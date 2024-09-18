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Зеленский надеется получить от Байдена приглашение Украины в НАТО, пока тот не покинул Белый дом, - Le Monde

Зеленський прагне отримати від Байдена запрошення України в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение к вступлению в НАТО от действующего лидера США Джо Байдена до завершения его президентской каденции. Это дало бы возможность Киеву вступить в переговоры о завершении войны с позиции силы.

Об этом говорится в в в колонке обозревателя Le Monde Сильви Кауфман, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, план победы украинского президента предусматривает, что Джо Байден еще до того, как покинет Белый дом, пригласит наше государство в НАТО при условии, что вступление состоится после окончания войны.

В материале говорится, что Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали любые принудительные решения, из-за чего и разработал собственный мирный план, который собирается представить не только Байдену, но и Конгрессу и кандидатам на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу и от демократов Камале Харрис.

Читайте также: Украина может получить приглашение в НАТО еще до саммита Альянса в 2025 году, - Кулеба

В то же время утверждается, что Байден, как человек времен холодной войны, убежден, что вступление Украины в Альянс приведет к Третьей мировой войне. Поэтому он считает, что нашей стране нужно помогать умеренно, избегая эскалации.

"Украинский президент, надеясь ускорить окончание войны, стремится убедить президента США принять решительные меры и дать Киеву возможность вступить в переговоры с позиции силы", - отмечает издание.

По мнению обозревателя, Зеленскому могло дать надежду заявление одного из представителей Белого дома о том, что Байден полон решимости использовать четыре месяца, оставшиеся до окончания его президентства, "чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы".

Издание добавляет, что цель этого плана - возвращение к миру, тогда как второй проект должен сделать Украину сильнее уже после подписания мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина должна стать членом ЕС и НАТО, чтобы предотвратить повторение агрессии России, - Зеленский

Автор: 

Байден Джо (2790) Зеленский Владимир (20365) членство в НАТО (1511)


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Топ комментарии
+7
А ціни на заправках - ще важливіше.
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18.09.2024 15:19
+6
Не прокатить - вибори понад усе
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18.09.2024 15:12
+4
Той, хто заявляв, що не є прихильником "натоїзації України", раптом запросить Україну до НАТО? Гарний певно був камбоджийський чи колумбійський мирний "план".
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18.09.2024 15:22
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Ну, звісно у поєта-
Є мита...
До заду всі метафори

Під шаром затхлих амфор...

У трюмі корабля...
Втонувшого на дні болота-

Знайти покладдя золота...
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18.09.2024 15:45 Ответить
Не прокатить - вибори понад усе
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18.09.2024 15:12 Ответить
А ціни на заправках - ще важливіше.
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18.09.2024 15:19 Ответить
Уявіть якби він вичистив опозажОПУшну хйлятину !!! А НЕ МОЖЕ!!! Уявіть що на нього в компроматі в шухлядах Кремля та Єрмака ! Зараз у нього дві втіхи - партнер Єрмак та порошок . кришу зносить від , а він знову втішається й знову все йому сходить з рук. Адже компроматом володіють й Пратнери - впевнена . От вони з Єрмачиною цим й користуються, перед виборами ніхто не буде їх розколювати...
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18.09.2024 15:38 Ответить
раніше правда було ТРИ!!! втіхи - Єрмак та два "порошка" , одного таки його позбавли - Пороха партнери заставили випускати за кордон!От він компенсує свої емоціональннарцисоїдальні втрати в тому що, залишилося...
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18.09.2024 16:09 Ответить
маразматик -це щось "дідовське", чи від порошку теж маразмом називається... ???
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18.09.2024 15:52 Ответить
Геть тупий, НАТО в Україну Бориса Джонсона відправило "ви там воюйте", щоб їм самим не воювати.
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18.09.2024 15:18 Ответить
Подивись у вікно.
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18.09.2024 15:33 Ответить
ти учора прийшов сюди це сказати...А Кремль Єрмакотатарівщину з завербованим Бакановим сюди не посилав ... ТА НІ!!!ВІН ЇХ ТУТ ЗАЛИШИВ ПІСЛЯ ЯНИКА!!!
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18.09.2024 15:55 Ответить
Марні сподівання! Чудес не буває(((
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18.09.2024 15:19 Ответить
Той, хто заявляв, що не є прихильником "натоїзації України", раптом запросить Україну до НАТО? Гарний певно був камбоджийський чи колумбійський мирний "план".
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18.09.2024 15:22 Ответить
Таким дебілам як зільонський у НАТО нема що робити.
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18.09.2024 15:23 Ответить
а що, в Україні тільки один Зільонський живе? на решту України вам начхати? нехай ще десяток років падають на неї ракети і дрони? така ваша позиція, аби тільки Зільонського не взяли у НАТО?
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18.09.2024 17:54 Ответить
ахахаха вот додік
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18.09.2024 15:23 Ответить
Байден... по всім опитам...

М'яко - з копит...

