Російсько-українська війна "вигідна Західним військовим баронам", - Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що на війні Росії в Україні наживаються тільки "західні військові барони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Anadolu.

"Ніхто не нажився на цій кривавій бані, крім західних військових баронів. Вони досі підливають вогонь бензином і щосили розпалюють вогонь", - заявив лідер Туреччини.

Тоді як Туреччина, за його словами, працює над "встановленням миру та стабільності".

Також Ердоган зазначив, що Туреччина запобігла поширенню "цієї пожежі" на Чорне море, "дотримуючись збалансованої політики та діючи чесно між нашими двома сусідами".

Нагадаємо раніше Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Читайте: Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"