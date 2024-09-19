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Байден (2759) Зеленский (19011) США (24808) Трамп (3972) Харрис (122)

Зеленский планирует встретиться с Байденом, Харрис и Трампом во время поездки в США на следующей неделе

Володимир Зеленський

На следующей неделе Владимир Зеленский посетит Соединенные Штаты Америки, в частности для выступления на Генеральной Ассамблее ООН.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства также встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, украинской общиной, проведет на полях Генассамблеи двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Зеленский также проведет встречу с президентом США Джозефом Байденом, чтобы представить ему План победы.

Кроме того, он рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов в ее борьбе ради свободы.

"Президент Украины также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м президентом США Дональдом Трампом", - добавляют в ОП.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Уже 18 сентября президент заявил, что План победы уже полностью подготовлен.

Читайте также: Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе, - Reuters
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Топ комментарии
+9
перша ледя єрмак буде на зустрічах?
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19.09.2024 20:28
+4
Как много девушек хороших,
но Зеля любит Ермака.
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19.09.2024 20:33
+3
А як же. І безумну візьмуть. Не даремно ж цю болящу в комітет зовнішньої політики перевели?
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19.09.2024 20:34
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перша ледя єрмак буде на зустрічах?
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19.09.2024 20:28 Ответить
кармана собачка членогай зустрінеться зі всфми з ким накаже козир
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19.09.2024 20:31 Ответить
Как много девушек хороших,
но Зеля любит Ермака.
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19.09.2024 20:33 Ответить
то не українці. а зе орки.
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19.09.2024 20:39 Ответить
шо сенька разин , мендельшу на ермака променял.
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19.09.2024 20:47 Ответить
в тугеньке любить....
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19.09.2024 20:50 Ответить
а мож большой и малый розет?
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19.09.2024 20:58 Ответить
Та тьфу на вас, там чел, скорше за все, вiдкладае личину з лiкоть товщиною, а ви лазаря тугенького спiваете.
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19.09.2024 21:05 Ответить
А як же. І безумну візьмуть. Не даремно ж цю болящу в комітет зовнішньої політики перевели?
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19.09.2024 20:34 Ответить
не понял, слово болящу - гугл-перевод или калька на слово болезненную? но полюбос интересно (девки пляшут)...
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19.09.2024 20:57 Ответить
Друге. Болезненную, на всю голову.
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19.09.2024 21:32 Ответить
По-нашому буде, мовляв, хвору на всю голову.
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19.09.2024 23:55 Ответить
Планує він завжди," план" внього цупкий 😁
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19.09.2024 20:37 Ответить
God save America.. бідоносець..
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19.09.2024 20:31 Ответить
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19.09.2024 20:32 Ответить
А що, Трамп пообіця, що піваніна буде?
З Байденом зрозуміло - діючий Президент. З Харріс теж - діючий Віце-Президент. Тим паче складно буде з нею не зустрітись, якщо вона буде супроводжувати Байдена на зустрічі з нашим найвеличнішим.
Нє! Якщо ЗЕ! буде зустрічатись з Ілоном Маском, а туди, цілком випадково, прийде Трамп, то чом би й ні?
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19.09.2024 20:34 Ответить
Попробуй мозги попользовать: вдруг Трамп станет президентом через два месяца
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19.09.2024 21:37 Ответить
І шо? В цього тупого все вже вирішено. Кім дружбан, Пуйло - багіня. Сі чимось не вгодив, мабуть не дав Трам-тауер побудувати в Пєкіні.
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19.09.2024 23:21 Ответить
И нишо.
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19.09.2024 23:25 Ответить
Ой, точно! А я й забув!
То може наше найвеличніше відкриє справу проти сина Трампа, як він то зробив напередодні виборів 2020-го відносно Байдена? Досвід вже є. І з Байденом він тоді точно не зустрічався... Хоча ситуація була така сама: "вдруг Байден станєт прєзідєнтом чєрєз два мєсяца".
А мізками я користуюсь краще, бо ще й пам'ять маю
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20.09.2024 12:00 Ответить
Притягне з собою піаніно, а трампло захлопне кришку
В сенсі, що буде потім "я чудово знаю зеленського, ми із ним на пару вдарили по роялю і я добре знаю прутіна, я йому смоктав передав акомпанемент від зе! я швидко закінчу ю війну..."
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19.09.2024 20:36 Ответить
Вони вже в чергу записались?
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19.09.2024 20:37 Ответить
... після зустрічі хрипатого зі всіма трьома .... після того, що воно буде молоти... всі троє об*єднаються у рішеннях стосовно України! І точно вони будуть не на користь нашій державі! Поки хрипате при владі... серьозно його і його дії сильни миру цього не будуть сприймати.
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19.09.2024 20:40 Ответить
О, то вже буде "Сміхопанорама". Ішак там нагородить, як авжди, купу всякої дичини. Трамп - це квіточки порівняно з ішаком.
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19.09.2024 20:45 Ответить
Шорты и шлепки не забуудь. И да, фонтаны тоже. Зеледент, квартальгый.
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19.09.2024 20:50 Ответить
Я розумію, що в тебе нема бажання задонатити для ЗСУ £50'000, як зробила корпорація ВВС, після того, як в лондонському суді програла позов на цю брехню.
Тоді нехай так і буде.
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19.09.2024 21:18 Ответить
это все до пынды дверца
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19.09.2024 20:57 Ответить
Накурился
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19.09.2024 20:57 Ответить
Разговаривать с Трампом ето только давать ему очки на выборы. Ето показывает что Украина готова пристать на капитуляцию которую рыжий недобитый обносок предлагает вместе со своим ******
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19.09.2024 20:58 Ответить
Зеленский планує😃
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19.09.2024 20:59 Ответить
Подивиться на план Трампа?
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19.09.2024 21:09 Ответить
Не просто планує, а потужно
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19.09.2024 21:17 Ответить
Вже всім відомий план, з яким носиться Зеля. Тільки він все туману напускає, та в таємність грає. Там основним пунктом, що Україну повинні негайно прийняти в НАТО. І Байден це вже повинен вирішити, до виборів.
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19.09.2024 21:32 Ответить
После этой встречи помогать совсем перестанут!
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19.09.2024 22:33 Ответить
Фраєр товстий фраєр, на роялі нам зіграєть. Дєвочкі танцують і піжони поправляють свій кіс-кіс... ))
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19.09.2024 23:19 Ответить
 
 