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Україна може увійти до ЄС під кінець цього десятиліття або на початку наступного, - Сікорський

Україна може увійти до ЄС під кінець цього десятиліття або на початку наступного, - Сікорський

На думку очільника польського МЗС Радослава Сікорського, Україна має шанси стати членом Європейського Союзу під кінець цього десятиліття або на початку наступного.

Про це польський дипломат сказав в інтерв'ю "Еспресо", повідомляє Цензор.НЕТ.

Сікорський зауважив, що тривалість шляху України до ЄС залежить від низки чинників. Найперше, за його словами, від ситуації на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України.

"Тут багато залежатиме, по-перше, від того, якою буде ситуація на фронті, бо від цього залежатимуть бюджетні можливості України, але також і наскільки далеко європейське право має досягати; від того, наскільки швидко проводитимете реформи, бо переговори насправді означають, що Україна повинна перейняти практику європейського законодавства, тобто перекласти на українську мову та проголосувати в Раді кількадесят тисяч сторінок європейського законодавства – велетенська робота. 35 розділів для переговорів, зокрема, такі складні, як сільське господарство чи транспор", - сказав очільник МЗС Польщі.

Дипломат зазначив, що Україна велика країна, тому відіграватиме значну роль в економіці ЄС, а також матиме багато голосів у Європарламенті та Раді Європи. Також він вважає, що під впливом України зміниться і сам Європейський Союз.

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Водночас польський міністр визнає, що це буде нелегкий процес, оскільки зачіпатимуться важливі інтереси і України, і ЄС.

"І узгодження цього всього так, щоб всі виграли, легким не буде. Але якщо ми всі зробимо те, що в наших силах, тоді, на мою думку, під кінець цього десятиліття або на початку наступного Україна може увійти до Євросоюзу", - сказав очільник польського зовнішньополітичного відомства.

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Автор: 

Польща (8471) Сікорський (240) членство в ЄС (1227)


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Топ коментарі
+8
нафуй той єс? асоціація та європейські закони , безвіз - так . а гомосятину та всебачуще око хай залишать собі
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21.08.2024 20:53
+7
Великому бізнесу не вигідний ЕС. Вони просто не витримають конкуренції. Та й найбільшим у галактиці хабарникам це не на руку. Тому той "кінець" будуть відтягувати довго.
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21.08.2024 20:48
+6
Якщо Україна не буде максимум через пів року в ЕС то деякі країни які були в Варшавському договорі знову там опиняця і ні що їх не спасе, вони вільні поки вільна Україна, тим паче український нарід на відміну від інших заплатив за вступ в НАТО і ЕС знищенням третього ядерного потенціала в Світі ще у далекому 1996 році і зараз платить кровью українських захисників , тому ні яка країна не може завадити до вступу в ЕС і НАТО крім корупційної власної влади.
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21.08.2024 20:57
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Угу. Угорцям це скажи.
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21.08.2024 20:41 Відповісти
'Україна може увійти до ЄС під кінець.' Джерело: https://censor.net/ua/n3505938
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21.08.2024 20:43 Відповісти
))))))) Тоді коли тут лишиться 10-15 млн. Логічно - кому треба найбільша країна в Европі з 45 млн населення - конкурент усім.
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21.08.2024 20:46 Відповісти
Великому бізнесу не вигідний ЕС. Вони просто не витримають конкуренції. Та й найбільшим у галактиці хабарникам це не на руку. Тому той "кінець" будуть відтягувати довго.
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21.08.2024 20:48 Відповісти
Якщо не витримають чому тоді країни східної Європи так втикають палки в колеса нашому екпорту....

А щодо корупціонерів то я думаю що вони давно мріють в ЄС, враховуючи скільки міліардів ті влили в Польщу, Грецію або Італію без якогось дієвого механізму контролю.... в Італію то взагалі триліон євро Берлусконі накинули
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21.08.2024 22:14 Відповісти
Наш експорт грає не за правилами ЕС. В першу чергу екологічні та вимоги до здоровя. А також базується на корупційній співпраці з чиновниками.
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22.08.2024 08:14 Відповісти
В ЄС все сг на дотаціях по яких правилах... у них перевага це тільки щодо зернових а решта
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22.08.2024 08:58 Відповісти
Тю... свят-свят-свят... Прочитав - наприкiнцi цего столiття...
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21.08.2024 20:49 Відповісти
Звісно якщо ЄС під кінець десятиліття ще буде існувати!
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21.08.2024 20:51 Відповісти
нафуй той єс? асоціація та європейські закони , безвіз - так . а гомосятину та всебачуще око хай залишать собі
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21.08.2024 20:53 Відповісти
Якщо Україна не буде максимум через пів року в ЕС то деякі країни які були в Варшавському договорі знову там опиняця і ні що їх не спасе, вони вільні поки вільна Україна, тим паче український нарід на відміну від інших заплатив за вступ в НАТО і ЕС знищенням третього ядерного потенціала в Світі ще у далекому 1996 році і зараз платить кровью українських захисників , тому ні яка країна не може завадити до вступу в ЕС і НАТО крім корупційної власної влади.
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21.08.2024 20:57 Відповісти
Ну Греції корупці не заважала вступити чи Болгарам, нам більше позиція раші заважає вступити та їх договорняки з німцями і французами
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21.08.2024 22:25 Відповісти
Збсь! Скільки тут залишилось?
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21.08.2024 21:13 Відповісти
Сікорський оптиміст.
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21.08.2024 21:50 Відповісти
Перспектива так собі. Є шанс повторити шлях Туреччини. Вона тупцює на порозі вже років п'ятдесят здається? Там після Ата Тюрка ердоган сформувався і скоро помре, а країна тупцює...
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21.08.2024 22:02 Відповісти
Так з Ердоганом Турція хібащо у Тайожний союз вступити може.
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21.08.2024 22:47 Відповісти
Тобто, все залежить від того, як довго ЗЄ буде залишатися при владі.
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21.08.2024 22:45 Відповісти
а кому взагалі той ЄС потрібен? крім пересічних українців, які сподіваються на польський рівень ЗП - нікому.
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21.08.2024 22:57 Відповісти
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21.08.2024 23:24 Відповісти
Йдіть ви всі в сраку зі своїм ЄС
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22.08.2024 01:42 Відповісти
 
 