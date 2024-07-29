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Російсько-українська війна "вигідна Західним військовим баронам", - Ердоган

Ердоган заявив що війна РФ в Україні вигідна Західним військовим баронам

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що на війні Росії в Україні наживаються тільки "західні військові барони".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Anadolu.

"Ніхто не нажився на цій кривавій бані, крім західних військових баронів. Вони досі підливають вогонь бензином і щосили розпалюють вогонь", - заявив лідер Туреччини.

Тоді як Туреччина, за його словами, працює над "встановленням миру та стабільності".

Також Ердоган зазначив, що Туреччина запобігла поширенню "цієї пожежі" на Чорне море, "дотримуючись збалансованої політики та діючи чесно між нашими двома сусідами".

Нагадаємо раніше Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Читайте: Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"

Автор: 

Ердоган (926)


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Топ коментарі
+45
То запропонуй свому корешу, *****, зробити крутий хід конем - назло Західним військовим баронам взяти і припинити війну.
Вивести свої війська з України!
Оце буде потужний і неочікуваний удар під тих цим клятим підступним західним баронам!
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29.07.2024 01:43
+39
А його зять Байрактар - теж військовий барон, чи як?))))
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29.07.2024 01:06
+36
від спеки турецька консерва ся зірвала.
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29.07.2024 01:04
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От Ердоганне не спиняйся до ранку вже начнеш ******* про риптолоідів а ти вже шо і рш то супер упер Вот старого попердолило…
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29.07.2024 01:02 Відповісти
взагалі-то він, здебільшого правий! західному світові було б достатньо прийняти кілька санкцій, замість тисяч тих напівсанкцій щоб кацапія впала і більше ніколи не встала! або західному світові достатньо було б просто дотримуватися всіх тих чудових санкцій, які вони навводили, але плювали їх виконувати - і тільки б це вже б придушило б кацапську економіку...

на разі, західному світові вигідна ця війна, бо вони вирішують проблему потенційного домінування кацапів а за рахунок кого?
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29.07.2024 01:30 Відповісти
Де, хто, коли від санкцій капітулював?
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29.07.2024 02:04 Відповісти
ну так я і кажу, що по-перше, приймають чисто декоративні санкції, які виглядають більше як оплеуха, ніж справжній нокаут, по-друге, всі ті санції підверджені політичній доцільності на момент часу і, якщо потрібно, наприклад, купити нафти, то срать вони хотіли на ті санкції...

це свідчення того що Захід прагне знайти вихід з війни? це свідчення того, що їм насрать - шукати миру потрібно декому іншому
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29.07.2024 07:35 Відповісти
крім, як прийнято у кацапів, "західного світу", а насправді капіталістичних демократії,
є напів-соціалістично-клептократичні країни як Китай, Бразилія, Нігерія, Туреччина, ПАР, Бангладеш, Вьетнам, Індія, Египет і так далі. Ці країни в силу історичних зв'язків з кацапстаном не хочуть дотримання санкцій. Тому аргумент про дві-три санкції, і усе, то дитячі мрія.
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29.07.2024 07:46 Відповісти
Суть проблеми - це погана якість гандонів, якими користувався твій татко
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29.07.2024 08:29 Відповісти
"наразі" пишеться не окремо. Та до чого тут взагалі "західний світ" якійсь? Болотна ерефія напала на Україну, всупереч міжнародному праву, з метою окупації грабунку та анексії родючих чорноземів біля теплого моря. Що Ви тут втираєте про західний світ?
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29.07.2024 08:33 Відповісти
Гарантії недоторканості полягали в тому, що США та інші ядерні держави обіцяли не нападати на Україну, а з неядерними вона розбереться самотужки. Обіцянку виконали всі крім Болота. То до чого тут західний світ якійсь, що Ви втираєте?!
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29.07.2024 08:46 Відповісти
Вам, пані, нехай Ваш чоловік "тицяє", якщо має чим.
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29.07.2024 09:07 Відповісти
Які б не були жорсткі станції, Китай, Індія та інші. завжди раді допомогти їх обійти за дешеві енергоресурси, військові технології зокрема й ядерні...
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29.07.2024 10:36 Відповісти
як би західний світ вводив санкція в потрібний час, не даючи можливостей кацап добре підготуватися, то ніякі індії з китаями їм не допомогли
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29.07.2024 10:49 Відповісти
То ді б ці санкції впершу чергу вдарили по економіці тих хто їх вводять.
І з якого дива вони повинні заради нас це робити? Щоб пролетіли на наступних виборах?
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29.07.2024 12:49 Відповісти
від спеки турецька консерва ся зірвала.
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29.07.2024 01:04 Відповісти
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29.07.2024 01:56 Відповісти
Попередження про Третю світову війну: Залужний каже Заходу, що "час вже не на нашому боці"
- в точку !на конференції в Британії пан генерал амбасадор , попереджує військових стратегів та промисловців зі зброї.
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29.07.2024 03:35 Відповісти
Генерал Валерій Залужний закликав офіційних осіб на конференції в Лондоні, що Захід повинен посилити свою гру у своєму арсеналі зброї, оскільки час "вже не на нашому боці". Колишній головнокомандувач Збройних сил України заявив, що "зло вже тут і воно прийшло вбивати" у своєму холодному застереженні.

