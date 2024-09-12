Союзники Трампа считают, что он проиграл дебаты Харрис, - CNN
Союзники кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа считают, что он проиграл дебаты кандидату от демократов Камале Харрис.
Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных собеседников, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что как только Трамп покинул сцену, он сразу начал расспрашивать о своем выступлении у тех, кто ждал его в зрительном зале.
"Хотя некоторые похвалили его в лицо, сказав, что он сделал "замечательную работу", многие из них не говорили этого в частных разговорах", - пишут журналисты.
Вместо этого люди из окружения Трампа описывают произошедшее на сцене, как "ничью - в лучшем случае и поражение - в худшем". Некоторые из них были потрясены тем, что Трамп не смог лучше выразить тезисы, которые он подготовил против Харрис, ее репутации и "политических разворотов".
По информации журналистов, Трамп готовился к дебатам с Харрис больше, чем к дебатам с действующим президентом США Джо Байденом в начале лета.
При этом он не выдвинул главный аргумент против вице-президента - о том, почему она не выполнила обещания, которые дает сейчас, за 3,5 года на должности.
Кроме того, один из людей команды республиканца признал, что бывший президент попадался на приманку каждый раз, когда ее предлагала Харрис.
Хотя многие союзники Трампа назвали дебаты "упущенной возможность", они начали преуменьшать общую значимость выборов, добавляет CNN.
Люди из окружения экс-президента утверждают, что результат неудачных дебатов не изменит его рейтинг среди избирателей в Пенсильвании.
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Потрібно "купити сємки і пиво" та поспостерігати за "Я" - чи піде він шляхом Google на блокаду всіх аккаунтів, залогінених з телефонних номерів пітьми. Якщо ні, то невдовзі його самого обнулять.
Але ніхто не дотримується поки мінфін за це не візьметься
Дебати,це ще не показник програшу Трампа. Те що нам хочеться не завжди збігається з реальністю. І ми не виборці США.
Общий рейтинг - у Харрис +1,1% (данные агрегатора поллов Real Clear Politics). (https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-harris)
Электоральная карта - 293:245 в пользу Харрис (данные Race to the WH). (https://www.racetothewh.com/president/polls)
Последний раз делал замеры (https://t.me/ToBeOr_Official/15830) 23 августа. Тогда у Харрис было +1,5% и 288:250. С тех пор она потеряла Аризону (11 голосов выборщиков, было +0,4%, стало -0,7%), но забрала Северную Каролину (16 голосов выборщиков, было -0,4%, стало +0,3%). Отсюда +5 голосов по сравнению с прошлым разом.
Но Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина - там везде преимущество кандидатов не более 1%, и эти штаты по опросам постоянно переходят из рук в руки. Сейчас первые два за Трампом, последние два за Харрис. При этом, покуда Харрис лидирует в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, она может позволить себе потерять хоть все четыре.
В Пенсильвании - главном колеблющемся штате, где и проходили дебаты - с последнего раза ситуация почти не изменилась, было +1,2% у Харрис, стало +1,1%. Мичиган и Висконсин тоже за Харрис, +2,2% и +2,7% соответственно.
Повлиять на распределение голосов всё ещё может Роберт Ф. Кеннеди-младший, так как он, несмотря на заявление о снятии с выборов в пользу Трампа, остаётся в бюллетенях (https://www.cbsnews.com/news/rfk-jr-ballot-battleground-states/) почти в половине штатов - в том числе в ключевых Мичигане и Висконсине.
Дело в том, что Кеннеди просрочил дедлайн снятия, и теперь добиться этого можно только через суд. И вчера суд в Мичигане постановил (https://apnews.com/article/rfk-jr-michigan-ballot-lawsuit-4aa84852759b5f3fe9ac7e5790af54d0) оставить горе-кандидата в бюллетенях в Мичигане Сегодня ожидается (https://www.bbc.com/news/articles/cx2lzly212do) решение суда в Висконсине.
Так что Кеннеди всё ещё оттягивает на себя около 3,5% американских избирателей, и ещё до конца не ясно, как это разыграется.
При этом, несмотря на снятие Кеннеди в Пенсильвании, Харрис продолжила лидировать в штате. А вот Аризону она потеряла.
Вот так к этому моменту.
вибачання 2 не за баром.
але вибачяння не відміняють срока...
Боротьба йде за "нейтральних". Вони визначать.
Але підтримка Трампа на рівні десь 50/50 вже каже про великі проблеми всередині США.
І навіть якщо переможе Камала, ніщо не буде закінчено.
Згадайте долю нашої Помаранчевої революції.
Скільки там разів банкрутів істинний капіталіст Трамп?
Президент США заехал вчера в пожарное депо горрда Шанксвилл, штат Пенсильвания.
Там он попросил разрешения посмотреть бейсболку одного из сидящих за столом мужчин. Кто-то воскликнул - «надень ее!». Байден надел.
На головном уборе было написано: «Трамп 2024».
Далее последовало «селфи» и комментарий от владельца бейсболки: "вот теперь я горжусь тобой, старый пердун" .
Байден переспросил «что?»
