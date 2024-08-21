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С ратификацией Римского статута Украина сделала еще один шаг к вступлению в ЕС, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба

Ратифицировав Римский статут Международного уголовного суда, Украина сделала еще один важный шаг к членству в Европейском Союзе.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба написал в соцсети Х, информирует Цензор.НЕТ.

Он отметил, что после ратификации Украина стала 125-м членом Международного уголовного суда.

Осуществляя этот шаг, Украина демонстрирует свою непоколебимую приверженность укреплению международного правосудия. Украина уже эффективно сотрудничает с Международным уголовным судом с целью обеспечения всеобъемлющей ответственности за российские зверства, совершенные во время российской агрессии. Теперь эта работа будет еще более эффективной", - подчеркнул министр.

Читайте: Ратификация Римского статута усилит сотрудничество с МУС: Мы уже делаем многое из того, что он предусматривает, - Костин

"С ратификацией Римского статута Украина также сделала еще один важный шаг к вступлению в ЕС", - добавил Кулеба.

Напомним, 20 августа Верховная Рада Украины поддержала в целом законопроект о ратификации Римского статута Международного уголовного суда.

Обязательство ратифицировать Римский статут содержится в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС. Ратификация Статута также является обязательной для всех стран-членов ЕС.

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Автор: 

ратификация (413) членство в ЕС (990) Римский статут (47) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+9
На момент жовтня 2023 року, дев'ять країн Європейського Союзу не ратифікували Римський статут, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Ось список цих країн:

Кіпр Польща Угорщина Чехія Франція Литва Латвія Словаччина Ірландія
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21.08.2024 13:52
+7
Це не найперше, що потрібно було зробити для просування на шляху до ЄС.
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
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21.08.2024 13:59
+7
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21.08.2024 14:03
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Это значит ,что никто уже не собирается воевать за Крым и Восток Украины.
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21.08.2024 13:48 Ответить
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21.08.2024 13:48 Ответить
Кулеба єдиний,з команди Зеленського,хто перестав дотримуватись "потужного" дресс-коду; кєди,нестірана,пожмякана піжама або оливкова футболка,і обов'язково-неголене обличчя.
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21.08.2024 13:51 Ответить
На момент жовтня 2023 року, дев'ять країн Європейського Союзу не ратифікували Римський статут, який заснував Міжнародний кримінальний суд. Ось список цих країн:

Кіпр Польща Угорщина Чехія Франція Литва Латвія Словаччина Ірландія
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21.08.2024 13:52 Ответить
цікаво, а хто у нашій зРаді був проти
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21.08.2024 13:58 Ответить
Головне, що слуги і зажопинці були за. Бо ж то допоможе тепер кацапам фабрикувати справи проти ЗСУ. Саме й для того ті гниди і зелені виглядки то ратифікували, під час війни.
Ні, межі зеленому маразму таки нема...
Як там було? Хоть паржьом... дебіли...
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21.08.2024 14:40 Ответить
а хто був проти чи утримався ? (повторно)
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21.08.2024 14:51 Ответить
Странно, а Гугл утверждает что эти страны ратифицировали статут МКС 😁
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21.08.2024 14:11 Ответить
GPT answer - Цей список може змінюватися, тому важливо перевіряти актуальність інформації.
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21.08.2024 14:20 Ответить
Дайте ссылку что эти страны не ратифицировали. Ибо я вижу что они ратифицировали
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21.08.2024 14:32 Ответить
"GPT answer

Литва ратифікувала Римський статут 10 липня 2002 року. Римський статут створює Міжнародний кримінальний суд (МКС) та визначає його функції, юрисдикцію і процедури. Литва стала однією з держав, які підтримали цей документ, підписавши його 18 червня 1998 року, а ратифікувавши в 2002."
- отак працює штучний інтелект...фактично бреше...
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21.08.2024 15:27 Ответить
хто ж тоді збрехав ?
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21.08.2024 14:53 Ответить
GPT
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21.08.2024 15:28 Ответить
Це не найперше, що потрібно було зробити для просування на шляху до ЄС.
Найперше, це боротьба із корупцією та мародерством.
Але для Зермаків це не_на_часі.
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21.08.2024 13:59 Ответить
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21.08.2024 14:03 Ответить
Ну живе вона так. А хабар це " вознаграждєніє" за труди праведні.
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21.08.2024 15:36 Ответить
Чего не сделаешь, чтобы Ермака не увольнять.
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21.08.2024 13:59 Ответить
Це ще одна спроба контори преЗедента отримати засіб боротьби з власними військовими. Тепер навіть російський окупант, який не є членом Римського суду, може подати в цей суд заяву на будь-якого українського військового і роками тримати його в тюрмі. Згадайте сержанта Марківа, якого мордували в тюрмах Італії.
Ратифікувати статут було треба, але тільки після війни і перед безпосереднім вступом до ЄС. Зараз це зайвий випендрьож перед виборцями зеленої контори і палиця боротьби з власними неугодними військовими, яких зелебобіки ненавидять через їх стабільно більш високий рейтинг, ніж у них.
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21.08.2024 14:39 Ответить
Половина армії голосувала за Квартал-95. Бумеранг повертається...
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21.08.2024 14:54 Ответить
Це не "крок до ЄС", а крок до можливості рашистам зробити хаос у складі ЗСУ!
Крок до ЄС - це закінченя реформи судів з верховенством права,а не дзвінків від шісток зє!
Крок до ЄС - це боротьба з корупцією,а не її імітація мародьором зє!
Але це не на часі,бо для зє хай краще гинуть сотні,тисячі українців ,аби не Порошенко!
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21.08.2024 14:54 Ответить
зелені гниди зробили ще один крок до ліквидації України

Більше того, в США з того самого 2002 року діє дуже важливий в даному контексті закон - "Про захист американських військовослужбовців" https://www.govinfo.gov/content/pkg/PLAW-107publ206/html/PLAW-107publ206.htm (American Service-Members' Protection Act) .

Так от цей закон, який неофіційно прямо називають "законом про вторгнення в Гаагу", не тільки надає президенту США повноваження використовувати "всі необхідні та відповідні засоби" для звільнення будь-якого військового США або союзників, який затриманий або ув'язнений МКС, від його імені або на запит МКС.

Плюс, забороняє американським органам та установам влади всіх рівнів (включаючи суди та правоохоронні органи) допомагати МКС.

Головне для нас, цей закон ЗАБОРОНЯЄ надання військової допомоги з боку США державам -учасницям Римського статуту (тобто, тим, хто не просто звернувся до МКС у спеціальному порядку, як Україна в 2015 році, а тим, хто Римський статут ратифікував). Джерело:
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21.08.2024 15:06 Ответить
Пиарщики,нахрена козе баян в бане! Лучше бы опять зимнее время вернули и то меньше вреда сделали бы.
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21.08.2024 16:16 Ответить
Коломойському треба збирати манатки і готуаатись до буцигарні в США
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21.08.2024 16:28 Ответить
 
 