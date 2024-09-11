Дебати Трампа та Гарріс: глядачі CNN віддали перевагу лідерці демократів, - опитування
Як свідчать результати опитування телерадіокомпанії CNN у США, на дебатах між кандидатами в президенти США перемогла представница Демократичної партії Камала Гарріс. Таку думку висловили 63% респондентів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Як розділилися симпатії американців?
Натомість 37% американців вважають, що перемогу здобув опонент Гарріс Дональд Трамп.
Відповідні результати опитування були оголошені у прямому ефірі каналу.
Зареєстровані виборці, які спостерігали за дебатами між Гарріс і Трампом 10 вересня (вночі 11-го за Києвом), стверджують, що віце-президентка показала кращий результат, згідно з опитуванням CNN серед спостерігачів за дебатами, проведеним SSRS.
Між тим перед дебатами ті самі виборці розділилися порівну щодо того, який кандидат виглядатиме краще: 50% на користь Гарріс, а 50% - на користь Трампа.
Спостерігачі за дебатами в опитуванні показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні.
Як проводилось опитування?
Опитування CNN було проведено за допомогою текстових повідомлень із 605 зареєстрованими виборцями в США, які сказали, що вони спостерігали за дебатами, і результати опитування відображають лише погляди спостерігачів за дебатами.
Респонденти були набрані для участі перед дебатами та були відібрані шляхом опитування членів SSRS Opinion Panel, національної репрезентативної групи, набраної за допомогою методів вибірки на основі ймовірностей.
Результати для повної вибірки спостерігачів за дебатами мають похибку вибірки +/- 5,3 відсоткових пункти.
В публікації CNN зазначається, що результати опитування відображають думку про дебати лише серед тих виборців, які долучилися до нього, і не відображають погляди всієї громадськості.
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А Ізраїль зараз тримають за руки.
Він міг би покінчити з ядерною програмою Ірану, як він це зробив двадцять років тому в Сирії, але... США часів "Бурі в пустелі" та сьогодення - це різні країни. Як США часів Другої світової та після студентських революцій 60-х років.
Проблема не в демократії. Проблема в тому, ХТО цю демократію очолює. В історії, як і раніше, все вирішує особистість - лідер. Таких на Заході поки що не спостерігається. Але якщо там ми говоримо «ніякий», тобто нуль, то у нас, прости господи, «лідер» - зі знаком мінус. Ось вам і всі проблеми України та перспективи цієї війни ...
Але для України - це шанс припинити війну. Шанс примарний, далеко не 100% ... але шанс.
Точно так само казали Друзенко і Касьянов про зєлю у 2019 році.
Тому й вийде, як у 2019.
Трамп на дебатах сказав, що війну треба закінчувати якнайшвидше. Але промовчав про те, у який спосіб він збирається це робити. Факт, що росію досі не вдається нагнути жодними санкціями, отже...
Трам не раз говорив ЯК саме він збирається закінчувати війну. З Україною зрозуміло. А ось механізм тиску на путлера - «завалю Україну зброєю», викликає у мене сумніви. Саме тому я і кажу, що шанс примарний і не 100%. Але це хоч якийсь шанс.
З огляду на те, що зараз відбувається на фронті, у світі і в РФ, вибір у нас невеликий. Як відомо, потопаючий хапається за соломинку.
Трамп постійно натякає на deal. Русня може і погодитись, раптом. Всього дві умови: залишити за нею захоплене, обмежити постачання МТЗ в ЗСУ (на заміну - "гарантії" на випадок повторного нападу). І для Трампа ці умови теж будуть здаватись прийнятними, бо не потребують витрат з бюджету на зброю "тут і зараз".
Тим більше, не можу касянову, який тут на форумі ще оперує ніком
а на фоксі симпатизують більше трампу....
це і є предвиборна кампанія!
яку зелені знищіли в Україні марафоном...
Прям как в ксенофобской Наша Раша, только на полном серьезе.
https://youtube.com/shorts/oJt8aGlFO7c?feature=shared
https://nv.ua/ukr/world/countries/tramp-i-garris-hto-peremig-na-debatah-video-citati-i-zayavi-pro-ukrajinu-novini-ssha-50449901.html переважна більшість американських ЗМІ вважає, що Камала у ході дебатів виглядала краще за Трампа. Американські ЗМІ віддали перевагу Гарріс за підсумками дискусії :
- https://www.wsj.com/livecoverage/harris-trump-presidential-debate-election-2024 Wall Street Journal у матеріалі під назвою «Гарріс глузує з Трампа на запеклих дебатах» пише «Гарріс висміювала і критикувала Трампа, що було частиною її стратегії, спрямованої на те, щоб вибити колишнього президента з гри»
- https://www.nytimes.com/live/2024/09/10/us/harris-trump-debate New York Times , пише: «Камала Гарріс керувала першими дебатами проти Дональда Трампа, демонструючи свої прокурорські здібності, щоб використати будь-який шанс діяти на нерви колишньому президентові в 90-хвилинному зіткненні світобачень», наголошуючи, що Гарріс домінувала цієї ночі.
- https://www.washingtonpost.com/politics/2024/09/10/harris-trump-presidential-debate/ The Washington Post вважає, що це були "цілком інші дебати", ніж дебати Трампа і Байдена, і що Камала зробила "набагато ефективнішу роботу", ніж Байден; і наголошує: «Виступ віцепрезидентки Камали Гарріс і здебільшого фрустрована реакція Дональда Трампа підкреслили, наскільки змінилася динаміка перегонів після того, як президент Джо Байден завершив свою кампанію»; «Гарріс різко нападала на Трампа, провокуючи репліки із запеклою риторикою».