Як ветиринар...зі стажем...
Питаю-
М1ясо його ще має попит?
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18.09.2024 15:25 Ответить
Це В. Зеленський особисто нашепотів на вушко оглядачці Le Manda Сільві Кауфман?
Чому ми маємо в це повірити?
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18.09.2024 15:26 Ответить
Тому що Сільва Кауфман хоче гонорар за інфу зі стелі.
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18.09.2024 15:30 Ответить
Отримає 100%....по всій морді.
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18.09.2024 15:28 Ответить
- Пане Зеленський, а у вас є план?
- О, так! В мене є "план" з чуйської, долини, "кокс" з Аргентини, і на всяк випадок медичний канабіс.
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18.09.2024 15:31 Ответить
США ,вже два роки як перестали сподіватися, що "зезеден" позбудеться більше тридцяти рашистськиї агентів із свого оточення.на котрі вказувало ЦРУ і віддасть американському правосуддю "бородату інвест - няню"
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18.09.2024 15:42 Ответить
Він так "хоче" в НАТО, що Муженка зняв з посади по дорозі на засідання комітету з НАТО, щоб боронь Боже Україну не взяли!!!
Пліснява zeлена!!!
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18.09.2024 15:43 Ответить
Вигадують всяку фігню. Закордонна преса...
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18.09.2024 15:44 Ответить
"заява одного з представників Білого дому про те, що Байден сповнений рішучості використати чотири місяці, що залишилися до закінчення його президенства, "щоб поставити Україну в найкраще можливе становище для перемоги"

Хто таке придумує....
Президент 40% часу каденції провів у відпустці
І тепер коли його "силою" виперли з перегонів, на останок вирішив щось зробити?

Через 12 днів згорає 5.8млрд, котрі "рішучий" президент, не має рішучості підписати

А вчора вже придумали пояснення, склади пусті
Хоча Конгрес в цей раз виділив 13+ млрд на поповнення складів

Раніше в 2023
PDA закінчився
Аудит знайшов 8.3млрд PDA - так звісно, PDA не закінчився, нам "не комфортно". Мовляв закінчились гроші на поповнення складів - хоча це теж не правда на той час
Зараз, гроші на PDA є, гроші на поповнення є - проте тепер склади пусті

Дуже потужний результат Байдена+Камали
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18.09.2024 15:44 Ответить
гадаєш буде кращим результат Дональда Трампа молодшого і Роберта Кеннеді молодшого, який вони вчора озвучили?
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18.09.2024 17:50 Ответить
я не знаю, як буде

поточний стан "счет на табло"
а кінцевий побачимо в кінці місяця
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18.09.2024 18:19 Ответить
кінцевий побачимо 05.11.
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18.09.2024 20:35 Ответить
Головне - не згадувати про Одарченка, Дмитрука, Трубіцина та інших кадрів, а якщо Байден відмовиться, то він винен
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18.09.2024 15:44 Ответить
рожеві поні теж бувають.
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18.09.2024 15:51 Ответить
Ідіот. Просто ідіот. Так, Байден весь цей час не запросив Україну в НАТО, бо чекав, коли стане хромою качкою і тоді, як запросить! О курва, країною керує повний імбецил!
Тобто, весь "план перемоги" зеленого гундоса це "дайте грошей, дайте ракети, прийміть нас в НАТО". І коли Захід це не зробить, то стане винним у програші війни?
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18.09.2024 15:55 Ответить
Господи, за що нам таке...?
- закомплексований тупорилий нарцис невиліковно хворе.. його й засудити буде згодом неможливо, як і його дурочку Безумну...
яким ідіотом треба було бути, щоб таке лайно можна було обрати до влади, ПІД ЧАС ВІЙНИ!?..
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18.09.2024 15:57 Ответить
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18.09.2024 15:59 Ответить
Що тут можна сказати - якщо людина недоумок, то це недовго.
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18.09.2024 16:04 Ответить
Це ж скіки треба скурити або знюхати, шоб уявити - от принц і ради йього маріння з лікувального канабієсу NATO поміняє правила вступу до своєї організаціїї.
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18.09.2024 16:56 Ответить
Давно йому пора сходити до психотерапевта. Хай перестане вірити в Діда Мороза, і в вєчно жівого дєдушку Лєніна.
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18.09.2024 16:59 Ответить
рад1й що хоть п1дзатильник не дали
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18.09.2024 17:15 Ответить
Все сподівається проїхати на шару, не виконуючи своїх зобов'язань.

Навряд. Зовсім не той варіянт.
У цих хлопців на шару тільки шарова блискавка.
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18.09.2024 17:56 Ответить
Або так - міняєм НАТО на відставку ЗЄ всього керівництва ОП та Кабміну.
Відставку повинен прийняти Залужний.

Ото ЗЄлю тоді розкорячить.
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18.09.2024 18:00 Ответить
І всі забули про пдч ,план дій по вступу в НАТО,це найшвидший шлях, який займає не менше 5 років,так само як список реформ відкриває переговори до вступу в ЄС.
В нинішніх умовах ні в НАТО ні в ЄС Україну приймати не будуть, дуже просто поки не закінчиться війна або військові дії в можна сто разів давати приклади Туреччини і кіпра, Сербії і Боснії, захід не готовий давати своїх військових ні зараз ні після вступу до НАТО ЄС тощо. Чому так? Просто європейці цінують свій комфорт і життя, і ніхто не хоче перевіряти, запустить москва калібри на варшаву і Берлін ,чи ні ,яскривим прикладом є порушення "шахедами" кордонів Румунії чи ще когось, реакція? Велике занепокоєння.
Звичайно краще бути в альянсі,ніж поза ним, тому пдч і відкриває цей шлях, більш негайне питання дозвіл бити по росії та більше військової допомоги.
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18.09.2024 18:07 Ответить
Победа для Украины - уход Зеленского, который довел страну до войны и непрофессионализм в ведении войны.
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18.09.2024 18:23 Ответить
 
 