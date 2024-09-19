Россия не могла не знать, что пансионат для пожилых людей в Сумах – не военная база, не военный объект, - Зеленский. ВИДЕО
Владимир Зеленский рассказал о последствиях российского удара по пансионату для пожилых людей в Сумах и пообещал ответить на российский террор.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом президент сказал в вечернем видеообращении.
"Сейчас в Сумах продолжаются спасательные работы после удара российской бомбы. Попадание по пансионату для пожилых людей. По имеющейся сейчас информации, в здании были почти 300 человек - более 200 пациентов и 60 человек персонала. Продолжается эвакуация людей и проверяется, есть ли люди под завалами. Известно уже о раненых, по меньшей мере один человек погиб. Мои соболезнования. Россия не могла не знать, что этот пансионат для пожилых людей - не военная база, не военный объект.
За одни сегодняшние сутки - на это время - российские войска применили уже почти 90 управляемых авиабомб. По нашим городам, по украинским позициям. Обязательно ответим российской армии на этот террор. Ощутимо ответим", - сказал Зеленский.
Напомним, 19 сентября российские оккупанты ударили по зданию гериатрического пансионата в Сумах. Погиб 1 человек, более 10 человек пострадали.
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А там вже пишуть тривожні повідомлення. Такі, як оце:
"какая разніца" - чи не так ?
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
То де ж те турбо-підсилене ним ППО, що мало збивати літаки-носії ще на підльоті?
Фсє ушлі на КончаЗаспу?
Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай
Воно, зі своїм подарунковим дипломом юриста, хоч розуміє, що "нелох" стає "цапом відбувайлом" для дєрьмака та його шобли, які ні за що ОФІЦІЙНО не відповідають?
Ой, щось сумніваюся я...