УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10881 відвідувач онлайн
Новини Україна-НАТО
3 196 40

Україна може отримати запрошення до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році, - Кулеба

кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році", - зазначив міністр.

Кулеба вважає, що за наявності політичної волі шлях до цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", - наголосив очільник МЗС.

Водночас Кулеба уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", - підсумував міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Кулеба йде у відставку, - заява. ДОКУМЕНТ

Автор: 

НАТО (6438) членство в НАТО (1719) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Киздонув кулєба і з чистою совістю пішов цуцика вигулювать..
(зробивусешоміг )
показати весь коментар
04.09.2024 11:10
+11
за самих сприятливих обставин. Пока Зеля президент, керує Дєрмак, силовим блоком заправляє Татаров НІЧОГО не буде. А ні ЄС, а ні НАТО. Навіть повноцінного ленд-лізу недочекаємось
показати весь коментар
04.09.2024 11:18
+9
Поки у нас квітне і пахне корупція-- про НАТО і ЄС пуста балаканина .
показати весь коментар
04.09.2024 11:10
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Запрошення так. Але двері вже зачинені, а на будівництво мосту піде років 50, а може й більше.
показати весь коментар
04.09.2024 11:09 Відповісти
Киздонув кулєба і з чистою совістю пішов цуцика вигулювать..
(зробивусешоміг )
показати весь коментар
04.09.2024 11:10 Відповісти
Та да, заява на звільнення вже лежить у Стефанчука, а заявник ще глобальні проблєми вирішує.
показати весь коментар
04.09.2024 11:16 Відповісти
Це його (Кулеби) "дємбєльскій аккорд".
показати весь коментар
04.09.2024 12:31 Відповісти
Кулеба виторговує собі посаду в НАТО, все життя годуватися з закордонних відряджень це вам дуже тяжкий хліб, то Страсбург з колишньою сім'єю, тепер треба нову красуню вивезти державним коштом в Брюсель, хлоп спадковий 'у невмілого руки не болять" не звик працювати, звик піджачки вигулюватт, щоправда останім часом вже не каде, що на зарплату куплені, як колись Осадчій брехав
показати весь коментар
04.09.2024 15:09 Відповісти
Поки у нас квітне і пахне корупція-- про НАТО і ЄС пуста балаканина .
показати весь коментар
04.09.2024 11:10 Відповісти
Боягузливе НАТО запросить,а двері зачинить.Якщо що,то я вдячна,звісно,за допомогу,але не сьогодні .....
показати весь коментар
04.09.2024 11:12 Відповісти
Кулебі вже не варто тужитись і генерувати щенячий зє-оптімізм. Заяву на відставку вже написав. Головне на зє-службі це вчасно здриснути.
показати весь коментар
04.09.2024 11:13 Відповісти
Ні, головне не понести відповідальності і перелізти на нову синекуру, бажано за межами України,,то він вам пропонував лопатами воювати
показати весь коментар
04.09.2024 15:10 Відповісти
З Сум погана новина ..Знову шинкування , знову іскандер
показати весь коментар
04.09.2024 11:15 Відповісти
Нічого вона не отримає!
показати весь коментар
04.09.2024 11:15 Відповісти
Може отримати, а може і не отримати, або може отримати в якомусь 202? році?
Нагадує букмекерську контору
показати весь коментар
04.09.2024 11:16 Відповісти
за самих сприятливих обставин. Пока Зеля президент, керує Дєрмак, силовим блоком заправляє Татаров НІЧОГО не буде. А ні ЄС, а ні НАТО. Навіть повноцінного ленд-лізу недочекаємось
показати весь коментар
04.09.2024 11:18 Відповісти
А отримає не запрошення, а чергову пустопорожню заяву в стилі "двері в НАТО відкриті, але треба..."
показати весь коментар
04.09.2024 11:19 Відповісти
''Мєлі ємєля.. '' відставка на днях. За теперішнє твоє ляпання язиком буде наступник віддуватися.
показати весь коментар
04.09.2024 11:20 Відповісти
Ніхто не буде віддуватися
показати весь коментар
04.09.2024 14:21 Відповісти
всегда раздражали такие заявления. може отримати... а може і не отримати. бомж петрович може завтра знайти на смітнику недопиту пляшку пива. а можє і не знайти. бегемот Їгор в зоопарку може перднути після обід, а може і не перднути... ниочём!
показати весь коментар
04.09.2024 11:20 Відповісти
Хутин лаврова 20 років не міняв , а Зе тасует хороші кадрі( Залужний і його бойові генерали, Кулеба) , а неукраінців ( татаров ермак ) захищає.
показати весь коментар
04.09.2024 11:21 Відповісти
Кулеба - хороший кадр? )))))

