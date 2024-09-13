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выборы (22666) США (24813) поддержка (608) Харрис (122)

Союзники Харрис размещают в ключевых штатах рекламу с поддержкой Украины, - Politico

Команда Камали Гарріс розміщує у ключових штатах рекламу з підтримкою України

В шатких штатах США, которые играют решающую роль на выборах, союзники кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис размещают рекламу с поддержкой Украины. Кампания нацелена на американцев восточноевропейского происхождения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Отмечается, что кампания, которой руководит Демократический отдел американского комитета super PAC (America's Future Majority Fund super PAC), будет включать рекламу в трех штатах, где избиратели "сомневаются" относительно голосования на выборах: Пенсильвания, Мичиган и Висконсин.

В этих штатах проживает значительное количество населения, имеющего корни из Польши, Украины, Литвы и других стран Восточной Европы.

Также читайте: Союзники Трампа считают, что он проиграл дебаты Харрис, - CNN

Ожидается, что кампания будет включать телевизионную и цифровую рекламу в Пенсильвании, а затем еще в двух важных штатах - Мичигане и Висконсине.

Во время дебатов Харрис обратилась к 800 тысячам американцев из Пенсильвании, которые имеют польское происхождение, заявив, что Польша может быть следующей мишенью России после Украины.

"Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве", - заявила тогда она.

Как отмечает издание, команда Харрис хочет привязать свою кампанию к громадам, для которых война в Украине имеет больше личного значения, чтобы убедить, что Трамп покинет Украину и союзников на восточном фланге НАТО.

Читайте также: Дебаты Трампа и Харрис: зрители CNN предпочли лидера демократов, - опрос

Politico отмечает, что в Пенсильвании проживают более 700 000 американцев польского происхождения и около 122 000 - украинского.

В Мичигане живут примерно 900 000 польских американцев и 40 000 украинских американцев, а в Висконсине - около 480 000 польских американцев.

