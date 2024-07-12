Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським відновлення "зернового коридору" з українських портів. Це питаня турецький лідер порушив на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це Ердоган розповів під час розмови із журналістами, пише Habertürk, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Туреччини висловив сподівання, що "зерновий коридор" знову запрацює.

"Ми зараз ведемо переговори про це і з Росією, і з Україною. Ми ще не дійшли згоди з цього питання", - сказав Ердоган.

Очільник Туреччини зазначив, що під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним він обговорював це питання з ним. А зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським Ердоган порушив це питання на саміті НАТО.

"Я сподіваюся, що ми зможемо знову запустити цей коридор", - додав Ердоган у розмові із журналістами.

