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Зеленский (19064) США (24862) членство в НАТО (1440)

Украина еще никогда не была так близка к НАТО, как сегодня, - Зеленский

нато

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Нью-Йорке встретились с украинской общиной и обсудили шаги Украины ради победы и членство нашей страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, среди участников встречи - руководители и лидеры ведущих украинских общественных организаций, культурных и финансовых учреждений, ученые, педагоги.

Зеленский отметил то, что украинская община все время помогает сохранять внимание США к Украине, и призвал продолжать эту работу.

Президент рассказал о шагах, которые делает Украина ради победы и восстановления справедливого мира, а также о цели визита в Соединенные Штаты и вопросах дальнобойности.

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"Сначала все боялись об этом говорить, потом, когда мы поднимали этот вопрос, нам легко намекали, что несвоевременные вопросы и очень опасны. А сегодня мы уже, честно говоря, приехали за положительными ответами. Хотя кажется, что это невозможно. А я считаю, что мы должны сделать все, чтобы открыть этот шанс", - заявил он.

Также во время встречи обсудили результаты операции в Курской области и ее стратегические цели, впечатления от визита в США, в частности посещение Скрентонского армейского боеприпасного завода, и будущее Украины в НАТО.

Я считаю, что Украина еще никогда не была так близко к Альянсу (НАТО. - Ред.), как сегодня. Это правда. Немножко еще решимости - и все получится", - подытожил Владимир Зеленский.

Как отмечалось, сейчас Зеленский находится с официальным визитом в США, где примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.
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Топ комментарии
+22
Украина никогда не была так близко до НАТО как 20 апреля 2019 г. А потом дегенераты наголосовали паприколу хоть паржать.
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24.09.2024 13:47
+13
Воно обдовбане.
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24.09.2024 13:57
+12
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24.09.2024 13:44
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24.09.2024 13:44 Ответить
Воно обдовбане.
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24.09.2024 13:57 Ответить
Між Україною і НАТО лише одна перепона - сам Зєлєнскій.
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24.09.2024 14:13 Ответить
Пильнуи - Зеля - шоб ми не пролетіли
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24.09.2024 13:46 Ответить
Твоя місія, схоже, відсунути її подалі геть, ти і дєрьмака он з собою взяв.
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24.09.2024 13:46 Ответить
двері відчиненими будуть до самого кінця нато
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24.09.2024 13:46 Ответить
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24.09.2024 13:46 Ответить
а де фото-відео зустрічі?Знову новини в переказі словоблудів з оп.
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24.09.2024 13:47 Ответить
зеленський не представник НАТО , щоб робити такі заяви. Це як мінімум
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24.09.2024 13:47 Ответить
Він також не лорд та й вона,скумбрія не леді,як скумбрія,все по в.і. леніну,по заповіту,кожен кухар та кухарка,типу суслик-агроном.
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24.09.2024 14:03 Ответить
Украина никогда не была так близко до НАТО как 20 апреля 2019 г. А потом дегенераты наголосовали паприколу хоть паржать.
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24.09.2024 13:47 Ответить
ось просто Цікаво, якщо він дійсно!, заведе країну до НАТО, що ви тоді будете казати _)
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24.09.2024 13:52 Ответить
)
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24.09.2024 14:01 Ответить
Рівень зеленського -одкб
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24.09.2024 14:04 Ответить
Ну це ви так вважаєте.
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24.09.2024 14:08 Ответить
Хм...а що зеленському ментально ближче-європа чи рашка?Англ мову він почав вивчати за президенства.Язиком норм володіє і в фільмах на язиеу в осн базарив.Знімався в фільмах з під..рами.Продукцію свою в не європу а в рашку продавав.Батьки його -совок дрємучий.Повадки в нього гопніка.Чи гадаєте що у 19 р він усе переосмислив і з малороса пеперодився в патріота українця?Так буває?
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24.09.2024 14:12 Ответить
Брехня.Просто відкрита брхня.Татаров з подоляком і решта шобла з ОП підтвеоджують своєю діяльністю.
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24.09.2024 14:28 Ответить
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24.09.2024 14:20 Ответить
Я не є виборцем Зеленського, і порохоботам, так же не є. я люблю Україну, і просто дивлюся на речі реально, порівнюю і роблю висновки, так що не потрібно, ось цього вибач ідіотизму.
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24.09.2024 14:26 Ответить
"Просто дивлюся на речі реально" - сказав Френк, облизуючи ложку від чорної ікри за 30 гривень з АТБ.
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24.09.2024 15:17 Ответить
То таке,) зате зауваж, на відміну від тебе, не облизую зЕлупу,) -- безкоштовно,) ідіот,)
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27.09.2024 15:14 Ответить
Так зелену зелупу якраз ти тут смокчиш і плямкаєш. Бо не розумієш що то стьоб над зеленим лайном. І комент твій із розряду "я за реальну ****** чия б вона не була, головне щоб була зелена".
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27.09.2024 15:52 Ответить
Тільки не йди радником до ***********... Бо воно таких любить, а їх і так достатньо щоб остаточно ************ країну.
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24.09.2024 20:39 Ответить
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24.09.2024 16:04 Ответить
У вас уже дупа называется НАТО?
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24.09.2024 21:27 Ответить
"би правив"!!!Ось!Ти царя собі обираєш!А проблема не тільки в президенті а й в Верховній Раді!А головна проблема в населенні України!!!
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24.09.2024 14:31 Ответить
Країна кожні 4 роки вибирає собі правителя, а як його називають то суті не міняє.
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24.09.2024 15:03 Ответить
Браво.Ти достойний зеленського.Насолоджуйся правителем
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24.09.2024 15:06 Ответить
Питання кривобокої-гнилої української влади висить роками без вирішення..., ось почитай дискусії десятидітної давності, ось суть чому країна не для людей...

