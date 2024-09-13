Союзники Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины, - Politico

В шатких штатах США, которые играют решающую роль на выборах, союзники кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис размещают рекламу с поддержкой Украины. Кампания нацелена на американцев восточноевропейского происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Отмечается, что кампания, которой руководит Демократический отдел американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех штатах, где избиратели "сомневаются" относительно голосования на выборах: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

В этих штатах проживает значительное количество населения, имеющего корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

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Ожидается, что кампания будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании, а затем еще в двух важных штатах - Мичигане и Висконсине.

Во время дебатов Харрис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, которые имеют польское происхождение, заявив, что Польша может быть следующей мишенью России после Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", - заявила тогда она.

Как отмечает издание, команда Харрис хочет привязать свою кампанию к громадам, для которых война в Украине имеет больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

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Politico отмечает, что в Пенсильвании проживают более 700 000 американцев польского происхождения и около 122 000 - украинского.

В Мичигане живут примерно 900 000 польских американцев и 40 000 украинских американцев, а в Висконсине - около 480 000 польских американцев.

Новый опрос, проведенный Институтом CATO и YouGov, показал, что избиратели в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане в незначительном большинстве считают, что Трамп имеет больше шансов урегулировать войну в Украине и удержать США от участия во внешних войнах.

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