Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським відновлення "зернового коридору" з українських портів. Це питаня турецький лідер порушив на полях саміту НАТО у Вашингтоні.
Про це Ердоган розповів під час розмови із журналістами, пише Habertürk, інформує Цензор.НЕТ.
Президент Туреччини висловив сподівання, що "зерновий коридор" знову запрацює.
"Ми зараз ведемо переговори про це і з Росією, і з Україною. Ми ще не дійшли згоди з цього питання", - сказав Ердоган.
Очільник Туреччини зазначив, що під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним він обговорював це питання з ним. А зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським Ердоган порушив це питання на саміті НАТО.
"Я сподіваюся, що ми зможемо знову запустити цей коридор", - додав Ердоган у розмові із журналістами.
Ми також сподіваємося. Наше зерно не повинно десь гнити, а має приносити гроші країні
Російське керівництво, очевидно, розраховувало на те, що після свого переобрання Ердоган піде на дружні кроки у відповідь.
Однак цього не сталося: проблеми в економіці скоріше ************ Анкару до діалогу зі США та ЄС.
Таким чином, Анкара остаточно відмовилася від ідеї придбання у Москви винищувачів Су-35 і Су-57 як альтернативи F-16, хоча турецькі офіційні особи в останні роки неодноразово висловлювалися про можливість такого варіанту. Більш того, Туреччина та США активізували переговори щодо повернення Анкари до програми винищувачів F-35 за умови відмови турецької сторони від російських зенітно-ракетних комплексів С-400.
Як наслідок, обсяги російсько-турецької торгівлі неухильно скорочуються. Так, у лютому турецький експорт до Росії впав на 33% порівняно з аналогічним місяцем 2023 року.
Минулого року російський експорт до Туреччини скоротився з $58,8 млрд до $45,5 млрд (на 23%), хоча турецький експорт до Росії зріс з $9,3 млрд до $10,9 млрд (на 17%).
Вся вот эта активность стала возможна в основном, благодаря работе украинских БЭКов "Magura V5".
На снимке, в моменте зафиксировано 17 судов.