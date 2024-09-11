Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, - Гарріс

Коментуючи заяви Дональда Трампа про те, що буцімто не допустив би вторгнення РФ в Україну, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс запевнила, що якби той був президентом - у такому разі Путін швидко б захопив Київ.

З такою заявою вона виступила в вівторок під час теледебатів на президентських виборах у США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві",- заявила чинна віцепрезидентка.

Вона підкреслила, що союзники США по НАТО раді, що Сполучені Штати очолює не Дональд Трамп та розуміють "важливість найбільшого військового альянсу", яким є НАТО. Вона також наголосила, що і США, і партнери усвідомлюють важливість зберігати здатність України боротися за свою незалежність.

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"Інакше Путін сидів би у Києві та дивився б в бік решти Європи, починаючи з Польщі",- зауважила Гарріс.

Як інформував Цензор.НЕТ, раніше Трамп заявляв, що війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби він був президентом США.