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Новини
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Столтенберг після зустрічі із Зеленським: Ми згодні, що майбутнє України в НАТО

Столтенберг прокоментував зустріч із Зеленським

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував зустріч із президентом Володмиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми погоджуємось, що майбутнє України в НАТО. Ми продовжимо працювати разом, щоб наблизити цей день (коли Україна стане членом НАТО - ред). і допомогти їй перемогти в боротьбі за свободу", - сказав генсек.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай має припинити підтримувати РФ у її війні проти України. Це вплине на його репутацію та інтереси, - Столтенберг

Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

Читайте: Зеленський зустрівся із президентом В’єтнаму То Ламом: Обговорили збільшення товарообігу. ФОТО

Автор: 

Зеленський Володимир (23923) НАТО (6459) членство в НАТО (1723) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+5
Патужна та відповідальна заява від особи, якій до пенсії лишилося менше тижня.
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25.09.2024 15:26
+3
Бути згодним ще не означає взяти до НАТО!
Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
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25.09.2024 15:13
+2
Через декілька століть..........згодом....
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25.09.2024 15:22
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Бути згодним ще не означає взяти до НАТО!
Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
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25.09.2024 15:13 Відповісти
"Двері" НАТО відчинені, але поки що Україна відчуває лише протяг...
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25.09.2024 15:32 Відповісти
Мене дратує ота патерналістська рука на плечі у Боневтіка.
Втім, чого ще чекати....
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25.09.2024 15:14 Відповісти
на, тобі владімір, ще одну мєдальку і фотку.
щось, зовсім, справи погані у зе!лідора.
забивають інфу усіляким шлаком.
то ж, самий час, випускати безуглу!
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25.09.2024 15:20 Відповісти
Можливо колись згодом скоро!
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25.09.2024 15:20 Відповісти
Через декілька століть..........згодом....
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25.09.2024 15:22 Відповісти
Пустозвони два
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25.09.2024 15:23 Відповісти
Ніколи Україну,зруйновану та поранену, не приймуть,ні в НАТО,ні в ЕС!

Потрібно це вже нарешті зрозуміти!
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25.09.2024 15:23 Відповісти
Коли НАТО та ЄС створювали, їх європейські члени теж в більшості своїй ще лежали в руїнах після 2-ї світової. Але тоді світовими державами керували гіганти, а не сьогоднішні політичні карликами, які лякаються власної тіні.
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25.09.2024 15:39 Відповісти
Тоді всі були в рівних умовах! А тепер ні!
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25.09.2024 15:50 Відповісти
Та ні, не всі були в рівних умовах, насамперед головні ініціатори -- США, Канада і навіть Великобританія, які по суті взяли зруйновану Європу під свою парасольку.
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25.09.2024 17:44 Відповісти
Патужна та відповідальна заява від особи, якій до пенсії лишилося менше тижня.
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25.09.2024 15:26 Відповісти
через 200 лет?!!
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25.09.2024 15:30 Відповісти
Може пора нам перестати вішати локшину на вуха
про майбутнє в НАТО а зробити історичний крок
в сьогодення та прийняти Україну в НАТО до кінця
цього року .
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25.09.2024 15:33 Відповісти
Скільки ще раз можна повторювати цю мантру ні про що?! Після того, як Україна в той чи інший спосіб БЕЗ НАТО відіб'є московську агресію і цим ліквідує для себе російську загрозу, НАВІЩО їй БУДЕ ПОТРІБНЕ членство в цьому блоці? Щоб когось захищати від Китаю? Колись батьки-засновники НАТО створювали цю організацію насамперед для того, щоб протистояти поширенню агресивної, по суті неоімперської, політики москви в Європі та світі. І ось тепер, коли дійсно виникла реальна потреба, щоб блок зупинив кремль, він 10 (!!!) років (для порівняння, обидві світові війни тривали менше 6 років кожна) "жує соплі" та демонструє всім потенційним агресорам, терористам та тоталітарним режимам свою повну беззубість.
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25.09.2024 15:35 Відповісти
Можна безкінечно дивитися на три речі:

- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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25.09.2024 15:38 Відповісти
І поклав свою длань на ремено отрока
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25.09.2024 15:46 Відповісти
десерт з войовничою назвою "НАТО" .українському народові ,західні негідники і лицемірні брехуни та прислужники рашиста пропонуватимуть покуштувати,у куй знає в якому майбутньому, і коли ця куйня під назвою "майбутнє" наступить???Поки ці західні аферисти малюють чергову брехню для України і українського народу, рашист до смерті вже третій рік "годує " Україну до смерті війною, вчора ,сьогодні і в майбутньому також
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25.09.2024 15:49 Відповісти
Всі від кого не залежить вступ України до НАТО за вступ України до НАТО. Така зла іронія.
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25.09.2024 15:51 Відповісти
гадаю що з такою допомогою "партнерів " через рік -другий не стане ніякої Укаїни а кацапстан Є прийме в "Варшавський договір
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25.09.2024 15:58 Відповісти
Він пропустив одне слово -невизначене майбутнє.
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25.09.2024 16:01 Відповісти
Ну не при боневтике.
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25.09.2024 16:07 Відповісти
всі ******* слухати казки, але не так довго,як вважають казкарі
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25.09.2024 16:10 Відповісти
куколди срані
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25.09.2024 16:25 Відповісти
Ключове у цьому всьому " ми згодні що МАЙБУТНЄ України в НАТО. А коли це майбутнє ?
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25.09.2024 16:40 Відповісти
 
 