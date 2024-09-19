Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня
Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки, зокрема для виступу на Генеральній Асамблеї ООН.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса президента.
Глава держави також зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.
Зеленський також проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги.
Крім того, він розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи.
"Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - додають в ОП.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Вже 18 вересня президент заявив, що План перемоги вже повністю підготовлений.
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но Зеля любит Ермака.
З Байденом зрозуміло - діючий Президент. З Харріс теж - діючий Віце-Президент. Тим паче складно буде з нею не зустрітись, якщо вона буде супроводжувати Байдена на зустрічі з нашим найвеличнішим.
Нє! Якщо ЗЕ! буде зустрічатись з Ілоном Маском, а туди, цілком випадково, прийде Трамп, то чом би й ні?
То може наше найвеличніше відкриє справу проти сина Трампа, як він то зробив напередодні виборів 2020-го відносно Байдена? Досвід вже є. І з Байденом він тоді точно не зустрічався... Хоча ситуація була така сама: "вдруг Байден станєт прєзідєнтом чєрєз два мєсяца".
А мізками я користуюсь краще, бо ще й пам'ять маю
В сенсі, що буде потім "я чудово знаю зеленського, ми із ним на пару вдарили по роялю і я добре знаю прутіна, я йому
смоктавпередав акомпанемент від зе! я швидко закінчу ю війну..."
Тоді нехай так і буде.