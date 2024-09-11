Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, - Гарріс
Коментуючи заяви Дональда Трампа про те, що буцімто не допустив би вторгнення РФ в Україну, кандидатка у президенти США від демократів Камала Гарріс запевнила, що якби той був президентом - у такому разі Путін швидко б захопив Київ.
З такою заявою вона виступила в вівторок під час теледебатів на президентських виборах у США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві",- заявила чинна віцепрезидентка.
Вона підкреслила, що союзники США по НАТО раді, що Сполучені Штати очолює не Дональд Трамп та розуміють "важливість найбільшого військового альянсу", яким є НАТО. Вона також наголосила, що і США, і партнери усвідомлюють важливість зберігати здатність України боротися за свою незалежність.
"Інакше Путін сидів би у Києві та дивився б в бік решти Європи, починаючи з Польщі",- зауважила Гарріс.
Як інформував Цензор.НЕТ, раніше Трамп заявляв, що війна РФ проти України мала нульові шанси початися, якби він був президентом США.
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***** рипався на Київ у 2014 році з президентом-демократом Обамою і в 2022 році з президентом-демократом Байденом, за каденції якого російські війська підійшли впритул до Києва.
а де відповідь на питання ведучого?
чому ведучий не перепитав, як перепитав Трампа?
https://youtu.be/VgsC_aBquUE?t=4310 Питання про Україну
можна включити сабтитри з перекладом
Трамп
1:12:05 вы сказали, что разрешите эту войну за 24 часа, вы сказали это прямо перед перерывом сегодня вечером,
как именно вы это сделаете, и я хочу задать вам очень простой
1:12:16 вопрос сегодня вечером, вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну?
Відповідь, таж сама, я все улажу та домовлюсь шляхом переговорів, далі критика Байдена
1:14:35 ваше время истекло, и просто проясним вопрос, считаете ли вы, что это в интересах США для Украины
1:14:45 выиграть эту войну да или нет, я думаю, что в интересах США закончить эту войну и просто договориться
1:14:51
сделка, потому что мы должны остановить уничтожение всех этих человеческих жизней
Трамп відповів на питання "що буде робити", та два рази прямо не відповів, чи хоче щоб Україна виграла
Також цифри по загиблих та по допомозі, сильно завищені
Довідково:
Джонсон вніс закон H.R.815, котрий два рази має "перемога України" в розділах розробити план перемоги України, та надати далекобійні ракети атакамс для перемоги України.
В понеділок, https://www.reuters.com/world/us/biden-administration-sends-congress-long-awaited-ukraine-strategy-report-sources-2024-09-09/ reuters повідомила , що секретний план направлений в Конгрес (дедлайн закінчився 3 місяці тому)
Камала
1:14:56 Я хочу обратиться к вице-президенту Харрис, я хочу узнать ваши мысли о поддержке Украины в данный момент, но
1:15:02 также как главнокомандующий, если вас изберут, как бы вы поступили с Владимиром Путиным и будет ли это отличаться от того, что
1:15:07 мы видим от президента Байдена
Відповідь
Критика плана Трампа, я повідомила Зеленського про вторгнення, я та інші об'єднали 50 країн, дали танки, артилерію та інше, "который сьест вас (Трампа) на обед"
Не відповіла, що вона буде робити у разі обрання, та чим буде відрізнятись від Байдена
Без цифр по допомозі, котра надана
Ведучий не перепитав, чим буде відрізнятись від Байдена
Довідково:
я повідомила Зеленського про вторгнення, та забула додати, що відмовила в проханні надати зброю та ввести санкції
Зараз, адміністрація має 11.6млрд PDA, з котрих 5.8 згорають в кінці місяця.
Поки допомога в тому, щоб вони не згоріли
Почались зрушення у виконанні республіканського закона: дати (надати дозвіл) далекобійні ракети атакамс, та план перемоги України
В законі https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R. 815
сказано
Что такая стратегия должна включать оценку, на основе финансового года за финансовым годом, ресурсов, необходимых Соединенным Штатам для достижения таких целей, в том числе для содействия ускорению победы Украины над силами вторжения России способом, наиболее благоприятным для интересов и целей Соединенных Штатов, и описание последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов, если эти цели не будут достигнуты
Требуется передача ATACMS большой дальности. - Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего раздела, Президент должен передать армейские тактические ракетные системы большой дальности правительству Украины, чтобы помочь правительству Украины защитить себя и добиться победы над Российской Федерацией.
Це перший, та єдиний закон, де використовується слова "перемога України"
Автори закона: республіканська партія