Чи вплинуть дебати на рейтинги. За даними опитування USA Today/Suffolk Poll, 90% всіх виборців США вже впевнені у своєму виборі. 8% зазначили, що ще можуть змінити думку; близько 1% - досі не визначились. Як правило, дебати не змінюють перебіг подій серед тих, хто стежить за трансляцією дебатів. Але навіть невелика кількість виборців, які скептично ставляться до обох кандидатів, ще можуть зробити інший вибір.
Журналісти прогнозують, що сьогодні з боку штабу Трампа буде ураган звинувачень на адресу ABC News , оскільки канал вирішив перевіряти у прямому ефірі правдивість заяв, тоді як CNN під час дебатів Трампа та Байдена цього не робив. Наприклад, після того, як Трамп заявив, що Камала підтримує "страту немовлят", модератор відповів: "У цій країні немає жодного штату, де було б законно вбивати дитину після її народження". В іншому епізоді, коли Трамп заявив, що рівень злочинності різко зріс за адміністрації Байденеа, модератор сказав: "Президент Трамп, як ви знаєте, ФБР повідомляє, що загальний рівень насильницьких злочинів у країні насправді знижується".
І наостанок. Американська співачка Тейлор Свіфт підтримає Камалу на виборах президента США - про це вона написала в Instagram після завершення дебатів. Чому це важливо? Свіфт настільки популярна в Америці, що її вибір може вплинути на результат голосування. Опитування Newsweek показало, що 18% виборців готові проголосувати за кандидата, якого підтримає співачка.
Як не крути, добре, що у Байдена (хоч і під тиском однопартійців) вистачило мудрості відійти в сторону.
В заключении, Харис повторила, что Трамп смотрит в прошлое, а она - в будущее. Она думает об американцах, а Трамп о себе. (Невзоров)
Є інфа з США, що навіть виборчі комісії деяких штатів (зокрема фіолетової і спірної Пенсільванії) через надруковані бюлетені не зняли з виборів навіть Роберта Ф. Кеннеді-молодшого
Але це далеко не всі виборці. Підсумок дебатів мабуть буде відомий наступнього тижня.
А сьогодні відоме лише перше враження глядачів CNN, які безпосередньо дивились дебати на CNN.
Дехто вважає, що це можна розуміти, як бажання узяти реванш, а значить бай дефолт - визнавати свою поразку.
Хто кого?
Так, CNN - це не ваш телеканал; він - республіканський, але не ваш, популістично-брехливий.
Та хоча би цю інфу прочитай, цитата: "опитування (напередодні) показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія CNN приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні" - яка свідчить про те, що телеканал скоріше республіканський!
Остання карта сцяного щура бита.
Попереду тільки
-- поразка
-- Гаага
-- репарації
-- дерашизація, демілітаризація, денуклеаризація смердючих руzкіх боліт.
Раз верещать боти --- значить, всьо пропало!
Кампанія Камали Гарріс пропонує провести другі дебати з Дональдом Трампом у жовтні, - пише Reuters.
Однак Трамп висловив сумніви щодо участі: "Гарріс хоче ще одні дебати, бо її побили сьогодні ввечері, але я не впевнений, чи будемо їх проводити".
Рижому розмотали лисину по повній.
Знаєте, який найбільш показовий маркер того, що Камала перемогла Трампа на дебатах?
Він полягає у тому, що абсолютний трампіст Ілон Маск (хоч і з певними застереженнями) публічно визнав цей факт.
тому що на питання, вона взагалі не дала відповіді
а ведучий забув перепитати
Реальна політика зараз
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R. 815 від республіканців, два рази слово "перемога України"
Что такая стратегия должна включать оценку, на основе финансового года за финансовым годом, ресурсов, необходимых Соединенным Штатам для достижения таких целей, в том числе для содействия ускорению победы Украины над силами вторжения России способом, наиболее благоприятным для интересов и целей Соединенных Штатов, и описание последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов, если эти цели не будут достигнуты
Требуется передача ATACMS большой дальности. - Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего раздела, Президент должен передать армейские тактические ракетные системы большой дальности правительству Украины, чтобы помочь правительству Украины защитить себя и добиться победы над Российской Федерацией.
"Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться"
Адміністрація має 11.8млрд PDA, та будуть питати, що потрібно для "визначити перемогу України"
Якось виглядає, давайте домовлятись про те що реально, тобто риторика росії
Тоді який план від Камали, якщо вона не дала відповіді?
Камала не відповіла
А в реальності, діючі зараз політики - вимагають, щоб Україна вибрала план Б
https://www.wsj.com/world/ukraine-pressed-to-think-about-a-plan-b-for-war-with-russia-d65112fe Ukraine Pressed to Think About a Plan B for War With Russia
Чим він відрізняється від плану росії?
Трамп раніше заявив, що план росії не прийнятний
Перемовини, хоча до кінця не зрозуміло про поступки, без яких ніяк.
Натомість, що пропонує Камала?
Відповідь не надана
Допустимо, що продовження політики Байдна,
отримати від Конгресу за 2.5роки PDA 33.3млрд
а надати 21.6млрд
Який тоді буде результат, через 4 роки?
3:44 как живём мыграждане в этом городе в парке они
3:46 хватают уток за шею отрезают там же им
3:49 головы тут же уходят с ними едят их
3:51 слушайте Ладно уток они жрут котов и
3:54 собак
Під час засідання міської ради в Спрінгфілді жителі Огайо висловили свою стурбованість гаїтянськими мігрантами, яких привезли до їхнього міста за останні кілька років, і хаосом, який вони спричинили.
Один житель, який став вірусним, каже, що мігранти з Гаїті обезголовлюють качок у парках і їдять їх, а також крадуть, звинувачує членів комісії в тому, що вони дозволили це отримати.
Виходить це правда?
начебто сказано тільки про уток