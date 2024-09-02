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Новини Україна-НАТО
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Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року, - Стефанішина

Стефанішина: Україна вступить до НАТО в кордонах 1991 року

Україна вступить до НАТО в межах кордонів 1991 року, інший формат не обговорювався.

Про це заявила віцепрем'єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Вона прокоментувала питання про вступ до НАТО "частинами", тобто територіями, які контролює Україна де-факто.

"Я не вважаю, що Україна має пропонувати зараз якісь рішення до того, як союзники не запропонували українське членство в Альянсу", - пояснила вона.

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Україна буде чути всіх союзників, буде вести перемовини з кожною з 32 держав-членів НАТО, сказала Стефанішина.

"Ми не будемо ніколи ставити питання стосовно певних обмежень чи перерозподілу у питанні членства в НАТО. Є Україна в межах кордонів 1991 року, суверенна, незалежна країна, яка приєднується до НАТО", - додала віцепрем'єрка.

Стефанішина пояснила, що на етапі, коли мова буде про ратифікацію рішення про приєднання України до НАТО, Київ буде спілкуватись з усіма, і цей процес буде відкритий, публічний.

"Але на даному етапі між Україною і союзниками не створено жодного формату, де такі дискусії можуть мати місце", - підсумувала вона.

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Автор: 

членство в НАТО (1720) територіальна цілісність (152) Стефанішина Ольга віцепрем’єр (354)


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Топ коментарі
+19
Якби так питання ставилось з вступом ФРН в НАТО то німці в НАТО вступили тільки після об'днання. Висновок один: в НАТО Україна вступить (я в цьому впевнений), але тільки коли в наших внуків голови посивіють. Zєльонському і Стефанишиній великий привіт.
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02.09.2024 10:56
+15
Коли ви вже зелені шахрайні мразини закриєте свої чорні і брехливі роти? Скільки можна обіцяти і дурити? Жодна обіцянка не виконана!!!
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02.09.2024 10:59
+14
.. чи хтось сумнівається, що у команді зеленого хрипуна значна більшість відверто дурноголові, а меншість просто крадії ... злодії...тихі вороги..??!!
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02.09.2024 10:57
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Нє, ну якшо аж ціла Стєфанішина впевнена, то як може бути інакше...
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02.09.2024 10:55 Відповісти
Якби так питання ставилось з вступом ФРН в НАТО то німці в НАТО вступили тільки після об'днання. Висновок один: в НАТО Україна вступить (я в цьому впевнений), але тільки коли в наших внуків голови посивіють. Zєльонському і Стефанишиній великий привіт.
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02.09.2024 10:56 Відповісти
І то не факт. Хотіли би - давно взяли
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02.09.2024 11:16 Відповісти
Справа не в хотінні. Є статут, є і не писані принципи, вони їх дотримувались, дотримуються і будуть дотримуватися.
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02.09.2024 11:52 Відповісти
НАТО інакше нас і не прийме. Вони дуже не ******* брати до себе країни, в яких є якісь заморожені війни, тимчасово окуповані території і тд. Тому або повне звільнення територій і припинення війни, або дагаваріца пасрєдінє і визнати окуповані території територіями рашки на міжнародному рівні. А після цього поки вони роздупляться і нас приймуть то рашка полізе ще далі. Як на мене це все пусті балачки на довгі десятиліття.
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02.09.2024 11:19 Відповісти
Справа не в "дагаварівацца" і не тому що вони *******. Є статут НАТО, є визначені процедури, є і не писані правила яких вони дотримуються. Персонально для когось "роздуплятися" ніхто не буде.
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02.09.2024 11:57 Відповісти
І яка ж стаття Північно атлантичного договору каже про те, що НАТО не приймає до себе країни з тимчасово окупованими територіями? "є не писані правила, яких вони дотримуються" - тобто ти втупу взяв і перекрутив мої слова і більше нічого.
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02.09.2024 12:31 Відповісти
Не треба до слів чиплятися і перекручувати МОЇ слова. Про окуповапні території в татуті НАТО нічого нема, але є ст. 5 статуту НАТО (Колективна оборона). Якщо Україна зараз вступа в НАТО, то наша війна автоматично становиться війною всих членів альянсу. Далі думаю сам якось розберешся в токощях світової закуліси. Вивчі дане питання.
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02.09.2024 13:31 Відповісти
Я щось десь казав про вступ в НАТО прямо зараз? Я кажу про те, що ми туди не попадемо навіть у випадку заморозки без чіткого визначення окупованих територій. І мурижитимуть з усіх боків вони цю тему ще десятки років як це роблять з іншими схожими державами. Поки наший мудрий нарід не обере чергове прокацапське лайно, яке зробить все, щоб ми туди не потрапили ніколи. Ти по факту кажеш те саме, тільки з якимось акцентом на статути і неписані правила. Вигороджуючи їх наче я когось звинувачував. Хоча це по факту істина як є на прикладі інших країн. Втупу примахався не зрозуміло до чого.
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02.09.2024 13:56 Відповісти
Я теж саме написав, уважніше будь. Чи ти мене хочеш в іншому переконати?
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02.09.2024 14:01 Відповісти
.. чи хтось сумнівається, що у команді зеленого хрипуна значна більшість відверто дурноголові, а меншість просто крадії ... злодії...тихі вороги..??!!
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02.09.2024 10:57 Відповісти
чому тихі вороги ??? 99,999% зе шобли відверті запроданці, колоборанти і вороги України !!!



