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Новости Война
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Зеленский: План победы уже полностью готов

Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

Президент Владимир Зеленский заявил, что План победы уже полностью подготовлен.

Об этом он сказал в своем традиционном вечернем видеообращении, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, сейчас проработаны все пункты, ключевые акценты, а также определены необходимые приложения с деталями к плану.

"Самое главное теперь - решимость реализовать. Нет и не может быть никакой альтернативы миру, никакого замораживания войны или любых других манипуляций, которые просто перенесут российскую агрессию на другой этап. Нам нужна надежная и длительная безопасность для Украины, а значит - всей Европы", - заявил глава государства.

Ранее в Госпеде заявляли, что во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.

Читайте также: На следующую неделю готовим План победы для представления союзникам, - Зеленский

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Читайте также: Посол США при ООН Томас-Гринфилд: Вашингтон уже ознакомился с мирным планом Зеленского.

Автор: 

Зеленский Владимир (20365) план (189)


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Топ комментарии
+82
Як мале дитя...
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18.09.2024 20:31
+34
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18.09.2024 20:42
+21
Цуко... Реальний сюр.

Довбойоби обирають еталонного довбойоба президентом і він їм 5 років напарює відбірну дичину замість реальних дій.

Ну вітаю. Тепер у вас є не тільки платформи, саміти та філософія перемоги, а ще й план.
Живіть з цим. 😁
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18.09.2024 20:58
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До чого докочується дкржава якщо нею керую популіст в одному лиці с клоуном.
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19.09.2024 04:35 Ответить
Поржал.
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19.09.2024 08:42 Ответить
От ***** воно це *******, ****, коли це вже закінчиться....
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19.09.2024 09:39 Ответить
бусифицикации конец?
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19.09.2024 10:18 Ответить
Складається враження, що або з нами або з верхоаним щось не так судячи по всьому на фронтах "дупа" , а тут вкидується план якийсь закритий для народу під шифром "ПЛАН ПЕРЕМОГИ" над ким і чим? Оптимізм чи параноя ?
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19.09.2024 10:19 Ответить
Війнв до останнього українця йде успішно.
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19.09.2024 10:35 Ответить
То в нього "мирний план", то вже "план перемоги"... Що наступне?
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19.09.2024 11:10 Ответить
маю надію, що передоз...
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19.09.2024 11:20 Ответить
головне - не скурити його весь до Нового Року
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19.09.2024 11:25 Ответить
"Огласітє вєсь список!"
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19.09.2024 11:58 Ответить
Це двійник зеленського так сказав. Реального зеленського єрмак десь заховав.
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19.09.2024 13:55 Ответить
Правда?! Вже готовий?! А який саме план, по повній здачі України рашці!?
То за такий план можуть й голову відкрутити, і як казам комедійний герой Попандополо:
"... и скажу, шо так и было"!!!
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19.09.2024 15:08 Ответить
наркоша
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19.09.2024 18:06 Ответить
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