Россия не могла не знать, что пансионат для пожилых людей в Сумах – не военная база, не военный объект, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о последствиях российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах и пообещал ответить на российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект.

За одни сегодняшние сутки - на это время - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - сказал Зеленский.

Напомним, 19 сентября российские оккупанты ударили по зданию гериатрического пансионата в Сумах. Погиб 1 человек, более 10 человек пострадали.

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