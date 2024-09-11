Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, - Харрис

Комментируя заявления Дональда Трампа о том, что якобы не допустил бы вторжения РФ в Украину, кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис заверила, что если бы тот был президентом - в таком случае Путин быстро бы захватил Киев.

С таким заявлением она выступила во вторник во время теледебатов на президентских выборах в США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Если бы Дональд Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве",- заявила действующий вице-президент.

Она подчеркнула, что союзники США по НАТО рады, что Соединенные Штаты возглавляет не Дональд Трамп и понимают "важность крупнейшего военного альянса", которым является НАТО. Она также подчеркнула, что и США, и партнеры осознают важность сохранять способность Украины бороться за свою независимость.

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"Иначе Путин сидел бы в Киеве и смотрел бы в сторону остальной Европы, начиная с Польши",- отметила Харрис.

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее Трамп заявлял, что война РФ против Украины имела нулевые шансы начаться, если бы он был президентом США.