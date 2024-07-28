Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, - ЗМІ
Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.
Про це він заявив на партійних зборах в провінції Різе у неділю, 28 липня, його слова цитує турецьке видання Haberler, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною.Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", - заявив очільник Туреччини.
Під час свого виступу Ердоган також підкреслив розвиток Туреччини в оборонній промисловості.
Зазначимо, що президент Туреччини Ердоган неодноразово критикував дії Ізраїлю та звинувачував ЦАХАЛ у "звірствах на території Сектору Гази". Ердоган також заявляв, що Анкара підтримує палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке 7 жовтня 2023 року розпочало напад на Ізраїль.
Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.
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Мы знаем, что Эрдоган - мега-популист, как и его друзья Трамп, Орбан и др. Эрдоган - президент мусульманской страны и он должен подогревать анти-израильскую риторику, иначе его не поймут.
Естественно, Турция не вторгнется в Израиль.
И хорошо, что эти гнойники вскрылись. И Израиль нанесет удар по ливанскому Хезболла точно такой же смертоносный как он нанес по Хамас. Несмотря на все вопли. Ливан будет жалеть.