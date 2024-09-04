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Новости Украина - НАТО
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Украина может получить приглашение в НАТО еще до саммита Альянса в 2025 году, - Кулеба

кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает возможным приглашение Украины в НАТО еще до саммита Альянса в 2025 году.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП, об этом он заявил в интервью CNN.

"Я четко вижу возможность, чтобы это произошло перед саммитом НАТО в Нидерландах в 2025 году", - отметил министр.

Кулеба считает, что при наличии политической воли путь к этому даже не надо искать, потому что "Украина может получить приглашение даже сейчас, даже сегодня".

"Для нас вопрос приглашения Украины в НАТО остается на повестке дня и мы поднимаем этот вопрос на переговорах с партнерами, прежде всего с США", - подчеркнул глава МИД.

В то же время Кулеба уточни, что речь идет не о немедленном вступлении в Альянс, а именно о приглашении, которое пошлет сигнал политической ясности и определенности.

"Мы убеждены, что Украина по всем параметрам заслуживает получения такого приглашения уже сейчас", - подытожил министр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Кулеба уходит в отставку, - заявление. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАТО (9977) членство в НАТО (1510) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+15
Киздонув кулєба і з чистою совістю пішов цуцика вигулювать..
(зробивусешоміг )
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04.09.2024 11:10
+11
за самих сприятливих обставин. Пока Зеля президент, керує Дєрмак, силовим блоком заправляє Татаров НІЧОГО не буде. А ні ЄС, а ні НАТО. Навіть повноцінного ленд-лізу недочекаємось
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04.09.2024 11:18
+9
Поки у нас квітне і пахне корупція-- про НАТО і ЄС пуста балаканина .
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04.09.2024 11:10
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Запрошення так. Але двері вже зачинені, а на будівництво мосту піде років 50, а може й більше.
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04.09.2024 11:09 Ответить
Киздонув кулєба і з чистою совістю пішов цуцика вигулювать..
(зробивусешоміг )
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04.09.2024 11:10 Ответить
Та да, заява на звільнення вже лежить у Стефанчука, а заявник ще глобальні проблєми вирішує.
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04.09.2024 11:16 Ответить
Це його (Кулеби) "дємбєльскій аккорд".
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04.09.2024 12:31 Ответить
Кулеба виторговує собі посаду в НАТО, все життя годуватися з закордонних відряджень це вам дуже тяжкий хліб, то Страсбург з колишньою сім'єю, тепер треба нову красуню вивезти державним коштом в Брюсель, хлоп спадковий 'у невмілого руки не болять" не звик працювати, звик піджачки вигулюватт, щоправда останім часом вже не каде, що на зарплату куплені, як колись Осадчій брехав
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04.09.2024 15:09 Ответить
Поки у нас квітне і пахне корупція-- про НАТО і ЄС пуста балаканина .
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04.09.2024 11:10 Ответить
Боягузливе НАТО запросить,а двері зачинить.Якщо що,то я вдячна,звісно,за допомогу,але не сьогодні .....
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04.09.2024 11:12 Ответить
Кулебі вже не варто тужитись і генерувати щенячий зє-оптімізм. Заяву на відставку вже написав. Головне на зє-службі це вчасно здриснути.
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04.09.2024 11:13 Ответить
Ні, головне не понести відповідальності і перелізти на нову синекуру, бажано за межами України,,то він вам пропонував лопатами воювати
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04.09.2024 15:10 Ответить
З Сум погана новина ..Знову шинкування , знову іскандер
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04.09.2024 11:15 Ответить
Нічого вона не отримає!
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04.09.2024 11:15 Ответить
Може отримати, а може і не отримати, або може отримати в якомусь 202? році?
Нагадує букмекерську контору
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04.09.2024 11:16 Ответить
за самих сприятливих обставин. Пока Зеля президент, керує Дєрмак, силовим блоком заправляє Татаров НІЧОГО не буде. А ні ЄС, а ні НАТО. Навіть повноцінного ленд-лізу недочекаємось
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04.09.2024 11:18 Ответить
А отримає не запрошення, а чергову пустопорожню заяву в стилі "двері в НАТО відкриті, але треба..."
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04.09.2024 11:19 Ответить
''Мєлі ємєля.. '' відставка на днях. За теперішнє твоє ляпання язиком буде наступник віддуватися.
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04.09.2024 11:20 Ответить
Ніхто не буде віддуватися
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04.09.2024 14:21 Ответить
всегда раздражали такие заявления. може отримати... а може і не отримати. бомж петрович може завтра знайти на смітнику недопиту пляшку пива. а можє і не знайти. бегемот Їгор в зоопарку може перднути після обід, а може і не перднути... ниочём!
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04.09.2024 11:20 Ответить
Хутин лаврова 20 років не міняв , а Зе тасует хороші кадрі( Залужний і його бойові генерали, Кулеба) , а неукраінців ( татаров ермак ) захищає.
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04.09.2024 11:21 Ответить
Кулеба - хороший кадр? )))))

