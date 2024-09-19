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Зеленский (19011) Трамп (3972)

Трамп и Зеленский могут встретиться на следующей неделе, - Reuters

Володимир Зеленський та Дональд Трамп

Кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский могут встретиться уже на следующей неделе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters, об этом заявил сам Трамп.

Журналисты спросили у кандидата от республиканцев встретится ли он с украинским лидером, который на следующей неделе будет находиться в США для выступления на заседании Совета Безопасности ООН по войне России в Украине, на что Трамп ответил: "Наверное, да",

В то же время никаких подробностей он не сообщил.

Читайте также: Советники Трампа заявили о необходимости переговоров Вашингтона и Москвы для прекращения войны в Украине
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Топ комментарии
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‼️ ·Верховна Рада провалила голосування за демосковізацію назв 333 міст і сіл.

Не вистачило голосів.

Там ніби мають повторно голосувати на днях, але ситуація дуже показова.

Коли окупанти захоплюють наше місто чи село, перше що вони роблять:

1. Вбивають/позбавляють волі/катують усіх, хто має українську патріотичну позицію.

2. Повертають совкові/московські топоніми та памʼятники.

3. Знищують українську мову в усіх сенсах: від вивісок і книжок до носіїв.

4. Знищують українські церкви та українських священників.

Не розуміти на 11 році війни, що ця війна перш за все за ідентичність - значить бути ідіотом або ворогом.

Надто багато в нас ще толерантності до ворога. До ворога і його символів, до його агентури, до його «культури», до його «церкви». Надто багато толерантності як для тотальної війни за виживання.

Що ще треба, щоб цієї толерантності остаточно позбутися? Скільки ще ракетних ударів? Скільки ще знищених міст? Скільки ще братських могил?

Що ще потрібно для того, аби на 11 році війни принаймні питання дерусифікації назв міст і сіл не викликало спротиву і протидії у Верховній Раді України! Вдумайтеся, наскільки абсурдне існування самої «дискусії» про це!

Що ще потрібно, щоб нарешті знищити у собі малороса і раба? ⁉️
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19.09.2024 02:03
+8
Шо ви причепилися до дешевого блазня-маріонетки.Що скажуть,те і буде робити.Скажуть стати на коліна перед ким чен ином-стане.
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19.09.2024 04:48
+6
Це буде фінал за звання найбрехливішої істоти
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19.09.2024 04:30
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ВР не слухається Зе ?
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZXGv2A9ELiECW2C4QLwYm9_Gg4ztWavD3NT-3l7vXepOdSAiwstG-zNIRB7pproWG3-PQU0IhguDbwWuvDhri3xILKOP_BJnUmaG3_ohPS9hqhtCYSQqjdZcOJ9ehp9jTH9theoR6KsbG1v3wlAfIY4&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко
‼️ ·Верховна Рада провалила голосування за демосковізацію назв 333 міст і сіл.

Не вистачило голосів.

Там ніби мають повторно голосувати на днях, але ситуація дуже показова.

Коли окупанти захоплюють наше місто чи село, перше що вони роблять:

1. Вбивають/позбавляють волі/катують усіх, хто має українську патріотичну позицію.

2. Повертають совкові/московські топоніми та памʼятники.

3. Знищують українську мову в усіх сенсах: від вивісок і книжок до носіїв.

4. Знищують українські церкви та українських священників.

Не розуміти на 11 році війни, що ця війна перш за все за ідентичність - значить бути ідіотом або ворогом.

Надто багато в нас ще толерантності до ворога. До ворога і його символів, до його агентури, до його «культури», до його «церкви». Надто багато толерантності як для тотальної війни за виживання.

Що ще треба, щоб цієї толерантності остаточно позбутися? Скільки ще ракетних ударів? Скільки ще знищених міст? Скільки ще братських могил?

Що ще потрібно для того, аби на 11 році війни принаймні питання дерусифікації назв міст і сіл не викликало спротиву і протидії у Верховній Раді України! Вдумайтеся, наскільки абсурдне існування самої «дискусії» про це!