до епохи Зе, хіба що
показати весь коментар
04.09.2024 13:32 Відповісти
Блин, ви наступника бачили ? Якийсь жлоб , а Кулеба з родини дипломатів
показати весь коментар
04.09.2024 14:25 Відповісти
ну якщо ми оцінюєм найманих менеджерів не по справах, а з якої вони родини - тоді да... нам - тринда ((((
показати весь коментар
04.09.2024 23:57 Відповісти
Коли знаєш з якої родини - то можно спроектувати поведінку.
1 . наприклад Найем- його батько виїхав із Афгану разом з радянськими військами . Ми памʼятаємо як тикали Америкоси із Афгану і кого брали з собою . Не трудно предположить на кого працював отец Найема. І тоді зрозуміла карколомна карьера Мустафи в Україні.
І ЦЕ ЖАХ , бо ЕТНИЧНІ українці такої карьери не роблять

2. Ермак . Про його отця багато говорять. І тоді ясно чому патрушев Ермак і Зе поїхали в Оман

3. Сабіга , його отець головний прокурор . Скажить , будь ласка, ви же знаєте як прокурори ведуть справи? І в цій обстановці виріс Сабіга , робить висновки
ЦІКАВА ІНФА
Іван Васильович СибігаНародивсяhttps://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%8F 19 січня https://uk.wikipedia.org/wiki/1945 1945 (79 років)
с. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%97%D0%B2%D0%BA%D0%B0 Бокиївка https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C Хмельницька область , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Громадянство https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0 УРСР → https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна Національністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 українець Діяльністьhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%86%D0%B5%D1%80 офіцер Alma materhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82 Львівський університет ПосадаПрокурор Хмельницької областіВійськове званняhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 Генерал-лейтенант юстиціїДітиhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Ігор Іванович
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%96%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Сибіга Андрій Іванович
показати весь коментар
05.09.2024 01:40 Відповісти
повна маячня

батьки можуть бути інженерами, а син - х#@м на роялі грати та під наркотою нищити країну

у вас, схоже, велика уява і дофіга вільного часу, щоб таким займатись
показати весь коментар
05.09.2024 16:12 Відповісти
В мене мало часу ( подивиться час коли я пишу ) , тому я одразу дивлюсь біографію діяча.
Син прокурора - як правило МАЖОР. Ось і робить висновки про цю ОПУ .
показати весь коментар
06.09.2024 02:09 Відповісти
От шо нам не вистачає саме зараз, так це сигналу політичної ясності та визначеності, без цього сигналу ми і наші діти не виживемо під ракетами, а з цим сигналом будемо жити довго і щасливо
показати весь коментар
04.09.2024 11:21 Відповісти
Ну зараз Кулєба може розповідати все підряд. З нікого і спрос ніякий.
показати весь коментар
04.09.2024 11:37 Відповісти
Не в этой эпохе. Понадобится срок жизни эльфов, пока дождемся.
показати весь коментар
04.09.2024 11:41 Відповісти
Шо так скромно? Однакова була б вага слів, якби сказав, що може і завтра отримати запрошення.
показати весь коментар
04.09.2024 11:52 Відповісти
Не верю! Если бы в НАТО играли дерзко, войны можно было избежать. А так они будут бережно ловить каждое слово путина про ядерное оружие.
показати весь коментар
04.09.2024 12:05 Відповісти
После бэби-бума, кулебе можно всё!)
показати весь коментар
04.09.2024 12:10 Відповісти
Можуть запросити, можуть не запросити, можуть навіть послати далеченько і залишити без підтримки Питання, що можемо зробити ми?
показати весь коментар
04.09.2024 12:25 Відповісти
https://x.com/IrynaGerashche2 Iryna Gerashchenko

Це просто хамство. Міністр Кулеба не прийшов на звіт на комітет закордонних справ .

Рівно в цей час його помітили вигулюючого собачку на вулиці Інститутській.
Дуже по європейськи...
показати весь коментар
04.09.2024 12:26 Відповісти
Вже заєєєєє....али...зі своїм НАТО.
Ніхто нахєр під час війни не буде вступати..тим більше сцикуни бояться ескалації
показати весь коментар
04.09.2024 12:28 Відповісти
а цьому все нейметься потриндіти

з речами на вихід, будь ласка... на нуль - показати всім, як треба лопатами воювати
показати весь коментар
04.09.2024 13:31 Відповісти
Кулеба: " В Украні завалив все, що міг, відправте тепер в,НАТО,,поживу в Брюселі, буду вам звідти брехати, що Україна вже майде в НАТО, головне в Україні не лишайте, "уі руки не годяться лопатою воюватм""
показати весь коментар
04.09.2024 15:13 Відповісти
Кулеба схоче сховатись від тюрми за зраду в штаб картирі НАТО в Брюселі? Не вийде, державна зрада не має строку давнини
показати весь коментар
04.09.2024 15:17 Відповісти
ви про що ?
показати весь коментар
04.09.2024 17:58 Відповісти
аби бовкнути щось щоб за умняка зійти
показати весь коментар
04.09.2024 18:21 Відповісти
 
 