2024 19:23 Відповісти
Кожен розуміє події в силу своїх мізків. Вам не повезло.
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03.09.2024 19:35 Відповісти
Це вам не повезло. Що ви собі щось нафантазували і повірили в це.
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03.09.2024 19:54 Відповісти
Дайте ЗСУ координати і побільше далекобійної зброї, а то самі боїтеся, і спіть спокійно, вас захистить ЗСУ.
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03.09.2024 03:21 Відповісти
Це викликае глибоку стурбованiсть та занепокоення! 🤠
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03.09.2024 03:58 Відповісти
"...двоє дослідників" -гм, це круто.
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03.09.2024 04:22 Відповісти
В очкі у ***** пошукайте.
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03.09.2024 04:56 Відповісти
Які там ще дослідники, це лапша для вух. Кому треба в штатах знають точно де коли кууди і т.д.
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03.09.2024 05:11 Відповісти
Хай китайців ТОЧНО запитають, у них установки націлені на ВСІ ядерні боєголовки росії. Китаю потрібно 2 хвилини, щоб знищити центр прийняття рішень після пуску хоча б однієї ракети. А ще через 10 хвилин брава китайська армія захопить Сибір і Далекий Схід.
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03.09.2024 06:25 Відповісти
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03.09.2024 07:19 Відповісти
Успокойтесь, сэр. Последняя война будет со щитами, копьями, луками и булавами, которые затем 7 лет будут жечь. Читайте Библию
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03.09.2024 07:54 Відповісти
Американські дослідники знають? А що кажуть британські вчені?
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03.09.2024 08:24 Відповісти
До роду будевісників відносяться і ті, яких самі росіяни називають "глупьіш". Ось цце справжня назва цієї ракети, та і росіян, що вірять в її непобєдімость.
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03.09.2024 08:29 Відповісти
Минуточку!
Насколько я помню, последнее сообщение про буревестник было что он взорвался при испытании.
Кто сказал, что удалось сделать действующий прямоточный ядерный реактивный двигатель?
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03.09.2024 09:19 Відповісти
Абсолютно согласен с вами! НЕВОЗМОЖНО обеспечить нагрев входящего воздушного потока на гиперзвуковой скорости (даже с учетом сжатия в зонах скачков уплотнения) до необходимой температуры на протяжении воздушного канала (его площади) за время проходения потока. Либо там должны быть тепмпературы сравнимые с температурой на поверхности Солнца, либо ракета должна быть длиной в сотни метров.
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03.09.2024 12:40 Відповісти
 
 