Із нинішньою Росією мир неможливий, - глава МЗС Польщі Сікорський
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що наразі із Росією мир неможливий, оскільки вона хоче отримати вигоду від агресії.
Про це він заявив в інтерв'ю Visegrad Insight, передає Цензор.НЕТ.
За словами міністра, ОБСЄ виникла з Гельсінського процесу. Тоді комуністичний блок зобов'язався поважати права людини, а Захід - визнати кордони, встановлені в результаті Другої світової війни, яка не закінчилася мирним договором.
"Сучасна Росія порушила обидва ці зобов'язання, оскільки ввела набагато більш авторитарний режим і має більше політичних в'язнів, ніж за Брежнєва. Водночас вона почала змінювати кордони силою", - пояснив Сікорський.
Міністр зазначив, що ОБСЄ була ідеєю стабілізації безпеки у Європі за участю Росії. Проте РФ порушила Статут ООН та ОБСЄ, яка була фактично створена за її ініціативою.
"Це призводить нас до вашого справедливого висновку, що з Росією, як вона є сьогодні, мир не може бути досягнутий, тому що вона хоче отримати вигоду з агресії. Тому необхідно відповідати на це силою, а не вчинками", - додав глава МЗС Польщі.
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Бо одного часу Зеленський заглянув кудись путіну і все там побачив - і мир, і можливість переговорів...
А щодо Арахамії то це питання до виборців які його вибрали...
а потім прийде інший, добрий і миролюбний росіянин, з яким будемо дружити і дупи один одному знову вилизувати.
ліліпутін або презідент або мертве куйло
грохнуть як не в Гаазі так своя свора
руZZкому міру повірити - себе обманути!
- Граждане, да сколько же мы будем терпеть того хулигана Вову?! Не потерпим, дадим отпор, мы же мужики!
И только хулиган Вова появляется на соседнем квартале как сей сознательный гражданин уже спрятался на балконе и через зеркальце мониторит обстановку
Якщо приєднаються до нас 4-5 армій , підар звалить на болото віддасть всі землі які вони награбували за останні 300 років . І таке вже було !
нажаль вони так задурили і нажахали світ , що дійсно саіт їх остерігається а деякі бояться