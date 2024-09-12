Союзники Трампа вважають, що він програв дебати Гарріс, - CNN

Союзники кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа вважають, що він програв дебати кандидатці від демократів Камалі Гарріс.

Про це повідомляє CNN із посиланням на неназваних співрозмовників, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що як тільки Трамп залишив сцену, він відразу почав розпитувати про свій виступ у тих, хто чекав його у залі для глядачів.

"Хоча дехто похвалив його в обличчя, сказавши, що він зробив "чудову роботу", багато хто з них не говорив цього в приватних розмовах", - пишуть журналісти.

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Натомість люди з оточення Трампа описують те, що сталось на сцені, як "нічию в кращому випадку і поразку в гіршому". Деякі з них були приголомшені тим, що Трамп не зміг краще висловити тези, які він підготував проти Гарріс, її репутації та "політичних розворотів".

За інформацією журналістів, Трамп готувався до дебатів із Гарріс більше, ніж до дебатів із чинним президентом США Джо Байденом на початку літа.

При цьому він не висунув головний аргумент проти віцепрезидентки - про те, чому вона не виконала обіцянки, які дає зараз, за 3,5 роки на посаді.

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Крім того, один із людей команди республіканця визнав, що колишній президент потрапляв на приманку щоразу, коли її пропонувала Гарріс.

Хоча багато союзників Трампа назвали дебати "втраченою можливість", вони почали применшувати загальну значущість виборів, додає CNN.

Люди з оточення експрезидента стверджують, що результат невдалих дебатів не змінить його рейтинг серед виборців в Пенсільванії.

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