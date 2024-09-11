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Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, - Харрис

Дебати Тампа та Гарріс

Комментируя заявления Дональда Трампа о том, что якобы не допустил бы вторжения РФ в Украину, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заверила, что если бы тот был президентом - в таком случае Путин быстро бы захватил Киев.

С таким заявлением она выступила во вторник во время теледебатов на президентских выборах в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве",- заявила действующий вице-президент.

Она подчеркнула, что союзники США по НАТО рады, что Соединенные Штаты возглавляет не Дональд Трамп и понимают "важность крупнейшего военного альянса", которым является НАТО. Она также подчеркнула, что и США, и партнеры осознают важность сохранять способность Украины бороться за свою независимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись на последнем этапе президентской гонки, - опрос

"Иначе Путин сидел бы в Киеве и смотрел бы в сторону остальной Европы, начиная с Польши",- отметила Харрис.

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее Трамп заявлял, что война РФ против Украины имела нулевые шансы начаться, если бы он был президентом США.

Автор: 

путин владимир (31252) Трамп Дональд (5194) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+46
А як би Байден не боявся ескалації то біля мавзолею вже би продавали Львівське пиво.
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11.09.2024 06:27
+31
А що про Трампа? Фінансові махінації, розповідання казочок та "друг валодья"?
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11.09.2024 06:58
+27
І не тільки у Києві а і у Ризі, Вільнюсі, Таллінні, Кішиневі, а можливо і у Варшаві.
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11.09.2024 06:23
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Харріс продемострувала силу проти трампа , як опонент ! А це сила проти кремля ! Вона інтереси США не здасть ...і Чонгар як 🤡 в Україні, не розмінувала би ! Банкова мріє шоб був трамп ...бо кремль взяв за кольйоні зеленського , по Оману ...хай ті боти русняві , шо топлять за трампа , подумають , шо у разі перемоги трампа, США може стати другою Бучею , китай допоможе, реалізувати сценарій в Америці ...скільки там вже китайців ?Армія !!! а ботам тікати не буде куди ! потонете у крові ...корисні ідіоти !!!!
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11.09.2024 09:29 Ответить
В нас в Києві своє *уйло вже шостий рік силить. Правда маленьке, замасковане ж****!
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11.09.2024 09:32 Ответить
Всім доброго ранку,включно соросячим курвам тролям...)
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11.09.2024 09:50 Ответить
Бачу, українців життя нічому не вчить. Ні Обама, який віддав Крим та Донбас,ні Байден, який дозволив ***** повномасштабну і цідить зброю по краплі, розтягуючи війну до безкінечності, нічому не навчили. Дрочать на Гаріс, яка є плід Обами з Байденом, і дасть такий же результат, як і вони.
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11.09.2024 10:35 Ответить
Ви занадто суворі до народу України, вони такими були завжди.
Голодомори, заборони рідної мови, геноциди, етапи в Сибір зневідкіля не беруться.
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11.09.2024 10:42 Ответить
Не знав що Обама був президентом України. Але зрозуміло для вас рашистів краще щоб зброю взагалі не давали, як пропонує Трамп, ніж "цідить по краплі".
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11.09.2024 12:16 Ответить
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11.09.2024 10:40 Ответить
Если Трамп будет президенотом, то путин будет в Киеве?
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11.09.2024 10:50 Ответить
Ну, брехати - не мішки тягати. Камала на хвилинку забула, хто заохочував путіна напасти на Україну, хто обіцяв путіну, що не дозволить Україні бити американською зброєю по росії. Забула, хто дав Україні джавеліни та стингери ще перед вторгненням росії. Забула, хто не дав Україні ленд-ліз. Забула, що 30 вересня закінчується термін передачі Україні озброєнь каналом PDA. У тому пакеті на 61 млрд на ці цілі виділено 7,8 млрд. Поки що передано 1,8 млрд. Трамп не дає? У Камали взагалі пам'ять коротка. Натомість вона пам'ятає те, чого не було. Нещодавно вона сказала, що за неї в США було створено 1 млн робочих місць. Коли почали перевіряти, виявилося, що 800 тис. із них - це гра її уяви. Ну, округлила до 1 млн, буває.
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11.09.2024 11:21 Ответить
Не було б зєлі з його шоблою, то пуйло б навіть і не думав про повномаштабне
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11.09.2024 12:20 Ответить
Трамп вже був президентом, і тоді ***** на Київ не рипався.
***** рипався на Київ у 2014 році з президентом-демократом Обамою і в 2022 році з президентом-демократом Байденом, за каденції якого російські війська підійшли впритул до Києва.
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11.09.2024 12:31 Ответить
Трамп порушник міжнародних законів - признав анексію Голан Ізраїлем. Затримка допомоги Україні вилилась а непоправні втрати, це пряма вказівка Трампа і найважливіше - керівники екстреміського крила фашистської партії "Лікуд" знаходиться прямо в його квартирі - Дж.Кушнер і Ко. Ці хлопці особисто зв'язані з кремлівськими олігархами. Тому, всі хто за Трампа, це союзники сіоністів і москалів.
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11.09.2024 12:36 Ответить
"Коментуючи заяви Дональда Трампа"
а де відповідь на питання ведучого?
чому ведучий не перепитав, як перепитав Трампа?

