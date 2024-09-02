Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року, - Стефанішина

Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Вона прокоментувала питання про вступ до НАТО "частинами", тобто територіями, які контролює Україна де-факто.

"Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу", - пояснила вона.

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Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО, сказала Стефанішина.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - додала віцепрем'єрка.

Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - підсумувала вона.

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