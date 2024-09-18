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Байден (2852) Зеленський (22389) членство в НАТО (1643)

Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення України в НАТО, поки той не залишив Білий дім, - Le Monde

Зеленський прагне отримати від Байдена запрошення України в НАТО

Президент України Володимир Зеленський сподівається на запрошення до вступу в НАТО від чинного лідера США Джо Байдена до завершення його президентської каденції. Це дало б можливість Києву вступити в переговори про завершення війни з позиції сили.

Про це йдеться в в колонці оглядачки Le Monde Сільві Кауфман, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, план перемоги українського президента передбачає, що Джо Байден ще до того, як покине Білий дім, запросить нашу державу в НАТО за умови, що вступ відбудеться після закінчення війни.

 У матеріалі йдеться, що Зеленський не хоче, аби йому нав'язували будь-які примусові рішення, через що й розробив власний мирний план, який збирається представити не лише Байдену, але й Конгресу та кандидатам на посаду президента США від республіканців Дональду Трампу та від демократів Камалі Харріс.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Підготовлено хороший, сильний зміст для військового пакету, який зміцнить Україну згідно з Планом перемоги, - Зеленський. ВIДЕО

Водночас стверджується, що Байден, як людина часів холодної війни, переконаний, що вступ України до Альянсу призведе до Третьої світової війни. Тому він вважає, що нашій країні потрібно допомагати помірковано, уникаючи ескалації.

"Український президент, сподіваючись прискорити закінчення війни, прагне переконати президента США вжити рішучих заходів і дати Києву можливість вступити в переговори з позиції сили", - зазначає видання. 

На думку оглядачки, Зеленському могла дати надію заява одного з представників Білого дому про те, що Байден сповнений рішучості використати чотири місяці, що залишилися до закінчення його президенства, "щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".

Видання додає, що мета цього плану — повернення до миру, тоді як другий проєкт повинен зробити Україну сильнішою вже після підписання мирної угоди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байден і Зеленський зустрінуться у вересні, обговорять військову стратегію України, - Салліван 

План перемоги України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс

Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

Під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.

Читайте: Посол США при ООН Томас-Грінфілд: Вашингтон вже ознайомився з мирним планом Зеленського

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Топ коментарі
+7
А ціни на заправках - ще важливіше.
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18.09.2024 15:19
+6
Не прокатить - вибори понад усе
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18.09.2024 15:12
+4
Той, хто заявляв, що не є прихильником "натоїзації України", раптом запросить Україну до НАТО? Гарний певно був камбоджийський чи колумбійський мирний "план".
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18.09.2024 15:22
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Ну, звісно у поєта-
Є мита...
До заду всі метафори

Під шаром затхлих амфор...

У трюмі корабля...
Втонувшого на дні болота-

Знайти покладдя золота...
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18.09.2024 15:45 Відповісти
Не прокатить - вибори понад усе
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18.09.2024 15:12 Відповісти
А ціни на заправках - ще важливіше.
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18.09.2024 15:19 Відповісти
Уявіть якби він вичистив опозажОПУшну хйлятину !!! А НЕ МОЖЕ!!! Уявіть що на нього в компроматі в шухлядах Кремля та Єрмака ! Зараз у нього дві втіхи - партнер Єрмак та порошок . кришу зносить від , а він знову втішається й знову все йому сходить з рук. Адже компроматом володіють й Пратнери - впевнена . От вони з Єрмачиною цим й користуються, перед виборами ніхто не буде їх розколювати...
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18.09.2024 15:38 Відповісти
раніше правда було ТРИ!!! втіхи - Єрмак та два "порошка" , одного таки його позбавли - Пороха партнери заставили випускати за кордон!От він компенсує свої емоціональннарцисоїдальні втрати в тому що, залишилося...
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18.09.2024 16:09 Відповісти
маразматик -це щось "дідовське", чи від порошку теж маразмом називається... ???
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18.09.2024 15:52 Відповісти
Геть тупий, НАТО в Україну Бориса Джонсона відправило "ви там воюйте", щоб їм самим не воювати.
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18.09.2024 15:18 Відповісти
Подивись у вікно.
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18.09.2024 15:33 Відповісти
ти учора прийшов сюди це сказати...А Кремль Єрмакотатарівщину з завербованим Бакановим сюди не посилав ... ТА НІ!!!ВІН ЇХ ТУТ ЗАЛИШИВ ПІСЛЯ ЯНИКА!!!
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18.09.2024 15:55 Відповісти
Марні сподівання! Чудес не буває(((
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18.09.2024 15:19 Відповісти
Той, хто заявляв, що не є прихильником "натоїзації України", раптом запросить Україну до НАТО? Гарний певно був камбоджийський чи колумбійський мирний "план".
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18.09.2024 15:22 Відповісти
Таким дебілам як зільонський у НАТО нема що робити.
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18.09.2024 15:23 Відповісти
а що, в Україні тільки один Зільонський живе? на решту України вам начхати? нехай ще десяток років падають на неї ракети і дрони? така ваша позиція, аби тільки Зільонського не взяли у НАТО?
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18.09.2024 17:54 Відповісти
ахахаха вот додік
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18.09.2024 15:23 Відповісти
Байден... по всім опитам...

М'яко - з копит...