Хорошая иллюстрация к понятию «демократия».
https://t.me/nevzorovtv/20894 Невзоров
А ще - хороший моральний портрет типового прибічника Трампа.
а там інакше: якшо в тебе картуз зі старим пердуном, ти міг би уже помовчати про старих пердунів. це ж базова логіка.
Обіцяє ж порєшать всє конфлікти на планєтє. Чому не зробив подібне за минулої каденції, питань не виникає.
це радше наївність і самообман. люди вигадали собі іллюзію і живуть нею.
Тому навіть якщо програє вибори, проблеми нікуди не дінуться.
І якщо Камала хоча б якось не почне їх вирішувати, наступного разу замість Трампа може вигулькнути дещо ще гірше.
нє, здається, шо простого і безкровного шляху вирішення цих проблем не існує. непогано було б мені помилитися.
В Штатах ще буде громадянська війна, занадто багато протирічь накопичилось. Питання лише в тому, коли. руся розглядає Трампа як спусковий гачок.
Безплатна медицина і оплачувані відпустки - це не "лівизна", а нормальна річ, якщо що... Те, що в США їх не було історично, не значить що їх введення перетворить Штати на совок!
чи ви вважаєте, що українці не мають права робити висновки по лівизні? рилом не вийшли, так?
І більшість українців не побачить нічого комуністичного в діях Камали, бо умовна Юля Тимошенко пропонує набагато лівіші речі.
От дивіться: Харріс пропонує виплати при народженні дитини, які у нас ввів не комуняка, а націонал-демократ Ющенко.
Харріс (як і Обама та Байден) виступає за безплатну медицину. Так таке є не лише у нас, але й у Німеччині чи Британії. У монархічній Британії що комунізм?
Податки на великий бізнес? Так це ж класно! Чи ви підтримуєте дії зелених (і ригів у минулому), які давлять малий бізнес і при цьому дають пільги олігархам та списують їм мільярдні борги?
те, що багато країн впровадили певні соціалістичні практики, як то безкоштовна освіта чи медицина - це не погано в цілому. але завжди треба пам'ятати, шо соціалізм працює, допоки на це є ЧУЖІ гроші.
а виплати при народженні дитини - це також чистісінький лівий популізм. тому-що це призводить до того, шо починають розмножуватися найбідніші і неосвіччені верстви населення. ну ввела Україна ці виплати, особливо там були великі за 3+ дітей, і шо? правильно, почали розмножуватися цигани (ну і ше рпц-фсб сектанти). а платили за це по факту всі українці. дало це ефект, на який сподівалися - ні.
великий бізнес не повинен мати преференцій, як і додаткового оподаткування. по факту, держава - найбільш неефективний витратник коштів, який тільки може бути. і по вашому держава може прийти до великого бізнесу і сказати, шо краще знає як витратити їх кошти? людям, які ці великі капітали зуміли заробити? це лише призведе, шо великий бізнес переєструється десь в іншому місці. ну було веж все це, воно не працює.
і не треба тут влаштовувати підміну великого бізнесу і олігархату. це такоє ознака лівизни в мізках. олігархат - це якраз і є системна лівацька проблема, бо з'являється там, де держава із роздутими бюджетами стає одним із основних споживачів товарів і послуг. тобто не коли вирішують ринок і попит, а держчиновники і бюджети під їх наглядом. і це саме те, шо демократи загалом, і камала зокрема, пропонують і продовжують робити в америці.
Принаймні, так він сказав. А Трамп брехати не буде.
у машині - тушка зліва, тушка зправа, тушка на колінах...
і тей ****** ззаду на горло давить - охорона!
9 сентября издание Springfield News-Sun опубликовало заметку, в которой упоминается, что в паблике, где состоят жители Спрингфилда, в соцсетях появилось душераздирающее сообщение. Автор рассказал, что подруга его дочери потеряла кота, а спустя несколько дней увидела его висящим на ветке во дворе дома соседа-мигранта. Также утверждалось, что в местном парке некоторые мигранты ловят уток и гусей ради пропитания. Шокирующий пост набрал тысячи просмотров и быстро распространился по американскому сегменту в соцсетях
остановлена полицейским .
СМІ є підтвердження цих фактів .
І сміх Харріс тут був дуже недоречним .
CBS? NBC? ABC? NYT? WP? Reuters? AP?
Навіть республіканський Fox News про це не говорив...
Подивіться це відео .
В дебатах мене цікавили не американські
проблеми ,а стратегія обох кандидатів по
відношенню війни в Україні .
А про котів та собак проглянула відео ,
цього достатньо .
У геронтократов - Си, Байдена, Путлера - амбиции максимальные, как у всех стариков во власти.
Амбиции стариков ведут к войнам - на которых зарабатывает их окружение. Это даже не политика, это примитивная биология, пищевая цепочка. Стариков можно и нужно уважать, но нельзя их допускать до власти. Пенсии не зря ж придумали...
І саме при Трампі його друг Маск почав будувати у Китаї завод Тесли! Тесли з китайського заводу теж певний час ішли в США...
Предпосылки к этому мы и видим сегодня .