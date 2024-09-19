Байден и Харрис встретятся с Зеленским 26 сентября, - Белый дом
Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 26 сентября. Зеленский также встретится с вице-президентом Камалой Харрис.
Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
"Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент будут подчеркивать свою непоколебимую приверженность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне", - говорится в заявлении администрации президента США.
Напоминаем, ранее Зеленский анонсировал, что представит Байдену свой "план победы" Украины.
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"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - ідеться в заяві адміністрації президента США.
Вже ж жовтень.
Чи я щось плутаю?