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Зеленський: "План перемоги" уже повністю готовий

Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

Президент Володимир Зеленський заявив, що "План перемоги" вже повністю підготовлений.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі опрацьовано усі пункти, ключові акценти, а також визначені необхідні додатки з деталями до плану.

"Найголовніше тепер – рішучість реалізувати. Немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап. Нам потрібна надійна й тривала безпека для України, а отже – усієї Європи", - заявив глава держави.

Раніше у Держдепі заявляли, що під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.

Читайте також: На наступний тиждень готуємо План перемоги для представлення союзникам, - Зеленський

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Читайте також: Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського
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Топ коментарі
+82
Як мале дитя...
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18.09.2024 20:31
+34
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18.09.2024 20:42
+21
Цуко... Реальний сюр.

Довбойоби обирають еталонного довбойоба президентом і він їм 5 років напарює відбірну дичину замість реальних дій.

Ну вітаю. Тепер у вас є не тільки платформи, саміти та філософія перемоги, а ще й план.
Живіть з цим. 😁
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18.09.2024 20:58
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До чого докочується дкржава якщо нею керую популіст в одному лиці с клоуном.
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19.09.2024 04:35 Відповісти
Поржал.
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19.09.2024 08:42 Відповісти
От ***** воно це *******, ****, коли це вже закінчиться....
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19.09.2024 09:39 Відповісти
бусифицикации конец?
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19.09.2024 10:18 Відповісти
Складається враження, що або з нами або з верхоаним щось не так судячи по всьому на фронтах "дупа" , а тут вкидується план якийсь закритий для народу під шифром "ПЛАН ПЕРЕМОГИ" над ким і чим? Оптимізм чи параноя ?
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19.09.2024 10:19 Відповісти
Війнв до останнього українця йде успішно.
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19.09.2024 10:35 Відповісти
То в нього "мирний план", то вже "план перемоги"... Що наступне?
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19.09.2024 11:10 Відповісти
маю надію, що передоз...
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19.09.2024 11:20 Відповісти
головне - не скурити його весь до Нового Року
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19.09.2024 11:25 Відповісти
"Огласітє вєсь список!"
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19.09.2024 11:58 Відповісти
Це двійник зеленського так сказав. Реального зеленського єрмак десь заховав.
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19.09.2024 13:55 Відповісти
Правда?! Вже готовий?! А який саме план, по повній здачі України рашці!?
То за такий план можуть й голову відкрутити, і як казам комедійний герой Попандополо:
"... и скажу, шо так и было"!!!
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19.09.2024 15:08 Відповісти
наркоша
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19.09.2024 18:06 Відповісти
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