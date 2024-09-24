Украина еще никогда не была так близка к НАТО, как сегодня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Нью-Йорке встретились с украинской общиной и обсудили шаги Украины ради победы и членство нашей страны в НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.

Как отмечается, среди участников встречи - руководители и лидеры ведущих украинских общественных организаций, культурных и финансовых учреждений, ученые, педагоги.

Зеленский отметил то, что украинская община все время помогает сохранять внимание США к Украине, и призвал продолжать эту работу.

Президент рассказал о шагах, которые делает Украина ради победы и восстановления справедливого мира, а также о цели визита в Соединенные Штаты и вопросах дальнобойности.

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"Сначала все боялись об этом говорить, потом, когда мы поднимали этот вопрос, нам легко намекали, что несвоевременные вопросы и очень опасны. А сегодня мы уже, честно говоря, приехали за положительными ответами. Хотя кажется, что это невозможно. А я считаю, что мы должны сделать все, чтобы открыть этот шанс", - заявил он.

Также во время встречи обсудили результаты операции в Курской области и ее стратегические цели, впечатления от визита в США, в частности посещение Скрентонского армейского боеприпасного завода, и будущее Украины в НАТО.

Я считаю, что Украина еще никогда не была так близко к Альянсу (НАТО. - Ред.), как сегодня. Это правда. Немножко еще решимости - и все получится", - подытожил Владимир Зеленский.

Как отмечалось, сейчас Зеленский находится с официальным визитом в США, где примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН.

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.

Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.

Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.