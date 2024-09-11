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Дебаты Трампа и Харрис: зрители CNN предпочли лидера демократов, - опрос

Дебати Трампа та Гарріс

Как свидетельствуют результаты опроса телерадиокомпании CNN в США, на дебатах между кандидатами в президенты США победила представительница Демократической партии Камала Харрис. Такое мнение высказали 63% респондентов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Как разделились симпатии американцев?

Зато 37% американцев считают, что победу одержал оппонент Харрис Дональд Трамп.

Соответствующие результаты опроса были объявлены в прямом эфире канала.

Зарегистрированные избиратели, наблюдавшие за дебатами между Харрис и Трампом 10 сентября (ночью 11-го по Киеву), утверждают, что вице-президент показала лучший результат, согласно опросу CNN среди наблюдателей за дебатами, проведенному SSRS.

Между тем перед дебатами те же избиратели разделились поровну относительно того, какой кандидат будет выглядеть лучше: 50% в пользу Харрис, а 50% - в пользу Трампа.

Наблюдатели за дебатами в опросе показали на 6 пунктов больше вероятности сторонников "республиканцев", чем сторонников "демократов", то есть аудитория примерно на 4 процентных пункта больше привержена Республиканской партии, чем все зарегистрированные избиратели в стране.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если бы Трамп был президентом, Путин сидел бы сейчас в Киеве, - Харрис

Как проводился опрос?

Опрос CNN был проведен с помощью текстовых сообщений с 605 зарегистрированными избирателями в США, которые сказали, что они наблюдали за дебатами, и результаты опроса отражают только взгляды наблюдателей за дебатами.

Респонденты были набраны для участия перед дебатами и были отобраны путем опроса членов SSRS Opinion Panel, национальной репрезентативной группы, набранной с помощью методов выборки на основе вероятностей.

Результаты для полной выборки наблюдателей за дебатами имеют погрешность выборки +/- 5,3 процентных пункта.

В публикации CNN отмечается, что результаты опроса отражают мнение о дебатах только среди тех избирателей, которые присоединились к нему, и не отражают взгляды всей общественности.

Также читайте: Рейтинги Трампа и Харрис почти сравнялись на последнем этапе президентской гонки, - опрос

Автор: 

дебаты (436) Трамп Дональд (5194) Харрис Камала (122)


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Топ комментарии
+22
Завжди підтримував республіканців: Рейган ,Буш , Дік Чейні .... але зараз вони просувають фріка та брехуна ...куди котиться цій світ ?
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11.09.2024 08:30
+19

