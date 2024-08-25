Зеленський про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе
Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.
Про це в інтерв’ю індійським ЗМІ сказав президент України Володимир Зеленський, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
Журналісти поцікавилися в українського лідера, коли, на його думку, Україна приєднається до ЄС. Відповідаючи, Зеленський висловив переконання, що Україна приєднається до Євросоюзу, проте наразі складно сказати, коли.
За його словами, це питання часу. Водночас Зеленський заявив, що українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент вступу України до ЄС.
"Ми завершили всі ті аспекти, які стояли на нашому шляху до ЄС. Тому все залежить від часу на вирішення технічних аспектів. Я думаю, що станом на сьогодні є десь 99%... таке спільне бажання європейських країн запросити нас і бачити Україну за країну-члена ЄС. Тож я думаю, що це буде, але коли - складно сказати. Наразі це питання часу. Ми будемо робити все можливе, щоб наблизити цей момент", - сказав глава держави.
Нагадаємо, що нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.
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таможнний союз скорiше.
бульбофюрер - відмовився
армяни - відмовилися
казахстан під Китаєм
можливо таджики та таліби підтягнуться в росію для рішення російської демографічної кризи
Ви до Європейської Солідарності!?
Так шо дмитрук того теж? зажмурився?
закони портновські не хочуть міняти, та приймати нові..
видно, що їх не цікавить рівень життя тих, кому вони «служать»,
такий як є в ЄС..
Можливо лише Приєднатися ☝️✌️
Судячи як порушуються приватність інформації, майна та свобод - не при цій людині.
Не кажучи про відмови від вугілля, відсоткове співвідношення землі та під заповідні ліса, і ще 18хх нормативів. Які ми тільки спотворюєм. Наприклад, пожиттєвий моніторинг держслужбовців, правки лозового-іонушеса. Судова система - відбору в конституційний суд. І так далі.
Як у воду дивилась - сьогодні черговий "слуга" Дмитрук встав на лижі і тіхонєчко улєтєл в Італію.
От бачите, виконують обіцянки (a що є ньюанси, то кого вони цікавлять), шах і мат, порохоботікі.