Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg
Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.
Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.
Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.
Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.
24 вересня Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.
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Упс. От шо значить не перечитувати свої повідомлення. Ще й два лайка))
цікаво цікаво.
вона, ще не президент, зе!воно, вже не президент, і більш ніколи їм не буде.
Зеленський їде до США, щоб зустрітися з кандидатами в президенти з метою нахамити, оббрехати і зіпсувати стосунки з майбутнім президентом Америки. За все це в черговий раз заплатять своїми життями українці.
Що буде цього разу?