Столтенберг после встречи с Зеленским: Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал встречу с президентом Владимиром Зеленским.
Об этом он сообщил в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.
"Мы согласны, что будущее Украины - в НАТО. Мы продолжим работать вместе, чтобы приблизить этот день (когда Украина станет членом НАТО - ред). и помочь ей победить в борьбе за свободу", - сказал генсек.
Напомним, 25 сентября президент Владимир Зеленский провел встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Членство Украины в НАТО
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что без стабильной Украины не может быть стабильной безопасности в Европе, а без членства в НАТО обеспечить стабильную безопасность Украины невозможно.
Посол ЕС Матернова заявила, что членство Украины в НАТО должен продвигать Евросоюз.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина еще никогда не была так близко к НАТО, как сегодня.
Соцопрос свидетельствует, что почти 20% украинцев считают, что без членства в НАТО Украина превратится в серую зону между РФ и Западом.
Президент Зеленский заявил, что Украина получит приглашение и членство в НАТО сразу после окончания войны.
В то же время президент Франции Макрон заявил, что главными противниками вступления Украины в НАТО являются США и Германия.
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Так само як бути згодним і одружитись. Всі з усим згодні, а діла нікому немає.
Втім, чого ще чекати....
щось, зовсім, справи погані у зе!лідора.
забивають інфу усіляким шлаком.
то ж, самий час, випускати безуглу!
Потрібно це вже нарешті зрозуміти!
про майбутнє в НАТО а зробити історичний крок
в сьогодення та прийняти Україну в НАТО до кінця
цього року .
- як Зеленський знижує тарифи та закінчує епоху бідності;
- як Зеленський знищує олігархів та рубає руки своїм Свинарчукам;
- як Зеленський вступає до НАТО та ЄС.