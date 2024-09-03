Американські дослідники знайшли, де РФ може ховати нову ядерну ракету "Буревісник", - Reuters
Двоє дослідників зі США стверджують, що знайшли ймовірне місце розташування в Росії крилатої ракети 9М370 "Буревісник", нової ракети з ядерним двигуном, яку кремлівський диктатор Володимир Путін називає "непереможною".
Про це пише Reuters, передає Цензор.НЕТ.
У матеріалі видання йдеться, що завдяки зображенням, зробленим 26 липня комерційною супутниковою компанією Planet Labs, двоє дослідників визначили будівельний проєкт, що примикає до сховища ядерних боєголовок, відомого під двома назвами "Вологда-20" і "Чебсара", як потенційне місце для розміщення нової ракети".
Об'єкт розташований за 475 км на північ від Москви.
Також видання пише, щоодин з аналітиків дослідницької організації CNA на супутникових знімках визначив дев’ять горизонтальних стартових майданчиків, які будуються. Вони сполучені дорогами, і там, імовірно, згодом може відбуватися обслуговування ракет та їхніх компонентів.
У матеріалі зазначається, що йдеться про ракету, яка за класифікацією НАТО має назву SSC-X-9 Skyfall, обладнану ядерним двигуном та можливостями переносити ядерну боєголовку. Свого часу Путін заявив, що ця зброя має практично необмежену дальність застосування та може уникати протиракетної оборони США. Втім, багато західних експертів ставлять під сумнів ці заяви, а також стратегічну цінність "Буревісника" - на їхню думку, цей проєкт не додасть Москві нових можливостей.
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"непереможною"
*****!
Випій йаду і убєйся апстєну!
вундервафля неперможна для ПРО США лише тому, що вона не вилетить за межі рашки - буде збита НАТОю чи злими біндєрами
Насколько я помню, последнее сообщение про буревестник было что он взорвался при испытании.
Кто сказал, что удалось сделать действующий прямоточный ядерный реактивный двигатель?