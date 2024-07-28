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Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, - ЗМІ

Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням, - ЗМІ

Турецький лідер Реджеп Тайїп Ердоган пригрозив Ізраїлю вторгненням з боку Туреччини.

Про це він заявив на партійних зборах в провінції Різе у неділю, 28 липня, його слова цитує турецьке видання Haberler, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ми повинні бути дуже сильними, щоб Ізраїль не зміг зробити ці речі з Палестиною.Так само, як ми увійшли в Карабах і Лівію, ми зробимо те ж саме з ними. Ніщо не завадить нам зробити це. Ми просто повинні бути достатньо сильними, щоб зробити ці кроки", - заявив очільник Туреччини.

Під час свого виступу Ердоган також підкреслив розвиток Туреччини в оборонній промисловості.

Зазначимо, що президент Туреччини Ердоган неодноразово критикував дії Ізраїлю та звинувачував ЦАХАЛ у "звірствах на території Сектору Гази". Ердоган також заявляв, що Анкара підтримує палестинське терористичне угруповання ХАМАС, яке 7 жовтня 2023 року розпочало напад на Ізраїль.

Нагадаємо, у суботу, 27 липня, Ізраїль заявив про обстріл з боку ліванського угруповання "Хезболла" (підтримуване Іраном) по футбольному полю на окупованих Ізраїлем Голанських висотах. У результаті атаки є загиблі та поранені.

Читайте також: Ердоган офіційно підтвердив повне припинення торгівлі з Ізраїлем (оновлено)

Автор: 

Ізраїль (1635) Туреччина (3488) Ердоган (926)


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Топ коментарі
+65
Ідіот.
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28.07.2024 22:19
+64
*****! Це той миротворець який вірить, що можна домовитися будь з ким будь про що?
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28.07.2024 22:20
+58
ооо.... ще одного вигодували.
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28.07.2024 22:23
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Сторінка 3 з 3
Ого, країна член нато збирається напасти на Ізраїль? А що скажуть решта країн, зокрема дядечко Сем?.. Йому взагалі мозги поплавило, чи старечий маразм?
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29.07.2024 05:51 Відповісти
Смотри, как бы тебя не приструнили.
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29.07.2024 06:37 Відповісти
ЦАХАЛ творить звірства. Не те що "асвабадітельна миротворча кацапська армія".
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29.07.2024 06:32 Відповісти
При цьому азербайджанська нафта йде до Ізраїлю через турецькі порти. Кумедно.
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29.07.2024 06:36 Відповісти
Битва лайна та сечі
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29.07.2024 07:18 Відповісти
Китайцям чомусь не грозить, хоча вони жорстко знищують муслімів
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29.07.2024 07:28 Відповісти
жаба-гадюка....
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29.07.2024 07:55 Відповісти
Ображений Ердоган дав ляпас дитині.
https://www.9tv.co.il/item/74371 https://www.9tv.co.il/item/74371

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29.07.2024 09:15 Відповісти
где был этот яйценосный презедент, когда его единоверцев в Крыму, кацапы щемили и щимят до сих пор??...
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29.07.2024 12:48 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/ugrozy-erdogana-i-populizm/ Олег Пономарь :
Мы знаем, что Эрдоган - мега-популист, как и его друзья Трамп, Орбан и др. Эрдоган - президент мусульманской страны и он должен подогревать анти-израильскую риторику, иначе его не поймут.
Естественно, Турция не вторгнется в Израиль.
И хорошо, что эти гнойники вскрылись. И Израиль нанесет удар по ливанскому Хезболла точно такой же смертоносный как он нанес по Хамас. Несмотря на все вопли. Ливан будет жалеть.
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29.07.2024 13:00 Відповісти
Це шось із опери "Київ за три дні" та й то лише на словах.
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29.07.2024 14:11 Відповісти
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