Союзники Гарріс розміщують у ключових штатах рекламу з підтримкою України, - Politico
У хитких штатах США, які відіграють вирішальну роль на виборах, союзники кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс розміщують рекламу з підтримкою України. Кампанія націлена на американців східноєвропейського походження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.
Зазначається, що кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, де виборці "сумніваються" щодо голосування на виборах: Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин.
У цих штатах проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.
Очікують, що кампанія включатиме телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім ще у двох важливих штатах – Мічигані та Вісконсині.
Під час дебатів Гарріс звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що Польща може бути наступною мішенню Росії після України.
"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", - заявила тоді вона.
Як зазначає видання, команда Гарріс хоче прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в Україні має більше особистого значення, аби переконати, що Трамп покине Україну та союзників на східному фланзі НАТО.
Politico зазначає, що в Пенсильванії проживають понад 700 000 американців польського походження та близько 122 000 українського.
У Мічигані живуть приблизно 900 000 польських американців і 40 000 українських американців, а у Вісконсині – близько 480 000 польських американців.
Нове опитування, проведене Інститутом CATO та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані у незначній більшості вважають, що Трамп має більше шансів врегулювати війну в Україні та утримати США від участі в зовнішніх війнах.
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Все забудется, трамп, байден, шольц и прочее, а вот факт распада "империи зла", если это произойдет при Камале - нет.
И мне кажется, что она этот шанс не упустит. Уж слишком он вкусный, этот шанс. Ведь он сравним с историей о "300 Спартанцев". Сравните:
"Президент США Камала Харрис вместе с Президентом Украины Зеленским принимает капитуляцию рф от в.в.путина".
1. решение принимает президент, а не вице-, вице может только рекомендовать;
2. второе зачем делится славой с кем-то, когда можно оставить ее только себе, нужно только чуть подождать?
И да, это не другое, это реальное.
И порошенко, и зеленский, байден, трамп, харрис - ВСЕ.
Я сказал о шансе, и о реализации собственный амбиций. И вот для удовлетворения своего ЭГО - у Камлы шанс просто великолепный.
Камала в будь-якому разі війде в історію (якщо переможе на виборах, звісно).
Хочеться лише, щот оту капітуляцію разом з Камалою приймав не нинішній самодур.