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Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей у Сумах – не військова база, не військовий об’єкт, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про наслідки російського удару по пансіонату для літніх людей в Сумах, та пообіцяв відповісти на російський терор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – більш як 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт.

За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти вдарили по будівлі геріатричного пансіонату у Сумах. Загинула 1 людина, понад 10 людей постраждали.

Читайте: Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) звернення (607)


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Топ коментарі
+18
Так само, як і Гундосий не міг не знати, що напад какцапні відбудеться вранці 24 лютого 2022 року... "Дякуєм, дуже дякуєм"...
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19.09.2024 20:11
+12
як весело все починалось, в конфеті та феєрверках, а зараз сум по Сумах під обстрілами, чи не так, мудрий український наріте ? ти сам обрав ЦЕ

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19.09.2024 20:16
+9
звик президента бачити в одязі, а не гундоса в лахах не праних. що це за чмо небрите та обнюхане?
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19.09.2024 20:15
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Так само, як і Гундосий не міг не знати, що напад какцапні відбудеться вранці 24 лютого 2022 року... "Дякуєм, дуже дякуєм"...
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19.09.2024 20:11 Відповісти
На рашистський терор проти цивільного населення України має бути військова відповідь проти армії російських загарбників на окупованих українських територіях і на всю глибину території пітьми.

А там вже пишуть тривожні повідомлення. Такі, як оце:

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19.09.2024 20:15 Відповісти
Единственный адекватный комментарий
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19.09.2024 20:33 Відповісти
звик президента бачити в одязі, а не гундоса в лахах не праних. що це за чмо небрите та обнюхане?
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19.09.2024 20:15 Відповісти
Великий коментатор
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19.09.2024 20:15 Відповісти
як весело все починалось, в конфеті та феєрверках, а зараз сум по Сумах під обстрілами, чи не так, мудрий український наріте ? ти сам обрав ЦЕ

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19.09.2024 20:16 Відповісти
Диявол існує від створення Світу Господом Богом, але приходить лише до слабких духом та головою
"какая разніца" - чи не так ?
Як умру, то поховайте
Мене, де завгодно.
В Каневі, в Стрию, в Варшаві,
В Тулі або в Гродно.
Щоб лани або пустеля,
Прериї чи гори.
Запустіть мене у космос
Або киньте в море.
І під прапором - байдуже,
кольору якого -
Пригадайте знамените
Незле тихе слово:
Що, напевно, не важливо
В пекло чи до раю,
Якщо є асфальт і світло,
Разніца какая?
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20.09.2024 03:11 Відповісти
пазивной-дєрзкій

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19.09.2024 20:21 Відповісти
сказка ложь, да в ней намьок... на правду


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19.09.2024 20:33 Відповісти
Там жарили шашлики, які зе обіцяв
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19.09.2024 20:22 Відповісти
Звичaйно росія знaлa і вдaрилa. І Потужний не міг не знaти, що кaцaпи рaно чи пізно нaпaдуть, aле по 600 мільярдів видялів нa "велике крaдівництво" a не укріплення aрмії і зaхист цих укрaїнців.
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19.09.2024 20:29 Відповісти
Український гімно-командувач не міг не знати, що КАБи в Суми зараз прилітають мало не щодня.
То де ж те турбо-підсилене ним ППО, що мало збивати літаки-носії ще на підльоті?
Фсє ушлі на КончаЗаспу?
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19.09.2024 20:39 Відповісти
Зате відзвітував у одному зі своїх відосиків, що, мовляв, обстрілів Сумщини поменшало. Його брехню підхопили деякі журнашлюхи, як, наприклад, Попова. Вона нібито навіть проїхалася по прикордонню зо два тижні тому, і сказала, що дійсно тихіше стало, а що каби щодня десятками прилітають та балістика (по Сумах) то таке
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19.09.2024 20:56 Відповісти
... и пообещал ответить на российский террор.

Правильно. Не можешь сделать, так хоть пообещай
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19.09.2024 20:42 Відповісти
Так, у нас у Сумах котру добу вже сиплять.... енергетика, ось дісталося пансіонату, лапті собі бонуси заробляють, напевно. Як ватнік буде жити поруч з нами - можливо їм відомо, меня - ні... будь-яки лапоть на багато років - просто ворог, немає різниці - хто, скільки років, якої статі... просто ворог. Не знаю - особисто на місці не був... але навряд чи добре. Смерть ворогам
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19.09.2024 20:45 Відповісти
Воно хоч розуміє, що це все - наслідки "травневих шашликів", "нагнітання істерики західними ЗМІ", "популізму опозиції", коли ті наполягали на виділенні армії 50млрд, "розведення військ", "просто пєрєстать стрєлять", "шатлів на Чонгар", "аеликого крадівництва", переведення підприємств ВПК на одноденний робочий тиждень, нефінансування ДержОборонЗамовлення з 2019-го і багато чого іншого, під чим стоїть підпис не дєрьмака, а цього нелоха найвеличнішого?
Воно, зі своїм подарунковим дипломом юриста, хоч розуміє, що "нелох" стає "цапом відбувайлом" для дєрьмака та його шобли, які ні за що ОФІЦІЙНО не відповідають?
Ой, щось сумніваюся я...
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19.09.2024 20:45 Відповісти
Да,печальный случай...
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19.09.2024 21:24 Відповісти
ВІдповідей за обстріл традиційно не буде. Це такий собі оманський план, коли під ворожими обстрілами гинуть наши люди і ворог відчуває 100% безкарність.
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19.09.2024 21:27 Відповісти
 
 