Новый опрос, проведенный Институтом CATO и YouGov, показал, что избиратели в Пенсильвании, Висконсине и Мичигане в незначительном большинстве считают, что Трамп имеет больше шансов урегулировать войну в Украине и удержать США от участия во внешних войнах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись на последнем этапе президентской гонки, - опрос
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Топ комментарии
+6
на агітаційні гасла не варто звертати уваги. Згадайте обіцянки нашого препіздента
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13.09.2024 15:47
+5
Вдаримо по російській армії бігбордами.
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13.09.2024 15:54
+4
Трампон при владі може все похерити....
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13.09.2024 16:02
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Не буде як із Афганом? Не "кинуть"?
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13.09.2024 15:38 Ответить
юридично не можуть , підписалися нас підтримувати в 96 році
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13.09.2024 15:58 Ответить
Трампон при владі може все похерити....
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13.09.2024 16:02 Ответить
Можете трохи розкрити тему, що там таке було у 96 році? Будапештський меморандум був у 1994, і зобов'язує лише "провести консультації" у випадку нападу на Україну. За 96 рік нагуглив тільки україно-американський договір про взаємний захист інвестицій.
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13.09.2024 16:33 Ответить
Если ВСУ начнут разбегаться по горам и лесам, населению станет пихуй, а Бонэвтик сядет в самолет и улетит на Канары то точно кинут.
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13.09.2024 19:12 Ответить
Москва погрожує всім, включно зі США.
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13.09.2024 15:39 Ответить
А може, таки сидів би - у Лук'янівському СІЗО.
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13.09.2024 15:43 Ответить
на агітаційні гасла не варто звертати уваги. Згадайте обіцянки нашого препіздента
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13.09.2024 15:47 Ответить
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13.09.2024 16:01 Ответить
"Ніколи стільки не брешуть, як під час війни, після полювання і до виборів" /Отто Бісмарк/
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13.09.2024 16:03 Ответить
легко пригадати послухваши Трампа та його мінйонів
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13.09.2024 16:45 Ответить
У Камалы неимеверно редкостный шанс войти в ИСТОРИЮ как могильщик последней и самой злобной империи планеты - т.н. рф.
Все забудется, трамп, байден, шольц и прочее, а вот факт распада "империи зла", если это произойдет при Камале - нет.
И мне кажется, что она этот шанс не упустит. Уж слишком он вкусный, этот шанс. Ведь он сравним с историей о "300 Спартанцев". Сравните:
"Президент США Камала Харрис вместе с Президентом Украины Зеленским принимает капитуляцию рф от в.в.путина".
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13.09.2024 15:53 Ответить
А що їй зараз заважає хоча б настояти на відправці зброї в Україну на 6 млрд? Вона ж віце-президент США? Чи "ето другоє"?
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13.09.2024 15:58 Ответить
Сразу приведу два возможных ответа:
1. решение принимает президент, а не вице-, вице может только рекомендовать;
2. второе зачем делится славой с кем-то, когда можно оставить ее только себе, нужно только чуть подождать?
И да, это не другое, это реальное.
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13.09.2024 16:00 Ответить
То вона проти Байдена? Тоді чого вона у нього у команді? І хтось колись чув, щоби Харріс за 4 роки хоч раз виступила за прискорення поставок зброї Україні?
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13.09.2024 16:04 Ответить
Политика - это не искусство правильного, это мастерство возможного.
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13.09.2024 17:02 Ответить
А тут не про політику взагалі, тут про брехливість Камали.
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13.09.2024 17:12 Ответить
Все политики - лжецы. Еще раз - ЛЖЕЦЫ. Все. ВсЕ. всЕ. Как еще написать?
И порошенко, и зеленский, байден, трамп, харрис - ВСЕ.
Я сказал о шансе, и о реализации собственный амбиций. И вот для удовлетворения своего ЭГО - у Камлы шанс просто великолепный.
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13.09.2024 17:19 Ответить
Та яке у неї ще ЕГО? Її як ляльку висунули у президенти, і будут смикати за нитки, щоби плясала, як треба. І в віце-президенти так же попала.
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14.09.2024 00:04 Ответить
не поклонник камалыхарис, но все ж должен заметить, вице-прэзик США не имеет практически никаких полномочий, кроме тех, которые ей официально доручил президент. Я не помню, что б Байден поручал ей заниматься Украиной.
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13.09.2024 19:16 Ответить
У неї своя думка хоч колись була? Ні. Отож бо.
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14.09.2024 00:05 Ответить
Посаду президента Сполучених Штатів ще ніколи не займала жінка.
Камала в будь-якому разі війде в історію (якщо переможе на виборах, звісно).
Хочеться лише, щот оту капітуляцію разом з Камалою приймав не нинішній самодур.
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13.09.2024 16:08 Ответить
ну такое, если б та капитуляция случилось, то нехай ее хоть чорты с хвостами принимают, я согласен.
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13.09.2024 19:18 Ответить
300 спартанців це ЗСУ. Різниця у тому що Зеленський не царь Леонід, а ***** це Ксеркс на мінімалке
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13.09.2024 16:14 Ответить
Вдаримо по російській армії бігбордами.
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13.09.2024 15:54 Ответить
3,14здити, не мішки ворочати.
