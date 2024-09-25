Столтенберг после встречи с Зеленским: Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал встречу с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

"Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО. Мы продолжим работать вместе, чтобы приблизить этот день (когда Украина станет членом НАТО - ред). и помочь ей победить в борьбе за свободу", - сказал генсек.

Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

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Членство Украины в НАТО

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.

Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.

Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.

Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.

В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.

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