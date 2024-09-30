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Новини Війна
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Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати НАТО від допомоги Україні, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував ядерні погрози Путіна

"Ядерна риторика" російського диктатора Володимира Путіна не повинна стримувати країни-члени НАТО від надання Україні додаткової військової допомоги.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

Так, він прокоментував заяву Путіна, який заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо по її території завдадуть удару далекобійними ракетами.

"Що ми побачили, то це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики і повідомлень, і це (заяви Путіна. - Ред.) вписується в цей шаблон", - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, щоразу, коли Альянс посилював підтримку України новими озброєннями - бойовими танками, винищувачами F-16 чи далекобійними системами - "росіяни намагалися нам перешкодити".

Також читайте: Зеленський обговорив зі Столтенбергом посилення української ППО та кроки для членства в НАТО

"Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг після зустрічі із Зеленським: Ми згодні, що майбутнє України в НАТО

Автор: 

путін володимир (23889) ядерна зброя (1157) Столтенберг Єнс (1596)


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Ядерні погрози не стримували,не стримують і не стримуватимуть НАТО. Основні підкилимні домовленості США І Німеччини з окупантом Укрїни , стримували і стримують НАТО не тільки від допомоги Україні ,але є основним чинником заборони надання Україні далекобійних ракет,як і заборони нанесення тими ,що вже є в Україні завдавати удари по війскових і стратегічних обєктах в глибині рашестану...
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30.09.2024 16:45 Відповісти
Хто цей хоробрий та відважний рицар?
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30.09.2024 16:47 Відповісти
"Ядерна риторика" російського диктатора була є і буде, оскільки тільки риторика і залишилась, а там про це всі знають.
не можна "жирно жити" і утримувати ядерку, яка має таку властивість як і молоко, з часом "прокисати".
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30.09.2024 16:54 Відповісти
Провал Большой Диверсии против Украины
https://www.youtube.com/watch?v=vxpgFBpYpys
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30.09.2024 17:47 Відповісти
 
 