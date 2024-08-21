Із ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС, - Кулеба
Ратифікувавши Римський статут Міжнародного кримінального суду, Україна зробила ще один важливий крок до членства в Європейському Союзі.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що після ратифікації Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.
Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою", - наголосив міністр.
"З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - додав Кулеба.
Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.
Зобов'язання ратифікувати Римський статут міститься в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Ратифікація Статуту також є обов'язковою для всіх країн-членів ЄС.
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Ні, межі зеленому маразму таки нема...
Як там було? Хоть паржьом... дебіли...
Литва ратифікувала Римський статут 10 липня 2002 року. Римський статут створює Міжнародний кримінальний суд (МКС) та визначає його функції, юрисдикцію і процедури. Литва стала однією з держав, які підтримали цей документ, підписавши його 18 червня 1998 року, а ратифікувавши в 2002."
- отак працює штучний інтелект...фактично бреше...
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
Ратифікувати статут було треба, але тільки після війни і перед безпосереднім вступом до ЄС. Зараз це зайвий випендрьож перед виборцями зеленої контори і палиця боротьби з власними неугодними військовими, яких зелебобіки ненавидять через їх стабільно більш високий рейтинг, ніж у них.
Крок до ЄС - це закінченя реформи судів з верховенством права,а не дзвінків від шісток зє!
Крок до ЄС - це боротьба з корупцією,а не її імітація мародьором зє!
Але це не на часі,бо для зє хай краще гинуть сотні,тисячі українців ,аби не Порошенко!
Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .
Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.
Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.
Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело: