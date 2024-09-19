Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе
На следующей неделе Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки, в частности для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства также встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.
Зеленский также проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы.
Кроме того, он рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы.
"Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом", - добавляют в ОП.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
Уже 18 сентября президент заявил, что План победы уже полностью подготовлен.
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но Зеля любит Ермака.
З Байденом зрозуміло - діючий Президент. З Харріс теж - діючий Віце-Президент. Тим паче складно буде з нею не зустрітись, якщо вона буде супроводжувати Байдена на зустрічі з нашим найвеличнішим.
Нє! Якщо ЗЕ! буде зустрічатись з Ілоном Маском, а туди, цілком випадково, прийде Трамп, то чом би й ні?
То може наше найвеличніше відкриє справу проти сина Трампа, як він то зробив напередодні виборів 2020-го відносно Байдена? Досвід вже є. І з Байденом він тоді точно не зустрічався... Хоча ситуація була така сама: "вдруг Байден станєт прєзідєнтом чєрєз два мєсяца".
А мізками я користуюсь краще, бо ще й пам'ять маю
В сенсі, що буде потім "я чудово знаю зеленського, ми із ним на пару вдарили по роялю і я добре знаю прутіна, я йому
смоктавпередав акомпанемент від зе! я швидко закінчу ю війну..."
Тоді нехай так і буде.