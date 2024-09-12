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дебати (350) Трамп (4267) Гарріс (127)

Союзники Трампа вважають, що він програв дебати Гарріс, - CNN

Союзники Трампа вважають, що він програв на дебатах із Камалою Гарріс

Союзники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вважають, що він програв дебати кандидатці від демократів Камалі Гарріс.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що як тільки Трамп залишив сцену, він відразу почав розпитувати про свій виступ у тих, хто чекав його у залі для глядачів.

"Хоча дехто похвалив його в обличчя, сказавши, що він зробив "чудову роботу", багато хто з них не говорив цього в приватних розмовах", - пишуть журналісти.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дебати Трампа та Гарріс: глядачі CNN віддали перевагу лідерці демократів, - опитування

Натомість люди з оточення Трампа описують те, що сталось на сцені, як "нічию в кращому випадку і поразку в гіршому". Деякі з них були приголомшені тим, що Трамп не зміг краще висловити тези, які він підготував проти Гарріс, її репутації та "політичних розворотів".

За інформацією журналістів, Трамп готувався до дебатів із Гарріс більше, ніж до дебатів із чинним президентом США Джо Байденом на початку літа.

При цьому він не висунув головний аргумент проти віцепрезидентки - про те, чому вона не виконала обіцянки, які дає зараз, за 3,5 роки на посаді.

Читайте також: Якби Трамп був президентом, Путін сидів би зараз у Києві, - Гарріс

Крім того, один із людей команди республіканця визнав, що колишній президент потрапляв на приманку щоразу, коли її пропонувала Гарріс.

Хоча багато союзників Трампа назвали дебати "втраченою можливість", вони почали применшувати загальну значущість виборів, додає CNN.

Люди з оточення експрезидента стверджують, що результат невдалих дебатів не змінить його рейтинг серед виборців в Пенсільванії. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп ухилився від відповіді, чи хоче він, щоб Україна перемогла РФ: В інтересах США закінчити цю війну

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Топ коментарі
+10
А між тим, сьогодні, 12 вересня, набувають чинності санкції Мінфіну США на постачання програмного забезпечення та IT-послуг будь-яким особам на території рашистської пітьми.

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12.09.2024 09:34
+8
"Люди з оточення експрезидента стверджують, що результат невдалих дебатів не змінить його рейтинг серед виборців в Пенсільванії"(с) - і це правда, але з невеликим уточненням: результат цих дебатів вплине на рейтинги (не тільки в Пенсильванії, а й в цілому по США) десь через три-чотири тижні - після того, як блогери, журики, акули екрану і всі ЗМІ обсосуть чи не кожну фразу на цих дебатах
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12.09.2024 09:44
+8
Яндекс не з "Місяця" впав, тож послуговується штатівськими хмарними ресурсами і серверами з американським ПЗ.
Потрібно "купити сємки і пиво" та поспостерігати за "Я" - чи піде він шляхом Google на блокаду всіх аккаунтів, залогінених з телефонних номерів пітьми. Якщо ні, то невдовзі його самого обнулять.
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12.09.2024 09:49
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А між тим, сьогодні, 12 вересня, набувають чинності санкції Мінфіну США на постачання програмного забезпечення та IT-послуг будь-яким особам на території рашистської пітьми.

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12.09.2024 09:34 Відповісти
У них є яндекс, цього має бути достатньо. Все інше - нехай самі пишуть.
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12.09.2024 09:36 Відповісти
Яндекс не з "Місяця" впав, тож послуговується штатівськими хмарними ресурсами і серверами з американським ПЗ.
Потрібно "купити сємки і пиво" та поспостерігати за "Я" - чи піде він шляхом Google на блокаду всіх аккаунтів, залогінених з телефонних номерів пітьми. Якщо ні, то невдовзі його самого обнулять.
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12.09.2024 09:49 Відповісти
паплану - миску далі ланцюг короче - нехай касапи лайкають на місяць скільки завгодно 🤣
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12.09.2024 12:20 Відповісти
Нічого не буде. Перелогіняться з казахстану чи грузії трохи дорожче.
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12.09.2024 10:40 Відповісти
В реальності більшість vpn сервісів б мали дотримуватись також санкцій у них же договір про співпрацю з американськими спецслужбами про розкриття ІР...

