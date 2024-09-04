Україна може отримати запрошення до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році, - Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає можливим запрошення України до НАТО ще до саміту Альянсу в 2025 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це він заявив в інтерв'ю CNN.

"Я чітко бачу можливість, щоб це сталося перед самітом НАТО у Нідерландах у 2025 році", - зазначив міністр.

Кулеба вважає, що за наявності політичної волі шлях до цього навіть не треба шукати, бо "Україна може отримати запрошення навіть зараз, навіть сьогодні".

"Для нас питання запрошення України в НАТО залишається на порядку денному і ми порушуємо це питання на переговорах із партнерами, насамперед зі США", - наголосив очільник МЗС.

Водночас Кулеба уточнив, що йдеться не про негайний вступ в Альянс, а саме про запрошення, яке надішле сигнал політичної ясності та визначеності.

"Ми переконані, що Україна за всіма параметрами заслуговує на отримання такого запрошення вже зараз", - підсумував міністр.

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