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Зеленский (19011) Харрис (122)

Харрис на следующей неделе встретится с Зеленским в Вашингтоне, - Bloomberg

Кандидатка в президенти США планує зустрітися з президентом України

Вице-президент США, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Вашингтоне на следующей неделе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Как сообщают источники издания, эта встреча является частью усилий Харрис по укреплению своего внешнеполитического имиджа в преддверии президентских выборов в США.

Демократ поддерживает политику президента Джо Байдена относительно непоколебимой помощи Украине в противостоянии российской агрессии, пишет Bloomberg.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп и президент Украины Зеленский могут встретиться уже на следующей неделе.

24 сентября Зеленский выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

Читайте также: Союзники Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины, - Politico
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Топ комментарии
+8
Пошана пані Гарріс і бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
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19.09.2024 07:55
+7
Зе ніколи й не був Президентом.
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19.09.2024 08:30
+6
Боже. Що на цей раз викине наш ПАЛКАВОДЕЦЬ?
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19.09.2024 07:59
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Пошана пані Гарріс і бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
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19.09.2024 07:55 Ответить
А в Зеленій ОПЕ всім розповідають що Зеленський їде назустріч до Трам-пам-пампу, бо вони так добре по телефону поговорили. Ну заразом і до Харісс заїде.
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19.09.2024 08:00 Ответить
А до Донні в Ларго приїдуть з Дерьмаком в клоунському прикиді - оценітє красоту ігри дарагой ти наш
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19.09.2024 08:18 Ответить
Боже. Що на цей раз викине наш ПАЛКАВОДЕЦЬ?
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19.09.2024 07:59 Ответить
У него опять "какая разница"- Харрис или Трамп?
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19.09.2024 08:04 Ответить
Думаю, це єдина зустріч їх буде.
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19.09.2024 08:12 Ответить
* не єдина зустріч.
Упс. От шо значить не перечитувати свої повідомлення. Ще й два лайка))
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19.09.2024 12:38 Ответить
хммм....
цікаво цікаво.
вона, ще не президент, зе!воно, вже не президент, і більш ніколи їм не буде.
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19.09.2024 08:15 Ответить
Зе ніколи й не був Президентом.
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19.09.2024 08:30 Ответить
Думаю шо Харріс запропонує 🤡 , злісти з крісла президента, та переїхати до московії ...там у США знають, шо воно не тільки казачок феесбешний ,а і те, шо валить політичну структуру ЄС , захисту України ...послаблює союз між ними ...бо виконує темникі від кремля ...
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19.09.2024 09:04 Ответить
Для мене ця новиная виглядає так:
Зеленський їде до США, щоб зустрітися з кандидатами в президенти з метою нахамити, оббрехати і зіпсувати стосунки з майбутнім президентом Америки. За все це в черговий раз заплатять своїми життями українці.
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19.09.2024 09:33 Ответить
Писали що в них вичєрпалися запаси Пентагона, так купіть у союзників по НАТО чі кому продавали, у Південної Кореї, чі Японії, чі Туреччини чи Єгипта, але бомби не можуть вичєрпатися, Ф-16 також і ракети до них, шось пахне гнилим договорнячком з кацапами.
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19.09.2024 09:39 Ответить
з Трампом, пригадую, в 2016-му, в аналогічній ситуації під час ГА ООН тодішній президент України не зустрічався. Трампу цього було не потрібно. Хоча Порох переговорив і з Обамою, і з Байденом, і з Клінтон (вона знайшла час для рандеву).
Що буде цього разу?
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19.09.2024 10:04 Ответить
Хтось одержить доброго прокурорського прочухана.
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19.09.2024 10:17 Ответить
 
 