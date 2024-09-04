Украина может получить приглашение в НАТО еще до саммита Альянса в 2025 году, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в 2025 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в интервью CNN.

"Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", - отметил министр.

Кулеба считает, что при наличии политической воли путь к этому даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба уточни, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас", - подытожил министр.

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