Зеленський сподівається отримати від Байдена запрошення України в НАТО, поки той не залишив Білий дім, - Le Monde
Президент України Володимир Зеленський сподівається на запрошення до вступу в НАТО від чинного лідера США Джо Байдена до завершення його президентської каденції. Це дало б можливість Києву вступити в переговори про завершення війни з позиції сили.
Про це йдеться в в колонці оглядачки Le Monde Сільві Кауфман, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, план перемоги українського президента передбачає, що Джо Байден ще до того, як покине Білий дім, запросить нашу державу в НАТО за умови, що вступ відбудеться після закінчення війни.
У матеріалі йдеться, що Зеленський не хоче, аби йому нав'язували будь-які примусові рішення, через що й розробив власний мирний план, який збирається представити не лише Байдену, але й Конгресу та кандидатам на посаду президента США від республіканців Дональду Трампу та від демократів Камалі Харріс.
Водночас стверджується, що Байден, як людина часів холодної війни, переконаний, що вступ України до Альянсу призведе до Третьої світової війни. Тому він вважає, що нашій країні потрібно допомагати помірковано, уникаючи ескалації.
"Український президент, сподіваючись прискорити закінчення війни, прагне переконати президента США вжити рішучих заходів і дати Києву можливість вступити в переговори з позиції сили", - зазначає видання.
На думку оглядачки, Зеленському могла дати надію заява одного з представників Білого дому про те, що Байден сповнений рішучості використати чотири місяці, що залишилися до закінчення його президенства, "щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги".
Видання додає, що мета цього плану — повернення до миру, тоді як другий проєкт повинен зробити Україну сильнішою вже після підписання мирної угоди.
План перемоги України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "план перемоги" у війні.
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" план перемоги не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі плану перемоги України", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс
Згодом президент заявив, що план перемоги України буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що план перемоги України, який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
Під час свого візиту до Києва минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен ознайомився з елементами плану президента Володимира Зеленського щодо досягнення миру в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Є мита...
До заду всі метафори
Під шаром затхлих амфор...
У трюмі корабля...
Втонувшого на дні болота-
Знайти покладдя золота...
М'яко - з копит...
Як ветиринар...зі стажем...
Питаю-
М1ясо його ще має попит?
Чому ми маємо в це повірити?
- О, так! В мене є "план" з чуйської, долини, "кокс" з Аргентини, і на всяк випадок медичний канабіс.
Пліснява zeлена!!!
Хто таке придумує....
Президент 40% часу каденції провів у відпустці
І тепер коли його "силою" виперли з перегонів, на останок вирішив щось зробити?
Через 12 днів згорає 5.8млрд, котрі "рішучий" президент, не має рішучості підписати
А вчора вже придумали пояснення, склади пусті
Хоча Конгрес в цей раз виділив 13+ млрд на поповнення складів
Раніше в 2023
PDA закінчився
Аудит знайшов 8.3млрд PDA - так звісно, PDA не закінчився, нам "не комфортно". Мовляв закінчились гроші на поповнення складів - хоча це теж не правда на той час
Зараз, гроші на PDA є, гроші на поповнення є - проте тепер склади пусті
Дуже потужний результат Байдена+Камали
поточний стан "счет на табло"
а кінцевий побачимо в кінці місяця
Тобто, весь "план перемоги" зеленого гундоса це "дайте грошей, дайте ракети, прийміть нас в НАТО". І коли Захід це не зробить, то стане винним у програші війни?
- закомплексований тупорилий нарцис невиліковно хворе.. його й засудити буде згодом неможливо, як і його дурочку Безумну...
яким ідіотом треба було бути, щоб таке лайно можна було обрати до влади, ПІД ЧАС ВІЙНИ!?..
Навряд. Зовсім не той варіянт.
У цих хлопців на шару тільки шарова блискавка.
Відставку повинен прийняти Залужний.
Ото ЗЄлю тоді розкорячить.
В нинішніх умовах ні в НАТО ні в ЄС Україну приймати не будуть, дуже просто поки не закінчиться війна або військові дії в можна сто разів давати приклади Туреччини і кіпра, Сербії і Боснії, захід не готовий давати своїх військових ні зараз ні після вступу до НАТО ЄС тощо. Чому так? Просто європейці цінують свій комфорт і життя, і ніхто не хоче перевіряти, запустить москва калібри на варшаву і Берлін ,чи ні ,яскривим прикладом є порушення "шахедами" кордонів Румунії чи ще когось, реакція? Велике занепокоєння.
Звичайно краще бути в альянсі,ніж поза ним, тому пдч і відкриває цей шлях, більш негайне питання дозвіл бити по росії та більше військової допомоги.