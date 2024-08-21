Із ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС, - Кулеба

Ратифікувавши Римський статут Міжнародного кримінального суду, Україна зробила ще один важливий крок до членства в Європейському Союзі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після ратифікації Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.

Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою", - наголосив міністр.

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"З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Зобов'язання ратифікувати Римський статут міститься в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Ратифікація Статуту також є обов'язковою для всіх країн-членів ЄС.

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