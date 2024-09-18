Зеленский выступит на заседании Совбеза ООН 24 сентября
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 24 сентября, выступит на заседании Совета Безопасности ООН.
Об этом сообщила миссия Словении в ООН, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Встреча состоится, когда мировые лидеры находятся в Нью-Йорке на ежегодной встрече на Генеральной Ассамблее ООН.
По словам дипломатов, заседание Совета Безопасности ООН во вторник состоялось по просьбе США, Великобритании, Франции, Японии, Южной Кореи и Мальты.
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ВОВКА ! ОСЬ ТАК ТРЕБА НЕ БИКУЮЧИ!
Може і рояль є.
Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО СЮДА!!!коментувати на телеЄРМАКОМАРАФЕТІ!