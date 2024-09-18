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Зеленський (22389) Радбез ООН (839)

Зеленський виступить на засіданні Радбезу ООН 24 вересня

Зеленський про іранські ракети

Президент України Володимир Зеленський у вівторок, 24 вересня, виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це повідомила місія Словенії в ООН, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Зустріч відбудеться, коли світові лідери перебувають у Нью-Йорку на щорічній зустрічі на Генеральній Асамблеї ООН.

За словами дипломатів, засідання Ради Безпеки ООН у вівторок відбулося на прохання США, Великої Британії, Франції, Японії, Південної Кореї та Мальти.

Також читайте: Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення України в НАТО, поки той не залишив Білий дім, - Le Monde

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Топ коментарі
+7
краще не треба. досить його потужного виступу в Юрмалі.
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18.09.2024 22:41
+5
Навіщо?

Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
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18.09.2024 23:07
+4
Там велика сцена. Велика аудиторія. Гарне освітлення. Стопудово класні гримери.
Може і рояль є.

Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
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18.09.2024 23:11
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краще не треба. досить його потужного виступу в Юрмалі.
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18.09.2024 22:41 Відповісти
Речь Посла Израиля в ООН | Дэнни Данон | Урок Украинцам- сьогодні

ВОВКА ! ОСЬ ТАК ТРЕБА НЕ БИКУЮЧИ!
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19.09.2024 00:10 Відповісти
25 - го до Баидена - надія помирає останьою
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18.09.2024 22:44 Відповісти
з останнього вивченого - Йоганн Себастьян Бах. Прелюдія №1 до мажорів.
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18.09.2024 22:55 Відповісти
І що це дасть? Нічого та й ще щось?
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18.09.2024 22:56 Відповісти
Там велика сцена. Велика аудиторія. Гарне освітлення. Стопудово класні гримери.
Може і рояль є.

Слава та аплодисменти... що ще треба блазню.
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18.09.2024 23:11 Відповісти
ООН це нікчемна юридично організація, нездатна вплинути ні на що.
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18.09.2024 22:58 Відповісти
Пропоную робити новий ООН у звільненому Маріуполі. Україна буде лідером у міжнародних відносинах
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19.09.2024 01:54 Відповісти
І відбудувати новий ******** комплекс 21 століття з ведучими архитекторами на гроши репарації
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19.09.2024 01:57 Відповісти
Є ООМ та ООЖ, а це для кого?
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18.09.2024 23:03 Відповісти
Уже стыдно.
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18.09.2024 23:03 Відповісти
Навіщо?

Дайте цьому уйобку сцену та рояль. Йому пофіг, що нести.
Пофіг кому нести. Аби аплодували.
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18.09.2024 23:07 Відповісти
Наш ПАЛКАводец!
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18.09.2024 23:10 Відповісти
Тільки по написаному, будь ласка, нічого від себе
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18.09.2024 23:15 Відповісти
Тільки ''план'' в Зєлі заберіть. Обов'язково заберіть ''план'' і більше ніколи не давайте.
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18.09.2024 23:25 Відповісти
Мабуть, СРАТЬєх під контролем Оманських, буде звітувати з трибуни ООН, про результати розслідувань щодо стрільби по шиферам…
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18.09.2024 23:36 Відповісти
А шоб ЙОГО ЗАЦІПИЛО - надто вже закачаний , а залишилось 2 дні . Так ми це побачимо -
ПАЛЬЧЕВСЬКОГО СЮДА!!!коментувати на телеЄРМАКОМАРАФЕТІ!
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18.09.2024 23:45 Відповісти
Навіщо ви постійно згадуєте збитого льотчика Пальчевського , до того ж і розвідника раши? Не тягнить минуле до України . Він сидить на Майорці чи Ібіці у власному будинку і радіє життю , що не ******** .
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19.09.2024 01:52 Відповісти
до пынды дверца его речи, ничего не решает, что скажут- то и делает
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19.09.2024 06:54 Відповісти
Хоч би хто його переодягнув , а то дуже сильно смердить.
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19.09.2024 07:18 Відповісти
Наслідки зачитки того, що йому понаписували такі ж українофоби, та любітєлі руцкава міра - страшно уявити. Мета не міняється з 2019 - розісратись з Заходом, і поплисти в обійми Кацапстану.
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19.09.2024 11:33 Відповісти
 
 