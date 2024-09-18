Зеленский надеется получить от Байдена приглашение Украины в НАТО, пока тот не покинул Белый дом, - Le Monde

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение к вступлению в НАТО от действующего лидера США Джо Байдена до завершения его президентской каденции. Это дало бы возможность Киеву вступить в переговоры о завершении войны с позиции силы.

Об этом говорится в в в колонке обозревателя Le Monde Сильви Кауфман, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, план победы украинского президента предусматривает, что Джо Байден еще до того, как покинет Белый дом, пригласит наше государство в НАТО при условии, что вступление состоится после окончания войны.

В материале говорится, что Зеленский не хочет, чтобы ему навязывали любые принудительные решения, из-за чего и разработал собственный мирный план, который собирается представить не только Байдену, но и Конгрессу и кандидатам на пост президента США от республиканцев Дональду Трампу и от демократов Камале Харрис.

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В то же время утверждается, что Байден, как человек времен холодной войны, убежден, что вступление Украины в Альянс приведет к Третьей мировой войне. Поэтому он считает, что нашей стране нужно помогать умеренно, избегая эскалации.

"Украинский президент, надеясь ускорить окончание войны, стремится убедить президента США принять решительные меры и дать Киеву возможность вступить в переговоры с позиции силы", - отмечает издание.

По мнению обозревателя, Зеленскому могло дать надежду заявление одного из представителей Белого дома о том, что Байден полон решимости использовать четыре месяца, оставшиеся до окончания его президентства, "чтобы поставить Украину в наилучшее возможное положение для победы".

Издание добавляет, что цель этого плана - возвращение к миру, тогда как второй проект должен сделать Украину сильнее уже после подписания мирного соглашения.

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План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США"определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

Во время своего визита в Киев на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен ознакомился с элементами плана президента Владимира Зеленского по достижению мира в Украине.

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