Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе

На следующей неделе Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки, в частности для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства также встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Зеленский также проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы.

Кроме того, он рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы.

"Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом", - добавляют в ОП.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Уже 18 сентября президент заявил, что План победы уже полностью подготовлен.

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