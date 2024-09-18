Зеленский: План победы уже полностью готов
Президент Владимир Зеленский заявил, что План победы уже полностью подготовлен.
Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, сейчас проработаны все пункты, ключевые акценты, а также определены необходимые приложения с деталями к плану.
"Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит - всей Европы", - заявил глава государства.
Ранее в Госпеде заявляли, что во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
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То за такий план можуть й голову відкрутити, і як казам комедійний герой Попандополо:
"... и скажу, шо так и было"!!!