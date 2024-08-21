С ратификацией Римского статута Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС, - Кулеба
Ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, Украина сделала еще один важный шаг к членству в Европейском Союзе.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что после ратификации Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.
Осуществляя этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной", - подчеркнул министр.
"С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - добавил Кулеба.
Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.
Обязательство ратифицировать Римский статут содержится в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Ратификация Статута также является обязательной для всех стран-членов ЕС.
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Ні, межі зеленому маразму таки нема...
Як там було? Хоть паржьом... дебіли...
Литва ратифікувала Римський статут 10 липня 2002 року. Римський статут створює Міжнародний кримінальний суд (МКС) та визначає його функції, юрисдикцію і процедури. Литва стала однією з держав, які підтримали цей документ, підписавши його 18 червня 1998 року, а ратифікувавши в 2002."
- отак працює штучний інтелект...фактично бреше...
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
Ратифікувати статут було треба, але тільки після війни і перед безпосереднім вступом до ЄС. Зараз це зайвий випендрьож перед виборцями зеленої контори і палиця боротьби з власними неугодними військовими, яких зелебобіки ненавидять через їх стабільно більш високий рейтинг, ніж у них.
Крок до ЄС - це закінченя реформи судів з верховенством права,а не дзвінків від шісток зє!
Крок до ЄС - це боротьба з корупцією,а не її імітація мародьором зє!
Але це не на часі,бо для зє хай краще гинуть сотні,тисячі українців ,аби не Порошенко!
Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .
Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.
Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.
Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело: