Україна може отримати запрошення до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році, - Кулеба
Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю CNN.
"Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році", - зазначив міністр.
Кулеба вважає, що за наявності політичної волі шлях до цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".
"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", - наголосив очільник МЗС.
Водночас Кулеба уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.
"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", - підсумував міністр.
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Нагадує букмекерську контору
до епохи Зе, хіба що
1 . наприклад Найем- його батько виїхав із Афгану разом з радянськими військами . Ми памʼятаємо як тикали Америкоси із Афгану і кого брали з собою . Не трудно предположить на кого працював отец Найема. І тоді зрозуміла карколомна карьера Мустафи в Україні.
І ЦЕ ЖАХ , бо ЕТНИЧНІ українці такої карьери не роблять
2. Ермак . Про його отця багато говорять. І тоді ясно чому патрушев Ермак і Зе поїхали в Оман
3. Сабіга , його отець головний прокурор . Скажить , будь ласка, ви же знаєте як прокурори ведуть справи? І в цій обстановці виріс Сабіга , робить висновки
ЦІКАВА ІНФА
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
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батьки можуть бути інженерами, а син - х#@м на роялі грати та під наркотою нищити країну
у вас, схоже, велика уява і дофіга вільного часу, щоб таким займатись
Син прокурора - як правило МАЖОР. Ось і робить висновки про цю ОПУ .
Це просто хамство. Міністр Кулеба не прийшов на звіт на комітет закордонних справ .
Рівно в цей час його помітили вигулюючого собачку на вулиці Інститутській.
Дуже по європейськи...
Ніхто нахєр під час війни не буде вступати..тим більше сцикуни бояться ескалації
з речами на вихід, будь ласка... на нуль - показати всім, як треба лопатами воювати