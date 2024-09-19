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Байден и Харрис встретятся с Зеленским 26 сентября, - Белый дом

байден,зеленський

Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне 26 сентября. Зеленский также встретится с вице-президентом Камалой Харрис.

Об этом сообщили в Белом доме, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

"Лидеры обсудят состояние войны между Россией и Украиной, включая стратегическое планирование Украины и поддержку США для Украины в ее защите от российской агрессии. Президент и вице-президент будут подчеркивать свою непоколебимую приверженность поддерживать Украину, пока она не победит в этой войне", - говорится в заявлении администрации президента США.

Напоминаем, ранее Зеленский анонсировал, что представит Байдену свой "план победы" Украины.

Также читайте: Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе
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Топ комментарии
+4
Чекаймо нових зашкварів Зеленского. Аж страшно!..
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19.09.2024 22:51
+4
Справа навіть не у зеленій потворі. Ліваки ніколи не підуть на конфронтацію з кремлем, ніколи. І мені просто страшно що буде після виборів у штатах. Байден хоч і лівацька свиня, але з досвідом у політиці, а оце чорножопе яке у те крісло закинуть, нажаль в мене немає сумнівів що так і буде, там вже сформувалось безмозгле бидло якім начхати на свою країну, ото буде повний фініш
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19.09.2024 23:10
+3
Схоже на кінець підтримки, бо боневтік став хамом при кожній зустрічі
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19.09.2024 22:42
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И с безмозглой.
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19.09.2024 22:36 Ответить
Схоже на кінець підтримки, бо боневтік став хамом при кожній зустрічі
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19.09.2024 22:42 Ответить
Це такий висновок після прочитаного?
"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - ідеться в заяві адміністрації президента США.
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19.09.2024 23:01 Ответить
А у Харріс?
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19.09.2024 23:32 Ответить
Харріс нішо , Обама все.
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19.09.2024 23:53 Ответить
Чекаймо нових зашкварів Зеленского. Аж страшно!..
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19.09.2024 22:51 Ответить
Вра.
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19.09.2024 23:00 Ответить
Справа навіть не у зеленій потворі. Ліваки ніколи не підуть на конфронтацію з кремлем, ніколи. І мені просто страшно що буде після виборів у штатах. Байден хоч і лівацька свиня, але з досвідом у політиці, а оце чорножопе яке у те крісло закинуть, нажаль в мене немає сумнівів що так і буде, там вже сформувалось безмозгле бидло якім начхати на свою країну, ото буде повний фініш
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19.09.2024 23:10 Ответить
Хтось ,комусь добре платить ,шоб на цензорі допускали расові срач та закиди ...цензор ку -ку ...спите ?
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19.09.2024 23:16 Ответить
Мені тільки що платіж прийшов, на 10 грн, глянув, від Бутусова. За расовий срач і тп.
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19.09.2024 23:40 Ответить
🤣👍
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19.09.2024 23:51 Ответить
Сиди там у Мюнхені, вилизуй туркам-дойчланд і не скавчі. Вже нудить від того бидла «патріотів» загорнутих у прапори України на футбольних матчах
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19.09.2024 23:50 Ответить
Ну чого нервуєшся? ...сиди ти там де хочеш зі своїм президентом 🤡...і не бикуй перед старшими ...
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19.09.2024 23:56 Ответить
І знов БДСМ-домінант Єрмак не залишить свій гундосий фетіш на самоті у цьому турне.
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19.09.2024 23:23 Ответить
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20.09.2024 00:00 Ответить
Трампу пообіцяє що заведе діло на Байдена , Байдену пообіцяє, що закриє ще недозакриті справи на нього., Гарріс пограє на піаніні чим може ...
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20.09.2024 03:32 Ответить
А чого у вересні?
Вже ж жовтень.
Чи я щось плутаю?
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16.10.2024 16:43 Ответить
 
 