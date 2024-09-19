Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей у Сумах – не військова база, не військовий об’єкт, - Зеленський. ВIДЕО
Володимир Зеленський розповів про наслідки російського удару по пансіонату для літніх людей в Сумах, та пообіцяв відповісти на російський терор.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.
"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – більш як 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт.
За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти вдарили по будівлі геріатричного пансіонату у Сумах. Загинула 1 людина, понад 10 людей постраждали.
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А там вже пишуть тривожні повідомлення. Такі, як оце:
"какая разніца" - чи не так ?
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
То де ж те турбо-підсилене ним ППО, що мало збивати літаки-носії ще на підльоті?
Фсє ушлі на КончаЗаспу?
Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай
Воно, зі своїм подарунковим дипломом юриста, хоч розуміє, що "нелох" стає "цапом відбувайлом" для дєрьмака та його шобли, які ні за що ОФІЦІЙНО не відповідають?
Ой, щось сумніваюся я...