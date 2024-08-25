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Зеленський про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе

Зеленський про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе

Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.

Про це в інтерв’ю індійським ЗМІ сказав президент України Володимир Зеленський, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Журналісти поцікавилися в українського лідера, коли, на його думку, Україна приєднається до ЄС. Відповідаючи, Зеленський висловив переконання, що Україна приєднається до Євросоюзу, проте наразі складно сказати, коли.

За його словами, це питання часу. Водночас Зеленський заявив, що українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент вступу України до ЄС.

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"Ми завершили всі ті аспекти, які стояли на нашому шляху до ЄС. Тому все залежить від часу на вирішення технічних аспектів. Я думаю, що станом на сьогодні є десь 99%... таке спільне бажання європейських країн запросити нас і бачити Україну за країну-члена ЄС. Тож я думаю, що це буде, але коли - складно сказати. Наразі це питання часу. Ми будемо робити все можливе, щоб наблизити цей момент", - сказав глава держави.

Нагадаємо, що нещодавно очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський висловив думку, що Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) членство в ЄС (1232) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+14
Він поїхав про вступ до ЕС домовлятися
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25.08.2024 19:12
+12
а дмитрука коли зловиш?
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25.08.2024 19:08
+10
Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.,,,поки що"прорашистська зелена зрада" з 2019 року зробила все можливе,що від неї залежало.щоб Україна і її народ не були в ЄС НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ...(а какая разніца?)
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25.08.2024 19:14
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а дмитрука коли зловиш?
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25.08.2024 19:08 Відповісти
Він поїхав про вступ до ЕС домовлятися
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25.08.2024 19:12 Відповісти
коли в ЄС вступимо
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25.08.2024 19:12 Відповісти
воно взавтра на росії вже буде
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25.08.2024 19:24 Відповісти
...на росії такої наволочі уже вистачає,-їм кацапи роботу дають в ЄС,-паплюжити і компроментувати Україну.Саме для того русня вигодувала таких яничар.
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25.08.2024 19:34 Відповісти
який ЄС???
таможнний союз скорiше.
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25.08.2024 19:09 Відповісти
тайожний ..
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25.08.2024 19:39 Відповісти
буферан федерація вже нікому не цікава
бульбофюрер - відмовився
армяни - відмовилися
казахстан під Китаєм
можливо таджики та таліби підтягнуться в росію для рішення російської демографічної кризи
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25.08.2024 19:45 Відповісти
А сракою до кремля?
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25.08.2024 19:47 Відповісти
"Ми завершили всі ті аспекти, які стояли на нашому шляху до ЄС." Джерело:

Ви до Європейської Солідарності!?
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25.08.2024 19:14 Відповісти
Українська влада робитиме все можливе, щоб наблизити момент приєднання України до Європейського Союзу.,,,поки що"прорашистська зелена зрада" з 2019 року зробила все можливе,що від неї залежало.щоб Україна і її народ не були в ЄС НАЙБЛИЖЧІ 50 РОКІВ...(а какая разніца?)
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25.08.2024 19:14 Відповісти
Не на часі.....
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25.08.2024 19:17 Відповісти
Скоро зима. По льоду через Тису швидко доберемося в ЕС.
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25.08.2024 19:18 Відповісти
100% по льоду через річку Сейм легше наступати на Москву
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25.08.2024 19:46 Відповісти
Володимир Потужний сьогодні якийсь дуже гіперактивний,чимось новим почав закидуватись?
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25.08.2024 19:24 Відповісти
Йому ж пальчевський дав справку від лабораторії, що він хворий. Тепер йому дають медичний канабіс
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25.08.2024 20:48 Відповісти
Наразі ішак і Ко все робило і робить для зворотнього. Доки ішак буде рахуватись президентом, доти ніякий вступ до ЄС, а тим більше НАТО не світить. Це чмо і є головною перешкодою.
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25.08.2024 19:29 Відповісти
...будемо робити все можливе. Та ніт. Треба буде зробити неможливе, після зекерування
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25.08.2024 19:30 Відповісти
Прям ось так й "будемо робити все можливе" щоб все що вкрадено перевезти в ЕС до себе по віллах і палацах.
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25.08.2024 19:32 Відповісти
Ось депутат Дмитрук учора вже вступив в ЄС!
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25.08.2024 19:36 Відповісти
він до ківи поїхав.