Але ніхто не дотримується поки мінфін за це не візьметься
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12.09.2024 10:50 Відповісти
Головне це гугл, amazon, microsoft щоб дотримався і Jira
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12.09.2024 10:47 Відповісти
І Слава богу!
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12.09.2024 09:34 Відповісти
....програв дебати.... ta etot oranževy urod dolžen vže za gratami sideti...a ņe debati provoditi....
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12.09.2024 09:35 Відповісти
паплану
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12.09.2024 12:17 Відповісти
В США складна система голосування,йшла боротьба за тих ,хто ще не опреділився ,за кого голосувати.
Дебати,це ще не показник програшу Трампа. Те що нам хочеться не завжди збігається з реальністю. І ми не виборці США.
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12.09.2024 09:35 Відповісти
situacija, koli prestupņik može vygrati vibori daže ņenabiraja boļšenstvo golosov - ce ņe vybori - ce **********.
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12.09.2024 09:39 Відповісти
Ось такі вибори в США. де більшість голосів, не гарантує перемогу
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12.09.2024 10:04 Відповісти
Итак, что мы имеем в день дебатов.

Общий рейтинг - у Харрис +1,1% (данные агрегатора поллов Real Clear Politics). (https://www.realclearpolling.com/polls/president/general/2024/trump-vs-harris)

Электоральная карта - 293:245 в пользу Харрис (данные Race to the WH). (https://www.racetothewh.com/president/polls)

Последний раз делал замеры (https://t.me/ToBeOr_Official/15830) 23 августа. Тогда у Харрис было +1,5% и 288:250. С тех пор она потеряла Аризону (11 голосов выборщиков, было +0,4%, стало -0,7%), но забрала Северную Каролину (16 голосов выборщиков, было -0,4%, стало +0,3%). Отсюда +5 голосов по сравнению с прошлым разом.

Но Аризона, Джорджия, Невада и Северная Каролина - там везде преимущество кандидатов не более 1%, и эти штаты по опросам постоянно переходят из рук в руки. Сейчас первые два за Трампом, последние два за Харрис. При этом, покуда Харрис лидирует в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине, она может позволить себе потерять хоть все четыре.

В Пенсильвании - главном колеблющемся штате, где и проходили дебаты - с последнего раза ситуация почти не изменилась, было +1,2% у Харрис, стало +1,1%. Мичиган и Висконсин тоже за Харрис, +2,2% и +2,7% соответственно.

Повлиять на распределение голосов всё ещё может Роберт Ф. Кеннеди-младший, так как он, несмотря на заявление о снятии с выборов в пользу Трампа, остаётся в бюллетенях (https://www.cbsnews.com/news/rfk-jr-ballot-battleground-states/) почти в половине штатов - в том числе в ключевых Мичигане и Висконсине.

Дело в том, что Кеннеди просрочил дедлайн снятия, и теперь добиться этого можно только через суд. И вчера суд в Мичигане постановил (https://apnews.com/article/rfk-jr-michigan-ballot-lawsuit-4aa84852759b5f3fe9ac7e5790af54d0) оставить горе-кандидата в бюллетенях в Мичигане Сегодня ожидается (https://www.bbc.com/news/articles/cx2lzly212do) решение суда в Висконсине.

Так что Кеннеди всё ещё оттягивает на себя около 3,5% американских избирателей, и ещё до конца не ясно, как это разыграется.

При этом, несмотря на снятие Кеннеди в Пенсильвании, Харрис продолжила лидировать в штате. А вот Аризону она потеряла.

