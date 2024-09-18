Зеленський виступить на засіданні Радбезу ООН 24 вересня
Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.
Про це повідомила місія Словенії в ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зустріч відбудеться, коли світові лідери перебувають у Нью-Йорку на щорічній зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН.
За словами дипломатів, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбулося на прохання США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.
Топ коментарі
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ВОВКА ! ОСЬ ТАК ТРЕБА НЕ БИКУЮЧИ!
Може і рояль є.
Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО СЮДА!!!коментувати на телеЄРМАКОМАРАФЕТІ!