https://youtu.be/VgsC_aBquUE?t=4310 Питання про Україну
можна включити сабтитри з перекладом

Трамп

1:12:05 вы сказали, что разрешите эту войну за 24 часа, вы сказали это прямо перед перерывом сегодня вечером,
как именно вы это сделаете, и я хочу задать вам очень простой
1:12:16 вопрос сегодня вечером, вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну?

Відповідь, таж сама, я все улажу та домовлюсь шляхом переговорів, далі критика Байдена

1:14:35 ваше время истекло, и просто проясним вопрос, считаете ли вы, что это в интересах США для Украины
1:14:45 выиграть эту войну да или нет, я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто договориться
1:14:51
сделка, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней

Трамп відповів на питання "що буде робити", та два рази прямо не відповів, чи хоче щоб Україна виграла
Також цифри по загиблих та по допомозі, сильно завищені

Довідково:
Джонсон вніс закон H.R.815, котрий два рази має "перемога України" в розділах розробити план перемоги України, та надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України.

В понеділок, https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ reuters повідомила , що секретний план направлений в Конгрес (дедлайн закінчився 3 місяці тому)

Камала
1:14:56 Я хочу обратиться к вице-президенту Харрис, я хочу узнать ваши мысли о поддержке Украины в данный момент, но
1:15:02 также как главнокомандующий, если вас изберут, как бы вы поступили с Владимиром Путиным и будет ли это отличаться от того, что
1:15:07 мы видим от президента Байдена

Відповідь
Критика плана Трампа, я повідомила Зеленського про вторгнення, я та інші об'єднали 50 країн, дали танки, артилерію та інше, "который сьест вас (Трампа) на обед"

Не відповіла, що вона буде робити у разі обрання, та чим буде відрізнятись від Байдена
Без цифр по допомозі, котра надана

Ведучий не перепитав, чим буде відрізнятись від Байдена

Довідково:
я повідомила Зеленського про вторгнення, та забула додати, що відмовила в проханні надати зброю та ввести санкції
Зараз, адміністрація має 11.6млрд PDA, з котрих 5.8 згорають в кінці місяця.
Поки допомога в тому, щоб вони не згоріли
Почались зрушення у виконанні республіканського закона: дати (надати дозвіл) далекобійні ракети атакамс, та план перемоги України

В законі https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R. 815
сказано
Что такая стратегия должна включать оценку, на основе финансового года за финансовым годом, ресурсов, необходимых Соединенным Штатам для достижения таких целей, в том числе для содействия ускорению победы Украины над силами вторжения России способом, наиболее благоприятным для интересов и целей Соединенных Штатов, и описание последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов, если эти цели не будут достигнуты



Требуется передача ATACMS большой дальности. - Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего раздела, Президент должен передать армейские тактические ракетные системы большой дальности правительству Украины, чтобы помочь правительству Украины защитить себя и добиться победы над Российской Федерацией.

Це перший, та єдиний закон, де використовується слова "перемога України"
Автори закона: республіканська партія
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11.09.2024 13:08 Ответить
Если бы Трамп был президентом, то х..ло вообще бы засцало начинать войну. Когда Трамп был президентом, то Украина не потеряла ни одного метра своей территории, впервые получила из США оружие и нефть одно время имела отрицательную стоимость, а на деньги за нефть х..ло и ведёт войну
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11.09.2024 13:22 Ответить
100% при негрові Крим віджали ...а при бідоні почали повномасштабну
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11.09.2024 16:17 Ответить
А Трамп продавав би Українські корисні копалини і природні ресурси.
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11.09.2024 17:12 Ответить
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