Як швидко закінчити війну? Підказка: росія відступати не збирається.
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11.09.2024 08:43
+15
Чудово !!!!
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11.09.2024 08:22
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Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Наразі автократії успішно та зухвало витирають ноги о демократії, демонструючи єдність та взаємопідтримку на прикладі війни росії проти України. Зброя до росії з КНДР та Ірану йде без затримок та обмежень, у максимально повному обсязі.
А Ізраїль зараз тримають за руки.
Він міг би покінчити з ядерною програмою Ірану, як він це зробив двадцять років тому в Сирії, але... США часів "Бурі в пустелі" та сьогодення - це різні країни. Як США часів Другої світової та після студентських революцій 60-х років.
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11.09.2024 11:11 Ответить
Нарешті ви починаєте «дивитися в корінь».
Проблема не в демократії. Проблема в тому, ХТО цю демократію очолює. В історії, як і раніше, все вирішує особистість - лідер. Таких на Заході поки що не спостерігається. Але якщо там ми говоримо «ніякий», тобто нуль, то у нас, прости господи, «лідер» - зі знаком мінус. Ось вам і всі проблеми України та перспективи цієї війни ...
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11.09.2024 11:21 Ответить
Ну і який вийде лідер демократії з нарциса Трампа?
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11.09.2024 11:24 Ответить
А хто каже, Трамп - це "лідер світової демократії"? Трамп - це для американців, нехай вони самі й вирішують. Для світу Трамп - це хаос. Але для України - це шанс припинити війну. Шанс примарний, далеко не 100% ... але шанс. За Гарріс - такого шансу зовсім немає. Так, залишиться допомога. Дай боже, щоб така ж як за Байдена (а можуть і зменшити). І що ж відбуватиметься на фронті? Те саме, що й зараз. Влаштовує?
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11.09.2024 11:46 Ответить
Мене у цьому пасажі насторожує
Але для України - це шанс припинити війну. Шанс примарний, далеко не 100% ... але шанс.
Точно так само казали Друзенко і Касьянов про зєлю у 2019 році.
Тому й вийде, як у 2019.
Трамп на дебатах сказав, що війну треба закінчувати якнайшвидше. Але промовчав про те, у який спосіб він збирається це робити. Факт, що росію досі не вдається нагнути жодними санкціями, отже...
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11.09.2024 11:49 Ответить
Ну ви порівняли, Трампа з Друзенком і Касьяновим! Ви ще згадайте «домовитися посередині...», «подивитися в очі...». Я вас вважаю адекватним співрозмовником. Не смішіть.
Трам не раз говорив ЯК саме він збирається закінчувати війну. З Україною зрозуміло. А ось механізм тиску на путлера - «завалю Україну зброєю», викликає у мене сумніви. Саме тому я і кажу, що шанс примарний і не 100%. Але це хоч якийсь шанс.
З огляду на те, що зараз відбувається на фронті, у світі і в РФ, вибір у нас невеликий. Як відомо, потопаючий хапається за соломинку.
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11.09.2024 12:00 Ответить
Я Трампа з Друзенком і Касьяновим не рівняю. Я їх з вами порівняв. Обидва розумні люди, але потрапили у пастку цих ілюзій, що невіглас подарує країні якийсь там "шанс". Ну переконались, що нарцис-популіст нічого, крім жорстокого розчарування і горя, принести не може.
Трамп постійно натякає на deal. Русня може і погодитись, раптом. Всього дві умови: залишити за нею захоплене, обмежити постачання МТЗ в ЗСУ (на заміну - "гарантії" на випадок повторного нападу). І для Трампа ці умови теж будуть здаватись прийнятними, бо не потребують витрат з бюджету на зброю "тут і зараз".
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11.09.2024 12:05 Ответить
а я касянову і дрзенку пробачити їхньої агітації в 2019-му не можу, і не буду; тим більше, як ви справедливо зазначили, вони - не дебіли.
Тим більше, не можу касянову, який тут на форумі ще оперує ніком
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11.09.2024 12:41 Ответить
А ви звідки знаєте, що саме він під цим ніком?
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11.09.2024 12:44 Ответить
за цього сценарію гарантована нова війна за пару років, може на нові перевибори в сша
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11.09.2024 16:41 Ответить
Звичайно, на то русня і розраховує.
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11.09.2024 16:46 Ответить
Ну, це ще нічого не значить. Глядачі CNN традиційно більше симпатизують демократам. Чи я помиляюся?
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11.09.2024 09:40 Ответить
не помиляєтеся...
а на фоксі симпатизують більше трампу....
це і є предвиборна кампанія!
яку зелені знищіли в Україні марафоном...
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11.09.2024 09:50 Ответить
CNN сам накрутив. Як написали вище, це і є передвиборча компанія!
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11.09.2024 11:21 Ответить
Якщо у вас є переконливі докази факту накрутки, відправте їх користувачу Second First, він перешле тєм, кому надо.
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11.09.2024 11:26 Ответить
Між іншим, в колах демпартії США переважає думка, що CNN симпатизує республіканцям... Нє, ну, якщо CNN симпатизує таким політикам, як Пенс, Ромні, Чейні, Меттісу - то можна з таким твердженням демів погодитись...
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11.09.2024 11:35 Ответить
До речі, навіть фраза з чинної інфи "опитування (напередодні) показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія CNN приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні" - свідчить про те, що телеканал скоріше республіканський...
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11.09.2024 11:41 Ответить
Нажаль скоріш за все виграє кремлівський підарас трамп
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11.09.2024 10:30 Ответить
Такий він трамп і є.
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11.09.2024 10:56 Ответить
Про то что мигранты едят кошек это конечно сильное заявление
Прям как в ксенофобской Наша Раша, только на полном серьезе.
https://youtube.com/shorts/oJt8aGlFO7c?feature=shared
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11.09.2024 10:44 Ответить
Не любите кошек? Это потому, что правильно готовить их не умеете
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11.09.2024 16:25 Ответить
Короче: потрібно подивитис, що самі американці адекватні пишуть про ці дебати... Линяю з форуму на годинку...
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11.09.2024 11:43 Ответить
Щось нарив...
https://nv.ua/ukr/world/countries/tramp-i-garris-hto-peremig-na-debatah-video-citati-i-zayavi-pro-ukrajinu-novini-ssha-50449901.html переважна більшість американських ЗМІ вважає, що Камала у ході дебатів виглядала краще за Трампа. Американські ЗМІ віддали перевагу Гарріс за підсумками дискусії :

