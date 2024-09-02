Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року, - Стефанішина
Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.
Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Вона прокоментувала питання про вступ до НАТО "частинами", тобто територіями, які контролює Україна де-факто.
"Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу", - пояснила вона.
Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО, сказала Стефанішина.
"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - додала віцепрем'єрка.
Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний.
"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - підсумувала вона.
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З нами навіть говорити про це не будуть поки йЕрмак з татаркою при владі. Ці ж ублюдки навіть розповідати нам не хочуть які вимоги нам ставить НАТО зараз, бо це ж треба буде озвучити - "геть кротовню єрмаківську та ручне татаровське управління судами, а також припинити відмазувати крадіїв-корупціонерів на державному рівні".
чому не можна прийняти Україну в НАТО та ЄС за принципом післявоєної Німетчини (ФРН та Західний Берлін), коли усе вільна Німетчина вступила у ЄС та НАТО, а окуповані червоножопими комуно-нацистами "асвабодітелямі" території Німетчини, так звана "гдр" вступила в НАТО і ЄС автоматично після розвалу червоної кацапо-совкової, комуно-нацистькоїх імперії зла і тюрми народів - срср, "варшавського договору", "сев" ???
А от поділ України так врегулювати не вийде. Бо всі сторони нинішньої війни хочуть більшого для себе, ніж є наразі.
Якщо чекати кордонів 1991 року для вступу у НАТО, то УСРСР вже ніколи у НАТО не вступить.