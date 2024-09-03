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Новости
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Американские исследователи нашли, где РФ может прятать новую ядерную ракету "Буревестник", - Reuters

Дослідники знайшли імовірне місце розташування нової ядерної ракети РФ Буревісник (фото ілюстративне)

Двое исследователей из США утверждают, что нашли вероятное местоположение в России крылатой ракеты 9М370 "Буревестник", новой крылатой ракеты с ядерным двигателем, которую кремлевский диктатор Владимир Путин называет "непобедимой".

Об этом пишет Reuters, передает Цензор.НЕТ.

В материале издания говорится, что благодаря изображениям, сделанным 26 июля коммерческой спутниковой компанией Planet Labs, двое исследователей определили строительный проект, примыкающий к хранилищу ядерных боеголовок, известного под двумя названиями "Вологда-20" и "Чебсара", как потенциальное место для размещения новой ракеты".

Объект расположен в 475 км к северу от Москвы.

Также издание пишет, что один из аналитиков исследовательской организации CNA на спутниковых снимках определил девять строящихся горизонтальных стартовых площадок. Они соединены дорогами, и там, вероятно, впоследствии может происходить обслуживание ракет и их компонентов.

В материале отмечается, что речь идет о ракете, которая по классификации НАТО называется SSC-X-9 Skyfall, оборудованную ядерным двигателем и возможностями переносить ядерную боеголовку. В свое время Путин заявил, что это оружие имеет практически неограниченную дальность применения и может избегать противоракетную оборону США. Впрочем, многие западные эксперты ставят под сомнение эти заявления, а также стратегическую ценность "Буревестника" - по их мнению, этот проект не придаст Москве новых возможностей.

Также смотрите: В оккупированном Крыму заметили военный транспорт "ядерного" управления Минобороны РФ, - СМИ. ФОТО

Автор: 

россия (95467) ядерное оружие (1332)


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Топ комментарии
+14
Дайте ЗСУ координати і побільше далекобійної зброї, а то самі боїтеся, і спіть спокійно, вас захистить ЗСУ.
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03.09.2024 03:21
+12
США не просрали власний ВПК і совок у владі не розводили. Їм на вашу занепокоєність *****.
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03.09.2024 03:17
+9
Пролєтая над Череповцом, Буревестник послал всех к ядрьоной матері.....
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03.09.2024 02:25
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нової ракети з ядерним двигуном, яку кремлівський диктатор Володимир Путін називає
"непереможною"

*****!
Випій йаду і убєйся апстєну!
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03.09.2024 02:16 Ответить
Свого часу,але час сплинув,щез. Якщо Чебоксари, то можна і цю"непереможну" перемогти
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03.09.2024 07:49 Ответить
Пролєтая над Череповцом, Буревестник послал всех к ядрьоной матері.....
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03.09.2024 02:25 Ответить
саме так !
вундервафля неперможна для ПРО США лише тому, що вона не вилетить за межі рашки - буде збита НАТОю чи злими біндєрами
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03.09.2024 04:40 Ответить
США не просрали власний ВПК і совок у владі не розводили. Їм на вашу занепокоєність *****.
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03.09.2024 03:17 Ответить
Сша наіпали Україну, як тільки хотіли. І далі продовжують.
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03.09.2024 06:38 Ответить
Це проблема українців, хто винен що кацапам віддали зброю?
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03.09.2024 08:06 Ответить
Такі дятли, як ти.
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03.09.2024 12:15 Ответить
Не. Вони ніколи не казали що будуть воювати за Україну.
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03.09.2024 19:23 Ответить
Кожен розуміє події в силу своїх мізків. Вам не повезло.
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03.09.2024 19:35 Ответить
Це вам не повезло. Що ви собі щось нафантазували і повірили в це.
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03.09.2024 19:54 Ответить
Дайте ЗСУ координати і побільше далекобійної зброї, а то самі боїтеся, і спіть спокійно, вас захистить ЗСУ.
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03.09.2024 03:21 Ответить
Це викликае глибоку стурбованiсть та занепокоення! 🤠
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03.09.2024 03:58 Ответить
"...двоє дослідників" -гм, це круто.
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03.09.2024 04:22 Ответить
В очкі у ***** пошукайте.
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03.09.2024 04:56 Ответить
Які там ще дослідники, це лапша для вух. Кому треба в штатах знають точно де коли кууди і т.д.
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03.09.2024 05:11 Ответить
Хай китайців ТОЧНО запитають, у них установки націлені на ВСІ ядерні боєголовки росії. Китаю потрібно 2 хвилини, щоб знищити центр прийняття рішень після пуску хоча б однієї ракети. А ще через 10 хвилин брава китайська армія захопить Сибір і Далекий Схід.
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03.09.2024 06:25 Ответить
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03.09.2024 07:19 Ответить
Успокойтесь, сэр. Последняя война будет со щитами, копьями, луками и булавами, которые затем 7 лет будут жечь. Читайте Библию
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03.09.2024 07:54 Ответить
Американські дослідники знають? А що кажуть британські вчені?
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03.09.2024 08:24 Ответить
До роду будевісників відносяться і ті, яких самі росіяни називають "глупьіш". Ось цце справжня назва цієї ракети, та і росіян, що вірять в її непобєдімость.
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03.09.2024 08:29 Ответить
Минуточку!
Насколько я помню, последнее сообщение про буревестник было что он взорвался при испытании.
Кто сказал, что удалось сделать действующий прямоточный ядерный реактивный двигатель?
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03.09.2024 09:19 Ответить
Абсолютно согласен с вами! НЕВОЗМОЖНО обеспечить нагрев входящего воздушного потока на гиперзвуковой скорости (даже с учетом сжатия в зонах скачков уплотнения) до необходимой температуры на протяжении воздушного канала (его площади) за время проходения потока. Либо там должны быть тепмпературы сравнимые с температурой на поверхности Солнца, либо ракета должна быть длиной в сотни метров.
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03.09.2024 12:40 Ответить
 
 