Вот так к этому моменту.
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12.09.2024 10:25 Відповісти
CNN який розповідав як кацапи мочилися на Трампа, в прямому сенсі. Дуже надійне джерело.
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12.09.2024 09:40 Відповісти
tak tak - tiļki "fox ņūz" , či "ņūz max" sama pravdiva brehņa....
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12.09.2024 09:42 Відповісти
Fox News, якщо що, уже теж визнав провал Трампа...
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12.09.2024 09:48 Відповісти
ге плюс ге - надійнішого і не знайдеш....
вибачання 2 не за баром.
але вибачяння не відміняють срока...
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12.09.2024 16:30 Відповісти
Люди з оточення Трампа в ахуі -- перед дебатами сказав шо задавить цю жовтороту однією лівою
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12.09.2024 09:40 Відповісти
"Люди з оточення експрезидента стверджують, що результат невдалих дебатів не змінить його рейтинг серед виборців в Пенсільванії"(с) - і це правда, але з невеликим уточненням: результат цих дебатів вплине на рейтинги (не тільки в Пенсильванії, а й в цілому по США) десь через три-чотири тижні - після того, як блогери, журики, акули екрану і всі ЗМІ обсосуть чи не кожну фразу на цих дебатах
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12.09.2024 09:44 Відповісти
Думаю, значно не вплинуть. Цього разу в США обирають не партію, навіть не особистість, а світогляд. А ця штука у людей змінюється вкрай довго і важко.
Боротьба йде за "нейтральних". Вони визначать.
Але підтримка Трампа на рівні десь 50/50 вже каже про великі проблеми всередині США.
І навіть якщо переможе Камала, ніщо не буде закінчено.
Згадайте долю нашої Помаранчевої революції.
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12.09.2024 09:50 Відповісти
ви самі кажете, що "підтримка (кандидатів) на рівні десь 50/50", тому незначна кореляція настроїв виборців може зіграти вирішальну роль.
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12.09.2024 10:17 Відповісти
І це коливання настроїв буде в рядах "нейтральних". Такі, як пожежник з бейсболкою, вже свою думку не змінять, якщо тільки їм сам Трамп не накаже.
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12.09.2024 10:22 Відповісти
Да ты прав. С одной стороны чертовы комуняки во главе с Камелкой, с другой - истинные США, капиталисты. Болеть за комуняк, это тоже самое что болеть за москальских тварей. Надо быть просто предателем Украины.
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12.09.2024 11:13 Відповісти
Не справжні капіталісти, а справжні самодєржци.
Скільки там разів банкрутів істинний капіталіст Трамп?
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12.09.2024 11:23 Відповісти
Капіталістам властиво банкрутіти, і це розмова про світогляд. Так у комсомолки Камєлки світогляд - "забрать у богатых, отдать бедным и вообще все взять и поделить". Вона хоче навіть ввести регулювання цін. Таке було тільки в СРСР... Це просто жесть.
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12.09.2024 11:29 Відповісти
Світогляд у Трампа простий: я точно знаю, как надо, а остальниє, кто нє согласєн, ідут в задніцу.
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12.09.2024 11:30 Відповісти
По сети расползается видео с Байденом в трамповской бейсболке.
Президент США заехал вчера в пожарное депо горрда Шанксвилл, штат Пенсильвания.
Там он попросил разрешения посмотреть бейсболку одного из сидящих за столом мужчин. Кто-то воскликнул - «надень ее!». Байден надел.
На головном уборе было написано: «Трамп 2024».
Далее последовало «селфи» и комментарий от владельца бейсболки: "вот теперь я горжусь тобой, старый пердун" .
Байден переспросил «что?»
Хорошая иллюстрация к понятию «демократия».
https://t.me/nevzorovtv/20894 Невзоров
А ще - хороший моральний портрет типового прибічника Трампа.
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12.09.2024 10:04 Відповісти
а також інтелектуальний рівень: прибічник одного старого пердуна називає старим пердуном іншого старого пердуна.
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12.09.2024 10:10 Відповісти
На жаль, кореляція не однозначна: зєлю свого часу підтримали Касьянов та Друзенко, яких розумово вбогими ніяк не назвеш.
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12.09.2024 10:11 Відповісти
це лише данінг-крюгер: пацієнти вважають, шо якщо вони розбираються в певних питаннях, значить вони розбираються в усьому (ну майже).