"Суспільство має погодитися тимчасово відмовитися від низки свобод заради виживання", - сказав він. "******* війни, на жаль, є тотальними [війнами]".
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29.07.2024 03:39 Відповісти
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29.07.2024 08:31 Відповісти
Цікаво, що друга за тиждень. Вони домовились чи випадково вийшло?
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29.07.2024 02:41 Відповісти
блін, я щось пропустив. А перша яка?
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29.07.2024 02:47 Відповісти
Орбан же ш діфірамби співав Китаю і захід паскудив публічно.
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29.07.2024 04:36 Відповісти
тю! угорську тухлятину ЄС вже роками їсть, який тиждень....
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29.07.2024 14:33 Відповісти
Перша була вчора: ця істота сказала шо окупує Ізраїль так само як Карабах (руками своїх азербайджанських проксі)
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29.07.2024 08:35 Відповісти
о це ми вже десь чули. Хто наживаєтьсяна війні і кому це вигідно. Я думав, то Порошенко, а з'ясувалося, то західні військові барони аби не путін з кацапами, да ердоган?
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29.07.2024 01:05 Відповісти
А його зять Байрактар - теж військовий барон, чи як?))))
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29.07.2024 01:06 Відповісти
а Байрактары после войны, нам НЕ нужны, дядя Эдик !

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29.07.2024 01:29 Відповісти
віконт.
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29.07.2024 02:21 Відповісти
А байрактар виявився занадто дорогим і мало ефективним, придатним лише проти бедуїнів на верблюдах з берданками.
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29.07.2024 07:03 Відповісти
коли їх всього 5 штук - то так. Турки в Сирії запускали 1000 байрактарів, швидко вибили кацапське ппо, а далі творили - шо хотіли
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29.07.2024 08:27 Відповісти
При середній вартості байрактара $2 млн, поділи на вартість FPV дрона $500, і вийде, що один байрактар коштує як 2000 дронів.
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29.07.2024 09:54 Відповісти
і? а шо там реб? дістане до байрактара?
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29.07.2024 10:04 Відповісти
так само, як і до FPV
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29.07.2024 10:56 Відповісти
прямо на 10 км достає? круті реби. і багато таких ребів у кацапів?
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29.07.2024 10:57 Відповісти
Та не треба мене вмовляти. Байрактари не придатні для нинішніх бойових дій. Якби це було не так,то ними би зараз користувалися.
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29.07.2024 11:00 Відповісти
І кораблі нам військові будують...
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29.07.2024 07:55 Відповісти
А твой зять, относится к этим "баронам" или это другое?)
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29.07.2024 01:07 Відповісти
Ета другоє.
Зять Ердогага торгує зброєю з чисто альтруїстичних міркувань, а от нехороші бездушні буржуїни виключно заради грошей.
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29.07.2024 01:11 Відповісти
вже ні. Бо в Україні налагоджено виробництво власних БПЛА різних модифікацій і за меншу собівартість. А те, що виробити Україна не може - закупає, в т.ч і в Байрака, але на ньому світ клином не зійшовся.
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29.07.2024 01:16 Відповісти
Він там @бнувся сьогодні? Наче йому торгашу базарному не вигідно, ото ще мені султан недороблений
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29.07.2024 01:08 Відповісти
Його жаба давить, бо гроші мимо турків ідуть.
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29.07.2024 06:54 Відповісти
Тада.
Коли виявилося, що сімейнмй бізнес Ердогана пролетів мимо каси і не може конкурувати з оборонкою США, ВБ та Франції, то одразу пішли соплі та слюні.
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29.07.2024 01:09 Відповісти
Байрактари годяться, щоб сайгаків беззбройних ганяти. Тут не той випадок.
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29.07.2024 06:56 Відповісти
він ще досі в НАТО? Може, подав заяву на OTANexit?
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29.07.2024 01:10 Відповісти
Очевидно що в НАТО не можуть бути диктатури - Орбан, Ердоган. Як можна воювати проти диктатур коли диктатури в тебе в коаліції
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29.07.2024 01:14 Відповісти
НАТа дуже непринципова. Аби вигода була. Буде з кожним.
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29.07.2024 06:58 Відповісти
Пердоган протух вже остаточно!
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29.07.2024 01:16 Відповісти
ах ты, вонючий врунишка, пердоган
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29.07.2024 01:26 Відповісти
А кто в Мали байрактары продавал???
Вот ссылочка, и почитайте первые коменты. 2023 год
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29.07.2024 01:26 Відповісти
Туреччина ніколи і не була послідовницею європейських цінностей, а з початком султанату Ердогана вона пішла зовсім в іншу сторону. Навіщо її ще тримають біля цивілізаційної цицьки це незрозуміло. Тут або зміна влади Ердогана фізичними засобами і намагання продовжити діалог з цією потужною країною. Або викреслити її з списка друзів та припинити співпрацю і підтримку технологіями. Хочуть пасти овець- хай пасуть.
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29.07.2024 01:29 Відповісти
А почему Эрдоган не упомянул Индию и Китай, которые тоже наживаются на войне, покупая почти задаром энергоресурсы в россии (нефть, газ и камяный уголь)?
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29.07.2024 01:29 Відповісти
Валька: Ви, діду, десь чарку *******, чи укололись харашо. (С)
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29.07.2024 01:29 Відповісти
Cанкцій США, спрямованих проти оборонної промисловості Туреччини у зв'язку з придбанням нею російської системи протиракетної оборони С-400. У НАТО побоюються, що вона може становити загрозу для бойових літаків-невидимок п'ятого покоління F-35.

