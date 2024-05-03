Ердоган офіційно підтвердив повне припинення торгівлі з Ізраїлем (оновлено)

Туреччина на державному рівні повністю припинила експортно-імпортні операції, пов’язані з Ізраїлем, що охоплюють усі групи товарів.

Цю інформацію офіційно підтвердили у Міністерстві торгівлі Туреччини, повідомляє державне інформагентство Anadolu.

У турецькому міністерстві нагадали, що з 9 квітня 2024 року Туреччина обмежила експорт 54 груп товарів до Ізраїлю через важку гуманітарну ситуацію у Газі.

"У цьому рішенні було наголошено, що заходи обмеження діятимуть доти, доки Ізраїль не оголосить про негайне припинення вогню в секторі Газа та не забезпечить у достатньому обсязі безперебійний потік гуманітарної допомоги", – йдеться у повідомленні.

При цьому турецьке міністерство вважає, що гуманітарна ситуація в Палестині тільки погіршується.

"У зв'язку з цим розпочато реалізацію другого етапу заходів, вжитих на державному рівні. Експортно-імпортні операції, пов'язані з Ізраїлем, припинено для всіх груп товарів. Туреччина суворо і рішуче виконуватиме ці нові заходи доти, доки ізраїльський уряд не дозволить здійснювати безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу", – наголошується у повідомленні турецького міністерства.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у п'ятницю підтвердив припинення торгівлі з Ізраїлем. За словами турецького президента, товарообіг між двома країнами становив близько $9,5 млрд на рік.

"Обсяг торгівлі між нами склав 9,5 мільярда доларів. Ігноруючи цей обсяг торгівлі, ми закрили двері", – сказав Ердоган журналістам у Стамбулі.

Він також заявив, що кроки прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху щодо Гази унеможливили можливе турецько-ізраїльське зближення. Ердоган також розкритикував країни Заходу за підтримку Ізраїлю, включно зі США.

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Раніше про повне припинення Туреччиною торгівлі з Ізраїлем повідомило агентство Bloomberg. За даними його джерел, це рішення діятиме доти, доки Ізраїль не забезпечить безперебійний і достатній потік гуманітарної допомоги в Газу.