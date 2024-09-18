Зеленський: "План перемоги" уже повністю готовий
Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" вже повністю підготовлений.
Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі опрацьовано усі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.
"Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи", - заявив глава держави.
Раніше у Держдепі заявляли, що під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
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То за такий план можуть й голову відкрутити, і як казам комедійний герой Попандополо:
"... и скажу, шо так и было"!!!