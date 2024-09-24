Украина еще никогда не была так близка к НАТО, как сегодня, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в Нью-Йорке встретились с украинской общиной и обсудили шаги Украины ради победы и членство нашей страны в НАТО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса Президента.
Как отмечается, среди участников встречи - руководители и лидеры ведущих украинских общественных организаций, культурных и финансовых учреждений, ученые, педагоги.
Зеленский отметил то, что украинская община все время помогает сохранять внимание США к Украине, и призвал продолжать эту работу.
Президент рассказал о шагах, которые делает Украина ради победы и восстановления справедливого мира, а также о цели визита в Соединенные Штаты и вопросах дальнобойности.
"Сначала все боялись об этом говорить, потом, когда мы поднимали этот вопрос, нам легко намекали, что несвоевременные вопросы и очень опасны. А сегодня мы уже, честно говоря, приехали за положительными ответами. Хотя кажется, что это невозможно. А я считаю, что мы должны сделать все, чтобы открыть этот шанс", - заявил он.
Также во время встречи обсудили результаты операции в Курской области и ее стратегические цели, впечатления от визита в США, в частности посещение Скрентонского армейского боеприпасного завода, и будущее Украины в НАТО.
Я считаю, что Украина еще никогда не была так близко к Альянсу (НАТО. - Ред.), как сегодня. Это правда. Немножко еще решимости - и все получится", - подытожил Владимир Зеленский.
Как отмечалось, сейчас Зеленский находится с официальным визитом в США, где примет участие в мероприятиях Генассамблеи ООН.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что Джо Байден и Камала Харрис встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским 26 сентября.
Владимир Зеленский заявлял, что планирует представить Байдену, Харрис и Трампу план победы Украины.
Кандидат в президенты США Дональд Трамп также говорил что может встретиться с Владимиром Зеленским уже на этой неделе.
Пожалуйста, подождите...
Що на останньому саміті НАТО було?
підкинули 225млн, та пообіцяли 2ппо патріот, котрі до цього вже обіцяли.
Після цього сталась тільки одна подія - демократи "вигнали" Байдена з перегонів.
Деякі пишуть "Тобто зараз усе це впирається у війну в Україні і в наявність яєць у діючих членів НАТО."
Рішення ухвалюють насамперед США, Німмечина, та може Франція - виходить у них немає "яєць"
Хто там у них зараз при владі: Байден+Камала, Шольц, Макрон
"інакше Захід її завалить купою зброї і навіть може ввести в Україну свої війська" - ну так,
ось в середу (обіцяли в понеділок) обіцяють завалити на 375млн, а решта 5.4млрд PDA мабуть все таки "згорить"...
Все просрав, здав, скасував а зараз вважає що майже вступив в НАТО.
Чорне це біле, поразка це перемога.
Головне, що вже не треба називати прізвище, достатньо про цього клоуна написати, що він є по життю, і всі знають, про кого мова.
Ну, як вам, виборці лайна, подобається вибір-2019?