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24.09.2024 15:11 Ответить
іди до біса.Наобирав-наголосував-насолоджуйся і не бідкайся.
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24.09.2024 15:14 Ответить
я тобі скажу інше, якщо зараз провести вибори, люди-більшість проголосують за того, хто знов їм пообіцяє, що для припинення війни просто потрібно перестати стріляти...
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24.09.2024 15:18 Ответить
в це я вірю.Але винен не той що бреше а овочі що обирають собі правителя-брехуна.
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24.09.2024 15:21 Ответить
ага.Масони винні.Іди до біса,більше не буду відповідати.
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24.09.2024 15:46 Ответить
Тут ти помиляєшся, винувата система, яка дозволяє кандидатам безкарно брехати своїм працедавцям-виборцям, а потім отримавши політичний імунітет, на 4-5 років, плювати на всі свої обіцянки.
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24.09.2024 15:47 Ответить
овоч.Ти натуральний овоч
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24.09.2024 15:09 Ответить
Та ну, чмо
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24.09.2024 13:51 Ответить
Шольц це казав ще влітку чи восени 21-го року ще перед повномасштабним вторгненням кацапні, тобто говорив він це для того, щоб не провокувати ху йла на вторгнення... тепер ця заява Шольца після нападу ху йла вже вупше не актуальна. І з цього часу Україні прибрали ПДЧ на шляху до отримання запрошення для вступу в НАТО. Тобто зараз усе це впирається у війну в Україні і в наявність яєць у діючих членів НАТО. А це значить, що поки триває в Україні війна, процес прийняття України до НАТО може зайняти ще багато років. АБО. якщо у НАТО є яйця, то Україну запросити у НАТО можуть по суті вже навіть і сьогодні. навіть незважаючи на окуповані території і війну. Бо затягувати війну на багато років для Європи і блоку НАТО буде дуже невигідно, а для України це буде практично катастрофічно. Приймати воюючу Україну до НАТО зараз в межах тих її територій, які ще не окуповані- це дуже ризиковано для європейських країн. Злити Україну кацам (заморозити війну) - це пустити світовий порядок по писті і стати на шлях війн, спочатку локальних, а потім уже і до світової глобальної війни рукою подати, бо ті всі диктатори будуть дивитися на каців і собі робити подібне. раз це кацам з рук зійшло, то і їм теж зійде. і пішло-поїхало.. Мадуро точно полізе на Гайану, про Близький Схід то навіть мови нема, Африка, на Балканах двіжуху каци запустити зможуть, у країнах Балтії. Про Грузію, Вірменію то навіть мови нема. Та навіть і Азерабайджан. І привіт новий сирисири.. Тому найвдалішим на сьогодні варіантом може бути надання Україні запрошення на вступ до НАТО, що буде для ху йла чітким сигналом того, що Захід не збирається зливати кацам Україну, не збирається хєрити світовий порядок і що ху йлу краще зараз забратися з України, інакше Захід її завалить купою зброї і навіть може ввести в Україну свої війська, щоб відновити світовий порядок і міжнародне право, оскільки Україна, як член ООН, і навіть не будучи в НАТО, згідно Статуту ООН має право на колективну самооборону, яким колись скористався Кувейт, коли колективно вигнав із своїх земель окупантів з Іраку.
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24.09.2024 14:38 Ответить
Саме так - вже набралися сміливості просто поговорити...
Що на останньому саміті НАТО було?
підкинули 225млн, та пообіцяли 2ппо патріот, котрі до цього вже обіцяли.