Туреччину виключили з програми винищувачів F-35.
Після схвалення Туреччиною вступу Швеції до НАТО, США підписали продаж Анкарі військових літаків F-16, ракет і бомб американського виробництва на суму 23 мільярди доларів.

Анкара виступає проти санкцій Заходу проти Москви. Вашингтон посилив тиск, щоб припинити транзит товарів подвійного призначення, які Росія може використовувати на полі бою. Сполучені Штати попередили, що турецькі банки та компанії можуть постраждати від наступних американських санкцій.
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29.07.2024 01:31 Відповісти
У ******** війнах перемагає не той, хто бере участь, а той, хто виступає посередником і постачає. З початку цієї війни Ердоган був посередником і підтримкою для обох сторін, і обидві сторони прагнули заручитися його підтримкою, весь час підвищуючи ставки.

Туреччина стала бенефіціаром західних санкцій проти Росії. Туреччина стала хабом, через який закуповують товари і в якому лежать російські гроші. Головним бенефіціаром "зернової угоди" стала Туреччина, українське зерно купували за непомірно дешевими цінами і продавали за захмарними.
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29.07.2024 02:57 Відповісти
То запропонуй свому корешу, *****, зробити крутий хід конем - назло Західним військовим баронам взяти і припинити війну.
Вивести свої війська з України!
Оце буде потужний і неочікуваний удар під тих цим клятим підступним західним баронам!
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29.07.2024 01:43 Відповісти
100%
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29.07.2024 01:48 Відповісти
турецький покидьок,краще вiдсоси *****
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29.07.2024 02:00 Відповісти
Едик, а кому была выгодна Армянско-Азербайджанская война? Или Сирийско-Турецкая война?
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29.07.2024 02:02 Відповісти
А кто вырезал армян? Чбя бы корова мычала, а его молчала.
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29.07.2024 05:30 Відповісти
Також Ердоган зазначив, що Туреччина запобігла поширенню "цієї пожежі" на Чорне море, "дотримуючись збалансованої політики та діючи чесно між нашими двома сусідами".