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25.08.2024 19:46 Відповісти
Це Ківа в пеклі? Щось пекло дуже по домашньому...
Так шо дмитрук того теж? зажмурився?
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25.08.2024 19:48 Відповісти
місце на кладовищі вибирає
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25.08.2024 19:55 Відповісти
слугам напевно не вигідний вступ до ЄС..,
закони портновські не хочуть міняти, та приймати нові..

видно, що їх не цікавить рівень життя тих, кому вони «служать»,
такий як є в ЄС..
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25.08.2024 19:37 Відповісти
Вступають в щось Інше...
Можливо лише Приєднатися ☝️✌️
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25.08.2024 19:38 Відповісти
стати членом і ввести в Курську область
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25.08.2024 19:49 Відповісти
НЕ ПРИ ЦЬОМУ ЗРАДНИКУ.
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25.08.2024 19:45 Відповісти
Война закончится, пройдут выборы, и вот новая (возможно даже папередники) власть уже будет работать над вступлением в ЕС.
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25.08.2024 19:45 Відповісти
Ага розвівши корупцію до небес і поставивши раком Конституцію зелені хочуть попасти в ЄС.
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25.08.2024 19:52 Відповісти
Доповідь Зеленського до ФСБ про вступ України до ЄС: Це питання часу, будемо робити все можливе ... аби цього ніколи не сталося. Зуб даю.
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25.08.2024 19:59 Відповісти
Це можна робити 2 роки або 22 роки.
Судячи як порушуються приватність інформації, майна та свобод - не при цій людині.
Не кажучи про відмови від вугілля, відсоткове співвідношення землі та під заповідні ліса, і ще 18хх нормативів. Які ми тільки спотворюєм. Наприклад, пожиттєвий моніторинг держслужбовців, правки лозового-іонушеса. Судова система - відбору в конституційний суд. І так далі.
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25.08.2024 20:22 Відповісти
цей гандон чи гідрант мене вже бісить більш за воросучку. заткнув би вже свою пельку нелох недороблений.
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25.08.2024 20:28 Відповісти
Вступ до ЄС буде довга дорога ,при тобі чудо 🤡 ське ...як звалишся ,,з посади президента , ЄС З НАТО приймуть нас ..але без тебе ...ти ж кончений ...дермак державою рулить ..такі як ОПа і нах нікому в ЄС непотрібні ...своїх ліваків вистачає !
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25.08.2024 20:41 Відповісти
Ти та твоє кодло, робите все, щоб Україна програла!
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25.08.2024 20:50 Відповісти
Одна широко відома у вузьких колах позітівна блогєрка нещодавно палко доводила як впевнено "ми йдемо в Європу зі "слугами народа".

Як у воду дивилась - сьогодні черговий "слуга" Дмитрук встав на лижі і тіхонєчко улєтєл в Італію.

От бачите, виконують обіцянки (a що є ньюанси, то кого вони цікавлять), шах і мат, порохоботікі.
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25.08.2024 20:55 Відповісти
Знову бреше.
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25.08.2024 21:12 Відповісти
Зробіть все можливе,еснисти,щоб зійти з політичного поприща,щоб вступ у ЄС не став питанням часу.
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25.08.2024 21:20 Відповісти
зе з єрмаком не потрібне нато та єс.
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25.08.2024 21:49 Відповісти
Яке *** ЄС ??? Нам це не світить ніколи
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25.08.2024 23:01 Відповісти
Всегда все власти были только на словах за вступление в ЕС, на деле саботируя вступление. О чем речь, когда у власти клептократическая олигархия, коррупционеры-бюрократы, продажные судьи, депутаты дмитруки и прочие украинские ***********.
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26.08.2024 02:56 Відповісти
Вже наробив
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26.08.2024 06:30 Відповісти
 
 