Після цього сталась тільки одна подія - демократи "вигнали" Байдена з перегонів.

Деякі пишуть "Тобто зараз усе це впирається у війну в Україні і в наявність яєць у діючих членів НАТО."
Рішення ухвалюють насамперед США, Німмечина, та може Франція - виходить у них немає "яєць"
Хто там у них зараз при владі: Байден+Камала, Шольц, Макрон

"інакше Захід її завалить купою зброї і навіть може ввести в Україну свої війська" - ну так,
ось в середу (обіцяли в понеділок) обіцяють завалити на 375млн, а решта 5.4млрд PDA мабуть все таки "згорить"...
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24.09.2024 15:08 Ответить
Поруч з ним там є хоч хтось адекватний? Україна ще ніколи не була так близько до чогось іншого...
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24.09.2024 13:59 Ответить
адекватних в оп не беруть
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24.09.2024 15:47 Ответить
Скільки вже було сказано: в НАТО не беруть з московською зермаківською кротівнею при владі.
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24.09.2024 14:03 Ответить
Прийняв країну з Маріуполем, Бердянськом, Скадовськом, Сєвєродонецьком, Лисічанськом, Бахмутом, найбільшою атомною станцією в Європі, ростом ВВП+4%, військом, 45млн+ громадян, ракетними програмами, демократією та свободою слова.
Все просрав, здав, скасував а зараз вважає що майже вступив в НАТО.
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24.09.2024 14:09 Ответить
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24.09.2024 14:18 Ответить
брехло!
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24.09.2024 14:10 Ответить
Старайся, дорогой. Верим в тебя. У тебя просто дар клянчить
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24.09.2024 14:13 Ответить
Нюхнув і переміг ©️

Чорне це біле, поразка це перемога.
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24.09.2024 14:17 Ответить
Нудить
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24.09.2024 14:52 Ответить
Для НАТО Україна, це місце де війна з РФ може тривати роками без ризику ескалації... а на українців їм плювати, дадуть дві копійки, що війна далі тривала і Україна не капітулювала, ось і все...
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24.09.2024 14:53 Ответить
Яке НАТО може бути для країни до якої є територіальні претензії. НАТО за всі роки ні з ким не вступало в конфлікт, а тут візьмуть Україну у якої війна з рф. Це просто чергова тема, було про танки, літаки, оперативно-тактичні ракети.
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24.09.2024 15:24 Ответить
https://t.me/oleg_leusenko/29763 Олег Леусенко :



Головне, що вже не треба називати прізвище, достатньо про цього клоуна написати, що він є по життю, і всі знають, про кого мова.
Ну, як вам, виборці лайна, подобається вибір-2019?
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24.09.2024 15:46 Ответить
це я персональноно для типовго 73/43%зебіла запостив
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24.09.2024 15:50 Ответить
Скільки воно ще буде лапшу вішати всім , воно без піару і дня неможе.
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24.09.2024 16:09 Ответить
Україна ще ніколи не була так глибоко у дупі, як оце при буратінці...
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24.09.2024 18:00 Ответить
 
 