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13.09.2024 16:01 Ответить
вдарили б білбордами "армія, мова, віра", проте мудрий нарід наголосував "надапростопрекратитьстрилять"
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13.09.2024 16:49 Ответить
ти краще напиши чим Венс вчора по російській армії обіцяв вдарити...
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13.09.2024 17:49 Ответить
Наскільки я знаю, Венс пропонує заморозити конфлікт щоб ніхто ні по чому не бив в обидва боки.
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13.09.2024 21:06 Ответить
заморозка по лінії фронту - це втрата окупованих територій України. і це тільки на час каленції Рудого. а далі ху йло знову посуне. от тільки краще підготується. йому потрібна вся Україна, як мінімум, а як максимум - зруйнувати НАТО і відновити совок і Варшавський блок. Крим з Донбасом - це тільки початок. Тому в даній ситуації єдиний правильний вихід - це не вести з ху йлом ніяких сепаратних переговорів. США і весь Західний світ повинні не заморожувтаи війну, а вкластись в озброєння України, щоб Україна мала можливість по максимуму винищувати ту орду. паралельно посилюючи санкціїї проти того лепрозорію. заморозку вже проходили в 14-му році..
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13.09.2024 22:02 Ответить
І як, за майже 3 роки повномасштабного вторгнення дуже багато Захід вклався в озброєння України? В якому виді озброєння Україна зараз переважає кацапію?
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13.09.2024 22:21 Ответить
то тільки початок. зараз в Європі і Штатах заводи ВПК тільки розкочегарюються. зброї буде більше.. морозити війну зараз - це просто відрочити її на кілька років. Притомні політики у Штатах і у Європі знають дуже добре, що шлях Рудого-Венса - це шлях Чемберлена..
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13.09.2024 22:31 Ответить
Читаю цю мантру вже 3-й рік, ось-ось скоро зброї будуть давати багато - а в підсумку воєнні заводи розкочегарились на росії, а не на заході, рік тому по Україні летіло 30 шахедів в тиждень, зараз стільки ж в день.
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13.09.2024 22:33 Ответить
ти її будеш ще читати років 10, як мінімум.
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13.09.2024 22:38 Ответить
В такому випадку Україна не переживе цю війну ні як держава, ні як нація.
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13.09.2024 22:39 Ответить
переживе і виживе в цій війні. так, втрати ще будуть. Проте Україна не сама. Рамштайн - це 50 країн.. за кацапів ніхто відкрито не буде вписуватись. китайські комуняки оберуть торгівлю, а не війну на винищення і відркито зброєю кацапів підтримувати не будуть. ху йло - терорист. ніхто з притомних сідати за стіл і тиснути йому руку не буде. бо це означатиме, що через кілька років ху йло прийде до них. не танками, а економічно... наївні дебіли, які думають, що потрібно заморожувати і знову сідати торгувати з кацапнею. от тільки вони думають, що будуть купувати у кацапів знову газ по 300-400 як було колись. а це не факт. далеко не факт. ху йло їм за те, що вони підтримували Україну виставить ціни не 400, а, наприклад 1000. і де газ будуть брати? в Африці? в Катарі? хрін там. ху йло і там попрацює, особливо в Африці. що він зараз каже? що не буде продавати уран європейцям і американцям. де раніше брали європейці уран? Правильно, в Африці, в Нігері. А там зараз вагнера вже керують. і таких країн все більше і більше переходить під контроль кацапів і китайських комуняк. а американців і французів викинули вже з Нігеру, Малі, Буркіна-Фасо, Судану і так далі.. а там клондайк ресурсів і сировини. кацапська і комуняцька стратегія - поділити світ. і поділити його так, щоб всі головні ресурси були під їхнім ковпаком. і тоді європейським країнам буде все гірше і все дорожче купувати сировину. Якщо цю гідру не порубати зараз, то тоді вона розповзеться по всьому світу. де найбільші запаси нафти у світі? правильно, у Венесуелі. хто там зараз керує? правильно, вагнера. Мадуро там просто маріонетка кацапів і китайців.. якщо зараз Західний світ не стане реагувати на ці виклики, то йому прийде клямка.
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13.09.2024 22:56 Ответить
Є невеличка проблемка: в основному ті, хто проти замороження війни в Україні - з кацапнею якраз таки торгують і зараз. І будуть торгувати і далі, і домовляться якщо треба буде домовитись, і за один стіл переговорів сядуть. Неможливо у військовий і економічний спосіб знищити країну з першим у світі ядерним арсеналом і запасом природніх ресурсів, не приймаючи безпосередньої участі у цій війні, а лише надаючи озброєння Україні. І на заході це прекрасно розуміють, але ситуація коли Україна ціною власних життів і території ослаблює росію їх повністю влаштовує.
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13.09.2024 23:08 Ответить
все можливо. ядерна зброя тут до сраки... бо та країна сама себе знищить і розпадеться... совок теж ніхто війною і зброєю не знищував. навіть допомагали їм ще тоді. коли нафта коштувала 10 доларів, то совку європейці давали кредити на десятки лярдів доларів. однак він розпався. тенденція така, що глибинні народи можуть вмить захотіти перестати їхати в Україну на смерть. їм буде простіше об'єднуватись на місцях і гасити тих чекістів. гроші на контракти там не безмежні. і дебілів там, готових за гроші іти вмирати в чужу країну більше не стає. коли чекісти будуть закручувати мобілізацію, то тоді там реально вже можуть піти бунти серед тих якутів, бурятів, хакасів, башкортів і т.д.. а торгують зараз з кацапами китайці, індуси, країни пост совка. а санції працюють. не ідеально, проте працюють. посилюються і будуть посилюватись.. так що видихай і переставай дрочити на кацапів. майбутнього у них нема. хорошого майбутнього. і на рудого переставай дрочити з Венсом. республіканська партія скоро очиститься від тих персонажів і тої маги. рудий в минулому. практично всі сенатори від республіканців визнали, що рудий просто просрав дебати з Камалою. там ще щось Ілларіонов підгавкує в своїх висерах в себе на каналі. особливо про те, що ху йло сказало, що він буде підтримувати Камалу. і Ілларіонов сліпо вірить ху йлу за такі його слова... по всіх пропагандонських каналах ********* Камалу і дрочать на Трампа (без згоди ху йла там на тих каналах навіть пукнути ніхто не може), а тут ху йло вдруг заявило, що воно підтримує Камалу. в щирість такої заяви тільки даун може повірити. ну і Іларіонов ще...