Ага. Очень хорошо помним как ***** атаковал и захватывал судна идущие в Украину, а так же устраивал им блокаду месяцами. А потом засунул *зерновые договоренности* Ердогану в сраку. И Едик ни слова не пикнул.
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29.07.2024 02:15 Відповісти
Кеп забув додати що й Туреччині теж, бо якщо параша не воюватиме в Україні вона воюватиме де інде, може хворе ***** про помідори згадає хто зна
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29.07.2024 02:39 Відповісти
Я вже чекаю, коли він скаже, що НАТО - це агресивний блок.
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29.07.2024 02:59 Відповісти
пердеган віддай землі Туреччини рашистам
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29.07.2024 03:16 Відповісти
вірменським
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29.07.2024 06:01 Відповісти
НАТО з турками та мадярами нам точно не потрібно..
Треба якийсь союз з Великобританією,Балтієй,Скандінавієй та Польшою
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29.07.2024 03:54 Відповісти
А корвети хто в Туреччині будує для України,Західні військові барони?А завод Байрактар хто в Україні будує?Деменція,чи ху@ло покусав?
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29.07.2024 04:14 Відповісти
Заводи по виробництву байрактарів, Турція сказала що будуть будувати після війни.
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29.07.2024 07:04 Відповісти
"западные военные бароны" войну не начинали, а начал войну гитлеровский анальный выродок - ******** путин.
у кацапов есть возможность сделать жест доброй воли с территории Украины и лишить выгоды этих корыстных жадных "западных военных баронов".
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29.07.2024 05:16 Відповісти
Почалося. Что значит пыня в свое время затеял заколот, а потом предупредил о нем Эрдогана... Теперь ****** преданный пыне до гробовой доски. А ваапше-та, брехло этот Эрдоган: нам одно чешет, а сам собрался напасть на Израиль. SURE, он шо Гитлер , нацист еще тот, ненавидит евреев.
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29.07.2024 05:27 Відповісти
Воно сошло с ума на фоне антисемитизма.
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29.07.2024 05:31 Відповісти
Дядечку-турок, не вважай всіх людей за турків - ВІЙНА ЗАВЖДИ КОМУСЬ ВИГІДНА... Була б причина, а вже нагріти руки і збагатитись на цьому вже знайдеться. До речі, не бажає розказати що втратила Туреччина, а в чому виграла від війни в Україні? Теж мені "політики" хренові...
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29.07.2024 05:33 Відповісти
Туреччина свого часу стала чл. НАТО випадково, за збігом обставин. Географія. Але навряд чи Протоки в майбутньому залишаться для Альянсу стратегічно важливими.
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29.07.2024 05:50 Відповісти
Тобто з усього випливає , що ***** підтримує військових баронів так Ердоган ?
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29.07.2024 06:15 Відповісти
Людина старіє а мозок її деревяніє...
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29.07.2024 06:40 Відповісти
турецкую мумию пора на пенсию отправить . с мозгами уже не дружит
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29.07.2024 06:50 Відповісти
Муслімам довіряти не можна. Ніколи.
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29.07.2024 07:13 Відповісти
Що цей тюфяк меле
Шукає виправдань тому хто вчинив криваву війну?
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29.07.2024 07:26 Відповісти
Ердоган, краще знову всунь пуйлу ятаган нижче спини - у тебе це добре виходить!
Старіє...
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29.07.2024 07:37 Відповісти
Точно , точно . Это они заставили Путина начать войну в Грузии в Украине.
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29.07.2024 07:42 Відповісти
Тобто пуйло діє в інтересах цих баронів, молодець ердоган - вивів пуйла на чисту воду.
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29.07.2024 07:50 Відповісти
Так це оті, якісь Західні барони, возили літаками, повітряним мостом, ХАРЧІ в московію, після порожніх полиць у крамницях развітога саціалізьму, для ГОЛОДНИХ, савєцкіх людей у 1990-х??!!
Щось у єрдогана замкнуло від старості, як і у тремпеля бите вухо….??
Видно, ота їх стареча деменція, не питає про ПОСАДУ, а просто косить??
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29.07.2024 07:56 Відповісти
За те, що хлопчик не поцілував цьому султану-падішаху руку, він його вдарив - щось дідуган на межі зриву перебуває. От і несе якусь маячню
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29.07.2024 07:59 Відповісти
Не думав, що пуцин - західний військовий барон. 😲
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29.07.2024 08:03 Відповісти
Зі слів турецького ху#ла,виходить що кацапське ху#ло працює на "західних військових баронів"?
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29.07.2024 08:07 Відповісти
Та ні . Він же каже про українських нарко військових баронів. Бо чурки- турки купують у нас авіаційні двигуни. Самі не можуть. Ось жаба і давить.
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29.07.2024 08:26 Відповісти
Турція, як і в другу світову, буде на стороні тридарастів
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29.07.2024 08:33 Відповісти
Султан заздрить баронам.
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29.07.2024 08:50 Відповісти
Диктатор, феодал щось там каже.
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29.07.2024 09:02 Відповісти
Эрдогану еще выгодней чем западным оружейным баронам, турки получили от украины много военных и авиастроительных технологий
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29.07.2024 09:02 Відповісти
А турецький "барон" видно наживається на кремлівських подачках.
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29.07.2024 09:29 Відповісти
Рабінович г.Лебедю висказквав що продаючи зброю і чеченам і кацапам впк багатіє а вУкраїні не потрібна зброя замість утилю продається і впк працюють над новітніми розробками кацапам ні люди ні території не потрібні у них амбіції довести заходу і китаю що вони супер держава а не бензоколонка
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29.07.2024 11:12 Відповісти
І ще мародерам з зеленої банди і тим, хто за ними стоїть
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29.07.2024 11:29 Відповісти
 
 