- https://www.wsj.com/livecoverage/harris-trump-presidential-debate-election-2024 Wall Street Journal у матеріалі під назвою «Гарріс глузує з Трампа на запеклих дебатах» пише «Гарріс висміювала і критикувала Трампа, що було частиною її стратегії, спрямованої на те, щоб вибити колишнього президента з гри»
- https://www.nytimes.com/live/2024/09/10/us/harris-trump-debate New York Times , пише: «Камала Гарріс керувала першими дебатами проти Дональда Трампа, демонструючи свої прокурорські здібності, щоб використати будь-який шанс діяти на нерви колишньому президентові в 90-хвилинному зіткненні світобачень», наголошуючи, що Гарріс домінувала цієї ночі.
- https://www.washingtonpost.com/politics/2024/09/10/harris-trump-presidential-debate/ The Washington Post вважає, що це були "цілком інші дебати", ніж дебати Трампа і Байдена, і що Камала зробила "набагато ефективнішу роботу", ніж Байден; і наголошує: «Виступ віцепрезидентки Камали Гарріс і здебільшого фрустрована реакція Дональда Трампа підкреслили, наскільки змінилася динаміка перегонів після того, як президент Джо Байден завершив свою кампанію»; «Гарріс різко нападала на Трампа, провокуючи репліки із запеклою риторикою».
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11.09.2024 13:04 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20485 Олег Шарп , колишній український дипломат і розвідник ГУРу; нині - блогер в США:
Чи вплинуть дебати на рейтинги. За даними опитування USA Today/Suffolk Poll, 90% всіх виборців США вже впевнені у своєму виборі. 8% зазначили, що ще можуть змінити думку; близько 1% - досі не визначились. Як правило, дебати не змінюють перебіг подій серед тих, хто стежить за трансляцією дебатів. Але навіть невелика кількість виборців, які скептично ставляться до обох кандидатів, ще можуть зробити інший вибір.
Журналісти прогнозують, що сьогодні з боку штабу Трампа буде ураган звинувачень на адресу ABC News , оскільки канал вирішив перевіряти у прямому ефірі правдивість заяв, тоді як CNN під час дебатів Трампа та Байдена цього не робив. Наприклад, після того, як Трамп заявив, що Камала підтримує "страту немовлят", модератор відповів: "У цій країні немає жодного штату, де було б законно вбивати дитину після її народження". В іншому епізоді, коли Трамп заявив, що рівень злочинності різко зріс за адміністрації Байденеа, модератор сказав: "Президент Трамп, як ви знаєте, ФБР повідомляє, що загальний рівень насильницьких злочинів у країні насправді знижується".

І наостанок. Американська співачка Тейлор Свіфт підтримає Камалу на виборах президента США - про це вона написала в Instagram після завершення дебатів. Чому це важливо? Свіфт настільки популярна в Америці, що її вибір може вплинути на результат голосування. Опитування Newsweek показало, що 18% виборців готові проголосувати за кандидата, якого підтримає співачка.

