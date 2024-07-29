Із нинішньою Росією мир неможливий, - глава МЗС Польщі Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що наразі із Росією мир неможливий, оскільки вона хоче отримати вигоду від агресії.

Про це він заявив в інтерв'ю Visegrad Insight, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ОБСЄ виникла з Гельсінського процесу. Тоді комуністичний блок зобов'язався поважати права людини, а Захід - визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни, яка не закінчилася мирним договором.

"Сучасна Росія порушила обидва ці зобов'язання, оскільки ввела набагато більш авторитарний режим і має більше політичних в'язнів, ніж за Брежнєва. Водночас вона почала змінювати кордони силою", - пояснив Сікорський.

Міністр зазначив, що ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки у Європі за участю Росії. Проте РФ порушила Статут ООН та ОБСЄ, яка була фактично створена за її ініціативою.

"Це призводить нас до вашого справедливого висновку, що з Росією, як вона є сьогодні, мир не може бути досягнутий, тому що вона хоче отримати вигоду з агресії. Тому необхідно відповідати на це силою, а не вчинками", - додав глава МЗС Польщі.

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