до епохи Зе, хіба що
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04.09.2024 13:32 Ответить
Блин, ви наступника бачили ? Якийсь жлоб , а Кулеба з родини дипломатів
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04.09.2024 14:25 Ответить
ну якщо ми оцінюєм найманих менеджерів не по справах, а з якої вони родини - тоді да... нам - тринда ((((
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04.09.2024 23:57 Ответить
Коли знаєш з якої родини - то можно спроектувати поведінку.
1 . наприклад Найем- його батько виїхав із Афгану разом з радянськими військами . Ми памʼятаємо як тикали Америкоси із Афгану і кого брали з собою . Не трудно предположить на кого працював отец Найема. І тоді зрозуміла карколомна карьера Мустафи в Україні.
І ЦЕ ЖАХ , бо ЕТНИЧНІ українці такої карьери не роблять

2. Ермак . Про його отця багато говорять. І тоді ясно чому патрушев Ермак і Зе поїхали в Оман

3. Сабіга , його отець головний прокурор . Скажить , будь ласка, ви же знаєте як прокурори ведуть справи? І в цій обстановці виріс Сабіга , робить висновки
ЦІКАВА ІНФА
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
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05.09.2024 01:40 Ответить
повна маячня

батьки можуть бути інженерами, а син - х#@м на роялі грати та під наркотою нищити країну

у вас, схоже, велика уява і дофіга вільного часу, щоб таким займатись
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05.09.2024 16:12 Ответить
В мене мало часу ( подивиться час коли я пишу ) , тому я одразу дивлюсь біографію діяча.
Син прокурора - як правило МАЖОР. Ось і робить висновки про цю ОПУ .
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06.09.2024 02:09 Ответить
От шо нам не вистачає саме зараз, так це сигналу політичної ясності та визначеності, без цього сигналу ми і наші діти не виживемо під ракетами, а з цим сигналом будемо жити довго і щасливо
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04.09.2024 11:21 Ответить
Ну зараз Кулєба може розповідати все підряд. З нікого і спрос ніякий.
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04.09.2024 11:37 Ответить
Не в этой эпохе. Понадобится срок жизни эльфов, пока дождемся.
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04.09.2024 11:41 Ответить
Шо так скромно? Однакова була б вага слів, якби сказав, що може і завтра отримати запрошення.
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04.09.2024 11:52 Ответить
Не верю! Если бы в НАТО играли дерзко, войны можно было избежать. А так они будут бережно ловить каждое слово путина про ядерное оружие.
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04.09.2024 12:05 Ответить
После бэби-бума, кулебе можно всё!)
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04.09.2024 12:10 Ответить
Можуть запросити, можуть не запросити, можуть навіть послати далеченько і залишити без підтримки Питання, що можемо зробити ми?
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04.09.2024 12:25 Ответить
https://x.com/IrynaGerashche2 Iryna Gerashchenko

Це просто хамство. Міністр Кулеба не прийшов на звіт на комітет закордонних справ .

Рівно в цей час його помітили вигулюючого собачку на вулиці Інститутській.
Дуже по європейськи...
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04.09.2024 12:26 Ответить
Вже заєєєєє....али...зі своїм НАТО.
Ніхто нахєр під час війни не буде вступати..тим більше сцикуни бояться ескалації
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04.09.2024 12:28 Ответить
а цьому все нейметься потриндіти

з речами на вихід, будь ласка... на нуль - показати всім, як треба лопатами воювати
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04.09.2024 13:31 Ответить
Кулеба: " В Украні завалив все, що міг, відправте тепер в,НАТО,,поживу в Брюселі, буду вам звідти брехати, що Україна вже майде в НАТО, головне в Україні не лишайте, "уі руки не годяться лопатою воюватм""
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04.09.2024 15:13 Ответить
Кулеба схоче сховатись від тюрми за зраду в штаб картирі НАТО в Брюселі? Не вийде, державна зрада не має строку давнини
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04.09.2024 15:17 Ответить
ви про що ?
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04.09.2024 17:58 Ответить
аби бовкнути щось щоб за умняка зійти
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04.09.2024 18:21 Ответить
 
 