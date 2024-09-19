Трамп та Зеленський можуть зустрітись наступного тижня, - Reuters

Кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Володимир Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявив сам Трамп.

Журналісти запитали у кандидата від республіканців чи зустрінеться він з українським лідером, який наступного тижня перебуватиме у США для виступу на засіданні Ради Безпеки ООН щодо війни Росії в Україні, на що Трамп відповів: "Напевно, так",

Водночас жодних подробиць він не повідомив.

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