а там інакше: якшо в тебе картуз зі старим пердуном, ти міг би уже помовчати про старих пердунів. це ж базова логіка.
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12.09.2024 10:17 Відповісти
У кого з логікою погано, для того Трамп - свій пацан.
Обіцяє ж порєшать всє конфлікти на планєтє. Чому не зробив подібне за минулої каденції, питань не виникає.
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12.09.2024 10:19 Відповісти
ну я б не був таким категоричним. для багатьох, хто за нього голосує, трамп - не свій пацан, а найменше зло. америка (та й захід вцілому) дуже сильно захворіла на лівизну. і вони вважають, шо трамп може це зруйнувати, а далі після нього вже будуть притомні республіканці робити їм добре, як раніше.
це радше наївність і самообман. люди вигадали собі іллюзію і живуть нею.
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12.09.2024 10:30 Відповісти
Ну так. Трамп - породження тих проблем, що є у американському суспільстві.
Тому навіть якщо програє вибори, проблеми нікуди не дінуться.
І якщо Камала хоча б якось не почне їх вирішувати, наступного разу замість Трампа може вигулькнути дещо ще гірше.
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12.09.2024 10:32 Відповісти
камала вже проговорилась, як буде "вирішувати" ті проблеми - венесуалізація америки. держ контроль за цінами і багато іншої лівацької радості.
нє, здається, шо простого і безкровного шляху вирішення цих проблем не існує. непогано було б мені помилитися.
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12.09.2024 10:37 Відповісти
Схоже на те. Що без Великої Війни хибність багатьох шкідливих ідей не довести.
В Штатах ще буде громадянська війна, занадто багато протирічь накопичилось. Питання лише в тому, коли. руся розглядає Трампа як спусковий гачок.
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12.09.2024 10:40 Відповісти
схоже на те, але хотілося б за цим всим спостерігати по телевізору, а не вживу.
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12.09.2024 11:07 Відповісти
Це всіх зачепить, так чи інакше.
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12.09.2024 11:21 Відповісти
Дивно чути заяви про лівизну від українців, які 70 років комунізму пережили. Ну яка там лівизна? Заводи забирають у власників і люмпенам віддають? Чи фермерів у колхози зганяють?

Безплатна медицина і оплачувані відпустки - це не "лівизна", а нормальна річ, якщо що... Те, що в США їх не було історично, не значить що їх введення перетворить Штати на совок!
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12.09.2024 11:16 Відповісти
ви взагалі читати вмієте? вона пропонувала ввести держ контроль за цінами в магазинах, змусити великий бізнес оплачувати її популістські проекти, боротися зі "змовами" на ринку нерухомості, збільшити податки в одному місці і понапробачати борги в іншому. типова лівизна.

