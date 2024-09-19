Росія не могла не знати, що пансіонат для літніх людей у Сумах – не військова база, не військовий об’єкт, - Зеленський. ВIДЕО

Володимир Зеленський розповів про наслідки російського удару по пансіонату для літніх людей в Сумах, та пообіцяв відповісти на російський терор.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це президент сказав у вечірньому відеозверненні.

"Зараз у Сумах тривають рятувальні роботи після удару російської бомби. Влучання по пансіонату для літніх людей. За наявною зараз інформацією, у будівлі були майже 300 людей – більш як 200 пацієнтів та 60 осіб персоналу. Триває евакуація людей і перевіряється, чи є люди під завалами. Відомо вже про поранених, щонайменше одна людина загинула. Мої співчуття. Росія не могла не знати, що цей пансіонат для літніх людей – не військова база, не військовий об’єкт.

За одну сьогоднішню добу – на цей час – російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб. По наших містах, по українських позиціях. Обов’язково відповімо російській армії на цей терор. Відчутно відповімо", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 19 вересня російські окупанти вдарили по будівлі геріатричного пансіонату у Сумах. Загинула 1 людина, понад 10 людей постраждали.

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