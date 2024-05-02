"Нафтогаз" пропонує Туреччині зберігати газ в Україні, – Чернишов

Група "Нафтогаз" зацікавлена в поглибленні співпраці з енергетичними компаніями Туреччини, зокрема в зберіганні газу.

Про це заявив очільник групи "Нафтогаз" Олексій Чернишов під час зустрічі з міністром енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарсланом Байрактаром.

"Ми зацікавлені в поглибленні двосторонньої співпраці, зокрема з енергетичними компаніями Туреччини. Ми готові запропонувати власні підземні сховища для зберігання турецьких газових резервів на дійсно вигідних та конкурентних умовах", – сказав Чернишов.

Під час зустрічі йшлося також про співпрацю у сфері трейдингу газу.

Зберігання газу в Україні

У березні повідомлялося, що Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, продовжила дію чинних тарифів на послуги зберігання газу в українських сховищах до 1 квітня 2025 року.

Пізніше Нацкомісія спростила використання українських газових сховищ для європейських замовників.