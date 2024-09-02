Украина вступит в НАТО в границах 1991 года, - Стефанишина
Украина вступит в НАТО в пределах границ 1991 года, другой формат не обсуждался.
Об этом заявила вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью РБК-Украина, передает Цензор.НЕТ.
Она прокомментировала вопрос о вступлении в НАТО "частями", то есть территориями, которые контролирует Украина де-факто.
"Я не считаю, что Украина должна предлагать сейчас какие-то решения до того, как союзники не предложили украинское членство в Альянсе", - пояснила она.
Украина будет слышать всех союзников, будет вести переговоры с каждым из 32 государств-членов НАТО, сказала Стефанишина.
"Мы не будем никогда ставить вопрос относительно определенных ограничений или перераспределения в вопросе членства в НАТО. Есть Украина в пределах границ 1991 года, суверенная, независимая страна, которая присоединяется к НАТО", - добавила вице-премьер.
Стефанишина объяснила, что на этапе, когда речь будет о ратификации решения о признании Украины в НАТО, Киев будет общаться со всеми, и этот процесс будет открытый, публичный.
"Но на данном этапе между Украиной и союзниками не создано ни одного формата, где такие дискуссии могут иметь место", - подытожила она.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
З нами навіть говорити про це не будуть поки йЕрмак з татаркою при владі. Ці ж ублюдки навіть розповідати нам не хочуть які вимоги нам ставить НАТО зараз, бо це ж треба буде озвучити - "геть кротовню єрмаківську та ручне татаровське управління судами, а також припинити відмазувати крадіїв-корупціонерів на державному рівні".
чому не можна прийняти Україну в НАТО та ЄС за принципом післявоєної Німетчини (ФРН та Західний Берлін), коли усе вільна Німетчина вступила у ЄС та НАТО, а окуповані червоножопими комуно-нацистами "асвабодітелямі" території Німетчини, так звана "гдр" вступила в НАТО і ЄС автоматично після розвалу червоної кацапо-совкової, комуно-нацистькоїх імперії зла і тюрми народів - срср, "варшавського договору", "сев" ???
А от поділ України так врегулювати не вийде. Бо всі сторони нинішньої війни хочуть більшого для себе, ніж є наразі.
Якщо чекати кордонів 1991 року для вступу у НАТО, то УСРСР вже ніколи у НАТО не вступить.