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13.09.2024 23:36 Ответить
Совок знищив себе сам плановою економікою, а не "санкціями заходу". А стосовно закручування мобілізації - це відбувається вже зараз, але не в росії, а в іншій країні. Головна теза: чим довше йде війна - тим більше у порівнянні з росією страждає саме Україна. Стосовно цього є гарне прислів'я: за час поки ситий схудне - голодний здохне. Але байдени-гарріси і їх прихильники намагаються переконати у протилежному.
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13.09.2024 23:47 Ответить
не перекручуй. я не писав, що совок був знищений санкціями. я писав, що він розпався без війни і атаки по ньому. ти ж вище писав, що на рашку ніхто не піде війною, а значить їй нічого не загрожує. я тобі відповів, що на совок тоже ніхто не йшов війною, проте він розпався. так що така доля чекає і на рашку. до речі, совку тоді давали кредити європейці, тобто санкцій по суті проти совка не було. а от проти кацапні санкції є і вони будуть і далі. якщо Венс з Рудим до влади не прийдуть. бо ті додіки вже не раз казали, що санкції проти рашки треба відмінити. ти цього хочеш? щоб санкції з рашки зняли? ти справді ********? чи вдаєш *********? топиш за тих, хто хоче санкції з кацапів зняти?
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14.09.2024 00:12 Ответить
Я хочу щоб в Україні перестали гинути люди, занепадати економіка, руйнуватись промисловість і просідати демографія. Чи будуть при цьому накладені на рашку якісь санкції чи не будуть - мені начхати. Для мене важливий результат, а не процес, а для західних "демократів" важливий саме процес, а начхати їм якраз на Україну.
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14.09.2024 00:22 Ответить
звісно тобі з Америки начхати. якщо заморозять війну та ще й знімуть з кацапів санкції, то через кілька років не буде українців, а будуть денацифіковані манкурти. і не факт, що вони в Україні будуть. куди більш ймовірніше, що будуть вони десь в Магадані... в тебе не дефіцит потужності, в тебе дефіцит йоду... без процесу не буде результату. зараз ще може скашеш, що і на майдан не потрібно було виходити.
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14.09.2024 00:34 Ответить
А я і не кажу що заморозка війни - це ідеальне рішення. Але у порівнянні з іншими (реалістичними) варіантами: капітуляцією України і вічною війною з перетворенням України на сомалі - це найкращий варіант.
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14.09.2024 00:39 Ответить
ідеальне рішення - це розпад лаптєстану і ліквідація її ядерного арсеналу чи переробка його на паливо до атомних електростанцій.
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14.09.2024 00:45 Ответить
сподіватимемося, що коли стане президентом, вона не змінить свого ставлення до України.
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13.09.2024 16:11 Ответить
Тобто як притримувала зброю разом з Байденом, так і далі буде?
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13.09.2024 17:01 Ответить
ти краще слідкував би заявами Венса-Рудого скільки вони обіцяють поставити зброї Україні якщо виграють вибори. Бо про неприйняття України в НАТО і про заморозку війни по лінії фронту, а також зняття з ху йла санкцій, то тут уже всі чули. хотілося би і про зброю для України ще почути.
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13.09.2024 17:53 Ответить
Я от тебе чогось забув запитати, за чим мене слідкувати.
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13.09.2024 23:58 Ответить
то хєрово, що забув. маєш пам'ятати. )
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14.09.2024 00:02 Ответить
Я пацієнтів дурки не запам'ятовую.
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14.09.2024 00:07 Ответить
та як ти можеш їх запам'ятовувати, якщо ти такий забудькуватий. ти в зеркало частіше в палаті своїй дивись, тоді не будеш забувати. ))
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14.09.2024 00:16 Ответить
Тобі що українська мова не зрозуміла? Час пити пігулки, хворенький, йди собі...
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14.09.2024 00:19 Ответить
от і випий. бо хворенький тут тільки ти.
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14.09.2024 00:36 Ответить
Усяке лайно буде тут мені вказувати, що мені робити. Сказано ж, йди собі...
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14.09.2024 00:39 Ответить
лайно тут тільки ти..
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14.09.2024 00:41 Ответить
Ти ще й тупе лайно. І як усяке лайно - прилипливе. Тебе мабуть плюще, коли тебе посилають...
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14.09.2024 00:47 Ответить
додік ти недорозвинутий, то це тебе плющить від того як рудий обісрався на дебатах... а послати ти тільки язика свого можеш, щоб комусь із маговців зад відполірувати. )
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14.09.2024 00:59 Ответить
Камала Гарріс стане найкращим президентом США в історії .Щиро бажаю їй перемоги ! 🇺🇦🇺🇸
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13.09.2024 16:20 Ответить
Не станет, бо не принимает участия в выборах. Президентом станет Камала Харрис или Трамп.
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13.09.2024 19:20 Ответить
Трамп любит путина
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13.09.2024 16:32 Ответить
"все не так однозначно" скиглять трампофіли
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13.09.2024 16:50 Ответить
 
 