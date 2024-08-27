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Новини
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Україна хоче бути технічно готовою до вступу в ЄС та НАТО одразу після перемоги, - Шмигаль

Шмигаль про вступ України в ЄС та НАТО

Вступ України до Європейського Союзу має бути обов'язковою умовою справедливого миру. Нині триває скринінг законодавства країни на відповідність європейському.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"У нас є амбітна мета - ми хочемо бути технічно готовими до вступу до ЄС і до НАТО одразу після нашої перемоги. У нас є команда, переговорні плани, підтримка партнерів. Треба зробити все це швидко. Вважаємо, що вступ до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру. За два з половиною роки ми довели, що можемо долати часом нездоланні бар'єри та досягати часом недосяжних цілей", - зазначив він.

Шмигаль зауважив, що ключовою метою зараз є відкриття всіх переговорних розділів у першій половині наступного року, коли Польща головуватиме в Раді ЄС.

"Хочемо рухатись паралельно, одразу по всіх напрямках, і робити наші "домашні завдання" дуже швидко, як ми й робили всі попередні роки", - додав прем'єр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе

Автор: 

членство в НАТО (1716) членство в ЄС (1236) Шмигаль Денис (4563)


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Топ коментарі
+4
Україна-то хоче а ти,бездарність,не дуже
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27.08.2024 13:28
+2
Ото бздув шо в носі зашкварчав шмарок..бу га га га..переможець куєв..
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27.08.2024 13:34
+2
ЧІЄЇ ПЕРЕМОГИ?
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27.08.2024 13:35
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Україна-то хоче а ти,бездарність,не дуже
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27.08.2024 13:28 Відповісти
Ото бздув шо в носі зашкварчав шмарок..бу га га га..переможець куєв..
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27.08.2024 13:34 Відповісти
ЧІЄЇ ПЕРЕМОГИ?
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27.08.2024 13:35 Відповісти
"Технічно готова" це ми будемо готові починати перемовини про вступ?
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27.08.2024 13:39 Відповісти
Законодавство може бути ідеальним і відповідати чому завгодно. Особливо, коли всі клали на його виконання.
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27.08.2024 13:40 Відповісти
мля... одні фалоси - ліліпутін - то куй вже давно - що з світом коїться
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27.08.2024 14:27 Відповісти
Мгм, пам'ятаю: "Трясітє вагон, создавайтє відімостть єзди!" (с)
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27.08.2024 13:40 Відповісти
Когда в стране экономикой керуе туповатый и закомплексованный социопат с непрофильным образованием,по призванию лотерейщик и помощник агента фсб,то если страна куда то вступит,то не дальше чем в дерьмо.
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27.08.2024 13:40 Відповісти
не вірте. Всі, хто зараз при владі, грабують Україну, в ЄС це унеможливлюється. Тому, по -перше, влада робитиме все, щоб війна продовжувалась, бо вони крадуть, як в останній день Помпеї. По-друге, зрозуміло, що ніхто з них при здоровому глузді не бажає того, щоб ЄС фінансово контролювало їх. Всім розумним людям це зрозуміло. Вступати в ЄС потрібно лише після чистки цих Авгієвих конюшень - всі повинні бути викинуті від влади, тому що у всіх рила в корупції, і стати до неї нові, зовсім нові, українці, які вболівають за Україну. Це технічно НЕМОЖЛИВО. Тому, поки існує ця мразнота, ми не вступимо в ЄС.
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27.08.2024 13:40 Відповісти
ну, переможемо росію, вступимо в ЄС тоді європейці допоможуть Україні в її прагнені бути Великою нацією - йдемо до цього. 👍
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27.08.2024 14:25 Відповісти
закрий вже пащу бовдуре
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27.08.2024 13:41 Відповісти
Домашнє завдання то побудувати систему, з незалежними органи що будуть перевіряти навіть громадянина на контракті президента.
Де отримувати хабаря і платню за вкрадений секрет у НАТО для Московії буде і страшенно жахливо і неможливо.
От тільки тоді будете готові.
А так, поставити під ружжьо всіх кріпаків до 60 років звучить несерйозно.
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27.08.2024 14:06 Відповісти
Д...бо...б
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27.08.2024 14:20 Відповісти
Слідкуємо за руками,теревенити вони вміють
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27.08.2024 14:25 Відповісти
Если и примут, то только после смены политического режима в кацапии. Ведь Победа нужна народу Украины. А Западу в реале нет. Теперь стало ясно это. Нам предстоит тяжкий путь. И долгий. Первые 25 лет независимости мы выбросили на свалку своей новейшей истории. Все беды и причины беды растут оттуда.
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27.08.2024 14:29 Відповісти
Яка з тебе користь ,нікчемна істота яка немає ніякого впливу.
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27.08.2024 14:34 Відповісти
 
 