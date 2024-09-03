Американские исследователи нашли, где РФ может прятать новую ядерную ракету "Буревестник", - Reuters

Двое исследователей из США утверждают, что нашли вероятное местоположение в России крылатой ракеты 9М370 "Буревестник", новой крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую кремлевский диктатор Владимир Путин называет "непобедимой".

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В материале издания говорится, что благодаря изображениям, сделанным 26 июля коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, двое исследователей определили строительный проект, примыкающий к хранилищу ядерных боеголовок, известного под двумя названиями "Вологда-20" и "Чебсара", как потенциальное место для размещения новой ракеты".

Объект расположен в 475 км к северу от Москвы.

Также издание пишет, что один из аналитиков исследовательской организации CNA на спутниковых снимках определил девять строящихся горизонтальных стартовых площадок. Они соединены дорогами, и там, вероятно, впоследствии может происходить обслуживание ракет и их компонентов.

В материале отмечается, что речь идет о ракете, которая по классификации НАТО называется SSC-X-9 Skyfall, оборудованную ядерным двигателем и возможностями переносить ядерную боеголовку. В свое время Путин заявил, что это оружие имеет практически неограниченную дальность применения и может избегать противоракетную оборону США. Впрочем, многие западные эксперты ставят под сомнение эти заявления, а также стратегическую ценность "Буревестника" - по их мнению, этот проект не придаст Москве новых возможностей.

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