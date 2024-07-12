УКР
Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"

Ердоган на саміті НАТО обговорював із Зеленським відновлення "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорював зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським відновлення "зернового коридору" з українських портів. Це питаня турецький лідер порушив на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Про це Ердоган розповів під час розмови із журналістами, пише Habertürk, інформує Цензор.НЕТ.

Президент Туреччини висловив сподівання, що "зерновий коридор" знову запрацює.

"Ми зараз ведемо переговори про це і з Росією, і з Україною. Ми ще не дійшли згоди з цього питання", - сказав Ердоган.

Очільник Туреччини зазначив, що під час зустрічі з диктатором РФ Володимиром Путіним він обговорював це питання з ним. А зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським Ердоган порушив це питання на саміті НАТО.

"Я сподіваюся, що ми зможемо знову запустити цей коридор", - додав Ердоган у розмові із журналістами.