Як не крути, добре, що у Байдена (хоч і під тиском однопартійців) вистачило мудрості відійти в сторону.
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11.09.2024 13:43 Ответить
В тому-то і справа. Думаєте, якщо у республіканців теоретично-гіпотетично з'явиться хтось на заміну Трампу, як Камала на заміну Байдену, то чи відмовиться він від участі у перегонах? Та чорта з два. Він же нарцис.
В заключении, Харис повторила, что Трамп смотрит в прошлое, а она - в будущее. Она думает об американцах, а Трамп о себе. (Невзоров)
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11.09.2024 17:14 Ответить
вже ніхто не з'явиться замість Трампа - бо бюлетені вже друкуються.
Є інфа з США, що навіть виборчі комісії деяких штатів (зокрема фіолетової і спірної Пенсільванії) через надруковані бюлетені не зняли з виборів навіть Роберта Ф. Кеннеді-молодшого
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11.09.2024 17:24 Ответить
достатньо повідомлень від соціологічних контор.
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11.09.2024 12:38 Ответить
Перевагу надали саме ті глядачі, які дивилися ці дебати на CNN.
Але це далеко не всі виборці. Підсумок дебатів мабуть буде відомий наступнього тижня.
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11.09.2024 12:58 Ответить
Звісно, аудиторія телеканалу (навть ті, хто дивився теледебати) на порядки менша загальної кількості виборців США. І рейтинги по виборах (на відміну від рейтингів після перегляду телеглядачами - за які тут йде мова), звісно, покажуть себе згодом. Але не згоден з тим, що рейтинги виборів проявляться через тиждень. Вважаю, що проявляться десь через місяць - бо для їх зміни потрібно, щоб журики, блогери, ЗМІ, тощо, донесли власну думку в т.ч. стосовно цих дебатів тим виборцям, які ще коливаються, і щоб вони їх дослухались; а такий процес є доволі довготримавлим.
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11.09.2024 13:13 Ответить
Я коментував не рейтинги виборів, а підсумки цих дебатів. Хто саме виграв ці дебати і з яким рахунком буде відомо наступного тижня. Зараз мабуть відбувається більш ретельний аналіз відповідей обох учасників з метою пошуку компромату та взаємних звинувачень у брехні.
А сьогодні відоме лише перше враження глядачів CNN, які безпосередньо дивились дебати на CNN.
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11.09.2024 16:38 Ответить
Приклад того, що може бути інтерпретоване, як компромат, це висловлене бажання провести дебати ще раз.
Дехто вважає, що це можна розуміти, як бажання узяти реванш, а значить бай дефолт - визнавати свою поразку.
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11.09.2024 16:42 Ответить
"Помаранчовий Ісус" проти Anomalocaris.
Хто кого?
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11.09.2024 13:01 Ответить
Среди зрителей CNN преобладают демократы, поэтому это ни о чём. Результаты реальных опросов появятся завтра
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11.09.2024 13:25 Ответить
ще один трампіст виліз.
Так, CNN - це не ваш телеканал; він - республіканський, але не ваш, популістично-брехливий.
Та хоча би цю інфу прочитай, цитата: "опитування (напередодні) показали на 6 пунктів більше вірогідності прихильників "республіканців", ніж прихильників "демократів", тобто аудиторія CNN приблизно на 4 відсоткові пункти більше прихильна до Республіканської партії, ніж усі зареєстровані виборці в країні" - яка свідчить про те, що телеканал скоріше республіканський!
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11.09.2024 13:52 Ответить
Руzкі піgapu в пєчалі.
Остання карта сцяного щура бита.
Попереду тільки
-- поразка
-- Гаага
-- репарації
-- дерашизація, демілітаризація, денуклеаризація смердючих руzкіх боліт.
Раз верещать боти --- значить, всьо пропало!
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11.09.2024 14:38 Ответить
CNN дерьмократическая помойка, какая там обьективность, там ничья натянутая, посмотрим через 2-3 недели.
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11.09.2024 14:41 Ответить
https://t.me/smolii_ukraine/75606 Анлрій Смолій :
Кампанія Камали Гарріс пропонує провести другі дебати з Дональдом Трампом у жовтні, - пише Reuters.
Однак Трамп висловив сумніви щодо участі: "Гарріс хоче ще одні дебати, бо її побили сьогодні ввечері, але я не впевнений, чи будемо їх проводити".
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11.09.2024 14:51 Ответить
Тут Донні схоже впіймав команду Камали, вдало інтерпретуючи пропозицію провести другі дебати у жовтні, як пропозицію поєдинку -"реваншу"... А хто з спортсменів вимагає реваншу? Звісно хто... Лузер. Тепер мабуть цю тезу розганятимуть серед виборців.
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11.09.2024 16:52 Ответить
Трамп тільки свої жирні губи жував, коли вона сказала що при ньому путінвже сидів би в Києві.
Рижому розмотали лисину по повній.
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11.09.2024 15:08 Ответить
https://t.me/Ol_Sharp/20486 Олег Шарп :
Знаєте, який найбільш показовий маркер того, що Камала перемогла Трампа на дебатах?

