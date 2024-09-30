Ядерні погрози Путіна не повинні стримувати НАТО від допомоги Україні, - Столтенберг

"Ядерна риторика" російського диктатора Володимира Путіна не повинна стримувати країни-члени НАТО від надання Україні додаткової військової допомоги.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ.

Так, він прокоментував заяву Путіна, який заявив, що РФ може застосувати ядерну зброю, якщо по її території завдадуть удару далекобійними ракетами.

"Що ми побачили, то це шаблон безрозсудної російської ядерної риторики і повідомлень, і це (заяви Путіна. - Ред.) вписується в цей шаблон", - сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, щоразу, коли Альянс посилював підтримку України новими озброєннями - бойовими танками, винищувачами F-16 чи далекобійними системами - "росіяни намагалися нам перешкодити".

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"Вони не досягли успіху, і цей останній приклад не повинен завадити союзникам по НАТО підтримувати Україну", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше диктатор Володимир Путін провів засідання постійної наради Ради Безпеки з ядерного стримування та розширив список умов, за яких РФ може застосувати ядерну зброю.

Він запропонував, зокрема, розглядати як підставу для завдання ядерного удару масовану повітряну атаку неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

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