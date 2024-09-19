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Россия не могла не знать, что пансионат для пожилых людей в Сумах – не военная база, не военный объект, - Зеленский. ВИДЕО

Владимир Зеленский рассказал о последствиях российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах и пообещал ответить на российский террор.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.

"Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект.

За одни сегодняшние сутки - на это время - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - сказал Зеленский.

Напомним, 19 сентября российские оккупанты ударили по зданию гериатрического пансионата в Сумах. Погиб 1 человек, более 10 человек пострадали.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20452) обращение (751)


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Топ комментарии
+18
Так само, як і Гундосий не міг не знати, що напад какцапні відбудеться вранці 24 лютого 2022 року... "Дякуєм, дуже дякуєм"...
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19.09.2024 20:11
+12
як весело все починалось, в конфеті та феєрверках, а зараз сум по Сумах під обстрілами, чи не так, мудрий український наріте ? ти сам обрав ЦЕ

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19.09.2024 20:16
+9
звик президента бачити в одязі, а не гундоса в лахах не праних. що це за чмо небрите та обнюхане?
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19.09.2024 20:15
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Так само, як і Гундосий не міг не знати, що напад какцапні відбудеться вранці 24 лютого 2022 року... "Дякуєм, дуже дякуєм"...
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19.09.2024 20:11 Ответить
На рашистський терор проти цивільного населення України має бути військова відповідь проти армії російських загарбників на окупованих українських територіях і на всю глибину території пітьми.

А там вже пишуть тривожні повідомлення. Такі, як оце:

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19.09.2024 20:15 Ответить
Единственный адекватный комментарий
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19.09.2024 20:33 Ответить
звик президента бачити в одязі, а не гундоса в лахах не праних. що це за чмо небрите та обнюхане?
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19.09.2024 20:15 Ответить
Великий коментатор
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19.09.2024 20:15 Ответить
як весело все починалось, в конфеті та феєрверках, а зараз сум по Сумах під обстрілами, чи не так, мудрий український наріте ? ти сам обрав ЦЕ

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19.09.2024 20:16 Ответить
Диявол існує від створення Світу Господом Богом, але приходить лише до слабких духом та головою
"какая разніца" - чи не так ?
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
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20.09.2024 03:11 Ответить
пазивной-дєрзкій

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19.09.2024 20:21 Ответить
сказка ложь, да в ней намьок... на правду


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19.09.2024 20:33 Ответить
Там жарили шашлики, які зе обіцяв
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19.09.2024 20:22 Ответить
Звичaйно росія знaлa і вдaрилa. І Потужний не міг не знaти, що кaцaпи рaно чи пізно нaпaдуть, aле по 600 мільярдів видялів нa "велике крaдівництво" a не укріплення aрмії і зaхист цих укрaїнців.
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19.09.2024 20:29 Ответить
Український гімно-командувач не міг не знати, що КАБи в Суми зараз прилітають мало не щодня.
То де ж те турбо-підсилене ним ППО, що мало збивати літаки-носії ще на підльоті?
Фсє ушлі на КончаЗаспу?
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19.09.2024 20:39 Ответить
Зате відзвітував у одному зі своїх відосиків, що, мовляв, обстрілів Сумщини поменшало. Його брехню підхопили деякі журнашлюхи, як, наприклад, Попова. Вона нібито навіть проїхалася по прикордонню зо два тижні тому, і сказала, що дійсно тихіше стало, а що каби щодня десятками прилітають та балістика (по Сумах) то таке
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19.09.2024 20:56 Ответить
... и пообещал ответить на российский террор.

Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай
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19.09.2024 20:42 Ответить
Так, у нас у Сумах котру добу вже сиплять.... енергетика, ось дісталося пансіонату, лапті собі бонуси заробляють, напевно. Як ватнік буде жити поруч з нами - можливо їм відомо, меня - ні... будь-яки лапоть на багато років - просто ворог, немає різниці - хто, скільки років, якої статі... просто ворог. Не знаю - особисто на місці не був... але навряд чи добре. Смерть ворогам
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19.09.2024 20:45 Ответить
Воно хоч розуміє, що це все - наслідки "травневих шашликів", "нагнітання істерики західними ЗМІ", "популізму опозиції", коли ті наполягали на виділенні армії 50млрд, "розведення військ", "просто пєрєстать стрєлять", "шатлів на Чонгар", "аеликого крадівництва", переведення підприємств ВПК на одноденний робочий тиждень, нефінансування ДержОборонЗамовлення з 2019-го і багато чого іншого, під чим стоїть підпис не дєрьмака, а цього нелоха найвеличнішого?
Воно, зі своїм подарунковим дипломом юриста, хоч розуміє, що "нелох" стає "цапом відбувайлом" для дєрьмака та його шобли, які ні за що ОФІЦІЙНО не відповідають?
Ой, щось сумніваюся я...
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19.09.2024 20:45 Ответить
Да,печальный случай...
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19.09.2024 21:24 Ответить
ВІдповідей за обстріл традиційно не буде. Це такий собі оманський план, коли під ворожими обстрілами гинуть наши люди і ворог відчуває 100% безкарність.
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19.09.2024 21:27 Ответить
 
 