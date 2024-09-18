Зеленский надеется получить от Байдена приглашение Украины в НАТО, пока тот не покинул Белый дом, - Le Monde
Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение к вступлению в НАТО от действующего лидера США Джо Байдена до завершения его президентской каденции. Это дало бы возможность Киеву вступить в переговоры о завершении войны с позиции силы.
Об этом говорится в в в колонке обозревателя Le Monde Сильви Кауфман, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, план победы украинского президента предусматривает, что Джо Байден еще до того, как покинет Белый дом, пригласит наше государство в НАТО при условии, что вступление состоится после окончания войны.
В материале говорится, что Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали любые принудительные решения, из-за чего и разработал собственный мирный план, который собирается представить не только Байдену, но и Конгрессу и кандидатам на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу и от демократов Камале Харрис.
В то же время утверждается, что Байден, как человек времен холодной войны, убежден, что вступление Украины в Альянс приведет к Третьей мировой войне. Поэтому он считает, что нашей стране нужно помогать умеренно, избегая эскалации.
"Украинский президент, надеясь ускорить окончание войны, стремится убедить президента США принять решительные меры и дать Киеву возможность вступить в переговоры с позиции силы", - отмечает издание.
По мнению обозревателя, Зеленскому могло дать надежду заявление одного из представителей Белого дома о том, что Байден полон решимости использовать четыре месяца, оставшиеся до окончания его президентства, "чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы".
Издание добавляет, что цель этого плана - возвращение к миру, тогда как второй проект должен сделать Украину сильнее уже после подписания мирного соглашения.
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
Во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.
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Є мита...
До заду всі метафори
Під шаром затхлих амфор...
У трюмі корабля...
Втонувшого на дні болота-
Знайти покладдя золота...
М'яко - з копит...
Як ветиринар...зі стажем...
Питаю-
М1ясо його ще має попит?
Чому ми маємо в це повірити?
- О, так! В мене є "план" з чуйської, долини, "кокс" з Аргентини, і на всяк випадок медичний канабіс.
Пліснява zeлена!!!
Хто таке придумує....
Президент 40% часу каденції провів у відпустці
І тепер коли його "силою" виперли з перегонів, на останок вирішив щось зробити?
Через 12 днів згорає 5.8млрд, котрі "рішучий" президент, не має рішучості підписати
А вчора вже придумали пояснення, склади пусті
Хоча Конгрес в цей раз виділив 13+ млрд на поповнення складів
Раніше в 2023
PDA закінчився
Аудит знайшов 8.3млрд PDA - так звісно, PDA не закінчився, нам "не комфортно". Мовляв закінчились гроші на поповнення складів - хоча це теж не правда на той час
Зараз, гроші на PDA є, гроші на поповнення є - проте тепер склади пусті
Дуже потужний результат Байдена+Камали
поточний стан "счет на табло"
а кінцевий побачимо в кінці місяця
Тобто, весь "план перемоги" зеленого гундоса це "дайте грошей, дайте ракети, прийміть нас в НАТО". І коли Захід це не зробить, то стане винним у програші війни?
- закомплексований тупорилий нарцис невиліковно хворе.. його й засудити буде згодом неможливо, як і його дурочку Безумну...
яким ідіотом треба було бути, щоб таке лайно можна було обрати до влади, ПІД ЧАС ВІЙНИ!?..
Навряд. Зовсім не той варіянт.
У цих хлопців на шару тільки шарова блискавка.
Відставку повинен прийняти Залужний.
Ото ЗЄлю тоді розкорячить.
В нинішніх умовах ні в НАТО ні в ЄС Україну приймати не будуть, дуже просто поки не закінчиться війна або військові дії в можна сто разів давати приклади Туреччини і кіпра, Сербії і Боснії, захід не готовий давати своїх військових ні зараз ні після вступу до НАТО ЄС тощо. Чому так? Просто європейці цінують свій комфорт і життя, і ніхто не хоче перевіряти, запустить москва калібри на варшаву і Берлін ,чи ні ,яскривим прикладом є порушення "шахедами" кордонів Румунії чи ще когось, реакція? Велике занепокоєння.
Звичайно краще бути в альянсі,ніж поза ним, тому пдч і відкриває цей шлях, більш негайне питання дозвіл бити по росії та більше військової допомоги.