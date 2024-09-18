Зеленський: "План перемоги" уже повністю готовий

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" вже повністю підготовлений.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі опрацьовано усі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.

"Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи", - заявив глава держави.

Раніше у Держдепі заявляли, що під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.

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"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

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