Що ще потрібно, щоб нарешті знищити у собі малороса і раба? ⁉️
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19.09.2024 02:03 Ответить
Це толерантність до всього московського , ми вже програвали московіі по цій причині , цей раз буде останнім якщо не почнем випалювати все московське
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19.09.2024 06:31 Ответить
От якби було перейменування 666 селищ та вулиць, ось тоді вони б точно проголосували.
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19.09.2024 07:26 Ответить
Не розуміти на 11 році війни, що ця війна перш за все за ідентичність - значить бути ідіотом або ворогом.

Вы пропагандист. Две страны с одинаковым общественным укладом никогда не будут антагонистами. В столетней войне, просто поссорились два родственника, а в предпоследней кузен Ники не поделил с кузеном Вилли Балканы. Капиталистическая Украина никогда не представляла угрозу гос. капитализму России. Рассматривайте конфликт олигарха Ахметова с олигархом (например) Тимченко. Оба искали новые рынки сбыта. Не посчитайте моё предложение сильно нескромным. Читайте Маркса. Он не революционер, он экономист - теоретик.
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19.09.2024 07:43 Ответить
Ви не знаєте історії? Ви не знаєте про Батурин ? Ви взагалі щось знаєте про орків , які нищать усе навкруги? До чого тут олігарх ахметов? Він взагалі не українець і ніколи їм не був. Він ставленик кримінальний раши ще у 90 і підтримував тількі проросійські партії. Це зараз його за жопу ситуація взяла і він старається допомагати країні, НО НІ ТОМУ ЩО ЛЮБИТЬ УКРАЇНЦІВ. Їм дай волю - вони усіх українців винищать . До речі - його діти і онуки не гинуть за Україну , а сидять у Швейцарії і Італії у своїх домах . Усі тисячіліття Україну нищили усі сусіди ( Польща раша Турція угорці) у боротьби за її родючі черноземи. Ви подивитесь на мапу- Україна володіє самою великою кількістю черноземів на планеті.
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20.09.2024 10:59 Ответить
А ось вам трошки історії
https://www.facebook.com/mykhalchyshyn?__cft__%5B0%5D=AZUGxAyOKEx_QTBQ-EeZTY8N5q7yvvxJavXHUcna1SUdyHzBqQDv-HJCOzY2pzZxPVMyug_PeNOkTMTE7G5s7ECUq3KiDpGjPhKxRmuAVzDIMDnPLE_Gm_k0oVvz8ILVML0LoIcTR4Uuj_g0EtO4Uh3n&__tn__=-UC%2CP-R Юрій Михальчишин

https://www.facebook.com/mykhalchyshyn/posts/pfbid0Eef1PNEBjhwN4R9RzM8eSph2c2wRPzbFkcN2PCUfXhdior2C5JKNBF5oCscHet6Ml?__cft__%5B0%5D=AZUGxAyOKEx_QTBQ-EeZTY8N5q7yvvxJavXHUcna1SUdyHzBqQDv-HJCOzY2pzZxPVMyug_PeNOkTMTE7G5s7ECUq3KiDpGjPhKxRmuAVzDIMDnPLE_Gm_k0oVvz8ILVML0LoIcTR4Uuj_g0EtO4Uh3n&__tn__=%2CO%2CP-R 2 дн. ·

Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина в 1930 році.

Нині вшановуємо роковини масових репресій польської держави проти українського населення Галичини (так звана «пацифікація»), що розпочалися 16 вересня 1930 р. та тривали до листопада (проведення виборів до польського парламенту).

Персонально відповідальні за масовий терор проти українців - прем'єр-міністр Польщі, лідер польськофашистського режиму т.зв. "санації" маршал Ю. Пілсудський та очільник МВС Ф. Славой-Складовський.

Виконавці: територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств, підрозділи Війська польського, дислоковані в Галичині.

