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Байден (2853) Зеленський (22411) США (20980) Гарріс (127)

Байден і Гарріс зустрінуться із Зеленським 26 вересня, - Білий дім

байден,зеленський

Президенти США та України Джо Байден і Володимир Зеленський зустрінуться у Вашингтоні 26 вересня. Зеленський також зустрінеться із віцепрезиденткою Камалою Гарріс.

Про це повідомили у Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - ідеться в заяві адміністрації президента США.

Нагадуємо, раніше Зеленський анонсував, що представить Байдену свій "план перемоги" України.

Також читайте: Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Вже 18 вересня президент заявив, що План перемоги вже повністю підготовлений.

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Топ коментарі
+4
Чекаймо нових зашкварів Зеленского. Аж страшно!..
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19.09.2024 22:51
+4
Справа навіть не у зеленій потворі. Ліваки ніколи не підуть на конфронтацію з кремлем, ніколи. І мені просто страшно що буде після виборів у штатах. Байден хоч і лівацька свиня, але з досвідом у політиці, а оце чорножопе яке у те крісло закинуть, нажаль в мене немає сумнівів що так і буде, там вже сформувалось безмозгле бидло якім начхати на свою країну, ото буде повний фініш
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19.09.2024 23:10
+3
Схоже на кінець підтримки, бо боневтік став хамом при кожній зустрічі
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19.09.2024 22:42
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И с безмозглой.
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19.09.2024 22:36 Відповісти
Схоже на кінець підтримки, бо боневтік став хамом при кожній зустрічі
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19.09.2024 22:42 Відповісти
Це такий висновок після прочитаного?
"Лідери обговорять стан війни між Росією та Україною, включаючи стратегічне планування України та підтримку США для України в її захисті від російської агресії. Президент і віцепрезидентка наголошуватимуть на своїй непохитній прихильності підтримувати Україну, допоки вона не переможе у цій війні", - ідеться в заяві адміністрації президента США.
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19.09.2024 23:01 Відповісти
А у Харріс?
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19.09.2024 23:32 Відповісти
Харріс нішо , Обама все.
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19.09.2024 23:53 Відповісти
Чекаймо нових зашкварів Зеленского. Аж страшно!..
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19.09.2024 22:51 Відповісти
Вра.
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19.09.2024 23:00 Відповісти
Справа навіть не у зеленій потворі. Ліваки ніколи не підуть на конфронтацію з кремлем, ніколи. І мені просто страшно що буде після виборів у штатах. Байден хоч і лівацька свиня, але з досвідом у політиці, а оце чорножопе яке у те крісло закинуть, нажаль в мене немає сумнівів що так і буде, там вже сформувалось безмозгле бидло якім начхати на свою країну, ото буде повний фініш
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19.09.2024 23:10 Відповісти
Хтось ,комусь добре платить ,шоб на цензорі допускали расові срач та закиди ...цензор ку -ку ...спите ?
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19.09.2024 23:16 Відповісти
Мені тільки що платіж прийшов, на 10 грн, глянув, від Бутусова. За расовий срач і тп.
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19.09.2024 23:40 Відповісти
🤣👍
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19.09.2024 23:51 Відповісти
Сиди там у Мюнхені, вилизуй туркам-дойчланд і не скавчі. Вже нудить від того бидла «патріотів» загорнутих у прапори України на футбольних матчах
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19.09.2024 23:50 Відповісти
Ну чого нервуєшся? ...сиди ти там де хочеш зі своїм президентом 🤡...і не бикуй перед старшими ...
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19.09.2024 23:56 Відповісти
І знов БДСМ-домінант Єрмак не залишить свій гундосий фетіш на самоті у цьому турне.
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19.09.2024 23:23 Відповісти
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20.09.2024 00:00 Відповісти
Трампу пообіцяє що заведе діло на Байдена , Байдену пообіцяє, що закриє ще недозакриті справи на нього., Гарріс пограє на піаніні чим може ...
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20.09.2024 03:32 Відповісти
А чого у вересні?
Вже ж жовтень.
Чи я щось плутаю?
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16.10.2024 16:43 Відповісти
 
 