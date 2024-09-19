Трамп та Зеленський можуть зустрітись наступного тижня, - Reuters
Кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив сам Трамп.
Журналісти запитали у кандидата від республіканців чи зустрінеться він з українським лідером, який наступного тижня перебуватиме у США для виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни Росії в Україні, на що Трамп відповів: "Напевно, так",
Водночас жодних подробиць він не повідомив.
Топ коментарі
+14 Maria Sofia Douglas 38b0d2de
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+6 Pan Lipko
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‼️ ·Верховна Рада провалила голосування за демосковізацію назв 333 міст і сіл.
Не вистачило голосів.
Там ніби мають повторно голосувати на днях, але ситуація дуже показова.
Коли окупанти захоплюють наше місто чи село, перше що вони роблять:
1. Вбивають/позбавляють волі/катують усіх, хто має українську патріотичну позицію.
2. Повертають совкові/московські топоніми та памʼятники.
3. Знищують українську мову в усіх сенсах: від вивісок і книжок до носіїв.
4. Знищують українські церкви та українських священників.
Не розуміти на 11 році війни, що ця війна перш за все за ідентичність - значить бути ідіотом або ворогом.
Надто багато в нас ще толерантності до ворога. До ворога і його символів, до його агентури, до його «культури», до його «церкви». Надто багато толерантності як для тотальної війни за виживання.
Що ще треба, щоб цієї толерантності остаточно позбутися? Скільки ще ракетних ударів? Скільки ще знищених міст? Скільки ще братських могил?
Що ще потрібно для того, аби на 11 році війни принаймні питання дерусифікації назв міст і сіл не викликало спротиву і протидії у Верховній Раді України! Вдумайтеся, наскільки абсурдне існування самої «дискусії» про це!
Що ще потрібно, щоб нарешті знищити у собі малороса і раба? ⁉️
Вы пропагандист. Две страны с одинаковым общественным укладом никогда не будут антагонистами. В столетней войне, просто поссорились два родственника, а в предпоследней кузен Ники не поделил с кузеном Вилли Балканы. Капиталистическая Украина никогда не представляла угрозу гос. капитализму России. Рассматривайте конфликт олигарха Ахметова с олигархом (например) Тимченко. Оба искали новые рынки сбыта. Не посчитайте моё предложение сильно нескромным. Читайте Маркса. Он не революционер, он экономист - теоретик.
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Перед Волинню 1943 року була зґвалтована Галичина в 1930 році.
Нині вшановуємо роковини масових репресій польської держави проти українського населення Галичини (так звана «пацифікація»), що розпочалися 16 вересня 1930 р. та тривали до листопада (проведення виборів до польського парламенту).
Персонально відповідальні за масовий терор проти українців - прем'єр-міністр Польщі, лідер польськофашистського режиму т.зв. "санації" маршал Ю. Пілсудський та очільник МВС Ф. Славой-Складовський.
Виконавці: територіальні органи МВС і поліції Львівського, Тернопільського та Станіславського воєводств, підрозділи Війська польського, дислоковані в Галичині.
Мета: придушення українського визвольного руху, нищення осередків громадянського суспільства, зниження економічного потенціалу українства, зменшення результатів українських партій на «парламентських виборах».
Репресивна операція польської поліції та спецслужб розпочалася арештами поміркованих українських галицьких політиків (Д. Паліїв, В. Целевич, І. Ліщинський), продовжилась арештом і убивством радикальних керівників українського підпілля типу Юліана Головінського, далі було проведено понад 5000 обшуків, заарештовано 1739 українців, здійснено фізичні розправи над тисячами місцевих українських активістів, над ветеранами польсько-української війни 1918-1919 рр., вчителями, священиками (семеро отців убито).
Обшуки, арешти та побиття українців супроводжувалися масовим та цинічним приниженням людської та національної гідності наших співвітчизників, моральним приниженням мирних цивільних людей (стояння на колінах та спів польського гімну). Удар польської репресивної машини було спрямовано також проти інфраструктури українського громадянського суспільства: погроми українських кооперативних крамниць, кредитних спілок, клубів-читалень "Просвіти", церков і шкіл; закрито українські гімназії в Тернополі, Станіславові та Рогатині; ліквідовано осередки молодіжної організації «Пласт» та спортивних товариств «Сокіл» та «Луг». В сільській місцевості здійснювалися грабежі продовольства та фуражу для забезпечення карателів.
Надійшло близько 40 повідомлень про зґвалтування українок
буэээээ
Этот зверь матерый, его пулей не возьмешь. Не смейтесь. Но вчера, недалеко от места выступления Трампа полиция обнаружила автомобиль с взрывчаткой
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/09/19/7475777/ Bloomberg: Харрис планирует встретиться с Зеленским на следующей неделе в Вашингтоне
у трампа рейтинг вище, ніж у зе!лідора.
ну, не може, зе!гундос такого пережити.