Мета: придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства, зниження економічного потенціалу українства, зменшення результатів українських партій на «парламентських виборах».

Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галицьких політиків (Д. Паліїв, В. Целевич, І. Ліщинський), продовжилась арештом і убивством радикальних керівників українського підпілля типу Юліана Головінського, далі було проведено понад 5000 обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918-1919 рр., вчителями, священиками (семеро отців убито).

Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей (стояння на колінах та спів польського гімну). Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства: погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів-читалень "Просвіти", церков і шкіл; закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславові та Рогатині; ліквідовано осередки молодіжної організації «Пласт» та спортивних товариств «Сокіл» та «Луг». В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів.

Надійшло близько 40 повідомлень про зґвалтування українок
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20.09.2024 11:00 Ответить
два нелегiтiмних
буэээээ
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19.09.2024 02:07 Ответить
Яке їхало, таке й здибало...
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19.09.2024 03:26 Ответить
а цей рудий діріжабль непогано тримається як для кандидата в кого постійно хтось стріляє
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19.09.2024 03:34 Ответить
в кого постійно хтось стріляє
Этот зверь матерый, его пулей не возьмешь. Не смейтесь. Но вчера, недалеко от места выступления Трампа полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой
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19.09.2024 07:48 Ответить
трамп малограмотний недоумок, піарщики щоб не сісти разом з ним, коли до них теж виникнуть питання, зараз можливо готові його не тільки підірвати, аби не цілком
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19.09.2024 08:36 Ответить
Це буде фінал за звання найбрехливішої істоти
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19.09.2024 04:30 Ответить
Дебилы б****. Нахера давать Трампу больше легитимности, а у ихних поклонников иллюзии что они могут остановить войну? А потом удивляться почему у прокремлевских крыс растут рейтинги
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19.09.2024 04:31 Ответить
Шо ви причепилися до дешевого блазня-маріонетки.Що скажуть,те і буде робити.Скажуть стати на коліна перед ким чен ином-стане.
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19.09.2024 04:48 Ответить
Так само можна сказати Про Дуду польського президента, він теж їде на зустріч із Трампом щоб його підтримати, це кабздець. У мене в голові не вкладається цей сюр, напевно Зеленський думає, що якщо він підтримуватиме Трампа, то Трамп підтримуватиме Україну. Ледве не сказала як напівдохлий кінь Лавров, дебіли, -лять.
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19.09.2024 07:32 Ответить
Чета мне при вашем упоминании ким-чен-ина представились упражнения приседания и гектар. К нему так просто не попасть.
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19.09.2024 07:51 Ответить
Вопрос в гарантиях безопасности после того как будет остановлена война. Будут ли они надежными как в Корее в 1953.
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19.09.2024 06:14 Ответить
Оманська, кремлівська консерва працює по методічці кремля. Зійтися десь по середині з рудим клоуном.
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19.09.2024 06:25 Ответить
Удачный момент. Напоминаю, что 1-я жена Трампа похоронена на его поле для гольфа.
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19.09.2024 06:57 Ответить
І нахіба? Вже раз похвалився своїм на 100% прокурором.
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19.09.2024 07:12 Ответить


https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/19/7475777/ Bloomberg: Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне
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19.09.2024 07:18 Ответить
в очередь ...... , в очередь !
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19.09.2024 07:19 Ответить
Біба і боба два генія ораторства.
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19.09.2024 07:28 Ответить
Це йому підказали.Для страховки.
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19.09.2024 07:35 Ответить
зазирнути в очко, будь кому, це вроджений комплекс зе!паяца!
у трампа рейтинг вище, ніж у зе!лідора.
ну, не може, зе!гундос такого пережити.
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19.09.2024 08:12 Ответить
Хто кого перебреше, той того і з'їсть!
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19.09.2024 08:29 Ответить
🥳 + 🤡= цирк на дроті !!!
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19.09.2024 09:09 Ответить
 
 