чи ви вважаєте, що українці не мають права робити висновки по лівизні? рилом не вийшли, так?
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12.09.2024 11:44 Відповісти
Якраз українці можуть оцінювати, що таке лівизна, а що ні, бо українці десятиліттями страждали від лівих...
І більшість українців не побачить нічого комуністичного в діях Камали, бо умовна Юля Тимошенко пропонує набагато лівіші речі.
От дивіться: Харріс пропонує виплати при народженні дитини, які у нас ввів не комуняка, а націонал-демократ Ющенко.
Харріс (як і Обама та Байден) виступає за безплатну медицину. Так таке є не лише у нас, але й у Німеччині чи Британії. У монархічній Британії що комунізм?
Податки на великий бізнес? Так це ж класно! Чи ви підтримуєте дії зелених (і ригів у минулому), які давлять малий бізнес і при цьому дають пільги олігархам та списують їм мільярдні борги?
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12.09.2024 11:51 Відповісти
мова поки-що не про комунізм, а про соціалізм. те, що юля - лівопопулістка - і сперичатися сенсу немає.
те, що багато країн впровадили певні соціалістичні практики, як то безкоштовна освіта чи медицина - це не погано в цілому. але завжди треба пам'ятати, шо соціалізм працює, допоки на це є ЧУЖІ гроші.
а виплати при народженні дитини - це також чистісінький лівий популізм. тому-що це призводить до того, шо починають розмножуватися найбідніші і неосвіччені верстви населення. ну ввела Україна ці виплати, особливо там були великі за 3+ дітей, і шо? правильно, почали розмножуватися цигани (ну і ше рпц-фсб сектанти). а платили за це по факту всі українці. дало це ефект, на який сподівалися - ні.
великий бізнес не повинен мати преференцій, як і додаткового оподаткування. по факту, держава - найбільш неефективний витратник коштів, який тільки може бути. і по вашому держава може прийти до великого бізнесу і сказати, шо краще знає як витратити їх кошти? людям, які ці великі капітали зуміли заробити? це лише призведе, шо великий бізнес переєструється десь в іншому місці. ну було веж все це, воно не працює.
і не треба тут влаштовувати підміну великого бізнесу і олігархату. це такоє ознака лівизни в мізках. олігархат - це якраз і є системна лівацька проблема, бо з'являється там, де держава із роздутими бюджетами стає одним із основних споживачів товарів і послуг. тобто не коли вирішують ринок і попит, а держчиновники і бюджети під їх наглядом. і це саме те, шо демократи загалом, і камала зокрема, пропонують і продовжують робити в америці.
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12.09.2024 14:11 Відповісти
Значно краще ніж "допомога" від дєрьмократів, якої немає. Залишилось 19 днів, коли вся допомога для України, яку виділив Конресс погорить. 7 мільярдів... При Трампі точно такого б не було.
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12.09.2024 11:16 Відповісти
А також ми точно знаємо, що при ньому будуть вирішені геть усі світові конфлікти.
Принаймні, так він сказав. А Трамп брехати не буде.
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12.09.2024 11:20 Відповісти
А що, Трамп нам Абрамси поставляв чи хоча б Стінгери?
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12.09.2024 11:52 Відповісти
Виходить, їх розум - то всього лиш ілюзія
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12.09.2024 10:18 Відповісти
Ні. Мораль і розум - то різні речі. Згадайте німецьких нацистів та їх передову бойову техніку, і передові крематорії.
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12.09.2024 10:20 Відповісти
ОНА ЕГО ТОЧНО ПОСАДИТ )))
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12.09.2024 10:04 Відповісти
і не тільки союзники
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12.09.2024 10:07 Відповісти
good job donald - keep doing this shit! 🤣
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12.09.2024 10:09 Відповісти
Головне, щоб його спонсори так вважали. Хоча головний його спонсор та самий заможний трампіст-аутис Маск вже готується стати державником. Трампон же йому обіцяв дати посаду.
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12.09.2024 10:09 Відповісти
у муска таки є деякі паралелі із говардом хьюзом, в тому числі і ментальні, але ж ніхто не додумався дати хьюзу посаду. деградація.
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12.09.2024 10:12 Відповісти
Так, погоджуюсь, хоча Хьюз був плейбой та дуже сміливий чоловік із хворою психікою.
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12.09.2024 10:17 Відповісти
Маск - Герой Украины, не меньше ! Человек Легенда )
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12.09.2024 11:11 Відповісти
Маск - кремлівський шпійон, не менше! Хворий від народження. Аутизм - це його дитячий діагноз, який ставлять лікарі дітям, а у дорослому віці - це вже діагностується, як шизофренія. Звідти усі ці його нездійсненні мрії про життя на Марсі, трамп президент Америки , а він - віце-президент. Людина-діагноз.
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12.09.2024 13:15 Відповісти
доня від Камали ссиця...
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12.09.2024 10:28 Відповісти
охоронений!
у машині - тушка зліва, тушка зправа, тушка на колінах...
і тей ****** ззаду на горло давить - охорона!
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12.09.2024 10:35 Відповісти
СNN такая же дерьмократическая помойка как и все медиа. Там были дебаты один против троих, галимый зашквар этим журношлюхам, которые не фактчекали тот бред что несла Камелка, а накинулись на Трампа. Но все равно Украина выиграет, и Трамп победит.
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12.09.2024 11:10 Відповісти
Трамп там сказав, що мігранти котів жеруть, по-моєму більшого брєду годі й придумати!
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12.09.2024 11:17 Відповісти
Ну он прессу прочел и ляпнул. Было смешно. Но он это взял не из потолка.