Він полягає у тому, що абсолютний трампіст Ілон Маск (хоч і з певними застереженнями) публічно визнав цей факт.
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11.09.2024 15:34 Ответить
Все таки не зрозуміла політика Камали по Україні
тому що на питання, вона взагалі не дала відповіді
а ведучий забув перепитати

Реальна політика зараз
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/815/text H.R. 815 від республіканців, два рази слово "перемога України"
Что такая стратегия должна включать оценку, на основе финансового года за финансовым годом, ресурсов, необходимых Соединенным Штатам для достижения таких целей, в том числе для содействия ускорению победы Украины над силами вторжения России способом, наиболее благоприятным для интересов и целей Соединенных Штатов, и описание последствий для национальной безопасности Соединенных Штатов, если эти цели не будут достигнуты

Требуется передача ATACMS большой дальности. - Как только это станет практически возможным после даты вступления в силу настоящего раздела, Президент должен передать армейские тактические ракетные системы большой дальности правительству Украины, чтобы помочь правительству Украины защитить себя и добиться победы над Российской Федерацией.

"Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідають Україну в середу, щоб зустрітися з українськими посадовцями. Зокрема, щоб обговорити, як краще визначити перемогу України, і яка допомога їй для цього знадобиться"

Адміністрація має 11.8млрд PDA, та будуть питати, що потрібно для "визначити перемогу України"

Якось виглядає, давайте домовлятись про те що реально, тобто риторика росії

Тоді який план від Камали, якщо вона не дала відповіді?
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11.09.2024 15:39 Ответить
а по трампу стало зрозуміло? ну чи хоче він щоб Україна виграла? отож.
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11.09.2024 16:44 Ответить
Він дав відповідь, котра може не подобатись.

Камала не відповіла

А в реальності, діючі зараз політики - вимагають, щоб Україна вибрала план Б
https://www.wsj.com/world/ukraine-pressed-to-think-about-a-plan-b-for-war-with-russia-d65112fe Ukraine Pressed to Think About a Plan B for War With Russia

Чим він відрізняється від плану росії?
Трамп раніше заявив, що план росії не прийнятний
Перемовини, хоча до кінця не зрозуміло про поступки, без яких ніяк.

Натомість, що пропонує Камала?
Відповідь не надана
Допустимо, що продовження політики Байдна,
отримати від Конгресу за 2.5роки PDA 33.3млрд
а надати 21.6млрд

Який тоді буде результат, через 4 роки?
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11.09.2024 17:03 Ответить
https://youtu.be/F4k1vNEbLgk?t=226 Спрингфилд страдает от гаитян убивающих домашних животных и разрушающих город

3:44 как живём мыграждане в этом городе в парке они

3:46 хватают уток за шею отрезают там же им

3:49 головы тут же уходят с ними едят их

3:51 слушайте Ладно уток они жрут котов и

3:54 собак
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11.09.2024 16:05 Ответить
https://www.instagram.com/reel/C_qcc8lxDn4/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d02c92fc-fbca-47b2-9a2d-1cc46e923d7b Ось оригінал від 27.08.2024

Під час засідання міської ради в Спрінгфілді жителі Огайо висловили свою стурбованість гаїтянськими мігрантами, яких привезли до їхнього міста за останні кілька років, і хаосом, який вони спричинили.

Один житель, який став вірусним, каже, що мігранти з Гаїті обезголовлюють качок у парках і їдять їх, а також крадуть, звинувачує членів комісії в тому, що вони дозволили це отримати.

Виходить це правда?
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11.09.2024 16:20 Ответить
Повна https://youtu.be/VL4JXoFcJQI?t=4281 версія
начебто сказано тільки про уток
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11.09.2024 16:35 Ответить
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