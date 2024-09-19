Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе, - Reuters

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил сам Трамп.

Журналисты спросили у кандидата от республиканцев встретится ли он с украинским лидером, который на следующей неделе будет находиться в США для выступления на заседании Совета Безопасности ООН по войне России в Украине, на что Трамп ответил: "Наверное, да",

В то же время никаких подробностей он не сообщил.

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