9 сентября издание Springfield News-Sun опубликовало заметку, в которой упоминается, что в паблике, где состоят жители Спрингфилда, в соцсетях появилось душераздирающее сообщение. Автор рассказал, что подруга его дочери потеряла кота, а спустя несколько дней увидела его висящим на ветке во дворе дома соседа-мигранта. Также утверждалось, что в местном парке некоторые мигранты ловят уток и гусей ради пропитания. Шокирующий пост набрал тысячи просмотров и быстро распространился по американскому сегменту в соцсетях
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12.09.2024 11:22 Відповісти
А це що авторитетне видання, щоб його цитувати? Це, умовно, рівень нашої районної газети... Ну ладно б Трамп Fox News цитував, але це...
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12.09.2024 11:36 Відповісти
Та не издание, там пост вирусным стал, шо мигранты жрут котов, вот Трампа и попердолило. Вообще это чисто Трамповский стиль морозить хрень )))
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12.09.2024 11:44 Відповісти
Отож бо, що хрєнь! Президент не має таке говорити! Ну навіть Зе на дебатах на стадіоні до подібного не опускався!
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12.09.2024 11:54 Відповісти
Было и видео на котором гаитянка ела кошку и была
остановлена полицейским .
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12.09.2024 11:57 Відповісти
Мова йшла про мігрантів їз Гаїті ї в американських
СМІ є підтвердження цих фактів .
І сміх Харріс тут був дуже недоречним .
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12.09.2024 11:55 Відповісти
Яких саме ЗМІ? Оголосіть весь список!
CBS? NBC? ABC? NYT? WP? Reuters? AP?
Навіть республіканський Fox News про це не говорив...
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12.09.2024 11:58 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F4k1vNEbLgk
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12.09.2024 12:15 Відповісти
Посилання на щось кацапське? Дуже смішно!
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12.09.2024 12:30 Відповісти
Який ще список ?
Подивіться це відео .
В дебатах мене цікавили не американські
проблеми ,а стратегія обох кандидатів по
відношенню війни в Україні .

А про котів та собак проглянула відео ,
цього достатньо .
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12.09.2024 12:29 Відповісти
Демократи - союзники китаю. А китай союзник росії. Невідомо, хто для нас кращий.
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12.09.2024 11:31 Відповісти
Не совсем так. Демократы, также как Китай - просто зарабатывают на войне в Украине. Поэтому они все заинтересованы не в скорейшей победе Украины, а чтобы эта война продолжалась бесконечно. И не важно, победят ли демократы или Трамп - от этого ничего не изменится. Трамп тоже хочет зарабатывать на этой войне, больше, чем он сейчас получает подачек от РФ.
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12.09.2024 11:42 Відповісти
Это понятно. Просто в треугольнике москва, пекин, вашингтон, предполагается что украина будет находиться под крылышком вашингтона. А вашингтону противостояние с пекином в одиночку не потянуть. Либо с москвой против пекина, либо с пекином против москвы. Для украины это существенная разница.
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12.09.2024 11:57 Відповісти
Насправді никакого "противостояния" Китая и США нет. Есть конкуренция - суть амбиции и деньги.
У геронтократов - Си, Байдена, Путлера - амбиции максимальные, как у всех стариков во власти.
Амбиции стариков ведут к войнам - на которых зарабатывает их окружение. Это даже не политика, это примитивная биология, пищевая цепочка. Стариков можно и нужно уважать, но нельзя их допускать до власти. Пенсии не зря ж придумали...
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12.09.2024 12:27 Відповісти
Как это нет противостояния. Импорт китая в америку в три раза больший чем экспорт? А торговые войны? Трамп неоднократно заявлял, что "китай насилует нашу страну". Из-за китая вся Бреттон-Вудская система денежных отношений под угрозой развала. Уже в этом году Китайский БРИКС и его пристяжные россия, индия, бразилия и другие, вводят свою валюту, в обход доллару. Для штатов это смерти подобно.
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12.09.2024 14:49 Відповісти
А ви дивіться не на слова, а на діла! От приклад: Трамп говорив у 2016, що змусить автовиробників повернути заводи в США. А на ділі? А на ділі саме при Трампі в США Дженерал Моторз почали продавати Cadillac CT6 і Buick Envision, які ЗІБРАНІ В КИТАЇ!
І саме при Трампі його друг Маск почав будувати у Китаї завод Тесли! Тесли з китайського заводу теж певний час ішли в США...
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12.09.2024 16:35 Відповісти
"...чтобы эта война продолжалась бесконечно ..."
Предпосылки к этому мы и видим сегодня .
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12.09.2024 12:00 Відповісти
А ЗМІ республіканців кажуть, що навпаки
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12.09.2024 13:08 Відповісти
доня - ти таки дав!
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12.09.2024 16:35 Відповісти
губкі трубіком, ласти в поперек тудом сюдом - це наш доня!
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12.09.2024 16:38 Відповісти
 
 