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02.09.2024 11:20 Відповісти
Значит уже скоро.
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02.09.2024 10:58 Відповісти
ясно, ніколи
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02.09.2024 10:59 Відповісти
Років через 30-50, якщо нарід буде обирати нормальних президентів-патріотів, які посилять країну та армію настільки, що ми зможемо як не військовим, то дипломатичним шляхом все повернути, а НАТО перестане сцятися *****, бо він здохне.
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02.09.2024 11:44 Відповісти
Про вибори можете забути. Де ви бачили, щоб диктатор дозволив вибори?
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02.09.2024 12:04 Відповісти
Коли ви вже зелені шахрайні мразини закриєте свої чорні і брехливі роти? Скільки можна обіцяти і дурити? Жодна обіцянка не виконана!!!
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02.09.2024 10:59 Відповісти
Україну в НАТО зелена коМАНДА побачить вже з буцегарні.
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02.09.2024 11:00 Відповісти
Та яке НАТО при цій ЗЕшоблі?
З нами навіть говорити про це не будуть поки йЕрмак з татаркою при владі. Ці ж ублюдки навіть розповідати нам не хочуть які вимоги нам ставить НАТО зараз, бо це ж треба буде озвучити - "геть кротовню єрмаківську та ручне татаровське управління судами, а також припинити відмазувати крадіїв-корупціонерів на державному рівні".
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02.09.2024 11:00 Відповісти
тобто ніколи так мзебіли француваті ??? саме те і потрібно )(уду та кацапам ???
чому не можна прийняти Україну в НАТО та ЄС за принципом післявоєної Німетчини (ФРН та Західний Берлін), коли усе вільна Німетчина вступила у ЄС та НАТО, а окуповані червоножопими комуно-нацистами "асвабодітелямі" території Німетчини, так звана "гдр" вступила в НАТО і ЄС автоматично після розвалу червоної кацапо-совкової, комуно-нацистькоїх імперії зла і тюрми народів - срср, "варшавського договору", "сев" ???
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02.09.2024 11:01 Відповісти
Хоча б тому, що тоді між Заходом і СРСР (після закінчення Другої світової) були союзницькі відносини і поділ Німеччини між ними був врегульований.
А от поділ України так врегулювати не вийде. Бо всі сторони нинішньої війни хочуть більшого для себе, ніж є наразі.
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02.09.2024 11:27 Відповісти
Ну тогда пора начинать выходить из Курской области...
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02.09.2024 11:02 Відповісти
Курська, Воронезька, Білгородська і т.д. і т.п. області вступлять у НАТО за прикладом ГДР.
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02.09.2024 11:08 Відповісти
Просто Зелена команда хоче вічну війну, вічний військовий стан і вічно бути при владі. І вічно красти гроші. Життя вдалося.
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02.09.2024 11:08 Відповісти
Війни може вже й небути, але воно подовжить воєнний стан - наприклад до повного розмінування, чи повної відбудови, чи розбудови ВПК..багато варіантів подовження..
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02.09.2024 11:39 Відповісти
Розмінування - гарний привід. Десь писали, що на розмінування знадобиться 70 років. І зелень увесь цей час може триматися при кориті.
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02.09.2024 11:45 Відповісти
Та да, оце - реально наш вирок..
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02.09.2024 12:06 Відповісти
Або так)
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02.09.2024 12:14 Відповісти
Ну Ермак какой то уже говорил, что "выборы" нельзя будет проводить минимум 2 или 3 года (точно не помню), после окончания боевых действий.
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02.09.2024 12:16 Відповісти
Павел сказав шо можна і частинами - бо до повноі деокупаціі не всі і доживуть
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02.09.2024 11:12 Відповісти
Чоловік Стефанішиної, батько Стефанішиної, брат Стефанішиної свекор Стефанішиної воюють на якому напрямку? А син є?
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02.09.2024 11:17 Відповісти
В них коли-небудь "лапша" закінчиться?
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02.09.2024 11:19 Відповісти
Хитрий план, як не допустити Україну в НАТО взагалі
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02.09.2024 11:24 Відповісти
Україна уже вступила разом із усіма цими стефанішиними та подоляками...
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02.09.2024 11:32 Відповісти
Непреодолимое желание хоть что-нибудь заявить. Это зеленая болезнь.
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02.09.2024 11:37 Відповісти
Продавці майбутнього в своєму репертуарі
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02.09.2024 11:39 Відповісти
Взагалі то НАТО було утворене після провалу конвульсій Молотова і Сталіна в блокаді Західного Берліну. Сьогодні по распісанію Дерьмака день Стефанішиної вєщать про цінності. Мирняк з Х.... через Помпео узгодили, треба вручати Байдену а через Гутьєрреша самому Х.....Там НАТО не на часі.
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02.09.2024 11:44 Відповісти
Знов ЗЕлений ******* ні про що.

