Столтенберг після зустрічі із Зеленським: Ми згодні, що майбутнє України в НАТО

Генсек НАТО Єнс Столтенберг прокоментував зустріч із президентом Володмиром Зеленським.

Про це він повідомив у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

"Ми погоджуємось, що майбутнє України в НАТО. Ми продовжимо працювати разом, щоб наблизити цей день (коли Україна стане членом НАТО - ред). і допомогти їй перемогти в боротьбі за свободу", - сказав генсек.

Нагадаємо, 25 вересня президент Володимир Зеленський провів зустріч із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

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Членство України в НАТО

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що без стабільної України не може бути стабільної безпеки в Європі, а без членства в НАТО забезпечити стабільну безпеку України неможливо.

Посол ЄС Матернова заявила, що членство України в НАТО має просувати Євросоюз.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна ще ніколи не була так близько до НАТО, як сьогодні.

Соцопитування свідчить, що майже 20% українців вважають, що без членства в НАТО Україна перетвориться на сіру зону між РФ та Заходом.

Президент Зеленський заявив, що Україна отримає запрошення і членство в НАТО одразу після закінчення війни.

Водночас президент Франції Макрон заявив, що головними противниками вступу України до НАТО є США та Німеччина.

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