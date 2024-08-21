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Із ратифікацією Римського статуту Україна зробила ще один крок до вступу в ЄС, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Ратифікувавши Римський статут Міжнародного кримінального суду, Україна зробила ще один важливий крок до членства в Європейському Союзі.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба написав у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що після ратифікації Україна стала 125-м членом Міжнародного кримінального суду.

Здійснюючи цей крок, Україна демонструє свою непохитну відданість зміцненню міжнародного правосуддя. Україна вже ефективно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом з метою забезпечення всеохоплюючої відповідальності за російські звірства, скоєні під час російської агресії. Тепер ця робота буде ще ефективнішою", - наголосив міністр.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Злочини без строку давності й наслідки для військових. Що змінить ратифікація Римського статуту

"З ратифікацією Римського статуту Україна також зробила ще один важливий крок до вступу в ЄС", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 20 серпня Верховна Рада України підтримала в цілому законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Міжнародного кримінального суду.

Зобов'язання ратифікувати Римський статут міститься в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Ратифікація Статуту також є обов'язковою для всіх країн-членів ЄС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ратифікація Римського статуту посилить співпрацю з МКС: Ми вже робимо багато з того, що він передбачає, - Костін

Автор: 

ратифікація (262) членство в ЄС (1227) Римський статут (42) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+9
На момент жовтня 2023 року, дев'ять країн Європейського Союзу не ратифікували Римський статут, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Ось список цих країн:

Кіпр Польща Угорщина Чехія Франція Литва Латвія Словаччина Ірландія
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21.08.2024 13:52
+7
Це не найперше, що потрібно було зробити для просування на шляху до ЄС.
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
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21.08.2024 13:59
+7
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21.08.2024 14:03
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Это значит ,что никто уже не собирается воевать за Крым и Восток Украины.
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21.08.2024 13:48 Відповісти
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21.08.2024 13:48 Відповісти
Кулеба єдиний,з команди Зеленського,хто перестав дотримуватись "потужного" дресс-коду; кєди,нестірана,пожмякана піжама або оливкова футболка,і обов'язково-неголене обличчя.
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21.08.2024 13:51 Відповісти
На момент жовтня 2023 року, дев'ять країн Європейського Союзу не ратифікували Римський статут, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Ось список цих країн:

Кіпр Польща Угорщина Чехія Франція Литва Латвія Словаччина Ірландія
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21.08.2024 13:52 Відповісти
цікаво, а хто у нашій зРаді був проти
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21.08.2024 13:58 Відповісти
Головне, що слуги і зажопинці були за. Бо ж то допоможе тепер кацапам фабрикувати справи проти ЗСУ. Саме й для того ті гниди і зелені виглядки то ратифікували, під час війни.
Ні, межі зеленому маразму таки нема...
Як там було? Хоть паржьом... дебіли...
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21.08.2024 14:40 Відповісти
а хто був проти чи утримався ? (повторно)
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21.08.2024 14:51 Відповісти
Странно, а Гугл утверждает что эти страны ратифицировали статут МКС 😁
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21.08.2024 14:11 Відповісти
GPT answer - Цей список може змінюватися, тому важливо перевіряти актуальність інформації.
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21.08.2024 14:20 Відповісти
Дайте ссылку что эти страны не ратифицировали. Ибо я вижу что они ратифицировали
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21.08.2024 14:32 Відповісти
"GPT answer

Литва ратифікувала Римський статут 10 липня 2002 року. Римський статут створює Міжнародний кримінальний суд (МКС) та визначає його функції, юрисдикцію і процедури. Литва стала однією з держав, які підтримали цей документ, підписавши його 18 червня 1998 року, а ратифікувавши в 2002."
- отак працює штучний інтелект...фактично бреше...
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21.08.2024 15:27 Відповісти
хто ж тоді збрехав ?
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21.08.2024 14:53 Відповісти
GPT
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21.08.2024 15:28 Відповісти
Це не найперше, що потрібно було зробити для просування на шляху до ЄС.
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
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21.08.2024 13:59 Відповісти
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21.08.2024 14:03 Відповісти
Ну живе вона так. А хабар це " вознаграждєніє" за труди праведні.
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21.08.2024 15:36 Відповісти
Чего не сделаешь, чтобы Ермака не увольнять.
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21.08.2024 13:59 Відповісти
Це ще одна спроба контори преЗедента отримати засіб боротьби з власними військовими. Тепер навіть російський окупант, який не є членом Римського суду, може подати в цей суд заяву на будь-якого українського військового і роками тримати його в тюрмі. Згадайте сержанта Марківа, якого мордували в тюрмах Італії.
Ратифікувати статут було треба, але тільки після війни і перед безпосереднім вступом до ЄС. Зараз це зайвий випендрьож перед виборцями зеленої контори і палиця боротьби з власними неугодними військовими, яких зелебобіки ненавидять через їх стабільно більш високий рейтинг, ніж у них.
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21.08.2024 14:39 Відповісти
Половина армії голосувала за Квартал-95. Бумеранг повертається...
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21.08.2024 14:54 Відповісти
Це не "крок до ЄС", а крок до можливості рашистам зробити хаос у складі ЗСУ!
Крок до ЄС - це закінченя реформи судів з верховенством права,а не дзвінків від шісток зє!
Крок до ЄС - це боротьба з корупцією,а не її імітація мародьором зє!
Але це не на часі,бо для зє хай краще гинуть сотні,тисячі українців ,аби не Порошенко!
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21.08.2024 14:54 Відповісти
зелені гниди зробили ще один крок до ліквидації України

Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .

Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.

Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.

Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело:
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21.08.2024 15:06 Відповісти
Пиарщики,нахрена козе баян в бане! Лучше бы опять зимнее время вернули и то меньше вреда сделали бы.
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21.08.2024 16:16 Відповісти
Коломойському треба збирати манатки і готуаатись до буцигарні в США
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21.08.2024 16:28 Відповісти
 
 