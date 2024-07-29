Російсько-українська війна "вигідна Західним військовим баронам", - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що на війні Росії в Україні наживаються тільки "західні військові барони".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Anadolu.
"Ніхто не нажився на цій кривавій бані, крім західних військових баронів. Вони досі підливають вогонь бензином і щосили розпалюють вогонь", - заявив лідер Туреччини.
Тоді як Туреччина, за його словами, працює над "встановленням миру та стабільності".
Також Ердоган зазначив, що Туреччина запобігла поширенню "цієї пожежі" на Чорне море, "дотримуючись збалансованої політики та діючи чесно між нашими двома сусідами".
Нагадаємо раніше Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.
Топ коментарі
+45 Артур Пирожков #156165
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на разі, західному світові вигідна ця війна, бо вони вирішують проблему потенційного домінування кацапів а за рахунок кого?
це свідчення того що Захід прагне знайти вихід з війни? це свідчення того, що їм насрать - шукати миру потрібно декому іншому
є напів-соціалістично-клептократичні країни як Китай, Бразилія, Нігерія, Туреччина, ПАР, Бангладеш, Вьетнам, Індія, Египет і так далі. Ці країни в силу історичних зв'язків з кацапстаном не хочуть дотримання санкцій. Тому аргумент про дві-три санкції, і усе, то дитячі мрія.
І з якого дива вони повинні заради нас це робити? Щоб пролетіли на наступних виборах?
- в точку !на конференції в Британії пан генерал амбасадор , попереджує військових стратегів та промисловців зі зброї.
"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від низки свобод заради виживання", - сказав він. "******* війни, на жаль, є тотальними [війнами]".
Зять Ердогага торгує зброєю з чисто альтруїстичних міркувань, а от нехороші бездушні буржуїни виключно заради грошей.
Коли виявилося, що сімейнмй бізнес Ердогана пролетів мимо каси і не може конкурувати з оборонкою США, ВБ та Франції, то одразу пішли соплі та слюні.
Вот ссылочка, и почитайте первые коменты. 2023 год
Туреччину виключили з програми винищувачів F-35.
Після схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, США підписали продаж Анкарі військових літаків F-16, ракет і бомб американського виробництва на суму 23 мільярди доларів.
Анкара виступає проти санкцій Заходу проти Москви. Вашингтон посилив тиск, щоб припинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати на полі бою. Сполучені Штати попередили, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від наступних американських санкцій.
Туреччина стала бенефіціаром західних санкцій проти Росії. Туреччина стала хабом, через який закуповують товари і в якому лежать російські гроші. Головним бенефіціаром "зернової угоди" стала Туреччина, українське зерно купували за непомірно дешевими цінами і продавали за захмарними.
Вивести свої війська з України!
Оце буде потужний і неочікуваний удар під тих цим клятим підступним західним баронам!
Ага. Очень хорошо помним как ***** атаковал и захватывал судна идущие в Украину, а так же устраивал им блокаду месяцами. А потом засунул *зерновые договоренности* Ердогану в сраку. И Едик ни слова не пикнул.
Треба якийсь союз з Великобританією,Балтієй,Скандінавієй та Польшою
у кацапов есть возможность сделать жест доброй воли с территории Украины и лишить выгоды этих корыстных жадных "западных военных баронов".
Шукає виправдань тому хто вчинив криваву війну?
Старіє...
Щось у єрдогана замкнуло від старості, як і у тремпеля бите вухо….??
Видно, ота їх стареча деменція, не питає про ПОСАДУ, а просто косить??
нарковійськових баронів. Бо чурки- турки купують у нас авіаційні двигуни. Самі не можуть. Ось жаба і давить.