Україна хоче бути технічно готовою до вступу в ЄС та НАТО одразу після перемоги, - Шмигаль
Вступ України до Європейського Союзу має бути обов'язковою умовою справедливого миру. Нині триває скринінг законодавства країни на відповідність європейському.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час панельної дискусії в межах форуму "Україна 2024. Незалежність", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У нас є амбітна мета - ми хочемо бути технічно готовими до вступу до ЄС і до НАТО одразу після нашої перемоги. У нас є команда, переговорні плани, підтримка партнерів. Треба зробити все це швидко. Вважаємо, що вступ до ЄС має бути обов'язковою умовою справедливого миру. За два з половиною роки ми довели, що можемо долати часом нездоланні бар'єри та досягати часом недосяжних цілей", - зазначив він.
Шмигаль зауважив, що ключовою метою зараз є відкриття всіх переговорних розділів у першій половині наступного року, коли Польща головуватиме в Раді ЄС.
"Хочемо рухатись паралельно, одразу по всіх напрямках, і робити наші "домашні завдання" дуже швидко, як ми й робили всі попередні роки", - додав прем'єр.
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Де отримувати хабаря і платню за вкрадений секрет у НАТО для Московії буде і страшенно жахливо і неможливо.
От тільки тоді будете готові.
А так, поставити під ружжьо всіх кріпаків до 60 років звучить несерйозно.