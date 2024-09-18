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Зеленский (19011) Совбез ООН (1093)

Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН 24 сентября

Зеленський про іранські ракети

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, выступит на заседании Совета Безопасности ООН.

Об этом сообщила миссия Словении в ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Встреча состоится, когда мировые лидеры находятся в Нью-Йорке на ежегодной встрече на Генеральной Ассамблее ООН.

По словам дипломатов, заседание Совета Безопасности ООН во вторник состоялось по просьбе США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.

Читайте также: Зеленский надеется получить от Байдена приглашение Украины в НАТО, пока тот не покинул Белый дом, - Le Monde
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Топ комментарии
+7
краще не треба. досить його потужного виступу в Юрмалі.
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18.09.2024 22:41
+5
Навіщо?

Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
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18.09.2024 23:07
+4
Там велика сцена. Велика аудиторія. Гарне освітлення. Стопудово класні гримери.
Може і рояль є.

Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
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18.09.2024 23:11
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Правила форума Совет форумчан
краще не треба. досить його потужного виступу в Юрмалі.
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18.09.2024 22:41 Ответить
Речь Посла Израиля в ООН | Дэнни Данон | Урок Украинцам- сьогодні

ВОВКА ! ОСЬ ТАК ТРЕБА НЕ БИКУЮЧИ!
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19.09.2024 00:10 Ответить
25 - го до Баидена - надія помирає останьою
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18.09.2024 22:44 Ответить
з останнього вивченого - Йоганн Себастьян Бах. Прелюдія №1 до мажорів.
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18.09.2024 22:55 Ответить
І що це дасть? Нічого та й ще щось?
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18.09.2024 22:56 Ответить
Там велика сцена. Велика аудиторія. Гарне освітлення. Стопудово класні гримери.
Може і рояль є.

Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
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18.09.2024 23:11 Ответить
ООН це нікчемна юридично організація, нездатна вплинути ні на що.
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18.09.2024 22:58 Ответить
Пропоную робити новий ООН у звільненому Маріуполі. Україна буде лідером у міжнародних відносинах
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19.09.2024 01:54 Ответить
І відбудувати новий ******** комплекс 21 століття з ведучими архитекторами на гроши репарації
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19.09.2024 01:57 Ответить
Є ООМ та ООЖ, а це для кого?
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18.09.2024 23:03 Ответить
Уже стыдно.
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18.09.2024 23:03 Ответить
Навіщо?

Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
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18.09.2024 23:07 Ответить
Наш ПАЛКАводец!
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18.09.2024 23:10 Ответить
Тільки по написаному, будь ласка, нічого від себе
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18.09.2024 23:15 Ответить
Тільки ''план'' в Зєлі заберіть. Обов'язково заберіть ''план'' і більше ніколи не давайте.
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18.09.2024 23:25 Ответить
Мабуть, СРАТЬєх під контролем Оманських, буде звітувати з трибуни ООН, про результати розслідувань щодо стрільби по шиферам…
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18.09.2024 23:36 Ответить
А шоб ЙОГО ЗАЦІПИЛО - надто вже закачаний , а залишилось 2 дні . Так ми це побачимо -
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО СЮДА!!!коментувати на телеЄРМАКОМАРАФЕТІ!
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18.09.2024 23:45 Ответить
Навіщо ви постійно згадуєте збитого льотчика Пальчевського , до того ж і розвідника раши? Не тягнить минуле до України . Він сидить на Майорці чи Ібіці у власному будинку і радіє життю , що не ******** .
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19.09.2024 01:52 Ответить
до пынды дверца его речи, ничего не решает, что скажут- то и делает
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19.09.2024 06:54 Ответить
Хоч би хто його переодягнув , а то дуже сильно смердить.
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19.09.2024 07:18 Ответить
Наслідки зачитки того, що йому понаписували такі ж українофоби, та любітєлі руцкава міра - страшно уявити. Мета не міняється з 2019 - розісратись з Заходом, і поплисти в обійми Кацапстану.
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19.09.2024 11:33 Ответить
 
 