Як ветиринар...зі стажем...
Питаю-
М1ясо його ще має попит?
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18.09.2024 15:25 Відповісти
Це В. Зеленський особисто нашепотів на вушко оглядачці Le Manda Сільві Кауфман?
Чому ми маємо в це повірити?
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18.09.2024 15:26 Відповісти
Тому що Сільва Кауфман хоче гонорар за інфу зі стелі.
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18.09.2024 15:30 Відповісти
Отримає 100%....по всій морді.
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18.09.2024 15:28 Відповісти
- Пане Зеленський, а у вас є план?
- О, так! В мене є "план" з чуйської, долини, "кокс" з Аргентини, і на всяк випадок медичний канабіс.
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18.09.2024 15:31 Відповісти
США ,вже два роки як перестали сподіватися, що "зезеден" позбудеться більше тридцяти рашистськиї агентів із свого оточення.на котрі вказувало ЦРУ і віддасть американському правосуддю "бородату інвест - няню"
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18.09.2024 15:42 Відповісти
Він так "хоче" в НАТО, що Муженка зняв з посади по дорозі на засідання комітету з НАТО, щоб боронь Боже Україну не взяли!!!
Пліснява zeлена!!!
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18.09.2024 15:43 Відповісти
Вигадують всяку фігню. Закордонна преса...
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18.09.2024 15:44 Відповісти
"заява одного з представників Білого дому про те, що Байден сповнений рішучості використати чотири місяці, що залишилися до закінчення його президенства, "щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги"

Хто таке придумує....
Президент 40% часу каденції провів у відпустці
І тепер коли його "силою" виперли з перегонів, на останок вирішив щось зробити?

Через 12 днів згорає 5.8млрд, котрі "рішучий" президент, не має рішучості підписати

А вчора вже придумали пояснення, склади пусті
Хоча Конгрес в цей раз виділив 13+ млрд на поповнення складів

Раніше в 2023
PDA закінчився
Аудит знайшов 8.3млрд PDA - так звісно, PDA не закінчився, нам "не комфортно". Мовляв закінчились гроші на поповнення складів - хоча це теж не правда на той час
Зараз, гроші на PDA є, гроші на поповнення є - проте тепер склади пусті

Дуже потужний результат Байдена+Камали
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18.09.2024 15:44 Відповісти
гадаєш буде кращим результат Дональда Трампа молодшого і Роберта Кеннеді молодшого, який вони вчора озвучили?
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18.09.2024 17:50 Відповісти
я не знаю, як буде

поточний стан "счет на табло"
а кінцевий побачимо в кінці місяця
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18.09.2024 18:19 Відповісти
кінцевий побачимо 05.11.
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18.09.2024 20:35 Відповісти
Головне - не згадувати про Одарченка, Дмитрука, Трубіцина та інших кадрів, а якщо Байден відмовиться, то він винен
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18.09.2024 15:44 Відповісти
рожеві поні теж бувають.
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18.09.2024 15:51 Відповісти
Ідіот. Просто ідіот. Так, Байден весь цей час не запросив Україну в НАТО, бо чекав, коли стане хромою качкою і тоді, як запросить! О курва, країною керує повний імбецил!
Тобто, весь "план перемоги" зеленого гундоса це "дайте грошей, дайте ракети, прийміть нас в НАТО". І коли Захід це не зробить, то стане винним у програші війни?
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18.09.2024 15:55 Відповісти
Господи, за що нам таке...?
- закомплексований тупорилий нарцис невиліковно хворе.. його й засудити буде згодом неможливо, як і його дурочку Безумну...
яким ідіотом треба було бути, щоб таке лайно можна було обрати до влади, ПІД ЧАС ВІЙНИ!?..
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18.09.2024 15:57 Відповісти
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18.09.2024 15:59 Відповісти
Що тут можна сказати - якщо людина недоумок, то це недовго.
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18.09.2024 16:04 Відповісти
Це ж скіки треба скурити або знюхати, шоб уявити - от принц і ради йього маріння з лікувального канабієсу NATO поміняє правила вступу до своєї організаціїї.
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18.09.2024 16:56 Відповісти
Давно йому пора сходити до психотерапевта. Хай перестане вірити в Діда Мороза, і в вєчно жівого дєдушку Лєніна.
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18.09.2024 16:59 Відповісти
рад1й що хоть п1дзатильник не дали
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18.09.2024 17:15 Відповісти
Все сподівається проїхати на шару, не виконуючи своїх зобов'язань.

Навряд. Зовсім не той варіянт.
У цих хлопців на шару тільки шарова блискавка.
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18.09.2024 17:56 Відповісти
Або так - міняєм НАТО на відставку ЗЄ всього керівництва ОП та Кабміну.
Відставку повинен прийняти Залужний.

Ото ЗЄлю тоді розкорячить.
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18.09.2024 18:00 Відповісти
І всі забули про пдч ,план дій по вступу в НАТО,це найшвидший шлях, який займає не менше 5 років,так само як список реформ відкриває переговори до вступу в ЄС.
В нинішніх умовах ні в НАТО ні в ЄС Україну приймати не будуть, дуже просто поки не закінчиться війна або військові дії в можна сто разів давати приклади Туреччини і кіпра, Сербії і Боснії, захід не готовий давати своїх військових ні зараз ні після вступу до НАТО ЄС тощо. Чому так? Просто європейці цінують свій комфорт і життя, і ніхто не хоче перевіряти, запустить москва калібри на варшаву і Берлін ,чи ні ,яскривим прикладом є порушення "шахедами" кордонів Румунії чи ще когось, реакція? Велике занепокоєння.
Звичайно краще бути в альянсі,ніж поза ним, тому пдч і відкриває цей шлях, більш негайне питання дозвіл бити по росії та більше військової допомоги.
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18.09.2024 18:07 Відповісти
Победа для Украины - уход Зеленского, который довел страну до войны и непрофессионализм в ведении войны.
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18.09.2024 18:23 Відповісти
 
 