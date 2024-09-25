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Столтенберг после встречи с Зеленским: Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО

Столтенберг прокоментував зустріч із Зеленським

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО. Мы продолжим работать вместе, чтобы приблизить этот день (когда Украина станет членом НАТО - ред). и помочь ей победить в борьбе за свободу", - сказал генсек.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Читайте также: Зеленский обсудил со Столтенбергом усиление украинской ПВО и шаги для членства в НАТО

Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

Читайте: Зеленский встретился с президентом Вьетнама То Ламом: Обсудили увеличение товарооборота. ФОТО

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) НАТО (9998) членство в НАТО (1515) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+5
Патужна та відповідальна заява від особи, якій до пенсії лишилося менше тижня.
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25.09.2024 15:26
+3
Бути згодним ще не означає взяти до НАТО!
Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
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25.09.2024 15:13
+2
Через декілька століть..........згодом....
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25.09.2024 15:22
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Бути згодним ще не означає взяти до НАТО!
Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
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25.09.2024 15:13 Ответить
"Двері" НАТО відчинені, але поки що Україна відчуває лише протяг...
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25.09.2024 15:32 Ответить
Мене дратує ота патерналістська рука на плечі у Боневтіка.
Втім, чого ще чекати....
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25.09.2024 15:14 Ответить
на, тобі владімір, ще одну мєдальку і фотку.
щось, зовсім, справи погані у зе!лідора.
забивають інфу усіляким шлаком.
то ж, самий час, випускати безуглу!
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25.09.2024 15:20 Ответить
Можливо колись згодом скоро!
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25.09.2024 15:20 Ответить
Через декілька століть..........згодом....
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25.09.2024 15:22 Ответить
Пустозвони два
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25.09.2024 15:23 Ответить
Ніколи Україну,зруйновану та поранену, не приймуть,ні в НАТО,ні в ЕС!

Потрібно це вже нарешті зрозуміти!
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25.09.2024 15:23 Ответить
Коли НАТО та ЄС створювали, їх європейські члени теж в більшості своїй ще лежали в руїнах після 2-ї світової. Але тоді світовими державами керували гіганти, а не сьогоднішні політичні карликами, які лякаються власної тіні.
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25.09.2024 15:39 Ответить
Тоді всі були в рівних умовах! А тепер ні!
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25.09.2024 15:50 Ответить
Та ні, не всі були в рівних умовах, насамперед головні ініціатори -- США, Канада і навіть Великобританія, які по суті взяли зруйновану Європу під свою парасольку.
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25.09.2024 17:44 Ответить
Патужна та відповідальна заява від особи, якій до пенсії лишилося менше тижня.
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25.09.2024 15:26 Ответить
через 200 лет?!!
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25.09.2024 15:30 Ответить
Може пора нам перестати вішати локшину на вуха
про майбутнє в НАТО а зробити історичний крок
в сьогодення та прийняти Україну в НАТО до кінця
цього року .
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25.09.2024 15:33 Ответить
Скільки ще раз можна повторювати цю мантру ні про що?! Після того, як Україна в той чи інший спосіб БЕЗ НАТО відіб'є московську агресію і цим ліквідує для себе російську загрозу, НАВІЩО їй БУДЕ ПОТРІБНЕ членство в цьому блоці? Щоб когось захищати від Китаю? Колись батьки-засновники НАТО створювали цю організацію насамперед для того, щоб протистояти поширенню агресивної, по суті неоімперської, політики москви в Європі та світі. І ось тепер, коли дійсно виникла реальна потреба, щоб блок зупинив кремль, він 10 (!!!) років (для порівняння, обидві світові війни тривали менше 6 років кожна) "жує соплі" та демонструє всім потенційним агресорам, терористам та тоталітарним режимам свою повну беззубість.
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25.09.2024 15:35 Ответить
Можна безкінечно дивитися на три речі:

- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.
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25.09.2024 15:38 Ответить
І поклав свою длань на ремено отрока
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25.09.2024 15:46 Ответить
десерт з войовничою назвою "НАТО" .українському народові ,західні негідники і лицемірні брехуни та прислужники рашиста пропонуватимуть покуштувати,у куй знає в якому майбутньому, і коли ця куйня під назвою "майбутнє" наступить???Поки ці західні аферисти малюють чергову брехню для України і українського народу, рашист до смерті вже третій рік "годує " Україну до смерті війною, вчора ,сьогодні і в майбутньому також
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25.09.2024 15:49 Ответить
Всі від кого не залежить вступ України до НАТО за вступ України до НАТО. Така зла іронія.
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25.09.2024 15:51 Ответить
гадаю що з такою допомогою "партнерів " через рік -другий не стане ніякої Укаїни а кацапстан Є прийме в "Варшавський договір
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25.09.2024 15:58 Ответить
Він пропустив одне слово -невизначене майбутнє.
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25.09.2024 16:01 Ответить
Ну не при боневтике.
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25.09.2024 16:07 Ответить
всі ******* слухати казки, але не так довго,як вважають казкарі
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25.09.2024 16:10 Ответить
куколди срані
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25.09.2024 16:25 Ответить
Ключове у цьому всьому " ми згодні що МАЙБУТНЄ України в НАТО. А коли це майбутнє ?
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25.09.2024 16:40 Ответить
 
 