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Байден (2853) Зеленський (22411) США (20980) Трамп (4275) Гарріс (127)

Зеленський планує зустрітись з Байденом, Гарріс та Трампом під час поїздки до США наступного тижня

Володимир Зеленський

Наступного тижня Володимир Зеленський відвідає Сполучені Штати Америки, зокрема для виступу на Генеральній Асамблеї ООН.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офіса президента.

Глава держави також зустрінеться з представниками американських оборонних та енергетичних компаній, українською громадою, проведе на полях Генасамблеї двосторонні переговори з лідерами країн і міжнародних організацій.

Зеленський також проведе зустріч із Президентом США Джозефом Байденом, щоб представити йому План перемоги.

Крім того, він розраховує обговорити деталі цього Плану, а також підтримку України з боку Сполучених Штатів у її боротьбі заради свободи.

"Президент України також планує зустрічі з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, представниками Конгресу Сполучених Штатів від обох партій і 45-м Президентом США Дональдом Трампом", - додають в ОП.

Дивіться: Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей у Сумах – не військова база, не військовий об’єкт, - Зеленський. ВIДЕО

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Вже 18 вересня президент заявив, що План перемоги вже повністю підготовлений.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп та Зеленський можуть зустрітись наступного тижня, - Reuters

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Топ коментарі
+9
перша ледя єрмак буде на зустрічах?
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19.09.2024 20:28
+4
Как много девушек хороших,
но Зеля любит Ермака.
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19.09.2024 20:33
+3
А як же. І безумну візьмуть. Не даремно ж цю болящу в комітет зовнішньої політики перевели?
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19.09.2024 20:34
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перша ледя єрмак буде на зустрічах?
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19.09.2024 20:28 Відповісти
кармана собачка членогай зустрінеться зі всфми з ким накаже козир
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19.09.2024 20:31 Відповісти
Как много девушек хороших,
но Зеля любит Ермака.
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19.09.2024 20:33 Відповісти
то не українці. а зе орки.
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19.09.2024 20:39 Відповісти
шо сенька разин , мендельшу на ермака променял.
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19.09.2024 20:47 Відповісти
в тугеньке любить....
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19.09.2024 20:50 Відповісти
а мож большой и малый розет?
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19.09.2024 20:58 Відповісти
Та тьфу на вас, там чел, скорше за все, вiдкладае личину з лiкоть товщиною, а ви лазаря тугенького спiваете.
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19.09.2024 21:05 Відповісти
А як же. І безумну візьмуть. Не даремно ж цю болящу в комітет зовнішньої політики перевели?
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19.09.2024 20:34 Відповісти
не понял, слово болящу - гугл-перевод или калька на слово болезненную? но полюбос интересно (девки пляшут)...
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19.09.2024 20:57 Відповісти
Друге. Болезненную, на всю голову.
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19.09.2024 21:32 Відповісти
По-нашому буде, мовляв, хвору на всю голову.
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19.09.2024 23:55 Відповісти
Планує він завжди," план" внього цупкий 😁
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19.09.2024 20:37 Відповісти
God save America.. бідоносець..
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19.09.2024 20:31 Відповісти
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19.09.2024 20:32 Відповісти
А що, Трамп пообіця, що піваніна буде?
З Байденом зрозуміло - діючий Президент. З Харріс теж - діючий Віце-Президент. Тим паче складно буде з нею не зустрітись, якщо вона буде супроводжувати Байдена на зустрічі з нашим найвеличнішим.
Нє! Якщо ЗЕ! буде зустрічатись з Ілоном Маском, а туди, цілком випадково, прийде Трамп, то чом би й ні?
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19.09.2024 20:34 Відповісти
Попробуй мозги попользовать: вдруг Трамп станет президентом через два месяца
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19.09.2024 21:37 Відповісти
І шо? В цього тупого все вже вирішено. Кім дружбан, Пуйло - багіня. Сі чимось не вгодив, мабуть не дав Трам-тауер побудувати в Пєкіні.
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19.09.2024 23:21 Відповісти
И нишо.
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19.09.2024 23:25 Відповісти
Ой, точно! А я й забув!
То може наше найвеличніше відкриє справу проти сина Трампа, як він то зробив напередодні виборів 2020-го відносно Байдена? Досвід вже є. І з Байденом він тоді точно не зустрічався... Хоча ситуація була така сама: "вдруг Байден станєт прєзідєнтом чєрєз два мєсяца".
А мізками я користуюсь краще, бо ще й пам'ять маю
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20.09.2024 12:00 Відповісти
Притягне з собою піаніно, а трампло захлопне кришку
В сенсі, що буде потім "я чудово знаю зеленського, ми із ним на пару вдарили по роялю і я добре знаю прутіна, я йому смоктав передав акомпанемент від зе! я швидко закінчу ю війну..."
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19.09.2024 20:36 Відповісти
Вони вже в чергу записались?
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19.09.2024 20:37 Відповісти
... після зустрічі хрипатого зі всіма трьома .... після того, що воно буде молоти... всі троє об*єднаються у рішеннях стосовно України! І точно вони будуть не на користь нашій державі! Поки хрипате при владі... серьозно його і його дії сильни миру цього не будуть сприймати.
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19.09.2024 20:40 Відповісти
О, то вже буде "Сміхопанорама". Ішак там нагородить, як авжди, купу всякої дичини. Трамп - це квіточки порівняно з ішаком.
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19.09.2024 20:45 Відповісти
Шорты и шлепки не забуудь. И да, фонтаны тоже. Зеледент, квартальгый.
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19.09.2024 20:50 Відповісти
Я розумію, що в тебе нема бажання задонатити для ЗСУ £50'000, як зробила корпорація ВВС, після того, як в лондонському суді програла позов на цю брехню.
Тоді нехай так і буде.
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19.09.2024 21:18 Відповісти
это все до пынды дверца
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19.09.2024 20:57 Відповісти
Накурился
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19.09.2024 20:57 Відповісти
Разговаривать с Трампом ето только давать ему очки на выборы. Ето показывает что Украина готова пристать на капитуляцию которую рыжий недобитый обносок предлагает вместе со своим ******
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19.09.2024 20:58 Відповісти
Зеленский планує😃
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19.09.2024 20:59 Відповісти
Подивиться на план Трампа?
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19.09.2024 21:09 Відповісти
Не просто планує, а потужно
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19.09.2024 21:17 Відповісти
Вже всім відомий план, з яким носиться Зеля. Тільки він все туману напускає, та в таємність грає. Там основним пунктом, що Україну повинні негайно прийняти в НАТО. І Байден це вже повинен вирішити, до виборів.
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19.09.2024 21:32 Відповісти
После этой встречи помогать совсем перестанут!
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19.09.2024 22:33 Відповісти
Фраєр товстий фраєр, на роялі нам зіграєть. Дєвочкі танцують і піжони поправляють свій кіс-кіс... ))
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19.09.2024 23:19 Відповісти
 
 