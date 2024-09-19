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Зеленський (22389) Гарріс (127)

Гарріс наступного тижня зустрінеться із Зеленським у Вашингтоні, - Bloomberg

Кандидатка в президенти США планує зустрітися з президентом України

Віцепрезидентка США, кандидатка у президенти від Демократичної партії Камала Гарріс планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні наступного тижня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Як повідомляють джерела видання, ця зустріч є частиною зусиль Гарріс щодо зміцнення свого зовнішньополітичного іміджу напередодні президентських виборів у США.

Демократка підтримує політику президента Джо Байдена щодо непохитної допомоги Україні у протистоянні російській агресії, пише Bloomberg.

Нагадаємо, кандидат у президенти США Дональд Трамп та президент України Зеленський можуть зустрітись вже наступного тижня.

24 вересня Зеленський виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський: План перемоги уже повністю готовий

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Топ коментарі
+8
Пошана пані Гарріс і бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
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19.09.2024 07:55
+7
Зе ніколи й не був Президентом.
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19.09.2024 08:30
+6
Боже. Що на цей раз викине наш ПАЛКАВОДЕЦЬ?
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19.09.2024 07:59
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Пошана пані Гарріс і бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
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19.09.2024 07:55 Відповісти
А в Зеленій ОПЕ всім розповідають що Зеленський їде назустріч до Трам-пам-пампу, бо вони так добре по телефону поговорили. Ну заразом і до Харісс заїде.
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19.09.2024 08:00 Відповісти
А до Донні в Ларго приїдуть з Дерьмаком в клоунському прикиді - оценітє красоту ігри дарагой ти наш
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19.09.2024 08:18 Відповісти
Боже. Що на цей раз викине наш ПАЛКАВОДЕЦЬ?
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19.09.2024 07:59 Відповісти
У него опять "какая разница"- Харрис или Трамп?
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19.09.2024 08:04 Відповісти
Думаю, це єдина зустріч їх буде.
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19.09.2024 08:12 Відповісти
* не єдина зустріч.
Упс. От шо значить не перечитувати свої повідомлення. Ще й два лайка))
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19.09.2024 12:38 Відповісти
хммм....
цікаво цікаво.
вона, ще не президент, зе!воно, вже не президент, і більш ніколи їм не буде.
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19.09.2024 08:15 Відповісти
Зе ніколи й не був Президентом.
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19.09.2024 08:30 Відповісти
Думаю шо Харріс запропонує 🤡 , злісти з крісла президента, та переїхати до московії ...там у США знають, шо воно не тільки казачок феесбешний ,а і те, шо валить політичну структуру ЄС , захисту України ...послаблює союз між ними ...бо виконує темникі від кремля ...
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19.09.2024 09:04 Відповісти
Для мене ця новиная виглядає так:
Зеленський їде до США, щоб зустрітися з кандидатами в президенти з метою нахамити, оббрехати і зіпсувати стосунки з майбутнім президентом Америки. За все це в черговий раз заплатять своїми життями українці.
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19.09.2024 09:33 Відповісти
Писали що в них вичєрпалися запаси Пентагона, так купіть у союзників по НАТО чі кому продавали, у Південної Кореї, чі Японії, чі Туреччини чи Єгипта, але бомби не можуть вичєрпатися, Ф-16 також і ракети до них, шось пахне гнилим договорнячком з кацапами.
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19.09.2024 09:39 Відповісти
з Трампом, пригадую, в 2016-му, в аналогічній ситуації під час ГА ООН тодішній президент України не зустрічався. Трампу цього було не потрібно. Хоча Порох переговорив і з Обамою, і з Байденом, і з Клінтон (вона знайшла час для рандеву).
Що буде цього разу?
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19.09.2024 10:04 Відповісти
Хтось одержить доброго прокурорського прочухана.
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19.09.2024 10:17 Відповісти
 
 