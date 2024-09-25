Столтенберг після зустрічі із Зеленським: Ми згодні, що майбутнє України в НАТО
Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував зустріч із президентом Володмиром Зеленським.
Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.
"Ми погоджуємось, що майбутнє України в НАТО. Ми продовжимо працювати разом, щоб наблизити цей день (коли Україна стане членом НАТО - ред). і допомогти їй перемогти в боротьбі за свободу", - сказав генсек.
Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
Членство України в НАТО
Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.
Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.
Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.
Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.
Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.
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Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
Втім, чого ще чекати....
щось, зовсім, справи погані у зе!лідора.
забивають інфу усіляким шлаком.
то ж, самий час, випускати безуглу!
Потрібно це вже нарешті зрозуміти!
про майбутнє в НАТО а зробити історичний крок
в сьогодення та прийняти Україну в НАТО до кінця
цього року .
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.