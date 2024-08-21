Україна може увійти до ЄС під кінець цього десятиліття або на початку наступного, - Сікорський

На думку очільника польського МЗС Радослава Сікорського, Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.

Про це польський дипломат сказав в інтерв'ю "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський зауважив, що тривалість шляху України до ЄС залежить від низки чинників. Найперше, за його словами, від ситуації на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України.

"Тут багато залежатиме, по-перше, від того, якою буде ситуація на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України, але також і наскільки далеко європейське право має досягати; від того, наскільки швидко проводитимете реформи, бо переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства – велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема, такі складні, як сільське господарство чи транспор", - сказав очільник МЗС Польщі.

Дипломат зазначив, що Україна велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. Також він вважає, що під впливом України зміниться і сам Європейський Союз.

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Водночас польський міністр визнає, що це буде нелегкий процес, оскільки зачіпатимуться важливі інтереси і України, і ЄС.

"І узгодження цього всього так, щоб всі виграли, легким не буде. Але якщо ми всі зробимо те, що в наших силах, тоді, на мою думку, під кінець цього десятиліття або на початку наступного Україна може увійти до Євросоюзу", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

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