Якщо чекати кордонів 1991 року для вступу у НАТО, то УСРСР вже ніколи у НАТО не вступить.
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02.09.2024 11:44 Відповісти
моркву ближче до писків
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02.09.2024 11:47 Відповісти
...до писків ослів, як казав покійний Москаль: довбойобів!!
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02.09.2024 11:57 Відповісти
А може вже досить махати тим НАТО як морквиною перед ішаком?
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02.09.2024 12:01 Відповісти
Як раз вступ України до НАТО в межах того, що під контролем України, було б порятунком для країни. А так зелененькі не заспокояться, пока Путін не вгробить всю Україну, а зелененькі втечуть з награбованим.
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02.09.2024 12:15 Відповісти
У НАТО Кримчан, Донбасян? А вони цього хочуть? Взаємно хочуть?
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02.09.2024 12:23 Відповісти
Я луганчанин і я хочу. А ти, москалику, геть звідси. Ну ти ж добре знаєш, куди саме.
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02.09.2024 13:29 Відповісти
У Луганчан інший прапорець.
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02.09.2024 14:24 Відповісти
Тобто, ніколи...
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02.09.2024 12:30 Відповісти
фантазії
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02.09.2024 12:45 Відповісти
Значить в Україні ще є багато людей на котрих розрахована ахінея Стефанишиної.
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02.09.2024 13:48 Відповісти
Україна вступить в НАТО по принципу Германії і ніяка прокацапська наволоч цьому не завадить.
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07.09.2024 11:30 Відповісти
 
 