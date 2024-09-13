Союзники Гарріс розміщують у ключових штатах рекламу з підтримкою України, - Politico

У хитких штатах США, які відіграють вирішальну роль на виборах, союзники кандидатки у президенти США від Демократичної партії Камали Гарріс розміщують рекламу з підтримкою України. Кампанія націлена на американців східноєвропейського походження.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Politico.

Зазначається, що кампанія, якою керує Демократичний відділ американського комітету super PAC (America’s Future Majority Fund super PAC), включатиме рекламу в трьох штатах, де виборці "сумніваються" щодо голосування на виборах: Пенсильванія, Мічиган і Вісконсин.

У цих штатах проживає значна кількість населення, що має коріння з Польщі, України, Литви та інших країн Східної Європи.

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Очікують, що кампанія включатиме телевізійну та цифрову рекламу в Пенсильванії, а потім ще у двох важливих штатах – Мічигані та Вісконсині.

Під час дебатів Гарріс звернулася до 800 тисяч американців з Пенсильванії, які мають польське походження, заявивши, що Польща може бути наступною мішенню Росії після України.

"Якби Дональд Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві", - заявила тоді вона.

Як зазначає видання, команда Гарріс хоче прив'язати свою кампанію до громад, для яких війна в Україні має більше особистого значення, аби переконати, що Трамп покине Україну та союзників на східному фланзі НАТО.

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Politico зазначає, що в Пенсильванії проживають понад 700 000 американців польського походження та близько 122 000 українського.

У Мічигані живуть приблизно 900 000 польських американців і 40 000 українських американців, а у Вісконсині – близько 480 000 польських американців.

Нове опитування, проведене Інститутом CATO та YouGov, показало, що виборці в Пенсильванії, Вісконсині та Мічигані у незначній більшості вважають, що Трамп має більше шансів врегулювати війну в Україні та утримати США від участі в зовнішніх війнах.

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