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Новини Війна
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Із нинішньою Росією мир неможливий, - глава МЗС Польщі Сікорський

Мир із нинішньою Росією неможливий: Що сказав Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що наразі із Росією мир неможливий, оскільки вона хоче отримати вигоду від агресії.

Про це він заявив в інтерв'ю Visegrad Insight, передає Цензор.НЕТ.

За словами міністра, ОБСЄ виникла з Гельсінського процесу. Тоді комуністичний блок зобов'язався поважати права людини, а Захід - визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни, яка не закінчилася мирним договором.

"Сучасна Росія порушила обидва ці зобов'язання, оскільки ввела набагато більш авторитарний режим і має більше політичних в'язнів, ніж за Брежнєва. Водночас вона почала змінювати кордони силою", - пояснив Сікорський.

Міністр зазначив, що ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки у Європі за участю Росії. Проте РФ порушила Статут ООН та ОБСЄ, яка була фактично створена за її ініціативою.

"Це призводить нас до вашого справедливого висновку, що з Росією, як вона є сьогодні, мир не може бути досягнутий, тому що вона хоче отримати вигоду з агресії. Тому необхідно відповідати на це силою, а не вчинками", - додав глава МЗС Польщі.

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Автор: 

Польща (8472) росія (64895) Сікорський (241)


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Топ коментарі
+7
Допомагайте принаймні як країни Балтії. А таких партнєрів що лише звіздять в України дохрена.
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29.07.2024 12:01
+7
Потрібна сила - підсилюите - бо Украіна сама не витягне
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29.07.2024 12:03
+5
А наш імітатор "верховного головнокомандувача" Вован Оманський-Зеленський вважає інакше.
Бо одного часу Зеленський заглянув кудись путіну і все там побачив - і мир, і можливість переговорів...
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29.07.2024 11:58
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А наш імітатор "верховного головнокомандувача" Вован Оманський-Зеленський вважає інакше.
Бо одного часу Зеленський заглянув кудись путіну і все там побачив - і мир, і можливість переговорів...
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29.07.2024 11:58 Відповісти
2022 - видел в очке только мир. В 2024 на Харьковщине тоже видел только мир. "Руzкий мир"
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29.07.2024 12:17 Відповісти
Допомагайте принаймні як країни Балтії. А таких партнєрів що лише звіздять в України дохрена.
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29.07.2024 12:01 Відповісти
Потрібна сила - підсилюите - бо Украіна сама не витягне
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29.07.2024 12:03 Відповісти
Тому ви з нею торгуєте та допомагаєте обходити санкції
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29.07.2024 12:06 Відповісти
Твій 🤢🤡🦠 Арахламідія вимагав зняти САНКЦІЇ з АБРАМОВИЧА ,ГАМАНЦЯ ***** ПУТЛЕРАСТОВІЧ, а ПАРТНЕР ермака бере кредит в паРАШЦІ
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29.07.2024 12:33 Відповісти
Тобто писати правду не можна що поляки допомагають оркам обходити санкції і блокують українське зерно в той час як з раші заходить набагато більше і вони не помічають його...

А щодо Арахамії то це питання до виборців які його вибрали...
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29.07.2024 12:36 Відповісти
Путлер все зробить як треба, приросте теритроєю, матиме всіх i візьме все що треба.. і спокійно піде на пенсію..
а потім прийде інший, добрий і миролюбний росіянин, з яким будемо дружити і дупи один одному знову вилизувати.
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29.07.2024 12:06 Відповісти
ліліпутін і пенсія - несумісні речі
ліліпутін або презідент або мертве куйло
грохнуть як не в Гаазі так своя свора
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29.07.2024 12:30 Відповісти
1000%: iз нинішньою роSSією мир неможливий:

руZZкому міру повірити - себе обманути!
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29.07.2024 12:08 Відповісти
Во, слова не мальчика, но мужа.
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29.07.2024 12:11 Відповісти
Угу. Только сии мужи бздят даже кацапскую ракету сбить над своей территорией, чтобы те ненароком ничто не подумали.

- Граждане, да сколько же мы будем терпеть того хулигана Вову?! Не потерпим, дадим отпор, мы же мужики!

И только хулиган Вова появляется на соседнем квартале как сей сознательный гражданин уже спрятался на балконе и через зеркальце мониторит обстановку
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29.07.2024 12:37 Відповісти
То ж Зєля новий "мирний" план пише до листопада. Кому вірити??
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29.07.2024 12:13 Відповісти
Только Хаймарсам
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29.07.2024 12:18 Відповісти
Для початку хоча б ракети допомогли над Україною збивати...
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29.07.2024 12:19 Відповісти
А як мирний план гундосу, який буде завершено у листопаді цього року, кардинально вплине на позицію ерефії щодо закінчення війни? Це або приречена на повний провал спроба зелених імітаторів з банкової продемонструвати громадськості свою здатність досягти миру дипломатичним шляхом або, швидше за все, вони тишком нишком, готуються до капітуляції.
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29.07.2024 12:51 Відповісти
Якщо бореться фізично з московією виключно українці, то так неможливий .
Якщо приєднаються до нас 4-5 армій , підар звалить на болото віддасть всі землі які вони награбували за останні 300 років . І таке вже було !

нажаль вони так задурили і нажахали світ , що дійсно саіт їх остерігається а деякі бояться
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29.07.2024 12:57 Відповісти
 
 